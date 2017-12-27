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Судьба Дзюбы. Как Артёму спасти карьеру

сегодня, 14:49

Вчера ты ведущий форвард своей команды и душа компании, сегодня можешь похвастаться двумя голами за полгода в ворота слабаков. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов ищет выход для Дзюбы.

Пути футбольные неисповедимы. Артем Дзюба был лучшим бомбардиром «Зенита» в двух предыдущих кампаниях – сначала наравне с Халком и при его непосредственной помощи, затем единолично. Однако Роберто Манчини с помощью Сергея Фурсенко и Константина Сарсании возвратил к активной футбольной жизни Кокорина, в то время как Дзюба оказался на задворках сознания итальянского тренера и планов «Зенита». Последнее подчеркивается приобретением у «Тосно» Антона Заболотного – фактурного нападающего, который становится прямым конкурентом Артема или даже его заменителем. Пикантности всей ситуации придает надвигающийся чемпионат мира в России, на который Дзюба на сегодняшний день не попадает. Готов ли он предпринять крутой шаг зимой, чтобы попасть в заявку на ЧМ-2018 и доказать Манчини, что тот слеп, несправедлив или плохо разбирается в футболе? Какие вообще у Артема варианты?

Остаться и доказать

Позитивный сценарий. Футбол знает множество различных, непохожих друг на друга историй и судеб. Почему бы не допустить, что в одной из реплик вселенной (например, в нашей) Дзюба останется в «Зените», разозлится на самого себя и всех окружающих, а потом конвертирует эту злость в многочисленные голы – мы ведь знаем, что забивать он умеет. Заткнутым за пояс окажется не только Заболотный, но и Кокорин, а Дзюба поможет «Зениту» опередить «Локомотив», завоюет вожделенное чемпионство и заставит всех говорить о том, какую чудесную историю о преодолении он написал. И Станислав Черчесов, конечно же, не сможет отказать такому форварду в поездке на мундиаль, более того, пересмотрит свои планы на наличие габаритного нападающего в основе сборной России.

Негативный сценарий. Похоже, что проблемы Дзюбы выходят за рамки того, что у него не получается на футбольном поле. Это уже вопрос отношений/недопонимания/взаимного недовольства между форвардом и Манчини. Таким образом, оставшись в «Зените», Артем может банально не получить от Роберто шанса на преодоление. Итальянец рассудит, что у него теперь есть Заболотный, причем не факт, что это последнее приобретение в линию атаки, попутно Манчини намекнет на негативное влияние Дзюбы на коллектив и отправит его во вторую команду. Амбиции Артема позволят ему играть в ФНЛ за «Зенит-2»? Единственный позитивный момент – это сохранение оклада по контракту с клубом, ведь в случае смены прописки наверняка придется идти на уступки и соглашаться на понижение зарплаты.

Перейти в российский клуб

Позитив. Переход в другой клуб РФПЛ, думается, станет приоритетным вариантом для Дзюбы зимой. Где бы он ни оказался, много времени на адаптацию не потребуется, а конкуренция ни в одной из команд, куда он может перейти, не будет выше, чем в «Зените». Другими словами, уход в другую российскую команду фактически гарантирует Дзюбе игровую практику, а смена обстановки позволит ему выплеснуть всего себя в весенней части сезона. Артем всегда играл мощно в первые месяцы после перехода в новую команду, будь это «Томь», «Ростов» или «Зенит». Дзюбе всегда нужны эмоции, некое состояние конфликта, необходимость доказывать свою состоятельность – это делает его сильнее. Переодевшись в футболку другого клуба РФПЛ и встретившись с тренером, который будет ему доверять и хвалить, форвард может натворить много добрых дел.

Негатив. Так уже получается, что клубов, соответствующих амбициям Дзюбы и куда он может перейти, в РФПЛ не осталось. «Локомотиву» Артем был интересен летом, но не договорился из-за зарплаты, сейчас Илья Геркус категоричен: «Дзюба не усилит „Локо“». ЦСКА тем более не станет гоняться за роскошью, а «Спартак» и его высшее руководство считает воспитанника предателем. Игорь Шалимов хотел бы поработать с Дзюбой в «Краснодаре», но тут все упирается в Федора Смолова – уйдет или не уйдет? Наверное, не так страшно поиграть в составе середняка, если речь идет об аренде до конца сезона, но ради этого футболисту придется отказаться от денег, потому что даже 50% от его контракта с «Зенитом» неподъемны для большинства клубов РФПЛ.

Уехать в Европу

Позитив. Геннадий Орлов рассказал, что Дзюбой интересуются два европейских клуба из хороших чемпионатов. А что если сложившуюся негативную ситуацию в «Зените» обернуть в свою пользу и отправиться в большой чемпионат, чтобы проверить себя на новом уровне? Всплеск мотивации Дзюбе гарантирован, а о желании поиграть в Европе он заявлял раньше. Самое время дерзнуть!

Негатив. Опять же, есть экономический фактор. Если Дзюба будет готов закрыть глаза на финансы по пути к своей мечте – выступать в топовом чемпионате, то все получится. В противном случае, перевесит «свое, родное». Еще, конечно же, есть момент со страхом зарубежья и адаптацией. Не факт, что отъезд в Европу резко добавит Дзюбе игровой практики. А это вроде как необходимое условие, если мы держим в голове надвигающийся чемпионат мира и желание форварда на нем выступить. Наверное, сейчас правильнее всего будет подыскать команду, которая предоставит место в стартовом составе, в РФПЛ, при этом Дзюбу вполне может преследовать идея, что «Мордор», накрывший «Зенит» в лице Роберто Манчини, не вечен, и после смены власти можно вновь оказаться в числе главных действующих лиц. К тому же, ходят слухи, что и сам «алленаторе» не очень-то доволен жизнью на берегах Невы и посматривает в сторону родины, где сиротливо себя чувствует неуклюжий «Милан» с кучей сильных футболистов в составе.

Дзюба и друзья по несчастью. Кому пора бежать из «Зенита» 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:53
Повезло Дзюбе, не опозорился с 7партаком, значит везунчик.
димон 37
димон 37
сегодня в 18:49
В Енисей к ещё к одной ....утке
ziborock
ziborock
сегодня в 17:32
Наглядное пособие того, как в Зенит за титулами идти!)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил морозз
сегодня в 17:20
морозз:
Дзюба своими поступками и словами отрезал себе все пути к возвращению в Спартак, теперь он пугало в глазах болел!
Я сегодня писал,что он сжигает после себя мосты.Мог бы в Ростов,но Карпин не возьмет))).Ладно,будем посмотреть что из этого выйдет в итоге.
морозз
морозз ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:18
PATRIOT1965:
Это была провокация с его стороны,которая могла перейти в массовую драку.
Дзюба своими поступками и словами отрезал себе все пути к возвращению в Спартак, теперь он пугало в глазах болел!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил морозз
сегодня в 17:16
морозз:
Ну да, этот момент конечно его не красит...но не забывай про эмоции, стадион скандировал " оп, давай давай "!
Это была провокация с его стороны,которая могла перейти в массовую драку.
морозз
морозз ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:14
PATRIOT1965:
Жадность,однозначно,в противном случаи не ушел бы со Спартака,где его растили с 7 лет,кажись.Я к нему нормально относился,пока не увидел как он топчет шарф недавно в матче со Спартаком.С гнильцой игрок.
Ну да, этот момент конечно его не красит...но не забывай про эмоции, стадион скандировал
" оп, давай давай "!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил морозз
сегодня в 17:11
морозз:
Привет дружище, как ни странно ...но относясь плохо к персоне Дзюбы, я понимаю что сборной он бы пригодился! Всё упирается в деньги, которые ему кроме Зенита платить никто не сможет...вот в этом и есть загвоздка и печаль! А Манчини уже давно понял, что Дзюба это якорь на атаке Зенита и не видит его в основе! Кто или что победит...жадность или профессионализм, вот в чём вопрос!
Жадность,однозначно,в противном случаи не ушел бы со Спартака,где его растили с 7 лет,кажись.Я к нему нормально относился,пока не увидел как он топчет шарф недавно в матче со Спартаком.С гнильцой игрок.
морозз
морозз ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:08
PATRIOT1965:
Саныч,что тут понимать,давят сверху,типа сборник,нужна практика.Прикинь Манчинни каково,сколько у него сборников с российским паспортом и всем надо дать время игровое и при этом чемпионом стать.Правильно человек хочет слинять.
Привет дружище, как ни странно ...но относясь плохо к персоне Дзюбы, я понимаю что сборной он бы пригодился! Всё упирается в деньги, которые ему кроме Зенита платить никто не сможет...вот в этом и есть загвоздка и печаль! А Манчини уже давно понял, что Дзюба это якорь на атаке Зенита и не видит его в основе! Кто или что победит...жадность или профессионализм, вот в чём вопрос!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил морозз
сегодня в 17:03
морозз:
Единственно чего я не понимаю, так это то что все нянчатся с Дзюбой как с маленьким мальчиком... забывая, что он уже давно полностью сформировавшаяся личность! Перед Артёмом стоит альтернатива...деньги и лавка, или аренда с понижением зарплаты и с возможностью всё таки стать на последнюю подножку уходящего на ЧМ 2018 поезда! Что он выберет думаю всем ясно, Федун уже про него всё сказал и повторять не буду!
Саныч,что тут понимать,давят сверху,типа сборник,нужна практика.Прикинь Манчинни каково,сколько у него сборников с российским паспортом и всем надо дать время игровое и при этом чемпионом стать.Правильно человек хочет слинять.
морозз
морозз
сегодня в 17:00
Единственно чего я не понимаю, так это то что все нянчатся с Дзюбой как с маленьким мальчиком... забывая, что он уже давно полностью сформировавшаяся личность! Перед Артёмом стоит альтернатива...деньги и лавка, или аренда с понижением зарплаты и с возможностью всё таки стать на последнюю подножку уходящего на ЧМ 2018 поезда! Что он выберет думаю всем ясно, Федун уже про него всё сказал и повторять не буду!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил PROMES
сегодня в 16:57
PROMES:
соккер для кого работаете? верните СТАРЫЙ САЙТ!!!!
Промес, не ленивые люди сами давно перешли на старый,включай мозги.
PROMES
PROMES
сегодня в 16:52
соккер для кого работаете?
верните СТАРЫЙ САЙТ!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:41
А что тут думать,пусть идет спасатьТосно,а деньги платит Зенит,потом очками вернут.)))) Глядишь,а после завершения чемпионата и Манчини уйдет,которому он не нужен.Саламоново решение,однако.)))
vka1970
vka1970
сегодня в 16:36
Дзюбу спасёт теперь только пожар.Как на складе.
Перевёртышей ни кто не любит, а тем более не уважает.
PS:Согласен с Alhunah.Нужно значительно меньше посещать сайт, чтоб руководители почувствовали на себе "улучшение" ситуации.
Sunchees
Sunchees
сегодня в 16:25
Имхо Дзюба на данный момент лучший фактурный нап из тех, кто с российским паспортом. И характер у него правильный для этой позиции, человек наглый, уверен в себе. Проблема в том, что не каждый тренер с такими кадрами может работать.. Не уверен, что в РФПЛ такие есть, упомянутый в статье Шалимов точно не справится. Так что...
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 16:22
Еще перед этим сезоном нужно было уходить, ради того, ЧТО БЫ ИГРАТЬ.А то останется с Новосельцевым в одной компании.
ps. старый сайт лучше
за
за
сегодня в 15:46
Фотка в превью говорит о том, что ничего ему не поможет, ему мила лавка золотая.
rawer
rawer
сегодня в 15:43
растянули фразу "уменьшить свои запросы и работать" на целую статью)
Alhunah
Alhunah
сегодня в 15:34
Для тех кому не нравится новый дизайн,
Владельцы сайта получают доход от количества людей зашедших на этот сайт,
если Вы будете сюда меньше заходить то посещаемость (трафик) сайта упадет,
и админы рублем почувствуют, что людям новый дизайн не нравится
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ ответил Miaf
сегодня в 15:15
Miaf:
Никак. ps: верните старый сайт!!!!
В новом сайте не разобраться! Старый сайт лучше!!! Вернуть надо!
P.S. Про дзюбу не знаю... Наверное стать лучшим снайпером ЧМ-2018 и стать чемпионом Мира. И всем будет хорошо...
Miaf
Miaf
сегодня в 15:03
Никак.
ps: верните старый сайт!!!!
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