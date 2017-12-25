Блогер «Соккер.ру» Abbath рассказывает о взлетах и падениях одного из самых многообещающих аргентинских игроков 21 века - Хавьере Савиоле.

Прозвище «Кролик»

Богата на футбольные таланты Южная Америка. Особенно это касается Аргентины и Бразилии, практически регулярно поставляющих одаренных парубков на мировую арену. Один из таких вундеркиндов 15 лет назад пополнил ряды каталонской «Барселоны», и вряд ли кто-то мог тогда представить, что Хавьер Савиола, игрой которого вдохновлялся сам Месси, к 36 годам будет покорять чемпионат Андорры.

Савиола родился в Буэнос-Айресе в 1981 году, и уже с юных лет его рвущийся наружу талант стал пристальным объектом внимания ведущих клубов Аргентины. Погоняв какое-то время мяч в местном клубе «Парке Час», Савиола получил приглашение от столичного «Ривер Плейта». Прогрессируя семимильными шагами, уже к 16 годам Хавьер стал частью первой команды, где в своем первом сезоне-1998/99 забил 6 мячей в 19 матчах. Благодаря своей молниеносной скорости, уверенной реализации и инстинкту нападающего, за Савиолой закрепилось его первое прозвище - «El Conejo (Кролик)», в скором времени сменившееся на куда более серьезное – «новый Марадона». Впрочем, не один Савиола удостаивался чести носить данный никнейм, оправдать который пока удалось только одному игроку, но это уже другая история.

Раньше высший дивизион чемпионата Аргентины делился на две части – Апертуру и Клаусуру. Подобная практика еще используется в ряде латиноамериканских чемпионатов, однако Аргентина отказалась от неё еще в 2012 году. В сезоне-1999/2000 19 голов Савиолы помогли «Ривер Плейту» одержать победу в обеих частях. В результате он был признан лучшим футболистом Южной Америки, став самым молодым обладателем данной награды в истории. С тех пор никто так и не смог побить данное достижение.

«Барселона»

К тому времени Савиола уже был взят на карандаш рядом европейских клубов, но успех в последнем сезоне стремительно активизировал их деятельность. Первой подсуетилась «Барселона», заплатив за аргентинца 15 миллионов фунтов, что сделало Савиолу самым дорогим тинейджером в истории.

В то время каталонский клуб переживал трудные времена. По итогам сезона «Барселона» могла похвастаться лишь путевкой в Лигу Чемпионов, тогда как их извечный конкурент праздновал чемпионский титул. К тому времени в «Реале» стартовал проект «галактикос», первым членом которого по злой иронии стал капитан каталонского клуба Луиш Фигу, а спустя год за рекордную сумму был подписан Зидан.

Составив пару с Патриком Клюйвертом, Савиола довольно успешно провел первый сезон, забив 21 гол. «Барселона» вновь финишировала в Ла Лиге на четвертой строчке, но зато дошла до полуфинала Лиги чемпионов, откуда, однако, была выбита «королевским клубом», потерпев обидное поражение в домашних стенах со счетом 0:2.

Несмотря на впечатляющую игру, Савиола не получил приглашение в сборную на грядущий чемпионат мира в Японии и Южной Корее. Главный тренер аргентинцев Марсело Бьелса решил, что время «Кролика» еще не пришло. Набравшись сил во время летнего отдыха, молодой форвард в бодром расположении духа вернулся в столицу Каталонии, где, однако, его клубу предстояло пережить далеко не лучший сезон.

«Дважды в одну и ту же реку войти невозможно», – утверждал Гераклит. Но Луи ван Гал, видимо, считал свою «философию» превыше древнегреческой, поэтому летом 2002 года вновь возглавил каталонский клуб. Однако древнегреческий философ оказался прав, и в январе 2003 года за крайне неудовлетворительные результаты голландский наставник был уволен, а его место до конца сезона занял Радомир Антич. «Барселона» финишировала на шестой позиции, что стало худшим результатом за последние 15 лет. Савиола вновь отметился двумя десятками забитых мячей, однако сезон был провален.

Летом 2003 года новым наставником каталонцев внезапно стал Франк Райкард, который годом ранее «прописал» роттердамскую «Спарту» дивизионом ниже. Но была и нота оптимизма, представленная новичком клуба Роналдиньо, которого удалось увести прямо из-под носа «Манчестер Юнайтед».

Выдав слабый старт, в результате которого «Барселона» «плавала» над зоной вылета, ситуация постепенно начала выправляться. Роналдиньо, Клюйверт и Савиола, поначалу испытывавшие проблемы со взятием ворот, довольно скоро преодолели плато и вытащили «Барселону» на вторую строчку, попутно обыграв на «Бернабеу» его хозяина. Это позволило финишировать на второй строчке, отстав всего на пять пунктов от чемпионской «Валенсии».

Аренда в «Монако»

Несмотря на 60 голов за три сезона, над будущим Савиолы в каталонском клубе начали сгущаться тучи. Виной тому стал переезд на «Камп Ноу» из солнечной Мальорки одного из лучших нападающих испанского первенства Самюэля Это’О. Скоро Савиола был уведомлен, что его игровое время в грядущем сезоне будет ограничено. Такое положение дел не устраивало аргентинца, поэтому он запросил у клуба возможность отъезда в аренду. В это самое время острую нужду в форварде испытывал финалист прошедшей Лиги чемпионов «Монако». Несмотря на уход Клюйверта, «Барселона» дала добро, и в преддверии сезона-2004/05 Савиола отправился покорять Монте-Карло.

На «Луи II» Савиола отметился 11 забитыми мячами во всех соревнованиях, однако «Монако» был далек от высот предыдущего сезона. В чемпионате «монегаски» финишировали лишь на третьей позиции, а в Лиге чемпионов и вовсе вылетели уже на стадии 1/8. Клуб отказался выкупать трансфер аргентинца, и он вернулся в Каталонию.

А «Барселона» в его отсутствие процветала под руководством Райкарда, выиграв первый чемпионский титул за шесть лет. Для Савиолы в команде по-прежнему не было места, поскольку роль напарника Это’О исполнял Хенрик Ларссон. Это означало, что для попадания на грядущий чемпионат мира аргентинцу придется вновь уезжать в аренду.

В «Севилье» искали замену ушедшему в «Реал» Жулио Баптисте и были очень рады, что им удалось арендовать Савиолу. В новой команде «кролик» забил 15 голов, опередив одноклубников Фредерика Кануте и Луиса Фабиано. Сезон «Севилья» завершила на пятой строчке, пропустив вперед «Осасуну», и таким образом лишились путевки в Лигу чемпионов на грядущий сезон. Утешением стала победа в Кубке УЕФА, в финале которого «севильцы» разгромили «Мидлсбро» Стива Макларена со счетом 4:0.

Удачная практика в «Севилье» позволила Савиоле заработать приглашение в сборную на чемпионат мира, где он сыграл три матча и забил один гол. В четвертьфинале Аргентина была повержена хозяевами турнира, и Савиола вернулся в «Барселону», контракт с которой истекал только через год. В его отсутствие каталонцы провели потрясающий сезон и вновь одержали победу в чемпионате, оторвавшись от мадридского «Реала» на 12 очков. Тогда же «сине-гранатовые» праздновали победу в Лиге чемпионов, переиграв в финале лондонский «Арсенал».

До конца контракта Савиола решил никуда не уезжать и остался на «Камп Ноу». За сезон он провел 24 матча и забил 10 мячей, однако большую часть игр он начинал на скамейке. «Барселона» не смогла защитить ни одного из титулов, завоеванных в прошлом сезоне, довольствовавшись победой 4:0 над «Эспаньолом» в Суперкубке. Этот трофей стал единственным для Савиолы в составе каталонского клуба.

Переход в «Реал»

«Окончательного решения не принято. Единственное, что я могу точно сказать - я не предам „Барселону“ и никогда не перейду в „Реал“. Если мне придется сменить клуб, то я бы предпочел попробовать силы в другой лиге. Мой приоритет - „Барселона“, но есть заманчивые предложения из Италии»

Эти слова были произнесены Савиолой за полгода до истечения контракта с каталонским клубом. А уже летом того же года аргентинец подписал с мадридским клубом трехлетний контракт. Савиолу не смутило и то, что атакующая линия Мадрида была укомплектована Ван Нистелроем, Раулем, Роббеном, Робиньо и Игуаином, но слишком уж был выгоден контракт с финансовой точки зрения.

За два сезона Савиола в общей сложности выходил на поле 30 раз, по большей части со скамейки запасных, где отметился лишь 5 голами. Отсутствие игрового времени в клубе сказалось и на сборной, и после того, как «кролик» покинул «Камп Ноу», он не провел ни одного матча в составе «альбиселесте». Тем не менее, в составе мадридского клуба он сумел выиграть свой первый чемпионский титул в Испании.

В отличие от Луиша Фигу, перебравшегося из Барселоны в Мадрид в 2000 году, Савиола не был встречен каталонскими фанатами столь «тепло» после возвращения на «Камп Ноу» в «сливочной» футболке. К тому моменту его игровое время и так было невелико, а после переезда в Мадрид Класа-Яна Хунтелара и вовсе стало мизерным.

Летом 2009 года Савиола стал игроком португальской «Бенфики». Понадобилось немало времени, чтобы убедить руководство мадридского клуба принять предложение португальцев, но в преддверии грядущего чемпионата мира Савиола был готов на все. Для попадания в окончательную заявку сборной требовалась игровая практика, поэтому переход в «Бенфику» был для аргентинца сродни спасательному кругу для утопающего. В составе «орлов» Савиола сразу взял с места в карьер и начал регулярно поражать ворота соперников. Всего же в дебютном сезоне в составе португальского клуба за аргентинцем значилось 19 голов, что помогло его команде одержать победу в чемпионате и кубке. В «Бенфике» он составил ударную связку с парагвайским нападающим Оскаром Кардосо, и в период 2009-2012 парочка наколотила свыше 100 голов.

Перед сезоном-2011/12 в «Бенфику» из аренды вернулся испанский форвард Родриго, став для Савиолы серьезным конкурентом. В свой последний сезон в составе португальского клуба «кролик» по большей части выходил на замену. Финальным аккордом стал победный гол в финале Кубка Португалии-2012.

За следующие три года Савиола сменил три клуба. Наиболее успешным стал сезон в греческом «Олимпиакосе», с которым он пробился в плей-офф Лиги Чемпионов. В 2015 Савиола вернулся в родные пенаты. В «Ривере» он провел полгода, добавив к своим немногочисленным трофеям медаль за победу в Кубке Либертадорес. В феврале 2016 года после 13 матчей без голов он покинул столичный клуб, а спустя несколько месяцев объявил о завершении карьеры. В настоящий момент он занимает место помощника главного тренера ФК «Ордино», представляющего высший дивизион чемпионата Андорры.

Трудно поверить, что нареченный «новым Марадоной» столь быстро испарился с футбольных радаров. После «Ривер Плейта» и первых сезонов в «Барселоне» казалось, что в полку потенциальных кандидатов на «Золотой мяч» прибыло. А когда он заканчивал карьеру, о нем уже мало кто помнил.

Однако нельзя сказать, что карьера Савиолы – это полный провал. Несмотря на все неудачи, за 18 лет он успел поиграть в ведущих клубах мира и наколотить свыше 200 голов. Но учитывая тот резонанс, который он произвел на заре своей карьеры, довольно странно, что он так и не достиг большего.