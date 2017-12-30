Приятно вспомнить! Лучшее в жизни всех клубов РФПЛ

Триумф «Спартака», успехи «Локомотива», конец серии ЦСКА, разгромный «Зенит»… «Соккер.ру» говорит о том, что приятно вспомнить в последние дни 2017 года.

Под конец года многие заговорили о приятных воспоминаниях. Как год встретишь – так его и проведешь? Сказочное суеверие, не имеющие отношения к реальности, поскольку многие встречают праздник бурно, а проводят спокойно. Но в футболе всегда есть о чем вспомнить хорошего, если постараться!

Февраль 2017. «Ростов» выносит «Спарту»

Победа над «Спартой» со счетом 4:0 открыла дорогу к встрече с будущим победителем Лиги Европы. Конечно, приятно, что «Ростов» достойно встретил «Манчестер Юнайтед» дома – не проиграл. Параллельно порадовали фанатов английского клуба в России. Но кубок от Моуриньо за достойную игру не смогли получить, не будь сказочного вечера 16 февраля, когда Мевля, Полоз, Нобоа и Азмун разнесли в щепки «Спарту». Ту самую, что за год до этого вынесла «Краснодар» в плей-офф ЛЕ со счетом 4:0 по сумме двух игр.

Февраль 2017. «Урал» выходит в финал Кубка

Осенью команда Тарханова занимала высокое промежуточное место в таблице. Но это не главное. Важно, что сумели в конце зимы пройти в четвертьфинале Кубка России «Краснодар» - одного из фаворитов турнира. Причем на 32-й минуте домашней игры горели 0:3, но в перерыве Тарханов и Бикфалви поняли – пора разыграть стамбульский сценарий. Получилось, затем Смолов не забил пенальти при счете 3:3, а потом в серии Заболотный взял удары Рамиреса и того же Федора. В полуфинале обыграли «Рубин», и хотя с «Локомотивом» только подрались, не победили – в финал вышли!

Апрель 2017. «Динамо» вернулось в РФПЛ

Кто-то назовет возвращение искуплением грехов. Для кого-то оно было предсказуемым и рядовым, поскольку у Калитвинцева и подопечных не было другого выбора. Может, среди фанатов «Динамо» будут те, кого порадовало нечто меньшее, вроде камбэка со «Спартаком» во втором тайме после неудачного первого в стартовом туре нового чемпионата. Но все-таки официальное возвращение в РФПЛ – самое яркое событие года, ведь наработанное потом и перелетами по России. Новый сезон в РФПЛ получается непростым, а в элиту вернулись достаточно уверенно.

Май 2017 год. «Краснодар» и народная любовь

Прошли «Фенербахче» - вылетели от «Сельты». Проскочили в Лигу Европы в последнем туре – вылетели от «Црвены Звезды». Играли с другими фаворитами РФПЛ в домашних играх – не побеждали. Кубок России? Без «быков». Но если команда подводит, то болельщики спасают. И в рядовых матчах, и в центральных с «Зенитом» или «Спартаком», поддержка была достойной. Люди сами создали праздник и могут вспоминать атмосферу на стадионе. Например, еще в мае на игре «Краснодара» с «Анжи» было 34 291 человек – счет 0:0, а на дерби ЦСКА и «Спартака» всего 27 352 зрителя. «Быки» в своем городе в моде!

Май 2017. «Спартак» - чемпион России!

Смогли стать чемпионами дома, ведь разгромили «Терек» 17 мая 2017 года. Спустя сезоны страданий и ожиданий поклонники «Спартака» смогли выбежать на поле, празднуя титул. Счастливый Ребров с клубным шарфом на голове и чемпионским кубком в руке, радующиеся фанаты. Глушаков, который с банкой ростовского самогона («миллеровская вода») и гитарой скакал по чужой машине (потом платил ремонт – правильно поступил), единение всех спартаковцев. Это было празднично!

Май 2017. «СКА-Хабаровск» выходит в элиту

Хотя команда замыкает таблицу РФПЛ, приятных воспоминаний за год у клуба из Хабаровска хватает. Пусть в чемпионате обыгрывали только «Ростов» и «Анжи» - оба раза дома, но ведь были успешные выступления в Кубке России. Также эмоциональным событием можно назвать удивительную нулевую ничью со «Спартаком», когда Довбня геройски отбил мяч тринадцать раз! Но все-таки пик положительных эмоций пришелся на серию пенальти с «Оренбургом» в стыковых матчах. Тот же Довбня взял пенальти от Благо в официальное время, а потом еще один удар в серии. Полевые игроки Поддубского пять раз не промахнулись – Хабаровск показался на карте РФПЛ.

Июнь 2017. «Рубин» вернул Курбана Бердыева

Да, пока дела в таблице идут хуже, чем даже у Грасии. Конечно, из положительного можно выделить пару матчей. А из серьезных побед только выездную над ЦСКА благодаря голам бразильца Жонатаса, которого продали в Германию, поскольку у клуба нет денег. Средства пока не нашлись, «Рубину» будет непросто, учитывая обязательства по контрактам множества легионеров. Но у команды есть Бердыев, который и «Ростов» не сразу в ЛЧ закинул. «Рубин» вернул легенду – лучик надежды в темном царстве.

Август 2017. «Зенит» громит «Спартак» 5:1

Легко можно составить десятку неприятных мгновений в жизни «Зенита» за год. Но если говорить о хорошем, то на первом месте даже не переезд на «Крестовский» - растянутый во времени и с приключениями, а именно матч против принципиального соперника на новой арене. Полный стадион, шумные фанаты, довольный Санкт-Петербург. Со счетом 5:1 грохнули не просто «Спартак», а «Спартак» чемпионский.

Август 2017. «Тосно» побеждает «Локомотив»

У команды Парфенова, кроме собственно выхода в РФПЛ – а это событие года, без сомнений, была парочка матчей, когда футболисты «Тосно» показывали мастерство и умение играть на уровне РФПЛ. Мало попасть в элиту, важно еще и показать – заслуживаешь этого на сто процентов. Пока по качеству игры команда из Ленинградской области с пропиской на «Петровском» выше, чем по результатам в таблице. Весна будет сложной, но осенью была победа над «Локомотивом» в гостях, которая напоминает – играть умеют.

Сентябрь 2017. «Амкар» выбирается из кризиса

В начале года дома пермяки победили «Зенит», но фавориту забыли засчитать гол, и хотя сам «Амкар» сыграл четко, вряд ли тот матч можно назвать определяющим положительным событием целого непростого года в жизни клуба с финансовыми проблемами. Был унылый старт – пять туров без голов, семь матчей без побед, но не успех в Туле стал переломным. Команда поверила в себя после матча 10-го тура в Москве. Если бы «Локомотив» обыграл «Амкар», чемпионская интрига приказала бы долго жить?

Сентябрь 2017. «Анжи» не уступает фаворитам

Против «Спартака» и «Зенита» команда Скрипченко сразу после вылета из Кубка России от «Луч-Энергии» могла набрать шесть пунктов. В итоге довольствовались двумя ничьими, которые лучше всего подчеркивают характер и темперамент «Анжи». Могут вести в счете – допустить ответные голы, могут проигрывать – устроить камбэк. С ними редко бывает скучно, за весь год две нулевые ничьи, но и они случились еще в мае против «Краснодара» и «Локомотива». Вот такая команда!

Октябрь 2017. «Арсенал» и победа в Санкт-Петербурге

Победив «Краснодар», «канониры» не могли получить статус грозы фаворитов, а вот когда в следующем туре команде Божовича хватило сил еще и на успех против «Зенита» в гостях – многие поверили, что «Арсенал» может играть солидно против любого соперника. Пусть в тот день пришлось много разрушать и играть вторым номером, а судьбу встречи решила контратака, «Арсенал» нашел свое амплуа – команды, которая может достойно сыграть с фаворитом.

Ноябрь 2017 года. «Ахмат» выбирает юного тренера

Непростым получил год в жизни бывшего «Терека». Весной в Лигу Европы могли, но не попали. Кононов не сумел прижиться и не сработался с «Ахматом», который проиграл немало матчей. А где выиграл у фаворита – там речь о победе над ЦСКА со скандалом и голом в атаке, в которой мяч покинул пределы поля. Но после ухода Кононова исполняющим обязанности главного стал 33-летний Михаил Галактионов. Дали шанс по примеру «Хоффенхайма» и «Шальке», где тоже юные наставники, и могут не прогадать. В декабре тренер подписал полноценный контракт на три с половиной года. Не рядовое событие!

Ноябрь 2017. ЦСКА и прерванная серия

В этом году Ганчаренко, которому так и не купили нападающего, хотя он писал Деду Морозу еще в прошлом декабре, смог снять давнее проклятие с команды. Еще в квалификации перед групповым раундом ЦСКА с Акинфеевым в воротах не пропускал, а в домашней игре против «Бенфики» 22 ноября 2017 года Игорь взял «сухарь» в группе. С чем его поздравляли тренер, напарники и болельщики, ведь ждал 11 лет, 1 день и 43 матча групповых этапов ЛЧ! Теперь серия Акинфеева стала частью забавной истории. Рекорд, который практически невозможно побить.

Декабрь 2017. «Уфа» и ее домашняя крепость

Семак становится тренером домашней команды. В таблице по поединкам в своих стенах его «Уфа» - четвертая команда РФПЛ, причем ЦСКА и «Краснодар», сыграв столько же матчей дома, занимают девятое и десятое места. А «Зенит» находится на том же уровне, что и «Уфа», по количеству пунктов в домашней таблице. Так что стадионы «Санкт-Петербург» и «Нефтяник» прошли первый круг одинаково успешно! И это успех для Семака и «Уфы». Они везучие порой – забивают из ничего, не пропуская, но удачу надо уметь заслужить.

Декабрь 2017. «Локомотив» - зимний чемпион

Начали с Кубка России, а продолжили успешной игрой в Лиге Европы и чемпионате. «Плюс восемь» - шифровка, которую знает сейчас каждый болельщик железнодорожников в России. Получив такой отрыв благодаря ошибкам «Зенита», «Спартака» и собственной уверенной игре в матчах с конкурентами, Юрий Павлович Семин может занести в актив весь новый сезон и надеяться на титул. Ведь против ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» он и команда выступили сильно.

Не сойти с рельсов. Задачи «Локо» на зиму

А выбирать самую любимую победу или момент за год – законное право каждого болельщика. А какое положительное событие в жизни вашего любимого клуба врезалось в память? Расскажите о вашем 2017-м в футболе.