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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛ

сегодня, 16:40
Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛ

Выборы символической сборной читателей выходят на финишную прямую – «Соккер.ру» предлагает вам выбрать вингеров и атакующих хавбеков для флангов.

Правила выбора сборной первой части сезона. Следите за страницей опросов «Соккер.ру» и публикациями в нашей группе «Вконтакте», чтобы успеть выбрать всех, кого считаете лучшими.

Не забывайте, что если не проголосуете вы – проголосуют за вас. А потом будете удивляться результатам по мнению большинства, хотя таковы правила любых демократических голосований – у всех один голос. Но чем больше рационально голосующих, тем выше шанс отметить достойного кандидата.

Правые атакующие полузащитники

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Молодой атакующий хавбек играл на разных позициях. Иногда выходил справа, иногда – просто правее центра, а порой даже в центре атаки играл. Особенно в начале сезона, после травмы Ари и до замены бразильца на Фарфана или Эдера. В любом случае и на любой позиции Алексей стал героем нового сезона. Он самый результативный в этой номинации – 7 голов, самый эффективный (ударов немного, голов - много), самый выносливый.

Александр Самедов («Спартак»)

Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛВо второй половине прошлого сезона был, конечно же, ярче. Но не забывайте, что «Спартак» от первого к двадцатому туру набирал, а не сбавлял. Поэтому неудивительно, что среди матчей Самедова – хотя Александр и пропустил немало, найдете удачные встречи. Правый хавбек сборной России прилично сыграл против «Урала», «Зенита» и ЦСКА – опыт помогает включаться в нужный момент.

Тимофей Калачев («Ростов»)

Еще один ветеран, который не провел все двадцать туров от звонка до звонка. Зато на его счету не только голы с пенальти, но и результативные передачи. Как обычно, когда Калачев в форме и на правом краю – у «Ростова» растут шансы на положительный исход встречи. Тимофей помог команде набрать сразу 11 пунктов в первой части сезона из 25. Достойный результат, Карпину надо доверять Калачеву – он не подведет.

Николай Димитров («Урал»)

Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛПрекрасный пас, видение поля, хорошее движение на передовой, отличное понимание, когда надо отдать пас. Хавбек «Урала» не только забивал и раздавал передачи, он еще и самый крутой мастер отбора в этой пятерке лучших крайних правых атакующих хавбеков. Димитров показал сильный футбол, поэтому по праву в финальном списке и заслужил голоса фанатов «Урала» и не только.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Самый атакующий в этой компании. Кроме того, второй по голам – с учетом, что забивал не только с пенальти. Конечно, Ткачеву не мешало бы играть чуть аккуратнее, но обратите внимание на стиль. Божович просит Сергея бить по чужим воротам – по выстрелам Ткачев первый в списке. Делится мячом чаще, чем Самедов, когда говорим о завершающей фазе атак. Хороших двадцать туров для Сергея и «Арсенала».

Футболист

(клуб)

Матчи

(минуты)

Голы

(ассисты)

Точность

пасов

Удары

(пасы под удар)

Алексей Миранчук («Локомотив»)

20 (1 787)

7 (2)

82.2 %

1.8 (1.9)

Александр Самедов («Спартак»)

12 (936)

2 (0)

81.4 %

1.6 (1.0)

Тимофей Калачев («Ростов»)

17 (1 076)

4 (3)

64.3 %

1.2 (2.0)

Николай Димитров («Урал»)

16 (1 415)

2 (3)

81.3 %

1.4 (2.2)

Сергей Ткачев («Арсенал»)

18 (1 1474)

4 (2)

76.4 %

2.4 (1.7)

Левые атакующие полузащитники

Квинси Промес («Спартак»)

По цифрам один из двух лидеров в этой номинации. Один из лучших игроков года, вероятно даже лучший. Промес теперь не играет ни справа, ни в центре атаки – Каррера доработал схему. Но при этом Промес остается очень результативным левым вингером. Универсалом, который в центре не очень любит играть, а на краях поля появляется и проявляет себя. Во всем хорош – и по ударам, и по умению ассистировать.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛУчитывая Игоря Денисова и Дмитрия Тарасова, вряд ли стоит приравнивать Фернандеша к чистым центральным полузащитникам. У него такой стиль игры, что закроет любую позицию левее центра, чем и занимался в «Локомотиве» Семина. В прошлом сезоне Мануэл удивил качественной игрой, и хотя за ним не водилась стабильность, собрался. 20 сыгранных матчей, 9 созданных голов – герой чемпионата России.

Виктор Классон («Краснодар»)

У «Краснодара» есть Вандерсон, у «быков» должен чаще выходить Мамаев – помогает команде меняться по характеру, не быть безвольной. Но пока Павел возвращался в основу, Классон из нее не вылезал. Шесть голов, шесть результативных передач, отличное видение поля, желание всех обыгрывать, открываться и бить по воротам. Все при нем – шведский полузащитник «Краснодара» показал себя с лучшей стороны.

Александр Ташаев («Динамо»)

Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛГоворят, Широков сорвал переговоры по новому контракту Ташаева. Роман считает, что молодой хавбек не заслужил бонус в размере миллиона евро. Деньги большие, но игрок подает надежды. Ему бы еще стабильности, а так забивал, раздавал передачи, хотя выступал в составе менее предсказуемой команды, чем конкуренты. Но если бы все сыграли в «Динамо» так, как Ташаев – результаты были бы другими.

Иван Маркелов («Анжи»)

У Ивана, игравшего на пяти разных позициях в атаке, столько же голов, как у центрального нападающего Заболотного – нового форварда «Зенита». Также можно отметить старания молодого Алексея Евсеева, представляющего «Урал», но Маркелов не только забил четырежды, он еще и раздавал голевые передачи. Полезность важна при определении героев в атаке, хотя Маркелову, конечно, нужно развиваться и прибавлять. Мог бы работать стабильнее и терять мяч реже.

Футболист

(клуб)

Матчи

(минуты)

Голы

(ассисты)

Точность

пасов

Удары

(пасы под удар)

Квинси Промес («Спартак»)

17 (1 494)

10 (6)

81.4 %

3.8 (3.1)

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

20 (1 782)

5 (4)

82.2 %

2.4 (1.6)

Виктор Классон («Краснодар»)

20 (1 590)

6 (6)

80.9 %

2.5 (2.1)

Александр Ташаев («Динамо»)

17 (1 323)

4 (3)

77.3 %

1.5 (2.1)

Иван Маркелов («Анжи»)

18 (1 541)

4 (3)

69.1 %

1.9 (1.9)

С яркими и созидательными кандидатами разобрались, настала пора голосования: Не забывайте, что окончательный состав сборной первой части сезона полностью зависит от футбольного вкуса читателей, а в отдельных номинациях судьбу победителя может определить именно ваш голос.  

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Все комментарии
Klassе
Klassе
сегодня в 18:31
а где легендарные чемпионы мира и облдаатели золотого мяча Ригони и дресусси?
Мясье
Мясье ответил ChsZ
сегодня в 18:14
ChsZ:
Лучший всегда тот, кто забил больше всего голов, а не какой-то там зулусс Антошка.
...А кто больше всех голов забил ?...правильно ! как ты выразился зулус антошка !...
...А если учесть его щедрость в раздаче голевых передач !...вот потому-то Антоха - ЛУЧШИЙ ! the Best !
mikysss
mikysss
сегодня в 18:02
Как бомбит у немытых с копытами, от того что представителей их недоклубов в этих списках нет)))
ChsZ
ChsZ
сегодня в 17:55
Лучший всегда тот, кто забил больше всего голов, а не какой-то там зулусс Антошка.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 17:53
Из сборной Голландии вышвырнули из-за ненадобности, в семинольном спартаке он лучший.
Nikola45
Nikola45 ответил Shagrath82
сегодня в 17:51
Shagrath82:
Все по одному матчу судишь? Как играли альбатросы в пяти...ПЯТИ последних матчах РФПЛ??
Да почему же можно и по Зенит Спартак )) Какой год будем смотреть? ))
Shagrath82
Shagrath82 ответил Nikola45
сегодня в 17:50
Nikola45:
Сейчас набегут с Тарасовки начнут своим лайки ставить! Из того что дали поставил бы Мануэля Фернандеш! Как играл Промеска в Ливерпуле мы видали ))
Все по одному матчу судишь? Как играли альбатросы в пяти...ПЯТИ последних матчах РФПЛ??
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:36
Сейчас набегут с Тарасовки начнут своим лайки ставить!
Из того что дали поставил бы Мануэля Фернандеш!
Как играл Промеска в Ливерпуле мы видали ))
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский
сегодня в 17:31
Ярко проявили себя Миранчук и Фернандеш.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:26
После Еврокубков и первой части чемпионата

Алексей Миранчук однозначно лучший!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:04
Тут Спартачи негра своего Антошкой еще не называли?

Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 16:59
Промес Лучший!
Фарафан второй.
Третий Ткачев
пелеvin
пелеvin
сегодня в 16:57
...кто все эти люди ?
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