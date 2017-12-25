«Реал» и Конте: огненный роман

Стоило «Реалу» забуксовать, испанские СМИ уже шепчутся о возможной отставке Зидана после окончания сезона. «Соккер.ру» считает, что Конте не будет хорошей заменой Зинедину.

В мировом футболе все подвержено циклам. Успешные отрезки сменяются периодами неудач, а выдающиеся достижения постепенно сходят на нет. К тому же регулярно требуется обновление взглядов, совершенствование идей. Даже у очень успешных проектов рано или поздно наступает момент, когда все приедается, начинаются пробуксовки, потери очков. «Реал» вступил в такую фазу, что намекает о завершении микроцикла Зинедина Зидана. В этом никто не виноват конкретно – по таким правилам эволюционирует футбольный клуб. И чем головокружительнее успех, тем более остро будут ощущаться проблемы, начиная с самых небольших – даже они заметны на идеально гладкой истории клуба.

В поисках выхода

Вчерашний творец побед и рекордов сегодня становится главным тормозящим фактором. Отсюда и этот парадокс, которым пока пользуется руководство «Реала». 2017 год остается самым успешным годом в истории мадридцев, однако вторая его часть – это отдельная история, отдельный сезон, который сам по себе уже провален. Конечно, и 14 очков отыгрываются, но не когда речь об отношениях «Реала» и «Барселоны». Да и проблема не только в отставании в чемпионате – сама игра мадридцев вызывает большие вопросы.

Команда выхолощена и вымотана. Ей нужно свежее дыхание. И если это будет не какой-то радикальный прорывной ход на трансферном рынке в январе, то летом таким ходом станет отставка Зидана. При всей любви к Зинедину, при всем уважении к его достижениям, лучше менять все на стадии, когда спад только начался, не дожидаясь больших системных проблем. И в «Реале» должны это понимать, если не будут способны встряхнуть клуб зимой. Отсюда разнообразные слухи о возможной смене тренера поползли. Среди кандидатов называется Антонио Конте, который возглавляет «Челси». И это почти не удивляет. Но хорош ли такой вариант? Сомнительно.

Раздражительный гений

Уже само отношение Конте к «Челси» показывает, что за границей он работает с некоторой неохотой. Возможно, слишком быстро стал чемпионом в Англии, и угас запал, либо же его ожидания конкретно от английского чемпионата не оправдались, но порой кажется, что для него эта работа уже в тягость. Он все еще с азартом руководит командой на бровке, но в целом не дорожит своим местом, о чем говорят его слова и действия. Раз за разом он намекает на возвращение в Италию, а отношения с боссами «Челси» и некоторыми игроками дают трещину, причем зачастую по инициативе самого Конте.

Вот как раз его неспособность идти на компромиссы – еще один пункт, который наводит на сомнения, когда думаешь о «Реале» и Конте. Пусть даже он захочет попробовать себя в Мадриде, возьмется за дело с энтузиазмом, которого недостает в Лондоне, однако нужно суметь договориться с Флорентино Пересом. А это очень непросто. Невероятно харизматичному и при этом дипломатичному Зидану эта задача дается не без труда. Только своими победами он сдерживал напор Переса и заставлял того к себе прислушиваться. Если же Флорентино разойдется, его не остановить. Эмоциональность и резкость Конте могут сослужить дурную службу в каком-нибудь разговоре с Пересом, обсуждении того или иного трансфера, где у босса мадридцев всегда есть свое видение, но и Конте хочет располагать определенным набором исполнителей и властью, в том числе менеджерской.

Кадры решают

К слову, трансферную политику вообще стоит вынести отдельно. Конечно, никто не откажется от самых лучших на свете игроков. Но у Конте свое видение игры, и он нередко хочет иметь в своих командах совсем неочевидных ребят, которых вот сразу звездами и не назовешь. Они выполняют свои функции, когда Конте их обтачивает, но без него смотрятся странно – Дзаппакоста не даст соврать. Так было и в «Ювентусе», который построил Антонио. Этот подход понятен (тренер художник – он так видит), но он создаст неминуемо почву для потенциальных конфликтов из-за недопонимания со стороны руководства клуба, которое готово брать только лучших из лучших с именем и маркетинговыми перспективами.

Отношение к игроку как к исполнителю конкретной роли, функции и не более определяет основу для следующей потенциальной проблемы в «Реале» - отношения между Конте и звездами. Ведь у мадридцев в составе ребята с характером, мягко говоря. Кого ни возьми – все большие личности со своими амбициями, мнением и желаниями. Но не признающий авторитетов Конте как способен наплевать на мнение боссов, с еще большей охотой он пойдет поперек мнения условного Криштиану Роналду или Серхио Рамоса. А это уже само по себе большой скандал для «Реала», разрушительно для команды. Возвращаемся к нехватке дипломатичности Зидана у Конте, который еще и не отличается мудростью в моменты эмоциональных вспышек – можно вспомнить историю с Диего Костой в «Челси».

Слом системы

Антонио способен очень быстро выстраивать работающий механизм. Он знает, как сходу расставить фигуры по доске, чтобы это давало результат, если все подчиняются руке творца без лишних вопросов. Но в «Реале» без вопросов невозможно, и безропотно никто не станет выстраиваться в ту или иную схему или мириться неожиданно с ролью запасного, с покупкой какого-то среднего игрока, который по видению Конте сможет идеально закрыть позицию. Либо с другим его неординарным решением.

К тому же сам стиль игры команд Антонио несколько не похож на то, чего ждут от «Реала» его поклонники и боссы. С этой точки зрения, конечно, крайне наглядным станет противостояние «Челси» Конте с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет эдакий пробник для руководителей «Реала», которые, если верить испанским СМИ, именно Конте видят в качестве возможной замены Зидану. Вероятно, там оценивают все риски и особенности, с этим связанные. Назначение самого Зинедина многим казалось большой авантюрой, обреченной на провал. А оно вон как вышло удачно.

Безусловно, Конте вошел в категорию тренеров топ-класса, а именно такие нужны «Реалу». Но бывает так, что крутой тренер и крутой клуб не подходят друг другу. Определенные особенности характера итальянца делают его чуть ли не самым неудобным в перспективе для мадридской команды. Если назначение и состоится следующим летом, например, если и будет какой-то медовый месяц в отношениях, то эта гармония окажется очень и очень зыбкой, хрупкой, способной развалиться после малейшей неурядицы. Назначая Конте, «Реал» будет рисковать больше, чем когда приглашал Зидана. Поскольку француз плоть от плоти свой, а Конте для Мадрида инороден. Но в любом случае это был бы крайне интересный опыт, особенно для наблюдателя со стороны: либо «Реал» пережует Конте, либо наоборот, но без сломов такое сотрудничество не случается.