«Локомотив» и «трудные подростки»

«Локомотив» после выдающейся первой части сезона должен грамотно провести трансферную кампанию. «Соккер.ру» сомневается, что железнодорожники подойдут к вопросу хладнокровно.

От добра добра не ищут, как говорится. Однако «Локомотив» пытается сделать что-то эдакое на трансферном рынке, чтобы еще больше упрочить и без того неожиданно высокие позиции в чемпионате России. При этом существует риск ситуацию только усугубить. Для многих феномен выступления «Локомотива» в первой части сезона остается загадкой. Кто-то до сих пор уверен, что все эти 20 туров – случайность. Другие ждали от матча к матчу, что вот-вот «Локомотив» начнет давать осечки и опускаться. Но железнодорожники перли и перли вперед, не располагая вроде бы большими ресурсами для этого, однако удачно мобилизуя имеющиеся силы и беря свое, что называется. Но как бы в такой сверхблагоприятной ситуации не обвести вокруг пальца самих себя.

Как не растеряться?

В книге «Цусима», повествующей об не самом славном эпизоде русско-японской войны 1905 года есть замечательная глава под названием «Перед врагами герой, а на свободе растерялся». Она рассказывает о подвиге экипажа одного из эсминцев разгромленной российской эскадры. Когда остатки ее сдавались японцам в плен, капитан этого корабля принял дерзкое решение и прорвал кольцо японского флота, уйдя в отрыв благодаря эффекту неожиданности и скорости эсминца. Героический подвиг, которому аплодировали глядевшие на это со стороны матросы с других сдающихся кораблей. Но когда капитан того эсминца оказался на просторе, на свободе, он стал бояться каждого шороха, боялся зайти в порт, боялся всего, не знал, что дальше делать. В итоге экипаж высадился на заброшенном берегу, а корабль затопили.

Как бы в такой ситуации не оказаться «Локомотиву» во второй части сезона. Первый отрезок был пройден героически, на одном дыхании. А вот теперь пауза, затишье, во время которого нужно правильно сманеврировать на трансферном рынке. А имеющиеся пока слухи и разговоры – настораживают. С лета ходили кривотолки о сложных отношениях некоторых руководителей «Локомотива» с главным тренером Юрием Семиным. Но Юрий Павлович дает результат, он обожаем всеми, поэтому пойти на конфликт нельзя. А трансферные дела – самый главный повод для подобного рода разногласий. И вот мы уже достоверно из уст самого тренера узнаем, что конфликт существует – со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Тревожный звонок. Отсюда, вероятно, и некоторый шторм на трансферном море.

Кого сватают?

Тут очень любопытно в общем ворохе слухов выделить наиболее яркие. Это Кенеди из «Челси», Атем Бен Арфа из ПСЖ и Артем Дзюба из «Зенита». Что их всех объединяет? Скандальность и спорность. То есть, безусловно, каждый из этих игроков доказывал, что на что-то способен. Тот же Кенеди не зря попал в «Челси» - в нем видели талант. Но он все испортил своими выходками, особенно запомнился летний тур в Азии, когда Кенеди со скандалом отчислили из команды из-за расистских шуток про китайцев. Про Дзюбу лишний раз напоминать не нужно. Все прекрасно знают историю этого форварда, который умудрялся вляпываться в истории, выпутываться из них, становиться героем, а потом опять скатываться. Сейчас Артем на спаде, из «Зенита» его фактически выпирают, так что многое зависит от того, куда форвард прибьется. «Локомотив» называли среди прочих мест назначения. Бен Арфа тоже персонаж более чем скандальный. Каждый приобретавший его клуб надеялся, что вот сейчас-то он перевоспитается, сейчас-то он вспомнит про свой талант и выдаст феерию.

Но Бен Арфа свою сущность с самого начала проявил, когда устроил конфликт с вырастившим его «Лионом» и ушел в стан злейшего врага «Марселя». Там тоже недолго блистал, отправившись покорять Англию, но и из «Ньюкасла» ушел с руганью. Только лишь «Ницце» чудом удалось реанимировать карьеру Бен Арфа. Да так круто, что Атем стал в сезоне-2015/16 едва ли не лучшим игроком чемпионата Франции. Он напомнил о себе молодом, забивал, отдавал, обводил, словом, в каждом матче устраивал такое зрелище, что на него позарился обычно не смотрящий даже на внутренний рынок ПСЖ. Но перебравшись в Париж, Бен Арфа решил дело сделанным и перестал играть снова. Теперь он даже в заявку не попадает, но если кто другой в такой ситуации попытается найти себе новую команду, то Атем упорно сидит на зарплате. Когда же ПСЖ предложил ему расстаться полюбовно, Бен Арфа заявил, что досидит свой контракт до лета 2018 года, а если парижане так хотят его слить, то пусть заплатят 10 миллионов евро неустойки. И вот этих персонажей сватают в «Локомотив».

Можно ли переучить?

Казалось бы, что однозначно ответ тут должен быть отрицательным. Но не все так просто. У Юрия Семина, видимо, есть еще в арсенале какие-то секреты, которыми обладает только он и еще менеджеры «Ниццы». Ведь что удалось «Ницце»? Перевоспитать у себя Бен Арфа. Случайность? А потом они взяли на поруки Марио Балотелли и перевоспитали его, хотя и это казалось нереальным. В «Локомотиве» тоже есть примеры преображения. Самый яркий и свежий – Джефферсон Фарфан. Человек уже сам в себя не верил, отправился доигрывать на Ближний Восток, потом метнулся зачем-то в Россию. И тут волшебник Семин что-то с ним эдакое сотворил: перуанский парень вспомнил свою уже не такую близкую молодость и повел команду за победами.

С другой стороны, есть у «Локомотива» и негативные примеры. Взять того же Лассана Диарра, с которым пришлось посудиться. Тот француз тоже оказался с неважным характером, потом еще и с «Марселем» повозился недобросовестно. Так что в вопросе принятия сложных личностей не все так однозначно. Зато когда ты претендуешь на таких ребят, у тебя больше шансов убедить другие клубы. Вряд ли за Бен Арфа того же будет яростная борьба – все к нему относятся настороженно. А ПСЖ даже бесплатно готов отдать. Этим можно пользоваться. Если верить, конечно, что сил хватит перевоспитать парня.

В любом случае, для «Локомотива» трансферный рынок будет очень интересным. Особенно в условиях противоречий тренера и спортивного директора – ведь именно они, по идее, вместе должны решать, какие трансферы проводить, обосновывать их, оценивать реалистичность. А если им даже поговорить толком не удается, это сильно запутывает ситуацию. «Локомотиву» путаница не нужна, иначе есть риск войти во вторую часть сезона разбалансированной командой и упустить преимущество. Необходима четкая оценка возможностей и местами способность пойти на компромисс, найти общий язык и защемить самолюбие ради общего дела.