Судьба Дзюбы. Как Артёму спасти карьеру

Вчера ты ведущий форвард своей команды и душа компании, сегодня можешь похвастаться двумя голами за полгода в ворота слабаков. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов ищет выход для Дзюбы.

Пути футбольные неисповедимы. Артем Дзюба был лучшим бомбардиром «Зенита» в двух предыдущих кампаниях – сначала наравне с Халком и при его непосредственной помощи, затем единолично. Однако Роберто Манчини с помощью Сергея Фурсенко и Константина Сарсании возвратил к активной футбольной жизни Кокорина, в то время как Дзюба оказался на задворках сознания итальянского тренера и планов «Зенита». Последнее подчеркивается приобретением у «Тосно» Антона Заболотного – фактурного нападающего, который становится прямым конкурентом Артема или даже его заменителем. Пикантности всей ситуации придает надвигающийся чемпионат мира в России, на который Дзюба на сегодняшний день не попадает. Готов ли он предпринять крутой шаг зимой, чтобы попасть в заявку на ЧМ-2018 и доказать Манчини, что тот слеп, несправедлив или плохо разбирается в футболе? Какие вообще у Артема варианты?

Остаться и доказать

Позитивный сценарий. Футбол знает множество различных, непохожих друг на друга историй и судеб. Почему бы не допустить, что в одной из реплик вселенной (например, в нашей) Дзюба останется в «Зените», разозлится на самого себя и всех окружающих, а потом конвертирует эту злость в многочисленные голы – мы ведь знаем, что забивать он умеет. Заткнутым за пояс окажется не только Заболотный, но и Кокорин, а Дзюба поможет «Зениту» опередить «Локомотив», завоюет вожделенное чемпионство и заставит всех говорить о том, какую чудесную историю о преодолении он написал. И Станислав Черчесов, конечно же, не сможет отказать такому форварду в поездке на мундиаль, более того, пересмотрит свои планы на наличие габаритного нападающего в основе сборной России.

Негативный сценарий. Похоже, что проблемы Дзюбы выходят за рамки того, что у него не получается на футбольном поле. Это уже вопрос отношений/недопонимания/взаимного недовольства между форвардом и Манчини. Таким образом, оставшись в «Зените», Артем может банально не получить от Роберто шанса на преодоление. Итальянец рассудит, что у него теперь есть Заболотный, причем не факт, что это последнее приобретение в линию атаки, попутно Манчини намекнет на негативное влияние Дзюбы на коллектив и отправит его во вторую команду. Амбиции Артема позволят ему играть в ФНЛ за «Зенит-2»? Единственный позитивный момент – это сохранение оклада по контракту с клубом, ведь в случае смены прописки наверняка придется идти на уступки и соглашаться на понижение зарплаты.

Перейти в российский клуб

Позитив. Переход в другой клуб РФПЛ, думается, станет приоритетным вариантом для Дзюбы зимой. Где бы он ни оказался, много времени на адаптацию не потребуется, а конкуренция ни в одной из команд, куда он может перейти, не будет выше, чем в «Зените». Другими словами, уход в другую российскую команду фактически гарантирует Дзюбе игровую практику, а смена обстановки позволит ему выплеснуть всего себя в весенней части сезона. Артем всегда играл мощно в первые месяцы после перехода в новую команду, будь это «Томь», «Ростов» или «Зенит». Дзюбе всегда нужны эмоции, некое состояние конфликта, необходимость доказывать свою состоятельность – это делает его сильнее. Переодевшись в футболку другого клуба РФПЛ и встретившись с тренером, который будет ему доверять и хвалить, форвард может натворить много добрых дел.

Негатив. Так уже получается, что клубов, соответствующих амбициям Дзюбы и куда он может перейти, в РФПЛ не осталось. «Локомотиву» Артем был интересен летом, но не договорился из-за зарплаты, сейчас Илья Геркус категоричен: «Дзюба не усилит „Локо“». ЦСКА тем более не станет гоняться за роскошью, а «Спартак» и его высшее руководство считает воспитанника предателем. Игорь Шалимов хотел бы поработать с Дзюбой в «Краснодаре», но тут все упирается в Федора Смолова – уйдет или не уйдет? Наверное, не так страшно поиграть в составе середняка, если речь идет об аренде до конца сезона, но ради этого футболисту придется отказаться от денег, потому что даже 50% от его контракта с «Зенитом» неподъемны для большинства клубов РФПЛ.

Уехать в Европу

Позитив. Геннадий Орлов рассказал, что Дзюбой интересуются два европейских клуба из хороших чемпионатов. А что если сложившуюся негативную ситуацию в «Зените» обернуть в свою пользу и отправиться в большой чемпионат, чтобы проверить себя на новом уровне? Всплеск мотивации Дзюбе гарантирован, а о желании поиграть в Европе он заявлял раньше. Самое время дерзнуть!

Негатив. Опять же, есть экономический фактор. Если Дзюба будет готов закрыть глаза на финансы по пути к своей мечте – выступать в топовом чемпионате, то все получится. В противном случае, перевесит «свое, родное». Еще, конечно же, есть момент со страхом зарубежья и адаптацией. Не факт, что отъезд в Европу резко добавит Дзюбе игровой практики. А это вроде как необходимое условие, если мы держим в голове надвигающийся чемпионат мира и желание форварда на нем выступить. Наверное, сейчас правильнее всего будет подыскать команду, которая предоставит место в стартовом составе, в РФПЛ, при этом Дзюбу вполне может преследовать идея, что «Мордор», накрывший «Зенит» в лице Роберто Манчини, не вечен, и после смены власти можно вновь оказаться в числе главных действующих лиц. К тому же, ходят слухи, что и сам «алленаторе» не очень-то доволен жизнью на берегах Невы и посматривает в сторону родины, где сиротливо себя чувствует неуклюжий «Милан» с кучей сильных футболистов в составе.

Дзюба и друзья по несчастью. Кому пора бежать из «Зенита»