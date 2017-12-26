Ожидание и реальность. Как лимит менял составы российских клубов

«Соккер.ру» доказывает, что лимит не меняли ни разу, хотя за последние годы ограничения в футболе формально пересмотрели трижды.

Какими были основы при «7+4»?

Вспомним основы ведущих команд сезона 2014-15, когда еще действовал лимит Гинера-Миллера – не больше семи легионеров на поле. В том сезоне «Зенит» стал чемпионом. ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Рубин» сформировали первую пятерку. Вспомним, кто их представлял, ведь иностранцев в приличной форме хватало.

«Зенит» 2014-15: Лодыгин – Смольников, Гарай, Ломбертс, Кришито – Витсель, Хави Гарсия – Халк, Данни, Шатов – Рондон.

ЦСКА 2014-15: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин – Вернблум, Натхо – Тошич, Еременко, Миланов (Дзагоев) – Муса.

«Краснодар» 2014-15: Дикань – Енджейчик (Калешин), Гранквист, Сигурдссон, Петров – Ахмедов, Газинский – Быстров, Перейра (Широков), Жоаозиньо – Ари.

«Динамо» 2014-15: Габулов – Ротенберг, Самба, Дуглас, Бюттнер (Жирков) – Ванкер, Денисов (Юсупов) – Ионов, Вальбуэна, Джуджак – Кураньи (Кокорин).

«Рубин» 2014-15: Рыжиков – Кузьмин, Кверквелия, Навас, Набиуллин – Георгиев, Оздоев – Канунников, Эдуардо, Карадениз – Портнягин.

Примечательно, что если судить по количеству минут на поле, то у чемпионского «Зенита» 8 легионеров – одного тасовали, вписываясь в «7+4». У ЦСКА тоже восемь легионеров, ведь Фернандес еще без паспорта. У «Краснодара» и «Динамо» - по восемь. Только у «Рубина» пять штук, но в целом можно заявить, что лимит на легионеров помогал богатым клубам добиваться результатов, используя в основной обойме восемь иностранцев. Всем помогал, кроме «Спартака». Но вспомним и их состав того сезона и шестого места, позже пригодится:

«Спартак» 2014-15: Ребров – Паршивлюк, Таски, Инсаурральде (Макеев), Д. Комбаров – Глушаков, Чельстрем – Промес, Ромуло, Эберт – Дзюба.

Какими стали основы при «5+6»?

Резко вспомнили, что чемпионат мира не за горами. И почему-то подумали, что если выдать российским футболистам еще больше денег бонусами при выборе нового клуба и позволить меньше работать – станут играть сильнее. Конкуренцию искусственно снизили. Это на первый взгляд не сильно зацепило основы тех же «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Но «6 плюс 5» в пользу легионеров показалось мало, поэтому пошли дальше и прямо перед началом сезона, в котором Виллаш-Боаш мечтал набрать в «Зенит» сильных иностранцев для плей-офф Лиги чемпионов, ввели третий лимит за пару лет – не больше пяти иностранцев в основе. Смотрите, как это повлияло на внешний облик команд буквально сразу же. Судим по основам прошлого сезона – берем игроков, которые чаще других появлялись на поле:

«Спартак» 2016-17: Ребров – Ещенко, Кутепов, Таски (Боккетти), Д. Комбаров – Глушаков, Фернандо – Промес, Попов (Джано), Зобнин – Зе Луиш.

ЦСКА 2016-17: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Натхо (Дзагоев) – Тошич, Еременко, Головин – Витиньо (Траоре, Ионов).

«Зенит» 2016-17: Лодыгин (Лунев) – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Витсель (Маурисио) – Жулиано, Данни – Дзюба, Кокорин.

Как видите, не от количества все зависит, а от качества. За два года тот же «Спартак» убрал ряд сомнительных легионеров, обзавелся Фернандо и Зе Луишем, не отпустил никуда Промеса – пришел результат. Не потому что Кутепов, Ещенко и Зобнин – воспитанники «Спартака», которых держали в темнице при «7+4», а потому что иностранец Каррера нашел подход к составу, где в чемпионском сезоне на поле появлялось 11 разных легионеров. Федун за лимит, а 11 иностранцев держат…

Даже ЦСКА в прошлом сезоне использовал шесть-семь легионеров – не забывайте, что Фернандес не выпускник армейской школы, россияне пошли в основу не от патриотизма Гинера, а по финансовым причинам – молодые игроки ЦСКА получают меньше сильных легионеров. А «Зениту» никакой лимит не помешал этим летом набрать иностранцев в большом количестве, поскольку пришедшие при Луческу не убедили, а Витселя и компанию потеряли.

Проще говоря, смена с «7+4» на «5+6» оказалась фикцией. Есть простые доказательства. При Луческу на поле у «Зенита» за чемпионат появилось 14 легионеров, из них 12 претендовали на основу. При Манчини речь о 13 легионерах, пускай часть из них достались от Луческу и ушли. Вот только важно знать, что при Спаллетти в сезоне 2013-14 у «Зенита» на поле было всего 9 легионеров, сыгравших более 500 минут. Видите разницу?

Она есть – на самом деле легионеров стало больше. Просто теперь вместо Халка смогли купить в линию атаки только Ригони, а вместо Витселя – Краневиттера. И что от этого выиграла РФПЛ? Парадокс ведь налицо – лимит якобы ужесточили, а на деле легионеров меньше не стало.

Как лимит изменится через два года?

Ничего на самом деле не поменяли, просто иностранных звезд и тренеров распугали. При этом сам процент иностранцев в РФПЛ не изменился. А поскольку многим сделали российские паспорта – на самом деле количество чуточку выросло. Как такое возможно? Очень просто – иностранцы теперь сидят на скамейках. У «Спартака» в топ-11 по проведенным минутам 5 иностранцев, но всего заиграно 12 человек. И это еще Луан не пришел.

Вот и вся разница между «7+4» и «5+6», как сейчас. Ничего не изменили, кроме возможностей ведущих клубов. Лучшие российские игроки в основах, если заслуживают этого – вспомните, что Смолов и Кокорин пару лет назад были куда хуже, и не лимит тому виной. А Миранчуки просто были маленькими для основы «Локомотива», где прямо сейчас Гильерме и 10 человек с паспортами других стран.

При этом через два года собираются вернуться фактически к «7+4», причем зная Гинера, Галицкого, Федуна и Миллера, можно смело заявлять, что окончательного решения нет. Боссы главных клубов постараются за эти два года найти в РФС единомышленников и сделать лимит не «7+18», а «10+15», просто в основе смогут появляться максимум семь легионеров, а вот в заявке может быть их до десяти.

Проще говоря, весь этот танец с бубнами ни к чему хорошему не привел, хотя распугал российских же олигархов. Им не интересно вкладывать деньги в детей лимита в России – многие клубы погибли и погибнут из-за того, что сыграли в игру «прикройся интересами сборной», а на самом деле вернутся к тому, с чего начали – к «7+4». И тогда составы российских клубов будут выглядеть примерно вот так:

«Зенит» 2019-20: Лунев – Смольников и три аргентинца – два аргентинца – два аргентинца и Шатов (другой россиянин) - Кокорин и аргентинец.

«Спартак» 2019-20: Селихов – Комбаров и три иностранца – два бразильца – Глушаков, Зобнин и бразилец - бразилец.

ЦСКА 2019-20: Акинфеев – четверо россиян – Вернблум и россиянин – три россиянина – россиянин.

Шутки шутками, а основу будут формировать финансовые возможности клубов, а не какие-то там ограничения. Тем более, они лишь разогнали часть сильных легионеров, а на класс сборной не повлияли. Зато смягчение лимита позволит не гоняться за россиянами. Дзюба ведь не будет чемпионом России с «Локомотивом», поскольку не захотел идти на понижение зарплаты. А при новом лимите придется – в основе оставят только лучших россиян, молодых, талантливых, или опытных и старательных.

Вот только вместо лиги, куда ехали Гарай и Халк, уже получили чемпионат, которому будет сложно набирать качественных легионеров. Цены выросли, время потеряно, российские олигархи вкладывают деньги в АПЛ и Лигу 1. Прямо сейчас сильнейшие игроки РФПЛ начинают задумываться об отъезде. Детей лимита заменят молодые и не всегда качественные внуки лимита? Тогда результатом заигрываний с якобы интересами сборной станет стагнация, а не развитие. Ведь в РФС планируют вернуться к тому, что было изначально. Проще говоря, со скрипом и опозданием признали – идею с полезным лимитом не реализовали.