«Реал» и Конте: огненный роман

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
  • Главные новости
  • Все новости
20:14
В ближайшие два года лимит на легионеров в РФПЛ останется неизменным39
20:00
Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС89
19:50
«Матч ТВ» 7 января проведет первую трансляцию игры чемпионата Испании48
19:06
Орлов: «Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов перейдет в „Зенит“»158
17:47
Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»22
06:41
Степашин: «Учитывая сказанное Денисовым в раздевалке, я бы тоже не вернул его в сборную»0
06:19
Клопп: «Об обороне я думаю в первую очередь, поскольку это основа основ»1
05:58
Конте: «Мы с руководством „Челси“ делим ответственность за трансферы»1
05:38
Forbes назвал Федуна счастливчиком года, а Галицкого – филантропом года2
05:03
«Интер» нацелился на полузащитника «Удинезе» и сборной Чехии1
04:46
Карпин: «Перед играми „Ростова“ надо ставить гимн клуба, а не песню „Валера“»7
04:28
«Арсенал» сделал запрос по вингеру «Байера»0
03:55
«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести Малкома за € 45 млн2
03:14
Матч 1/4 финала Кубка России «Амкар» - «Авангард» перенесён4
02:54
Степашин: «Путин переживает за сборную, за „Зенит“ болеет Медведев»9
02:35
Владелец АЕКа предложил игрокам € 1 млн за проход киевского «Динамо»4
02:12
Карпин: «Мой „Спартак“ проигрывал 0:4 в Ростове. Дай бог повторить воспоминания»14
01:53
Галактионов: «Когда играли с ЦСКА, увидел в глазах Чалова растерянность»4
01:37
«Интер» вступил в переговоры с Мхитаряном4
01:16
Фред стал игроком «Крузейро»2
00:57
Карпин рассказал о новичках для «Ростова»6
00:56
«Бурсаспор» сделал предложение по Твумаси, которым интересуется «Спартак»3
00:46
Кейн мечтает добраться до рекорда Ширера0
00:38
Сорокин: «Организацию ЧМ-2018 будут изучать на экономических факультетах»7
00:21
ФИФА: «Благодарим Мутко за этот ответственный шаг»3

«Реал» и Конте: огненный роман

вчера, 23:00
«Реал» и Конте: огненный роман

Стоило «Реалу» забуксовать, испанские СМИ уже шепчутся о возможной отставке Зидана после окончания сезона. «Соккер.ру» считает, что Конте не будет хорошей заменой Зинедину.

В мировом футболе все подвержено циклам. Успешные отрезки сменяются периодами неудач, а выдающиеся достижения постепенно сходят на нет. К тому же регулярно требуется обновление взглядов, совершенствование идей. Даже у очень успешных проектов рано или поздно наступает момент, когда все приедается, начинаются пробуксовки, потери очков. «Реал» вступил в такую фазу, что намекает о завершении микроцикла Зинедина Зидана. В этом никто не виноват конкретно – по таким правилам эволюционирует футбольный клуб. И чем головокружительнее успех, тем более остро будут ощущаться проблемы, начиная с самых небольших – даже они заметны на идеально гладкой истории клуба.

В поисках выхода

Вчерашний творец побед и рекордов сегодня становится главным тормозящим фактором. Отсюда и этот парадокс, которым пока пользуется руководство «Реала». 2017 год остается самым успешным годом в истории мадридцев, однако вторая его часть – это отдельная история, отдельный сезон, который сам по себе уже провален. Конечно, и 14 очков отыгрываются, но не когда речь об отношениях «Реала» и «Барселоны». Да и проблема не только в отставании в чемпионате – сама игра мадридцев вызывает большие вопросы.

Команда выхолощена и вымотана. Ей нужно свежее дыхание. И если это будет не какой-то радикальный прорывной ход на трансферном рынке в январе, то летом таким ходом станет отставка Зидана. При всей любви к Зинедину, при всем уважении к его достижениям, лучше менять все на стадии, когда спад только начался, не дожидаясь больших системных проблем. И в «Реале» должны это понимать, если не будут способны встряхнуть клуб зимой. Отсюда разнообразные слухи о возможной смене тренера поползли. Среди кандидатов называется Антонио Конте, который возглавляет «Челси». И это почти не удивляет. Но хорош ли такой вариант? Сомнительно.

Раздражительный гений

Уже само отношение Конте к «Челси» показывает, что за границей он работает с некоторой неохотой. Возможно, слишком быстро стал чемпионом в Англии, и угас запал, либо же его ожидания конкретно от английского чемпионата не оправдались, но порой кажется, что для него эта работа уже в тягость. Он все еще с азартом руководит командой на бровке, но в целом не дорожит своим местом, о чем говорят его слова и действия. Раз за разом он намекает на возвращение в Италию, а отношения с боссами «Челси» и некоторыми игроками дают трещину, причем зачастую по инициативе самого Конте.

Вот как раз его неспособность идти на компромиссы – еще один пункт, который наводит на сомнения, когда думаешь о «Реале» и Конте. Пусть даже он захочет попробовать себя в Мадриде, возьмется за дело с энтузиазмом, которого недостает в Лондоне, однако нужно суметь договориться с Флорентино Пересом. А это очень непросто. Невероятно харизматичному и при этом дипломатичному Зидану эта задача дается не без труда. Только своими победами он сдерживал напор Переса и заставлял того к себе прислушиваться. Если же Флорентино разойдется, его не остановить. Эмоциональность и резкость Конте могут сослужить дурную службу в каком-нибудь разговоре с Пересом, обсуждении того или иного трансфера, где у босса мадридцев всегда есть свое видение, но и Конте хочет располагать определенным набором исполнителей и властью, в том числе менеджерской.

Кадры решают

К слову, трансферную политику вообще стоит вынести отдельно. Конечно, никто не откажется от самых лучших на свете игроков. Но у Конте свое видение игры, и он нередко хочет иметь в своих командах совсем неочевидных ребят, которых вот сразу звездами и не назовешь. Они выполняют свои функции, когда Конте их обтачивает, но без него смотрятся странно – Дзаппакоста не даст соврать. Так было и в «Ювентусе», который построил Антонио. Этот подход понятен (тренер художник – он так видит), но он создаст неминуемо почву для потенциальных конфликтов из-за недопонимания со стороны руководства клуба, которое готово брать только лучших из лучших с именем и маркетинговыми перспективами.

Отношение к игроку как к исполнителю конкретной роли, функции и не более определяет основу для следующей потенциальной проблемы в «Реале» - отношения между Конте и звездами. Ведь у мадридцев в составе ребята с характером, мягко говоря. Кого ни возьми – все большие личности со своими амбициями, мнением и желаниями. Но не признающий авторитетов Конте как способен наплевать на мнение боссов, с еще большей охотой он пойдет поперек мнения условного Криштиану Роналду или Серхио Рамоса. А это уже само по себе большой скандал для «Реала», разрушительно для команды. Возвращаемся к нехватке дипломатичности Зидана у Конте, который еще и не отличается мудростью в моменты эмоциональных вспышек – можно вспомнить историю с Диего Костой в «Челси».

Слом системы

Антонио способен очень быстро выстраивать работающий механизм. Он знает, как сходу расставить фигуры по доске, чтобы это давало результат, если все подчиняются руке творца без лишних вопросов. Но в «Реале» без вопросов невозможно, и безропотно никто не станет выстраиваться в ту или иную схему или мириться неожиданно с ролью запасного, с покупкой какого-то среднего игрока, который по видению Конте сможет идеально закрыть позицию. Либо с другим его неординарным решением.

К тому же сам стиль игры команд Антонио несколько не похож на то, чего ждут от «Реала» его поклонники и боссы. С этой точки зрения, конечно, крайне наглядным станет противостояние «Челси» Конте с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет эдакий пробник для руководителей «Реала», которые, если верить испанским СМИ, именно Конте видят в качестве возможной замены Зидану. Вероятно, там оценивают все риски и особенности, с этим связанные. Назначение самого Зинедина многим казалось большой авантюрой, обреченной на провал. А оно вон как вышло удачно.

Безусловно, Конте вошел в категорию тренеров топ-класса, а именно такие нужны «Реалу». Но бывает так, что крутой тренер и крутой клуб не подходят друг другу. Определенные особенности характера итальянца делают его чуть ли не самым неудобным в перспективе для мадридской команды. Если назначение и состоится следующим летом, например, если и будет какой-то медовый месяц в отношениях, то эта гармония окажется очень и очень зыбкой, хрупкой, способной развалиться после малейшей неурядицы. Назначая Конте, «Реал» будет рисковать больше, чем когда приглашал Зидана. Поскольку француз плоть от плоти свой, а Конте для Мадрида инороден. Но в любом случае это был бы крайне интересный опыт, особенно для наблюдателя со стороны: либо «Реал» пережует Конте, либо наоборот, но без сломов такое сотрудничество не случается.

Поделиться
Другие материалы по теме
Саутгейт - о посещении детской больницы: «Смотришь на жизнь по-другому»
24 декабря 4
«Севилья» рассматривает Тухеля как претендента на должность тренера
24 декабря 5
Пулис может возглавить клуб из Чемпионшипа
24 декабря 0
У Гаттузо есть два матча на исправление ситуации в «Милане»
24 декабря 9
Раньери: «Если бы сборная Италии позвала, попросил бы „Нант“ отпустить меня»
23 декабря 6
Дулуб может возглавить БАТЭ
23 декабря 1
Обсудить
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:22
Сомневаюсь, что роман возможен.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 06:19
Такого мужика не пригласят. Ибо продаст Бензема, дельфина посадит на лавку, а бредни Переса слушать не будет.

Пригласят кого нибудь покладистого.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:36
Реал и с Зизу снова будет чемпионом!!! вперед Зизу, в Новый год, новый(старый) победитель Реал!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:15
конте в любом клубе даст результат!
kanuni
kanuni
вчера в 23:31
Я за Зидана,купить напа,парочку запасных и все будет в елочку.Конте пусть назад в Ювентус валит.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:30
Против склочного макаронника. Пусть в Челси остается или в СериАл возвращается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100