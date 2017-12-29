Ла Лига – худшая лига из лучших

Чемпионат Испании назвали лучшим на планете Земля? «Соккер.ру» есть что возразить, ведь не похоже, чтобы Примера как чемпионат процветала.

Отсутствие чемпионской интриги

В АПЛ чемпионом может стать «Лестер». В Серии А борьбу за место в вечности достойно ведет «Наполи». В Париже горевали, когда праздновал «Монако». В Бундеслиге «Баварию» не могут спихнуть. Но Бундеслига не претендует на звание лучшего чемпионата на планете. А чем таким в плане королевской интриги отличается в лучшую сторону от всех названных Ла Лига? Неужели интересно смотреть, как «Реал» и «Барселона» выигрывают 12 из 13 последних чемпионатов? Победа «Атлетико» была глотком чистого воздуха, но идет четвертый сезон, в котором Симеоне не будет первым. А впереди может быть еще двадцать таких же. Если не «Реал», то «Барселона» - скукота.

Сказочно бездарные арбитры

Футбол в Испании есть – футбольных рефери нет. Ошибок много, проколы часто не в пользу «Барселоны». Особенно если суммировать факты за последние годы. Но в прошлом сезоне хватало ляпов и в матчах других клубов, просто о них меньше говорят в мире. О предвзятости судейского корпуса можно судить по сумме ошибок? Да, но доказать сам факт могут только в судах прокуроры. А вот допускать, что не все чисто, можно на уровне оценочных суждений. Но даже если представить, что испанские рефери кристально честные, то они не перестают быть одними из главных бездарей в мировом футболе. Даже в рядовых матчах такое творят, что ни один судья, факт предвзятости которого доказывали ранее, себе подобное не позволял. Дошли до того, что не могут увидеть мяч за линией ворот.

Полное финансовое неравенство

В АПЛ богатые все – «Ливерпуль» может побить рекорд «Манчестер Сити» по цене защитника, денег в английском футболе полно. В Испании наоборот многие клубы, даже ведущие, дважды думают перед новыми дорогими трансферами. А все потому, что общий пирог делят несправедливо. Поэтому «Валенсия» годами мучилась без денег, и только сейчас вернулась в лидирующую группу, а «Арсенал» продает игроков и билеты, так что в плане финансов чувствует себя не хуже, чем «Атлетико» или «Севилья», а намного лучше. «Реал» и «Барселона» могут творить, что хотят, им выдают кредиты за день. Пусть «Атлетико» тоже клуб небедный благодаря заокеанским спонсорам. Но вот «Эйбар» или «Жирона» - команды из топ-8 Ла Лиги (в АПЛ в том же районе таблицы «Арсенал» и «Лестер») - бедные родственники на богатой свадьбе между тщеславием «Реала» и мнительностью «Барселоны».

Бездарные футбольные чиновники

Какие же в Испании хорошие детские тренеры – воспитали плеяду шикарных игроков, не оглядываясь на тупых чиновников, которые постоянно вставляли палки в колеса телеги развития Красной Фурии. Испанцы и раньше хорошо себя чувствовали на уровне юношеских сборных, но после взрослых успехов удалось доказать – система работает. Но вопреки Тебасу, Вильяру и всем остальным. Даже если не приплетать сюда главу тамошнего Футбольного союза, которого арестовали летом по делу о коррупции и воровстве, то остается Тебас, который врет чаще, чем дышит. Так он и выбрался в боссы в Примере. Вручать такому чиновнику награду как представителю «лучшей лиги мира» - издевательство. Прямо сейчас Тебас саботирует внедрение повторов – не начали готовить арбитров.

Интерес в планетарном масштабе

В мире мало стран, где не показывают Примеру. Но тут проще всего сравнить по России. Профильные каналы обходились без Ла Лиги, но не отказывали себе в удовольствии показывать АПЛ. Значит, сделали выбор, исходя из рейтингов. Почему даже средние английские клубы позволяют себе больше на трансферном рынке, чем богатые команды других стран? Потому что АПЛ – коммерчески успешный проект, а из испанских матчей гарантированно смотрят только два Эль Класико. Ла Лига зарабатывает деньги, но не для развития всех клубов. Прокуроры через много лет расскажут нам, куда идут миллиарды, которые «Реал» и «Барселона» приносят Тебасу, но по факту и распределение нечестное, и интерес не максимально высокий – особенно в Азии, где самый перспективный рынок.

Популярность лиги в своей стране

Если Ла Лига такая крутая, то почему у них средняя посещаемость на 47 % ниже, чем в Германии? Только не говорите, что строго из-за стадионов – это будет неправдой. Да, испанский футбол смотрят по ТВ местные жители – трехлетний контракт для ТВ продали за 2.6 млрд. евро двум компаниям. Но при этом в Англии речь о более чем 7 миллиардах за аналогичный контракт. А посещаемость стадионов можно даже не cравнивать. В Испании сейчас нет футбольного бума, разве что остались отголоски диванного – благодаря успехам «Реала» и «Барселоны», а также сборной на разных турнирах. Но если на «Эспаньол» собирают 17 тысяч на 45-тысяной арене, то на «Эвертон» приходит 38.5 тысяч человек в среднем на арену, которая меньше, чем у клуба из Барселоны. Какие тут лучшие на планете с полупустыми аренами? Сама посещаемость ничего не говорит, но вот если лига сильная, а людей мало – это показательно.

Отсутствие тактического прорыва

Ла Лига – замечательный чемпионат, яркий, но не самый интересный. Если АПЛ долго отставала по качеству футбола, то благодаря новым идеям разбавила свое бей-беги яркостью. А вот Примера ничего нового не предлагает. Рациональная «Барселона», играющая по схеме «4-4-2»? Ничего нового. Уставший морально и физически «Реал»? Точно не законодатель мод, не команда, которую все будут копировать. «Атлетико» не пошел по пути «Наполи». «Севилья» не «Монако». Наличие двух грандов вряд ли можно считать признаком элитарности. А попытка середняков Примеры копировать наработки Гвардиолы пятилетней давности – сомнительный шаг вперед. Примера на уровне «Хетафе» и «Леганеса» не лига мечты для тактических гиков. А развитие стиля всегда влияет на результат. Раньше он у испанцев был, сейчас инициативу перехватили.

Наличие Английской Премьер-Лиги

Еще один гвоздь в крышку гроба мнения, что Ла Лига точно самая лучшая на планете – АПЛ. Этот аргумент всегда будет веским в момент, когда островные ребята не сбавляют, а набирают. Пять команд в плей-офф Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» в качестве английского «Ювентуса» или британской «Баварии». МЮ и «Челси» - два «Атлетико», только мощнее по возможностям, пускай и без финалов ЛЧ. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» - явно не хуже «Валенсии» или «Севильи». «Арсенал», «Лестер», «Эвертон», «Уотфорд» - клубы играющие и небедные. Наконец, «Бернли» - пример провинциального прорыва, который в Испании заканчивается тем, что у «Эйбара» неполный стадион на 7 тысяч, а у «бордовых» не только почти полтора века истории, но и забитая шумная арена. Про то, как болеют в Испании, можно даже не начинать – скучнейшие фанаты, АПЛ по атмосфере намного выше. И не только по атмосфере, особенно сейчас.

В 2017 нельзя определить лучшую лигу мира?

Даже если раньше Примера опережала всех в целом и АПЛ в частности – благодаря среднему качеству футбола, то сейчас вряд ли есть отрыв. «Реал» проигрывает «шпорам», «Барселона» весной едва не вылетела от ПСЖ и уступила «Ювентусу». Про судьбу более скромных можно не начинать – «Атлетико» вылетел в ЛЕ. «Реал» может проиграть ПСЖ в новом году. А вот представители АПЛ впервые зашли в плей-офф ЛЧ пятеркой участников.

В Испании теперь не лучшая лига планеты, поскольку остальные хорошеют, а детище Тебаса такое же, как начальник - странное. Что будет с «Барселоной» или «Реалом» через пару лет? Дерзкий Роналду с Месси не вечные и не всегда будут на вершине. Хватит одной ошибки на двоих – деградации гранда, чтобы откатить назад испанцев и зачастить в результате с поражениями в Европе. Возможно, этот процесс уже запустили, поэтому тут скорее как с Роналду. Он не однозначно лучший игрок года, как Ла Лига точно не лучшая лига мира, поскольку такой в 2017 может попросту не быть.