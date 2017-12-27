Самые результативные игроки топ-10 первенств Европы в 2017 году

27 декабря 2017, 12:25

Харри Кейн установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера 22-летней выдержки, в Турции правят знакомые, а в России забивают мало. «Соккер.ру» о лучших снайперах 2017 года.

Называем фамилии футболистов, забивших наибольшее количество голов за календарный год в десяти сильнейших чемпионатах Старого Света согласно рейтингу УЕФА.

9-10 место. Факундо Феррейра – лучший в Украине с 18 голами

Клуб: «Шахтер». Национальность: Аргентина

За весь прошлый сезон Факундо Феррейра забил 13 голов в чемпионате Украины и стал вторым снайпером турнира после Андрея Ярмоленко (15 голов), который кампанию 2017/18 начал уже в Бундеслиге. 5 из тех 13 мячей аргентинец забил в 2017 году. Сейчас он выполнил норму предыдущего сезона уже к Новому году, что позволило ему стать самым результативным игроком УПЛ в 2017-м.

9-10 место. Фёдор Смолов – лучший в России с 18 голами

Клуб: «Краснодар». Национальность: Россия

Результативность – не наш конек. В 2017 году в чемпионате России только два человека стабильно забивали – и в концовке предыдущего сезона, и в начале нынешнего. Речь о Федоре Смолове и Квинси Промесе. В первой части кампании 2017/18 оба забили по 10 мячей, но весной форвард «Краснодара» отличился 8 раз против 6 голов спартаковского голландца. В любом случае, 18 голов за год – это очень мало, в четырех лигах лучшие бомбардиры забивают вдвое больше.

8 место. Анри Оньекуру – лучший в Бельгии с 21 голом

Клубы: «Эйпен»/«Андерлехт». Национальность: Нигерия

Этот 20-летний нападающий совершил настоящий прорыв в 2017 году, став самым результативным игроком чемпионата Бельгии, расположившегося на 9-м месте в рейтинге УЕФА. Оньекуру, выступая за «Эйпен», забил 22 мяча и разделил лавры лучшего бомбардира с теперешним партнером по команде Лукашем Теодорчиком. Летом «Эвертон» подписал Анри, выплатив за него компенсацию в размере 8 миллионов евро, и отправил в аренду в «Андерлехт», где он не сбавляет оборотов.

7 место. Вагнер Лав – лучший в Турции с 28 голами

Клуб: «Аланьяспор». Национальность: Бразилия

Экс-форвард ЦСКА и любимец армейских болельщиков зажигает в турецком чемпионате, выступая за скромный «Аланьяспор», который занял 12 место по итогам чемпионата 2016/17, а в текущем розыгрыше идет строчкой ниже. Вагнер долго раскачивался в Турции, забил всего один гол в первых десяти матчах, но весну провел ударно: 18 голов в 15 матчах чемпионата. Еще 10 мячей Лав добавил в первом круге нынешнего чемпионата, итого: имеем лучший показатель 2017 года в Турции. Кстати, на втором месте еще один форвард, отметившийся в РФПЛ, хотя известный в первую очередь не по выступлениям за «Анжи». Самуэль Это’О, защищающий цвета «Антальяспора», отличился 17 раз.

6 место. Чиро Иммобиле – лучший в Италии с 30 голами

Клуб: «Лацио». Национальность: Италия

По итогам прошлого сезона в Серии A Иммобиле занял шестую строчку в списке бомбардиров, сейчас уступает первенство Мауро Икарди, но в рамках календарного года равных форварду «Лацио» не нашлось. Ближайшие конкуренты – Икарди и Мертенс, отличились по 27 раз, на счету Игуаина и Джеко по 23 гола, в то время как Чиро настрелял три добрых десятка.

5 место. Роберт Левандовски – лучший в Германии с 33 голами

Клуб: «Бавария». Национальность: Польша

Очевидно, что в Германии корону лучшего бомбардира Бундеслиги оспаривали Пьер-Эмерик Обамеянг и Роберт Левандовски. Поляк, проигравший «золотую бутсу» габонцу по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата Германии и оставшийся очень недовольный таким исходом, привез конкуренту 5 голов форы по итогам года. Левандовски забил 33 мяча, в то время как Обамеянг – только 28.

4 место. Эдинсон Кавани – лучший во Франции с 36 голами

Клуб: ПСЖ. Национальность: Уругвай

После отъезда Златана Ибрагимовича главным форвардом Лиги 1, по крайней мере, исходя из статистических свершений, стал Эдинсон Кавани. Уругваец стал лучшим снайпером сезона 2016/2017, наколотил 19 голов в 19 турах нового чемпионата. Мбаппе с Неймаром и Фалькао действуют эффективно, но не настолько результативно.

3 место. Бас Дост – лучший в Португалии с 38 голами

Клуб: «Спортинг». Национальность: Нидерланды

Очень успешным выдался 2017 год для голландского нападающего лиссабонского «Спортинга». Дост с явным преимуществом выиграл бомбардирский забег сезона 2016/17, превзойдя ближайшего преследователя почти вдвое, а в сумме забил 34 гола, 25 из которых – во второй половине сезона. В нынешнем чемпионате Бас отличился уже 13 раз, и это в сумме дает внушительные 38 голов за год. Кстати, второй бомбардир португальской лиги в уходящем году – бразилец Жонас из «Бенфики», тоже разменял четвертый десяток. На его счету 31 забитый мяч.

2 место. Харри Кейн – лучший в Англии с 39 голами

Клуб: «Тоттенхэм». Национальность: Англия

Лучший бомбардир Европы в 2017 году, если считать голы во всех турнирах за клуб и сборную, и, вероятно, главная трансферная цель Флорентина Переса на ближайшее лето. Перед заключительным для «Тоттенхэма» и Кейна матчем года против «Саутгемптона» на счету Кейна было 36 голов – он заранее сравнялся с рекордным показателем Ширера по числу забитых мячей в АПЛ за календарный год, а в игре со «святыми» захватил рекорд в единоличное владение. Хет-трик в ворота «Саутгемптона» позволил установить новое достижение на отметке 39 голов. Столько в рамках одного чемпионата в 2017 году не забивал никто из людей. Кейн – лучший человек.

Ширер, подвинься! Харри Кейн пришёл за рекордом

1 место. Лионель Месси – лучший в Испании с 40 голами

Клуб: «Барселона». Национальность: Аргентина

Но у Месси, чье земное происхождение ставится под сомнение, в национальном первенстве на один «голасо» больше. Всего Лео в 2017 году отправлял мяч в ворота соперников «Барселоны» и сборной Аргентины 54 раза (у Кейна 56 голов), 40 из них – в рамках Ла Лиги. Четверть сотни мячей неудержимый пешеход мирового футбола забил в весенней стадии предыдущего розыгрыша чемпионата Испании, 15 точных ударов нанес в нынешнем сезоне.