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    Выбирайте лучшего форварда второго темпа для символической сборной РФПЛ!
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Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛ

сегодня, 17:30

Символическая сборная уже обретает очертания, осталось определить лучших нападающих и главного тренера. «Соккер.ру» предлагает читателям отметить сильнейших форвардов.

Напомним о процедурных моментах голосования, если вы вдруг утонули в работе во второй половине декабря и пропустили первые выпуски этого цикла. Предлагаем читателям выбрать символическую сборную первой части сезона 2017/18. Проголосовать за своих кандидатов еще не поздно, причем сделать это можно и на странице опросов «Соккер.ру», и в нашей группе «Вконтакте». Голоса будут суммированы. Призываем читателей включить объективность, а не протаскивать игроков любимых команд. Выбираем лучшего, а не самого популярного – помните об этом.

Пояснение по амплуа форвардов. В нападении нашей символической сборной два места. Мы условно (подчеркните это слово) разделили 11 отобранных нападающих на две категории: форварды второго темпа и форварды острия. В большинстве случаев это объективное обозначение амплуа, иногда – интуитивное обозначение роли нападающего, ведь, даже действуя на одной позиции, стиль может быть разным. Кто-то предпочитает пробивать стены головой, а другие действуют хитро, заходят издалека. Так или иначе, снова повторюсь, что разделение условное, за него редакция «Соккер.ру» несет ответственность, но конечный выбор за вами: по одному игроку из каждой категории попадет в основу символической сборной РФПЛ!

Форварды второго темпа

Александр Кокорин («Зенит»)

Один из фаворитов голосования и человек, который тащил «Зенит» в первой половине сезона, правда, в последние недели Александр сбавил, удача отвернулась от него, а «Зенит» перестал стабильно выигрывать. Как бы то ни было, Кокорин забил 10 мячей – входит в тройку лучших бомбардиров РФПЛ наравне со Смоловым и Промесом, и снова стал форвардом, с которым соперники обязаны считаться.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛЧеловек, которым мы не перестаем восхищаться, а некоторые считают, что президент Перу и обязан дать Юрию Семину медаль или премию за спасение Фарфана. Джефферсон стал главным завершителем атак «Локомотива» в отсутствие Ари. Перуанец провел ударную осень, во многом благодаря именно его голам железнодорожники ушли на зимние каникулы с внушительным отрывом, который располагает к мечтам о чемпионстве.

Витиньо (ЦСКА)

Бразилец действует в ЦСКА на стыке амплуа плеймейкера и второго нападающего. Виктор играет важную роль в конструировании атак армейцев, но при этом остается достаточно эгоистичным и всегда нацеленным на удар парнем – в таблице ниже обратите внимание, что он бьет по чужим воротам в среднем 4.2 раза за игру. Неоднократно ловил себя на мысли, что Витиньо на поле действует как большой игрок и лидер ЦСКА, если судить по принятым решениям и пониманию собственной роли, правда, технический брак по-прежнему подводит бразильца, как и недостаток характера. Зато Виктору есть куда расти.

Евгений Марков («Тосно»)

Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛНадеемся, что не достиг своего потолка и форвард «Тосно» Евгений Марков, ставший одним из открытий первой части сезона. Нападающий 23 лет роду до нынешней кампании не играл на элитном уровне, да и в команде Дмитрия Парфенова он не сразу получил твердое место в стартовом составе, при этом умудрился забить 8 голов, большую часть из которых головой и после выходов на замены. Входит в топ-5 лучших бомбардиров РФПЛ прямо сейчас – достаточный повод, чтобы обратить внимание на Маркова и дать ему шанс пробиться в символическую сборную.

Зе Луиш («Спартак»)

Зе Луиш пропустил порядка двух месяцев, поэтому абсолютные статистические выкладки вас не впечатлят, но в шести голах Зе поучаствовал, причем отметился результативными действиями в играх с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. Зе Луиш, вытесненный из центра атаки Луисом Адриано, обрел себя в статусе подыгрывающего. Это у могучего парня из Кабо-Верде прекрасно получается: он выигрывает очень много единоборств (3.8 – фантастика!), но при этом и «внизу» чувствует себя уверенно, не лишен тонкого футбольного мышления. Зе не так результативен, но у него свои плюсы, поэтому он прекрасно дополняет Луиса Адриано и Квинси Промеса, всегда нацеленных на ворота.

Футболист (клуб)

Матчи (минуты)

Голы (ассисты)

Точность

передач

Удары (пасы под удар)

Единоборства

Кокорин («Зенит»)

20 (1797)

10 (3)

69.6%

2.2 (1.1)

1.6

Фарфан («Локомотив»)

15 (1340)

8 (3)

81%

2.5 (0.9)

1.3

Витиньо (ЦСКА)

20 (1451)

7 (3)

72.7%

4.2 (1.8)

0.7

Марков («Тосно»)

19 (1091)

8 (1)

67.8%

2 (0.5)

1

Зе Луиш («Спартак»)

10 (711)

2 (4)

76.8%

2.9 (1.2)

3.8

Форварды острия

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Какие тут еще нужны пояснения? Стабильно сильнейший центрфорвард чемпионата России последних лет, лучший бомбардир двух последних сезонов, который вполне может добиться этого в третий раз. На старте сезона у Федора была травма, но в 13 матчах он сумел наколотить 10 голов, еще дважды играл на партнеров в голевых атаках. Неудивительно, что все активнее ходят слухи об отъезде Смолова из «Краснодара».

Луис Адриано («Спартак»)

Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛГод назад, когда «Спартак» подписывал Луиса Адриано по просьбе Массимо Карреры, было много сомнений – возраст, зарплата, мотивация, отсутствие игровой практики в «Милане». Если говорить не о 2017-м целиком, а только о первой части нынешнего сезона, то Луис затмил в «Спартаке» даже Квинси. Адриано проделывает большую работу на острие атаки, он не показательно зависимый форвард, а борец и трудяга, вознаграждаемый за это результативными действиями почти в каждом матче. По системе «гол плюс пас» насобирал очков даже больше Смолова.

Лучший форвард РФПЛ прямо сейчас

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Думаете, это шутка? Тогда и тактический ход Виктора Ганчаренко с выдвижением Вернблума в атаку – тоже шутка. Понтус здесь среди «чужих», ведь он опорный полузащитник по основному амплуа, но когда партия сказала: «Надо!», - швед ответил: «Есть!», - и отправился играть в центр атаки. И знаете, выглядел не хуже многих форвардов, получающих шанс в РФПЛ, что делает честь Вернблуму. Понятно, что он не является фаворитом голосования, разве что болельщики ЦСКА устроят флеш-моб, но оставить без внимания невероятную и в целом успешную метаморфозу Понтуса мы не могли.

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛГлавное действующее лицо в атаке «Уфы», которая не блещет результативностью. Тем ценнее 6 голов и 2 «ассиста» Слая – поучаствовал в 8 из 20 голов своей команды (40%), постоянно ведет борьбу на переднем краю, то есть работает не только на себя и свою статистику, но и на команду. Вернее, главным образом на команду, а голы – следствие этой работы.

Антон Заболотный («Тосно»)

Только четыре мяча на счету новичка «Зенита», но забивал он в ворота прямых конкурентов своей новой команды – «Локомотиву», «Краснодару», «Спартаку» и ЦСКА. Умения Заболотного ценят в сборной страны, да и шанс в «Зените» он получил скорее благодаря тем качествам, которые не на поверхности. Возможно, Антон не супербомбардир и никогда им не станет, но даже в топ-клубе он может занять свою нишу и стать ценнейшей тактической фигурой. Во всяком случае, вы найдете не так уж много нападающих, способных с такой эффективностью цепляться за мячи вблизи чужих ворот.

Лука Джорджевич («Арсенал»)

Другой форвард, права на которого принадлежат «Зениту», является полным антиподом Заболотного. Может быть, в следующем сезоне они будут дополнять друг друга в атаке «сине-бело-голубых»? Лука почти не ведет борьбу, зато сохраняет свежесть для рывков и открываний, а ярче всего его характеризуют семь забитых мячей – по меркам РФПЛ отличный показатель.

Футболист (клуб)

Матчи (минуты)

Голы (ассисты)

Точность

передач

Удары (пасы под удар)

Единоборства

Смолов («Краснодар»)

13 (1108)

10 (2)

71%

4.8 (1.6)

1.1

Адриано («Спартак»)

17 (1430)

7 (6)

78.1%

2.5 (1.7)

1.1

Вернблум (ЦСКА)

18 (1512)

4 (2)

76.2%

1.2 (1)

4.8

Слай («Уфа)

19 (1700)

6 (2)

67.7%

1.9 (1)

2.8

Заболотный („Тосно“)

19 (1691)

4 (2)

63%

2.6 (1.6)

5

Джорджевич („Арсенал“)

18 (1428)

7 (0)

71.3%

2.6 (0.9)

0.3
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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:46
Джефферсон Фарфан
Фёдор Смолов
Александр Кокорин
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 18:39
партия сказала: «Надо!», - швед ответил: «Есть!», - и отправился играть в центр атаки. И знаете, выглядел не хуже многих форвардов, получающих шанс в РФПЛ, что делает честь Вернблуму.

Действительно Вернблум и в центре поля хорош и в центре нападения проявил себя молодцом!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:17
Что касается Вернблума - то более подлого игрока и более грязной игры я в российском футболе никогда не видел. Правильно Широков говорил о нем, как о костоломе, который в момент нападения (никак иначе ЭТО не назовешь) может и убить.
d_fincher
d_fincher ответил Jum13
сегодня в 18:16
Jum13:
"...то Луис затмил в „Спартаке“ даже Квинси..." В матче с Ливерпулем это затмение было особенно хорошо видно. Особенно "швейцарскому сыру" в воротах Спартака )))
Да в общем и не важно уже, что там в матче с Ливерпулем. А вот ЦСКА в игре со Спартаком показал свой уровень - а ведь на кону борьба за лигу чемпионов. Но с такой игрой ЦСКА в нее не попадет, нельзя проигрывать прямому конкуренту 3:0.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:16
Фарфан вне конкуренции, а Коку после его блистательного удара по воротам Ахмата и близко к этому списку подпускать не стоит...
Jum13
Jum13
сегодня в 18:00
"...то Луис затмил в „Спартаке“ даже Квинси..."

В матче с Ливерпулем это затмение было особенно хорошо видно. Особенно "швейцарскому сыру" в воротах Спартака )))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:40
Верблюд!
хахахахахха))))))
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