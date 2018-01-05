Народный обозреватель. Карпин вернулся, а «Спартак» попал в историю

«Соккер.ру» делится вашим творчеством на страницах сайта – собираем футбольные шутки, получившие ваш отклик за последнее время. Подкалывали всех!

12 место. После разгрома в Эль Класико радовались фанаты «Барселоны», а Брулин заметил пропажу «лучшего игрока в истории»:

- хм, а почему Роналду пропустил эль классико?

А теперь Брулин сравнял счет по шуткам о командах, подколов самого талантливого игрока «Барселоны»:

- Как там в старой шутке? На 84-й минуте Вальверде уравнял составы, выпустив Андре Гомеша)

11 место. Кучаев выдал после дерби: «ЦСКА сильнее „Спартака“, несмотря на разгром».

Сергей Саныч вспомнил классику жанра шуток на «Соккер.ру»: «Нормально Ерёменко „зарядил“ молодого перед Новым Годом...»

10 место. Булыкин заявил, что знает, как поднять интерес к футболу в России, но нам не скажет. Вам забавная формулировка понравилась:

VIPded: У меня посылка для вашего мальчика, но я вам её не дам... (с)))

Albucid: Булыкин, как собака: всё понимает, только сказать не может!

9 место. Гаттузо порывался в отставку после поражения от «Вероны», но вы добрые – его поддержали, как умеете.

Klose_Miro: Все понятно, выедут на очковом багаже Монтеллы, и сохранят прописку в Серии А.

youtomee: неделей раньше...неделей позже...

sir_Alex: Возрождение «Милана» идёт полным ходом!

8 место. Многие желали Карпину удачи в «Ростове», даже подначивали в рифму и на мотив старой песенки:

Филипповых:

Валера услышит, Валера придет,

Валера «Ростов» непременно спасет...

Jum13: Карпин: «Ростов возьмет 33 очка во втором круге!»

MixaBMK: Дон Валерон, вот и поверил в тебя Дон! )

forever4parma: Бесплатное исполнение хита «Натали» в Ростове обеспечено)))

7 место. После новости о проверках российских футболистов на допинг со стороны ФИФА спартаковец LOpp подколол своих за «Ливерпуль»:

6 место. Одна из главных новостей тысячелетия – Карпин впервые за десять лет спустился в метро.

Разумеется, такие вести, чтобы вы веселились:

Alex-96:

Когда выпьешь ты сто грамм - сразу тянет в Instagram,

А когда допьешь ты литр - сразу лезешь прямо в Twitter.

time out: Да величайшее событие! Сам Карпин Валерий проехал на метро. Осталось только станцию назвать его именем.

5 место. На эксплуатацию стадиона «Санкт-Петербург» может понадобиться 1.3-2.8 млрд. рублей в год.

морозз: Чёрная дыра, оказывается, существует не только космосе!

Смитерс: Всё правильно. Там одного только шифера завёрнутого в рубероид для прокорма бакланов надо на пятьсот лямов закупать.

LOpp: Скоро «Крестовский» может быть закрыт на реконструкцию по программе ветхого жилья.

4 место. Т34 остроумно отреагировал на слух, что Гинер продал ЦСКА:

Миллер купил. Больше не хочет без Лиги чемпионов оставаться.

protest70 нашел еще одного оригинального покупателя:

А Overbeer считает, что в «Халл Сити» хорошо платили:

Продал Слуцкому??)

3 место. Mikki и Михаил Ефремов комментируют желание «Галатасарая» выхватить у «Зенита» Доменико Кришито:

2 место. Водопад комментариев вызвала новость, что в Ленинградской области проведут в 2018 чемпионат мира болотному футболу.

Lazio-Kiev: Главный матч будет однозначно в Питере!)

ДАША Д: Пожалуй, тут у нас шансы есть выйти из группы.

makkie: Уже из названия понятно, в каком городе планируют провести Чемпионат :))

А у Сергея Саныча шутливое деловое предложение:

Надо срочно строить стадион.

1 место. Невероятно, но отдельные читатели даже смогли пошутить без оскорблений об эпичном влете «Спартака» на «Энфилде»

Karkaz: Вот почему Зенит отсиживается в ЛЕ))

Порция завуалированного злорадства в картинке cska-78:

Timur132: Они просто хотели покрасить лица болельщиков в цвета клуба.

Stanislav Sergeev: Ливерпуль - это похорны DDD

mc_borrow: Это был полуфинал чемпионата мира... Только Бразилия не забила.

cannongun:

Жена утром будит мужа:

- Вставай, уже восемь!

Он, протирая глаза:

- Что? Еще один забили?!!!

Да, такие матчи не забываются, хотя не только погромы конкурентов могут стать поводом для шуток. Шутите много и вкусно, не забывайте помечать понравившиеся вам комментарии #Народный_обозреватель и увидите юмор читателей в новых выпусках.