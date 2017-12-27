Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛ

Символическая сборная уже обретает очертания, осталось определить лучших нападающих и главного тренера. «Соккер.ру» предлагает читателям отметить сильнейших форвардов.

Напомним о процедурных моментах голосования, если вы вдруг утонули в работе во второй половине декабря и пропустили первые выпуски этого цикла. Предлагаем читателям выбрать символическую сборную первой части сезона 2017/18. Проголосовать за своих кандидатов еще не поздно, причем сделать это можно и на странице опросов «Соккер.ру», и в нашей группе «Вконтакте». Голоса будут суммированы. Призываем читателей включить объективность, а не протаскивать игроков любимых команд. Выбираем лучшего, а не самого популярного – помните об этом.

Пояснение по амплуа форвардов. В нападении нашей символической сборной два места. Мы условно (подчеркните это слово) разделили 11 отобранных нападающих на две категории: форварды второго темпа и форварды острия. В большинстве случаев это объективное обозначение амплуа, иногда – интуитивное обозначение роли нападающего, ведь, даже действуя на одной позиции, стиль может быть разным. Кто-то предпочитает пробивать стены головой, а другие действуют хитро, заходят издалека. Так или иначе, снова повторюсь, что разделение условное, за него редакция «Соккер.ру» несет ответственность, но конечный выбор за вами: по одному игроку из каждой категории попадет в основу символической сборной РФПЛ!

Форварды второго темпа

Александр Кокорин («Зенит»)

Один из фаворитов голосования и человек, который тащил «Зенит» в первой половине сезона, правда, в последние недели Александр сбавил, удача отвернулась от него, а «Зенит» перестал стабильно выигрывать. Как бы то ни было, Кокорин забил 10 мячей – входит в тройку лучших бомбардиров РФПЛ наравне со Смоловым и Промесом, и снова стал форвардом, с которым соперники обязаны считаться.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Человек, которым мы не перестаем восхищаться, а некоторые считают, что президент Перу и обязан дать Юрию Семину медаль или премию за спасение Фарфана. Джефферсон стал главным завершителем атак «Локомотива» в отсутствие Ари. Перуанец провел ударную осень, во многом благодаря именно его голам железнодорожники ушли на зимние каникулы с внушительным отрывом, который располагает к мечтам о чемпионстве.

Витиньо (ЦСКА)

Бразилец действует в ЦСКА на стыке амплуа плеймейкера и второго нападающего. Виктор играет важную роль в конструировании атак армейцев, но при этом остается достаточно эгоистичным и всегда нацеленным на удар парнем – в таблице ниже обратите внимание, что он бьет по чужим воротам в среднем 4.2 раза за игру. Неоднократно ловил себя на мысли, что Витиньо на поле действует как большой игрок и лидер ЦСКА, если судить по принятым решениям и пониманию собственной роли, правда, технический брак по-прежнему подводит бразильца, как и недостаток характера. Зато Виктору есть куда расти.

Евгений Марков («Тосно»)

Надеемся, что не достиг своего потолка и форвард «Тосно» Евгений Марков, ставший одним из открытий первой части сезона. Нападающий 23 лет роду до нынешней кампании не играл на элитном уровне, да и в команде Дмитрия Парфенова он не сразу получил твердое место в стартовом составе, при этом умудрился забить 8 голов, большую часть из которых головой и после выходов на замены. Входит в топ-5 лучших бомбардиров РФПЛ прямо сейчас – достаточный повод, чтобы обратить внимание на Маркова и дать ему шанс пробиться в символическую сборную.

Зе Луиш («Спартак»)

Зе Луиш пропустил порядка двух месяцев, поэтому абсолютные статистические выкладки вас не впечатлят, но в шести голах Зе поучаствовал, причем отметился результативными действиями в играх с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. Зе Луиш, вытесненный из центра атаки Луисом Адриано, обрел себя в статусе подыгрывающего. Это у могучего парня из Кабо-Верде прекрасно получается: он выигрывает очень много единоборств (3.8 – фантастика!), но при этом и «внизу» чувствует себя уверенно, не лишен тонкого футбольного мышления. Зе не так результативен, но у него свои плюсы, поэтому он прекрасно дополняет Луиса Адриано и Квинси Промеса, всегда нацеленных на ворота.

Футболист (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность передач Удары (пасы под удар) Единоборства Кокорин («Зенит») 20 (1797) 10 (3) 69.6% 2.2 (1.1) 1.6 Фарфан («Локомотив») 15 (1340) 8 (3) 81% 2.5 (0.9) 1.3 Витиньо (ЦСКА) 20 (1451) 7 (3) 72.7% 4.2 (1.8) 0.7 Марков («Тосно») 19 (1091) 8 (1) 67.8% 2 (0.5) 1 Зе Луиш («Спартак») 10 (711) 2 (4) 76.8% 2.9 (1.2) 3.8

Форварды острия

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Какие тут еще нужны пояснения? Стабильно сильнейший центрфорвард чемпионата России последних лет, лучший бомбардир двух последних сезонов, который вполне может добиться этого в третий раз. На старте сезона у Федора была травма, но в 13 матчах он сумел наколотить 10 голов, еще дважды играл на партнеров в голевых атаках. Неудивительно, что все активнее ходят слухи об отъезде Смолова из «Краснодара».

Луис Адриано («Спартак»)

Год назад, когда «Спартак» подписывал Луиса Адриано по просьбе Массимо Карреры, было много сомнений – возраст, зарплата, мотивация, отсутствие игровой практики в «Милане». Если говорить не о 2017-м целиком, а только о первой части нынешнего сезона, то Луис затмил в «Спартаке» даже Квинси. Адриано проделывает большую работу на острие атаки, он не показательно зависимый форвард, а борец и трудяга, вознаграждаемый за это результативными действиями почти в каждом матче. По системе «гол плюс пас» насобирал очков даже больше Смолова.

Лучший форвард РФПЛ прямо сейчас

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Думаете, это шутка? Тогда и тактический ход Виктора Ганчаренко с выдвижением Вернблума в атаку – тоже шутка. Понтус здесь среди «чужих», ведь он опорный полузащитник по основному амплуа, но когда партия сказала: «Надо!», - швед ответил: «Есть!», - и отправился играть в центр атаки. И знаете, выглядел не хуже многих форвардов, получающих шанс в РФПЛ, что делает честь Вернблуму. Понятно, что он не является фаворитом голосования, разве что болельщики ЦСКА устроят флеш-моб, но оставить без внимания невероятную и в целом успешную метаморфозу Понтуса мы не могли.

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

Главное действующее лицо в атаке «Уфы», которая не блещет результативностью. Тем ценнее 6 голов и 2 «ассиста» Слая – поучаствовал в 8 из 20 голов своей команды (40%), постоянно ведет борьбу на переднем краю, то есть работает не только на себя и свою статистику, но и на команду. Вернее, главным образом на команду, а голы – следствие этой работы.

Антон Заболотный («Тосно»)

Только четыре мяча на счету новичка «Зенита», но забивал он в ворота прямых конкурентов своей новой команды – «Локомотиву», «Краснодару», «Спартаку» и ЦСКА. Умения Заболотного ценят в сборной страны, да и шанс в «Зените» он получил скорее благодаря тем качествам, которые не на поверхности. Возможно, Антон не супербомбардир и никогда им не станет, но даже в топ-клубе он может занять свою нишу и стать ценнейшей тактической фигурой. Во всяком случае, вы найдете не так уж много нападающих, способных с такой эффективностью цепляться за мячи вблизи чужих ворот.

Лука Джорджевич («Арсенал»)

Другой форвард, права на которого принадлежат «Зениту», является полным антиподом Заболотного. Может быть, в следующем сезоне они будут дополнять друг друга в атаке «сине-бело-голубых»? Лука почти не ведет борьбу, зато сохраняет свежесть для рывков и открываний, а ярче всего его характеризуют семь забитых мячей – по меркам РФПЛ отличный показатель.