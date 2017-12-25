Гари Макаллистер

Супергол Гари Макаллистера за «Лидс» в ворота «Ливерпуля»
|Испания. Примера 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Вильярреал
|2:2
|Реал
|4.4
|4.55
|1.62
|13:00
|сегодня
|Валенсия
|-:-
|Депортиво
|1.28
|5.8
|9.8
|19:30
|сегодня
|Атлетико М
|-:-
|Эйбар
|1.52
|4
|7
|21:45
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Реал Сосьедад
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Наполи
|-:-
|Кротоне
|1.38
|5.3
|7
|19:00
|сегодня
|Милан
|-:-
|Фиорентина
|1.8
|3.8
|4.3
|21:45
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Интер
|2.4
|3.55
|2.75
|21:45
|сегодня
|Сассуоло
|-:-
|Рома
|3.85
|3.95
|1.83
|Россия. Стыковые матчи 2017/2018
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Тамбов
|-:-
|Амкар
|2.55
|3.1
|2.95
|21:00
|сегодня
|Анжи
|-:-
|Енисей
|1.85
|3.6
|4.2
|Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Кан
|0:0
|ПСЖ
|4.15
|3.7
|1.85
|22:00
|Матч завершен
|Лион
|3:2
|Ницца
|1.42
|5
|6.5
|22:00
|Матч завершен
|Марсель
|2:1
|Амьен
|1.22
|7
|11
|22:00
|Матч завершен
|Труа
|0:3
|Монако
|4.3
|4
|1.75
Супергол Гари Макаллистера за «Лидс» в ворота «Ливерпуля»