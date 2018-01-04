Клубы, упустившие Месси и Роналду

«Реал» мог дешево подписать Коутиньо, и блогер «Соккер.ру» Neomorph развивает интересную тему промашек футбольных скаутов и директоров. Кто отказался от будущих звезд?

За состоявшимися игроками охотятся десятки клубов. Неймар выбирал между «Реалом» и «Барселоной». Роналду мог оказаться во многих клубах. Даже Месси из «Барселоны» могли выманить деньгами, когда уже знали – растет звезда. Но интереснее рассмотреть истории, когда игроки были юными и могли достаться новой команде не за десятки миллионов. Вот где проколы скаутов и клубов, подтвержденные временем.

Месси и Коутиньо могли играть за «Реал»?

Скоро Лионель и Филиппе могут встретиться в раздевалке «Барселоны». Но могло сложиться иначе – Месси рисковал встретить Коутиньо в составе «Реала» восемь лет назад. А подписать бразильца не захотели в 2008-м, когда ему было шестнадцать. Ценник был крошечным – два с половиной миллиона евро.

Но в «Реале» пожадничали, взяли за 1.4 млн. евро Алипиу. Парень не заиграл даже на Кипре, а Коутиньо сейчас пойдет в «Барселону». Где встретит Месси. А ведь маленького Лионеля отец привез в Европу не ради «Барселоны». Каталонцы сомневались, что надо платить за лечение мальчишки без гарантий, не хотели идти на условия семьи Месси – съемное жилье для всех, а не комната в «Ла Масии».

Даже когда Лионелю было четырнадцать, и он уже успешно играл за юношеские команды «Барселоны», в Каталонии снова засомневались – смутила высокая зарплата юниора. «Реал» давал больше, но отец Месси по традиции выбил нужный контракт. Особенность этой истории в возрасте и цене. Месси мог играть за «Реал» с двенадцати лет и сейчас был бы легендой на «Сантьяго Бернабеу».

А Коутиньо мог приехать к нему в Мадрид в шестнадцать лет за пару миллионов евро. Но «сливочные» промахнулись. А «Интер» заплатил 3.8 млн. евро и получил парня, которого сам продал за 10 миллионов фунтов. Но теперь «Ливерпуль» получит 140-170 млн. евро. Взять Месси и Коутиньо в юности за пару миллионов – сэкономить несколько сотен и получить шанс на большие победы. «Реал» промахнулся.

Роналду был близок к переходу в «Ювентус»?

Когда Криштиану уже был знаменитым, он многим был нужен. Но снова говорим о системе скаутинга, а не торгов по причине жадности агента. В юном возрасте Роналду едва не стал футболистом «Ювентуса». Причем это не выдумка, сам Роналду в последние дни декабря рассказал, что уже когда о нем заговорили как о перспективном парне из «Спортинга», к нему приглядывались МЮ, «Реал» и «Ювентус».

Причем туринцы были в первых рядах. На дворе был 2002 год, Роналду был подростком, о котором никто громко не говорил, а «Ювентус» захотел обменять его на Марсело Саласа. Трансфер удалось бы заключить, если бы не упрямство чилийского форварда – ему не понравился Лиссабон и вариант игры за «Спортинг». А дальше включилась рациональность «Ювентуса». Отказались платить пару миллионов за юного хрупкого португальца.

Также не исключено, что сэр Алекс Фергюсон настоял на покупке юного португальца за большие для юниора деньги, поскольку сам когда-то упустил покупку его тезки. Бразилец Роналдо достался ПСВ, но МЮ вполне мог перехватить юного форварда. История футбола могла пойти иначе, заполучи в 1994-м году МЮ такого игрока за 5 млн. фунтов стерлингов!

Английские гранды упустили ценную молодежь?

Если брать новые поколения футболистов, то обратите внимание, что Деле Алли не перешел в «Ливерпуль», за который болел, поскольку «красные» не настояли и не захотели доплатить пару миллионов за юного игрока. А Кейн вообще в школе «Арсенала» рос, и если бы к мальчишке отнеслись иначе – мог сейчас колотить голы в составе Венгера.

Сам Арсен говорит, что вел переговоры по Месси и Роналду в прошлом, что Пике едва не подписал вместе с Сеском. Кроме того, Венгер давно знаком с Мбаппе, как и Зинедин Зидан – вел мальчика с четырнадцати лет. Но его не послушались, не захотели платить за парня. Дембеле тоже был под носом у англичан, но никто не догадался опередить «Боруссию» из Дортмунда, испугались.

А пару лет назад юный Жезус красил бордюры на улицах, когда Бразилия готовилась к ЧМ-14. Гиггз тогда следил за юным игроком и советовал его «Манчестер Юнайтед». Цена вопроса была в районе пяти миллионов фунтов. Много за юного парня из второго состава «Палмейраса»? Нет, ведь через пару лет «Реал» отдал за Винисиуса 45 млн. евро.

Кстати, Мбаппе тоже приглянулся Райану, так что гранды из Англии могут снова повторить «ошибку Погба». Отдав Поля в «Ювентус», в Манчестере просчитались!

Цена отказов от игроков растет?

Чемпионом по упущенным сделкам, безусловно, является Арсен Венгер. Во-первых, просматривает все рынки достаточно внимательно и разбирается в скаутинге как системе поиска игроков. Но у знаменитого француза нет чутья покупателя. Бывали удачные сделки – как выхваченный у «Барселоны» Сеск. Но чаще всего «Арсенал» упускал выгоду.

Например, у Златана даже была футболка «канониров» с его именем на спине, и он в ней позировал для фотографий. Но тут сам Ибрагимович включился – отказал Венгеру, поскольку англичане потребовали просмотр, а Златан на кастинги не ходит. У каждого клуба есть такие истории, хотя Венгер может составить целую команду, поскольку у него коллекция самая внушительная и сам Арсен обожает рассказывать такие басни.

Там просто все, от Харта, Варана и Компани до Бэйла, Ди Марии, Месси и Роналду. Впрочем, не так просто понять, кто кем станет. При проверке любого давнего списка «Самых талантливых шестнадцатилетних» вы найдете 90 % тех, кто не раскрылся, получаем еще одно доказательство – читать будущее люди не умеют. Можно выдумать предчувствие, можно включить «интуицию» - опять же, нечто неуловимое, но нельзя знать.

Венгер, если бы знал, что Роналду и Месси станут легендами, не скупился бы. Причем цена таких ошибок стремительно растет с каждым годом. «Монако» переманил Мбаппе из академии «Клерфонтен», опередив конкурентов со всего мира. А теперь получат 180 млн. евро прибыли на трансфере в ПСЖ. Если «Тоттенхэм» продаст Алли за сумму более сотни миллионов, то именно столько заработает, а «Ювентус» уже получил гору денег, отдав Погба в «Манчестер Юнайтед».

В этом году прямо сейчас один из грандов отказывается от мальчишки из Аргентины, Германии или России, а через пару лет он станет звездой первой величины.