Символическая сборная открытий итальянской Серии А

Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян предлагает обратить внимание на заметных футболистов из Серии А, которые попали в сборную игроков-открытий первой части сезона.

Символическая сборная примечательных игроков, которые раскрылись или выдают лучший отрезок карьеры именно в этом сезоне. В этом списке не будут такие игроки, как Дуглас Коста или Матюиди, потому что весь мир узнал их потенциал еще до перехода в Серию А. Только новые имена, новые звездочки в итальянском футболе.

Алиссон



Возраст - 25 лет

Амплуа - Вратарь

Страна - Бразилия

Клуб - «Рома»

Рост - 193 см

Алиссон перешел в стан «волков» в прошлом году, но стал основным стражем ворот лишь в этом сезоне. Первый номер столичного клуба также является основным кипером сборной Бразилии. Выдает просто замечательный сезон. Отличается уверенностью, хорошо справляется с ролью лидера обороны.

Милан Шкриньяр

Возраст - 22 года

Амплуа - Защитник

Страна - Словакия

Клуб - «Интер»

Рост - 184 см

Молодой словацкий защитник перешел в «Интер» в этом году и стал одним из самых результативных защитников Серии А. На счету у Милана уже три забитых гола. Также хорошо справляется со своими прямыми обязанностями по амплуа. Демонстрирует весьма зрелую игру, хорошо играет на втором этаже и опасен при розыгрышах стандартов, великолепно провел первую часть сезона в новом клубе.

Адам Марушич

Возраст - 25 лет

Амплуа - Защитник

Страна - Черногория

Клуб - «Лацио»

Рост - 185 см

Марушич - воспитанник клубов «Партизан», «Телеоптик» и «Вождовац». В 2010 году в составе последнего он дебютировал за команду в чемпионате Сербии. Летом 2014 года Адам перебрался в бельгийский «Кортрейк», а в 2016 году перешёл в «Остенде». В Бельгии он провел хороший сезон, и настало время попробовать силы в более сильном чемпионате. 1 июля 2017 года игрок подписал контракт с итальянским клубом «Лацио» и сразу же стал одним из главных столпов оборонительной линии «орлов». Также отличается результативностью в виде забитых голов: на счету балканца два гола за 17 матчей.

Маттиа Кальдара

Возраст - 23 года

Амплуа - Защитник

Страна - Италия

Клуб - «Аталанта»

Рост - 190 см

«Аталанта» - одна из самых больших сенсаций нынешнего сезона, а центральный защитник Кальдара - один из творцов этой сенсации. Высокий игрок, который прекрасно смотрится на втором этаже, отлично справляется с ролью центрального защитника, скоро может стать новой звездой сборной Италии и туринского «Ювентуса», ведь права на игрока принадлежат именно итальянскому гранду.

Федерико Кьеза

Возраст - 20 лет

Амплуа - Полузащитник

Страна - Италия

Клуб - «Фиорентина»

Рост - 175 см

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». Отец Федерико - Энрико Кьеза, известный в прошлом игрок сборной Италии, участник чемпионатов мира и Европы. Так что в этот раз природа не отдыхала на генах. Парень выдает просто замечательный сезон, стал одним из лидеров «фиолетовых». Отличная техника, скорость, зрелая игра. Футболист стал настоящим открытием сезона.

Симоне Верди



Возраст - 25 лет

Амплуа - Полузащитник

Страна - Италия

Клуб - «Болонья»

Рост - 174 см

Верди является воспитанником «Милана». Но за родной клуб не провел ни одного матча. На правах аренды играл за разные скромные клубы: «Эмполи», «Малага», «Карпи». Однако потом перешел в «Болонью». В стане «красно-синих» он стал одним из лидеров команды, а на данный момент - главной звездой. Не сомневаюсь, что скоро мы увидим его в составе одного из грандов Серии А.

Бриан Кристанте

Возраст - 22 года

Амплуа - Полузащитник

Страна - Италия

Клуб - «Аталанта»

Рост - 188 см

Кристанте - воспитанник «Милана». А права на игрока принадлежат лиссабонской «Бенфике». До конца сезона его арендовала «Аталанта», согласовавшая с «Бенфикой» сумму выкупа контракта игрока в размере 4 млн евро. Смешная цена, согласитесь, учитывая какую классную игру показывает в этом сезоне Кристанте. Итальянские СМИ называли Бриана самым перспективным воспитанником «Милана» за последние годы, а сам игрок доказывает правоту журналистов.

Луис Альберто

Возраст - 25 лет

Амплуа - Полузащитник

Страна - Испания

Клуб - «Лацио»

Рост - 182 см

«Севилья», «Барселона», «Ливерпуль»... У немногих игроков можно увидеть эти клубы в резюме. Но это лишь на бумаге. В этих клубах он был в глубоком резерве, а точнее был игроком резервных или молодежных команд. А потом командировки в «Малагу» и «Депортиво». В прошлом сезоне перешел в стан «орлов». В этом же Луис стал показывать просто восхитительную игру в составе римского клуба, стал одним из лидеров команды. А приглашение в состав сборной Испании уже говорит о многом.

Роберто Инглезе

Возраст - 26 лет

Амплуа - Нападающий

Страна - Италия

Клуб - «Кьево»

Рост - 186 см

Итальянский нападающий, который ныне на правах аренды выступает за итальянский клуб «Кьево». Основные права на игрока принадлежат «Наполи». Знали бы неаполитанцы, что самим не будет хватать мощного центрального нападающего, вряд ли отправили бы его в аренду в Верону. В техническом арсенале Инглезе отмечать надо в первую очередь мощные и точные удары ногами и головой. Классический центрфорвард, который выдает лучший сезон в карьере.

Кевин Лазанья

Возраст - 25 лет

Амплуа - Нападающий

Страна - Италия

Клуб - «Удинезе»

Рост - 181 см

Нет, это не кулинарные шутки. «Удинезе» приобрел итальянца пару сезонов назад у «Карпи», оставил там в статусе арендованного игрока для практики. В этом сезоне решил не отправлять в командировку и оставил его в обойме. И не прогадал. Кевин стал главным наконечником атак команды в нынешнем сезоне, у него на счету уже 7 забитых голов.

Патрик Кутроне



Возраст - 19 лет

Амплуа - Нападающий

Страна - Италия

Клуб - «Милан»

Рост - 184 см

Если честно, хотелось бы отметить замечательную игру Дувана Сапаты в нынешнем сезоне за «Сампдорию», колумбиец выдает, наверное, лучший сезон в карьере. Но он не новое имя в Серии А (играл за «Наполи» и «Удинезе»). А вот наш герой - приятная сенсация нынешнего сезона. Его дебют за «Милан» состоялся 21 мая 2017 года в матче против «Болоньи». Первый официальный гол за «Милан» Кутроне забил уже в матче квалификации Лиги Европы против «Университати». Молодой талант имеет огромный потенциал, в скором времени может стать главным форвардом миланского гранда, а может - и главной звездой команды.



ВНИМАНИЕ! Прогноз, мнение о составе и об отдельных игроках — исключительно субъективное мнение автора и может не совпадать с Вашим.

Символическая сборная открытий АПЛ