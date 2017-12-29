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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Ла Лига – худшая лига из лучших

сегодня, 10:04

Чемпионат Испании назвали лучшим на планете Земля? «Соккер.ру» есть что возразить, ведь не похоже, чтобы Примера как чемпионат процветала.

Отсутствие чемпионской интриги

В АПЛ чемпионом может стать «Лестер». В Серии А борьбу за место в вечности достойно ведет «Наполи». В Париже горевали, когда праздновал «Монако». В Бундеслиге «Баварию» не могут спихнуть. Но Бундеслига не претендует на звание лучшего чемпионата на планете. А чем таким в плане королевской интриги отличается в лучшую сторону от всех названных Ла Лига? Неужели интересно смотреть, как «Реал» и «Барселона» выигрывают 12 из 13 последних чемпионатов? Победа «Атлетико» была глотком чистого воздуха, но идет четвертый сезон, в котором Симеоне не будет первым. А впереди может быть еще двадцать таких же. Если не «Реал», то «Барселона» - скукота.

Сказочно бездарные арбитры

Футбол в Испании есть – футбольных рефери нет. Ошибок много, проколы часто не в пользу «Барселоны». Особенно если суммировать факты за последние годы. Но в прошлом сезоне хватало ляпов и в матчах других клубов, просто о них меньше говорят в мире. О предвзятости судейского корпуса можно судить по сумме ошибок? Да, но доказать сам факт могут только в судах прокуроры. А вот допускать, что не все чисто, можно на уровне оценочных суждений. Но даже если представить, что испанские рефери кристально честные, то они не перестают быть одними из главных бездарей в мировом футболе. Даже в рядовых матчах такое творят, что ни один судья, факт предвзятости которого доказывали ранее, себе подобное не позволял. Дошли до того, что не могут увидеть мяч за линией ворот.

Полное финансовое неравенство

В АПЛ богатые все – «Ливерпуль» может побить рекорд «Манчестер Сити» по цене защитника, денег в английском футболе полно. В Испании наоборот многие клубы, даже ведущие, дважды думают перед новыми дорогими трансферами. А все потому, что общий пирог делят несправедливо. Поэтому «Валенсия» годами мучилась без денег, и только сейчас вернулась в лидирующую группу, а «Арсенал» продает игроков и билеты, так что в плане финансов чувствует себя не хуже, чем «Атлетико» или «Севилья», а намного лучше. «Реал» и «Барселона» могут творить, что хотят, им выдают кредиты за день. Пусть «Атлетико» тоже клуб небедный благодаря заокеанским спонсорам. Но вот «Эйбар» или «Жирона» - команды из топ-8 Ла Лиги (в АПЛ в том же районе таблицы «Арсенал» и «Лестер») - бедные родственники на богатой свадьбе между тщеславием «Реала» и мнительностью «Барселоны».

Бездарные футбольные чиновники

Какие же в Испании хорошие детские тренеры – воспитали плеяду шикарных игроков, не оглядываясь на тупых чиновников, которые постоянно вставляли палки в колеса телеги развития Красной Фурии. Испанцы и раньше хорошо себя чувствовали на уровне юношеских сборных, но после взрослых успехов удалось доказать – система работает. Но вопреки Тебасу, Вильяру и всем остальным. Даже если не приплетать сюда главу тамошнего Футбольного союза, которого арестовали летом по делу о коррупции и воровстве, то остается Тебас, который врет чаще, чем дышит. Так он и выбрался в боссы в Примере. Вручать такому чиновнику награду как представителю «лучшей лиги мира» - издевательство. Прямо сейчас Тебас саботирует внедрение повторов – не начали готовить арбитров.

Интерес в планетарном масштабе

В мире мало стран, где не показывают Примеру. Но тут проще всего сравнить по России. Профильные каналы обходились без Ла Лиги, но не отказывали себе в удовольствии показывать АПЛ. Значит, сделали выбор, исходя из рейтингов. Почему даже средние английские клубы позволяют себе больше на трансферном рынке, чем богатые команды других стран? Потому что АПЛ – коммерчески успешный проект, а из испанских матчей гарантированно смотрят только два Эль Класико. Ла Лига зарабатывает деньги, но не для развития всех клубов. Прокуроры через много лет расскажут нам, куда идут миллиарды, которые «Реал» и «Барселона» приносят Тебасу, но по факту и распределение нечестное, и интерес не максимально высокий – особенно в Азии, где самый перспективный рынок.

Популярность лиги в своей стране

Если Ла Лига такая крутая, то почему у них средняя посещаемость на 47 % ниже, чем в Германии? Только не говорите, что строго из-за стадионов – это будет неправдой. Да, испанский футбол смотрят по ТВ местные жители – трехлетний контракт для ТВ продали за 2.6 млрд. евро двум компаниям. Но при этом в Англии речь о более чем 7 миллиардах за аналогичный контракт. А посещаемость стадионов можно даже не cравнивать. В Испании сейчас нет футбольного бума, разве что остались отголоски диванного – благодаря успехам «Реала» и «Барселоны», а также сборной на разных турнирах. Но если на «Эспаньол» собирают 17 тысяч на 45-тысяной арене, то на «Эвертон» приходит 38.5 тысяч человек в среднем на арену, которая меньше, чем у клуба из Барселоны. Какие тут лучшие на планете с полупустыми аренами? Сама посещаемость ничего не говорит, но вот если лига сильная, а людей мало – это показательно.

Отсутствие тактического прорыва

Ла Лига – замечательный чемпионат, яркий, но не самый интересный. Если АПЛ долго отставала по качеству футбола, то благодаря новым идеям разбавила свое бей-беги яркостью. А вот Примера ничего нового не предлагает. Рациональная «Барселона», играющая по схеме «4-4-2»? Ничего нового. Уставший морально и физически «Реал»? Точно не законодатель мод, не команда, которую все будут копировать. «Атлетико» не пошел по пути «Наполи». «Севилья» не «Монако». Наличие двух грандов вряд ли можно считать признаком элитарности. А попытка середняков Примеры копировать наработки Гвардиолы пятилетней давности – сомнительный шаг вперед. Примера на уровне «Хетафе» и «Леганеса» не лига мечты для тактических гиков. А развитие стиля всегда влияет на результат. Раньше он у испанцев был, сейчас инициативу перехватили.  

Наличие Английской Премьер-Лиги

Еще один гвоздь в крышку гроба мнения, что Ла Лига точно самая лучшая на планете – АПЛ. Этот аргумент всегда будет веским в момент, когда островные ребята не сбавляют, а набирают. Пять команд в плей-офф Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» в качестве английского «Ювентуса» или британской «Баварии». МЮ и «Челси» - два «Атлетико», только мощнее по возможностям, пускай и без финалов ЛЧ. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» - явно не хуже «Валенсии» или «Севильи». «Арсенал», «Лестер», «Эвертон», «Уотфорд» - клубы играющие и небедные. Наконец, «Бернли» - пример провинциального прорыва, который в Испании заканчивается тем, что у «Эйбара» неполный стадион на 7 тысяч, а у «бордовых» не только почти полтора века истории, но и забитая шумная арена. Про то, как болеют в Испании, можно даже не начинать – скучнейшие фанаты, АПЛ по атмосфере намного выше. И не только по атмосфере, особенно сейчас.

В 2017 нельзя определить лучшую лигу мира?

Даже если раньше Примера опережала всех в целом и АПЛ в частности – благодаря среднему качеству футбола, то сейчас вряд ли есть отрыв. «Реал» проигрывает «шпорам», «Барселона» весной едва не вылетела от ПСЖ и уступила «Ювентусу». Про судьбу более скромных можно не начинать – «Атлетико» вылетел в ЛЕ. «Реал» может проиграть ПСЖ в новом году. А вот представители АПЛ впервые зашли в плей-офф ЛЧ пятеркой участников.

В Испании теперь не лучшая лига планеты, поскольку остальные хорошеют, а детище Тебаса такое же, как начальник - странное. Что будет с «Барселоной» или «Реалом» через пару лет? Дерзкий Роналду с Месси не вечные и не всегда будут на вершине. Хватит одной ошибки на двоих – деградации гранда, чтобы откатить назад испанцев и зачастить в результате с поражениями в Европе. Возможно, этот процесс уже запустили, поэтому тут скорее как с Роналду. Он не однозначно лучший игрок года, как Ла Лига точно не лучшая лига мира, поскольку такой в 2017 может попросту не быть.

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DXTK
DXTK
сегодня в 19:17
В Ла Лиге исторически сложилась интрига за корону в чемпионате между Реалом и Барселоной, в АПЛ эта интрига была создана искусственно благодаря деньгам.

 В 90-х в АПЛ не было вообще интриги, МЮ  раз за разом бежал за титулом, остальные пытались их догнать, было скучно, потому что по сути чемпионство было решено, после появился Венгер, который сумел вместе с Арсеналом навязать борьбу, но его на долго не хватило........

Не появись в Челси Абрамовича, а в МС шейхов, мы бы сейчас не говорили ни о какой конкуренции в АПЛ, потому что МЮ с Арсеналом и дальше продолжали бы оспаривать титул, а Ливерпуль возможно смог бы уже вернуть себе чемпионство. Фергюсон хотя бы с мешками еще повоевал с Челси и МС, заработал несколько титулов, а Венгер давным давно поднял лапки кверху............

В Ла Лиге в 90-х и в начале 2000 создалась интрига и конкуренция  за чемпионство Депортиво, Атлетико и Валенсия сумели навязать отличную борьбу, но клубы, которые ее создавали не смогли конкурировать с Реалом и Барселоной в финансовом плане дальше

В АПЛ же никакой интриги и конкуренции не было, были просто разовые  чемпионства и всплески навязанной борьбы большим клубам  ( Блэкберн в 90-х был вице-чемпионом и чемпионом, несколько раз Ньюкасл вел борьбу за титул (сейчас подобного добился Лестер 2016 победа, а борьбу за титул вел Тоттенхэм).

Сколько раз малые клубы смогли отнять титул у богатых за 20 лет в Ла Лиге 5 подобных случаев (Депортиво 2000, Атлетико 1996 и 2014, Валенсия 2002 и 2004) в АПЛ только 2 (блэкберн в 95 и Лестер в 2016, хотя Блэкберн все же побеждал с финансовыми вложениями, но за них может быть аргументирующий фактор, они поднялись из низшего дивизиона) ........

если быть честными то уже Арсенал можно вносить в эту когорту, команда 3 титула за последние 20 лет последний в 2004, чем вам не Валенсия или тот же Атлетико.....

Можно также сказать В Ла Лиге за последние 20 лет это не Валенсия Атлетико и Депортиво побеждали, это им позволяли сделать Барса с Реалом.

 Победа Ла Лиги.........

 Атлетико почему то пытаются сравнить с Лестером ( Разовая победа), хотя матрасы и Симеоне больше похожи на Арсенал и Венгера, в свое время Арсенал сумел взять три титула в АПЛ, дальше просто попадали в ТОП 4, Атлетико урвал титул, а дальше также борьба за 4ку (попадание в зону ЛЧ), и ни о каком титуле не идет речь. в 2018 году оба клуба продолжат играть в ЛЕ.

почему то когда пишут статьи говорят про внутренний чемпионат, сразу съезжают с темы и переключатся на еврокубки.

В Еврокубках не надо смотреть кто дальше и в каком количестве прошел английские клубы или испанские, если хотите сравнить силу команд на турнирах, достаточно просто увидеть финал 

Победа Барселона ЛЧ (2006 против Арсенала, 2009 и 2011 МЮ)
Победа Атлетико ЛЕ (2010 против Фулхэма)
Победа Севилья ЛЕ (2006 против Мидлсбро, 2016 Ливерпуль)

Победа Ливерпуля (2001 против Депортиво Алавес)

Супер кубок Уэфа
Победа Реал (2017 МЮ)
Победа Атлетико (2012 Челси)

Победа Челси (1998 Реал)

Победа Ла Лиги. 8-2

АПЛ побеждает в след критериях трансляция По тВ, финансовом плане и по количеству посещаемости за игру, просто в англии даже в чемпиншипе и низших лигах поддерживают своих, это издавна сложилось так, а не только сейчас.

пишите про Эспаньол 17 тысяч приходят на 45 тыс арену, чтобы смотреть игры команды , сравнивая с Эвертоном, За чем, можно посмотреть в чемпионшипе приходят смотреть по 20 тысяч зрителей на более меньшие стадионы, чем у Эспаньолы .

АПЛ побеждает по количеству имен тренеров Конте, Моуриньо, Гвардиола Клопп, Венгер и сейчас к ним приблизился Почеттино.............. до этого был Куман и Раньери....... не в одной лиги нету столько имен.

самые дорогие и сильнейшие футболисты мира играют в в Ла Лиге достаточно Месси с Роналду..

победа ла Лиги.
Hatewind
Hatewind
сегодня в 17:05
Статья сомнительного качества, даже не стал читать до конца...

Уровень дешевого таблоида с однобоким толкованием статистики.

Ничего особенного.
Igo0rek
Igo0rek ответил ATG
сегодня в 16:18
ATG:
Самое интересное, и обидное ещё, то что Атлетико Мадрид который последние годы был грозой всех турниров , два финала ЛЧ + ЛаЛигу выиграли итд - так и не привлёк к себе новых болельщиков или фанатов. По крайней мере в РФ. Все как болели в Испании за два клуба, так и болеют. Конечно есть фанаты других клубов, но их очень мало.
У Атлетико напрочь отсутствует маркетинг.
ATG
ATG
сегодня в 15:05
В этом году МС матчи смотрю, т.к там наш человек рулит командой. А так если честно даже топовые матчи не привлекают аля Челси-МЮ, Ливерпуль-Арсенал(вот этот видел! Зажгли!), Арсенал-Тотенхем итд. Результаты интересны но смотрю крайне редко. Если учитывать тот факт что МЮ и Челси - эти два клуба я всегда не переваривал.
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 14:45
Жгу жгу всё кругом,огнетушители мне не помогают, что же это со мной
ATG
ATG
сегодня в 14:44
Самое интересное, и обидное ещё, то что Атлетико Мадрид который последние годы был грозой всех турниров , два финала ЛЧ + ЛаЛигу выиграли итд - так и не привлёк к себе новых болельщиков или фанатов. По крайней мере в РФ. Все как болели в Испании за два клуба, так и болеют. Конечно есть фанаты других клубов, но их очень мало.
Медив
Медив ответил ATG
сегодня в 14:33
ATG:
В Малагу вкладывались шейхи, состав у них был очень крут, звёзды. И раньше с Малагой Барсе и Реалу было также сложно как сейчас с Атлетико. Но Шейхи почему-то быстро забили на этот проэкт.
Ну видишь, о каком развитии можно говорить, если никто не развивается? Вернее, если все застыло на том же уровне. Кто был богатым 5 лет назад, тот им и остался.
За последние семь лет стоимость составов Вест Хэма и Саутгемптона выросли в два раза. Эвертона в полтора. Валенсии, Севильи и Вильярреала - не изменились. А учитывая, что игроки стали оцениваться дороже, это значит что клубы стали слабее. Вот как бы и вся разница.
kovalev-barin
kovalev-barin ответил ATG
сегодня в 14:32
ATG:
В Малагу вкладывались шейхи, состав у них был очень крут, звёзды. И раньше с Малагой Барсе и Реалу было также сложно как сейчас с Атлетико. Но Шейхи почему-то быстро забили на этот проэкт.
Плевать шейхам было на Малагу. Брали они ее для ведения бизнеса в городе. Но, как только местные власти послали их куда подальше, и бизнес не пошел - они полностью забили на клуб, вот и вся история.

Так что Малага - это испанский аналог Лидса. Только тот сейчас в Чемпионшипе, а не АПЛ
амурец
амурец
сегодня в 14:29
ЛЛ более техничная и красочная, но в АПЛ играют настоящие мужики, там футбол более жесткий, и не каждый из ЛЛ будь он хоть супер не сможет играть в АПЛ, а вот после АПЛ сыграть в ЛЛ запросто
ATG
ATG ответил Медив
сегодня в 14:23
Медив:
1.Более недавний пример - Лестер победил Севилью. 2.То что ты уверен, кто станет чемпионом 18/19, это не более чем твои заблуждения с которыми тебе жить. 3.По поводу заполняемости трибун. Главный показатель привлекательности лиги, это доходы с телепродаж. И если матчи Барселоны и Реала еще смотрят, благодаря толпам глоров этих клубов. То игра Атлетико-Севилья соберет в "мировом прокате" в десяток раз меньше, чем игра похожих по статусу в чемпионате, Арсенала и Ливерпуля. Вот и вся математика. 4. К чему это приведет... Ну к тому, что большие деньги сейчас вкладываются в Эвертон. Потому что это гарантированная касса на минимум 12 игр сезона. Потом подтянутся другие... А в ЛаЛе есть клубы, в которые стали вкладывать больше денег?
В Малагу вкладывались шейхи, состав у них был очень крут, звёзды. И раньше с Малагой
Барсе и Реалу было также сложно как сейчас с Атлетико. Но Шейхи почему-то быстро забили на этот проэкт.
unicef_2
unicef_2 ответил unicef_2
сегодня в 14:18
unicef_2:
Лестер не выиграл титул как Севилья
Я 99 % уверен что выиграет кто то из этих трех
unicef_2
unicef_2 ответил Медив
сегодня в 14:17
Медив:
Конте выигрывал, Анчи выигрывал. Многие выигрывали. Что теперь, флюродросить на Серию А?
Конте выиграл благодаря конкуренты были слабыми и еще не участвовал в ЛЧ
unicef_2
unicef_2 ответил Медив
сегодня в 14:16
Медив:
1.Более недавний пример - Лестер победил Севилью. 2.То что ты уверен, кто станет чемпионом 18/19, это не более чем твои заблуждения с которыми тебе жить. 3.По поводу заполняемости трибун. Главный показатель привлекательности лиги, это доходы с телепродаж. И если матчи Барселоны и Реала еще смотрят, благодаря толпам глоров этих клубов. То игра Атлетико-Севилья соберет в "мировом прокате" в десяток раз меньше, чем игра похожих по статусу в чемпионате, Арсенала и Ливерпуля. Вот и вся математика. 4. К чему это приведет... Ну к тому, что большие деньги сейчас вкладываются в Эвертон. Потому что это гарантированная касса на минимум 12 игр сезона. Потом подтянутся другие... А в ЛаЛе есть клубы, в которые стали вкладывать больше денег?
Лестер не выиграл титул как Севилья
Медив
Медив ответил unicef_2
сегодня в 14:16
unicef_2:
Апл ский мауринья тоже не выиграл с первого раза Ла Лигу.
Конте выигрывал, Анчи выигрывал. Многие выигрывали. Что теперь, флюродросить на Серию А?
unicef_2
unicef_2 ответил Медив
сегодня в 14:15
Медив:
Вобще то он уже второй год тренирует МС, что же он в легкой АПЛ в первый год всех не прокинул?
Апл ский мауринья тоже не выиграл с первого раза Ла Лигу.
Медив
Медив ответил unicef_2
сегодня в 14:11
unicef_2:
В Англии с последнего чемпионства Арсенала побеждали только 3 команды.Где здесь интрига?Лестер не в счет там даже гранды не могли победить.И вот пришел испанец и доказал что апл не такая уж сложная лига по ходу установливая рекорды.15 очков форы и до боксинг дэй известен чемпион.
Вобще то он уже второй год тренирует МС, что же он в легкой АПЛ в первый год всех не прокинул?
Медив
Медив ответил unicef_2
сегодня в 14:09
unicef_2:
Насчет интриги в апл Я щас скажу кто станет чемпионом 18-19.Ман Сити,МЮ и Челси.Тоже мне интрига.И нет большой 6 в апл.Ливерпуль и Арсенал на данный момент клубы с богатыми историями но больше чем середняки но не грант а про "шпор" вообще молчу.А на счет посещаемости то в Англии жизненное благополучие лучше чем в Испании и + стадионы современные.А насчет транферов цены слишком завышенные.За среднего игрока платить на 20-30% больше чем в Ла лиге.Первый раз вышли английские клубы в плэй офф с 5 командами и лига стала самая лучшая.А сколько раз Испанские клубы побеждали английских команд?Недавний пример,Севилья победила Ливерпуль.Из за многих денег там тратить бешенные деньги и перестанте сравниать 2 лиг.
1.Более недавний пример - Лестер победил Севилью.
2.То что ты уверен, кто станет чемпионом 18/19, это не более чем твои заблуждения с которыми тебе жить.
3.По поводу заполняемости трибун. Главный показатель привлекательности лиги, это доходы с телепродаж. И если матчи Барселоны и Реала еще смотрят, благодаря толпам глоров этих клубов. То игра Атлетико-Севилья соберет в "мировом прокате" в десяток раз меньше, чем игра похожих по статусу в чемпионате, Арсенала и Ливерпуля. Вот и вся математика.
4. К чему это приведет... Ну к тому, что большие деньги сейчас вкладываются в Эвертон. Потому что это гарантированная касса на минимум 12 игр сезона. Потом подтянутся другие... А в ЛаЛе есть клубы, в которые стали вкладывать больше денег?
unicef_2
unicef_2
сегодня в 14:09
В Англии с последнего чемпионства Арсенала побеждали только 3 команды.Где здесь интрига?Лестер не в счет там даже гранды не могли победить.И вот пришел испанец и доказал что апл не такая уж сложная лига по ходу установливая рекорды.15 очков форы и до боксинг дэй известен чемпион.
unicef_2
unicef_2
сегодня в 14:03
В данном этапе Барса и Реал не лучший клуб в мире но в таком состояний они фавориты и на 70/30 может победит любой клуб из первой тройкий
unicef_2
unicef_2
сегодня в 14:01
Насчет интриги в апл Я щас скажу кто станет чемпионом 18-19.Ман Сити,МЮ и Челси.Тоже мне интрига.И нет большой 6 в апл.Ливерпуль и Арсенал на данный момент клубы с богатыми историями но больше чем середняки но не грант а про "шпор" вообще молчу.А на счет посещаемости то в Англии жизненное благополучие лучше чем в Испании и + стадионы современные.А насчет транферов цены слишком завышенные.За среднего игрока платить на 20-30% больше чем в Ла лиге.Первый раз вышли английские клубы в плэй офф с 5 командами и лига стала самая лучшая.А сколько раз Испанские клубы побеждали английских команд?Недавний пример,Севилья победила Ливерпуль.Из за многих денег там тратить бешенные деньги и перестанте сравниать 2 лиг.
Медив
Медив ответил barc-f.
сегодня в 13:58
barc-f.:
Статистика чемпионов за последние 20 лет в АПЛ: чемпионство праздновали всего 5 клубов МЮ, Челси, МС, Арсенал и Лестер. В Ла-Лиге за 20 последних лет: Реал, Барса, Валенсия, Депортиво, Атлетико. Тоже 5 клубов. В Италии тоже 5 клубов всего праздновали чемпионство за 20 лет: Милан,Интер, Ювентус и по разу давным давно выигрывали Лацио и Рома. Автор пишет что Баварию никто не может спихнуть в Германии, берем ту же статистику за последние 20 лет: там Бавария, Боруссия, Вольфсбург, Вердер, Штутгарт, Кайзерслаутерн - 6 клубов, получается больше чемпионов чем в АПЛ, серии А и Ла-Лиге. Во Франции за 20 лет сменилось 10 чемпионов, но разве от этого эта лига стала самой зрелищной среди Топ-5?) Так что кто заявляет о том что в Англии интрига выше-тот просто начал смотреть футбол пару-тройку лет назад. Лестер не показатель, до Лестера десятилетиями в Англии не было сюрпризов никаких.)
После следующих десяти лет чемпионств Барселоны и Реала, будешь приводить статистику за 30 лет?
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 13:29
Ох какой пожар у меня,кресло прожгла,как бы мне мой родной город Кемерово не спалить
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 13:19
Князь,а ты женат? Хочу быть Княжной твоей,я с Кемерова красавица молодая
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 13:07
Хотел добавить, что только уоротый адепт секты Журавеля думает ,что есть в природе Лига,которая лучше чем Лига Испании
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 13:04
Ох как я печалюсь,столько отходила от Классико и снова повод подгореть,ну как так то? Почему меня никто кроме моих фейков не лайкает,у Барса -ф вон все лайки от других пользователей,пойду погрызу семечек,успокою нервы
Hamman
Hamman ответил Viduka
сегодня в 12:28
Viduka:
Только вот чемпиона Ла Лиги можно угадать с двух попыток еще до начала сезона, чего не скажешь об АПЛ. Непредсказуемость - отличительная черта английского чемпионата, причем это касается не только чемпионской гонки, но и отдельно взятых матчей. Достаточно вспомнить перестрелку Нориджа с Ливерпулем пару сезонов назад или невероятный камбэк Ньюкасла в матче с Арсеналом, когда "сороки" за 20 минут отыграли 4 мяча.
Непредсказуемость не делает лигу лучшей! И В турецкой лиге и в РФПЛ тоже не знаешь заранее кто будет чемпионом!
Месия
Месия
сегодня в 12:27
Ла-Лига станет великой тогда, когда канонизируют святого Лионеля.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:25
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 12:05
    Лучшая лига - определение крайне субъективное! Каждый будет смотреть с позиции своего любимого клуба.
    Сильнейшая лига - тут всё проще! Сравнить колличество участвующих в еврокубках команд и колличество побеждающих команд в еврокубках. Ответ будет очевиден!
    Про Месси и Роналду - если автор считает что Реал и Барса стали доминировать в мировом футболе только с приходом этих двух футболистов, то автор малолетний глор АПЛ. Погуглить хотя бы статистику и историю этих клубов попробуйте.
    А посещаемость стадионов очень сильно зависит от благосостояния жителей этой страны и культурой боления. В АПЛ и Бундеслиге это многочисленные фанатский группировки, а Ла Лига это более семейное посещение матчей, отсюда и более спокойное - камерное боление...
    Viduka
    Viduka ответил Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 12:04
    Duda Gigolaev Osetin:
    Я лично сам фанат АПЛ... И для меня АПЛ - лучшая лига в мире. Но давайте будем объективными. Как автор может сравнивать с АПЛ сейчас ЛА Лигу?? Барселона и Реал в любой момент жизни за последние 5 лет вынесут любой клуб АПЛ . Арсенал только набирается унижений ежегодных. Сейчас первый сезон за последние годы, когда АПЛ столь представительна в плей-офф Лиги Чемпионов. Лига, где Лестер стал чемпионом не будет самой зрелищной или сильной. Давайте определимся, что вкладывали в понятие "лучшая" лига те, кто давал эту премию. Если самая сильная, то это Ла Лига, т.к. Реал и Барса в Лиге Чемпионов это ежегодно доказывают. Если посещаемость матчей середняков, это другой разговор.. Но тут и чемпионат Германии можно упомянуть и Турцию.. АПЛ не подкрепляет свои траты победами на международном уровне. А в чемпионате зачастую матчи а-ля Ливерпуль-МЮ (0-0 если кто не помнит) Не припомню такого скучного матча между Реалом и Барсой никогда. Более того, все последние 10 золотых мячей играют в Ла лиге. Все рекорды бьются ими же. И за этим следит весь мир.. В АПЛ же в последнее время я только слежу за тем, как бьют трансферные рекорды за защитников. При этом ни одного нового Рамоса я не вижу на просторах Англии. Далее поговорим о сборной... Почти все англичане играют в АПЛ.. уровень сборной Англии последних лет вы сами знаете. Даже Россия с ними ничью скатала. А испанцам в официальных матчах всегда по 3-0 проигрываем. ДА, в АПЛ мененджмент работает лучше, меньше коррупции - отсюда доходы и зрелищность лиги. В Испании, как и везде одни уклонения от налогов, коррупция.. Поэтому только Реал и Барса там процветают. Но всё же, если выбирать лучшую лигу, то на данный момент - это ЛА Лига. Хоть я и поклонник АПЛ. Когда клубы АПЛ начнут регулярно бить испанские клубы ( а у МЮ с Севильей и Челси с Барсой этот шанс уже скоро будет), тогда весы обязательно качнутся и в "нашу" сторону. Когда игроки типа Де Хеа не будут смотреть в сторону Мадрида, а будут счастливы в пригороде Манчестера, тогда тоже многое изменится.
    Только вот чемпиона Ла Лиги можно угадать с двух попыток еще до начала сезона, чего не скажешь об АПЛ. Непредсказуемость - отличительная черта английского чемпионата, причем это касается не только чемпионской гонки, но и отдельно взятых матчей. Достаточно вспомнить перестрелку Нориджа с Ливерпулем пару сезонов назад или невероятный камбэк Ньюкасла в матче с Арсеналом, когда "сороки" за 20 минут отыграли 4 мяча.
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