Итальянская реформация в «Спартаке»

Массимо Каррера проводит второй сезон у руля «Спартака», и блогер «Соккер.ру» Red Toni размышляет о проблемах в обороне, которые по-прежнему остаются при итальянском наставнике.

Массимо Каррера

Массимо приходил в клуб в качестве помощника в постановке обороны - давней кровоточащей ране «Спартака». Если брать карьеру игрока, то Каррера - идеальный кандидат: сначала играл центральным защитником, потом правым. Затем Каррера перешёл на должность главного тренера «Спартака». Привёл клуб к чемпионству, однако главным плюсом была поставленная игра в обороне. Количество пропущенных голов в сезоне перед приходом Карреры составило 39 мячей, в первом же сезоне при нем - 27 мячей. Однако на фоне пропущенных ЦСКА 15 голов, а «Зенитом» - 19, этот показатель не очень впечатлял. Да и по большому счёту Ещенко и Комбаров, Таски и Боккетти - это не кандидаты для чемпионской обороны «Спартака». В этом сезоне уже пропущено 23 мяча и почти упущено чемпионство.

Трансферная политика летом

Трансферы? А они были? Это не похмелье, а не пойми что. Вот кто еще не бросил камень в огород трансферов «Спартака»? Ведь понятно же было, получили чемпионство, выход в ЛЧ, значит, надо укрепляться, и защитники старше 30 лет совсем не подходят. Причём хочется отдельно выделить разногласия Карреры то ли со спортивным директором, то ли с администрацией, не желающей видеть проблемы. Хотя сам Федун заявляет, что никакой борьбы за трансферную политику не было и быть не могло, а Петковича взяли ради конкуренции. «Изящная» тактика - загонять немолодого Ещенко молодым Петковичем. Ещенко, как и Комбаров, провалил свои матчи в ЛЧ и в начале сезона, кроме, конечно, феерии с «Севильей». А жирной точкой в этих проблемах стали 7 мячей в Ливерпуле, когда стало ясно, что Джикия и Селихов - не панацея от всех бед.

Защитники «Спартака»

Хочется сделать отдельную ремарку и разделить защитников «Спартака» на тех, кто с российским паспортом и без. Таски и Боккетти «без», ими ещё летом интересовались иностранные клубы. Какая у них мотивация играть сейчас? А разве будет хуже, если оба уйдут? Посмотрите на тех, кто с паспортом - Кутепов, Джикия, Тигиев, а также можно подтянуть из молодёжки или купить на внутреннем рынке. Единственным оставшимся без паспорта будет Петкович, о котором Каррера сам заявил, что он жертва лимита. А вот про латералей отдельный разговор. Я понимаю - Комбаров, он ветеран, один из лидеров в раздевалке и т.д. и т.п., но неужели «Спартак» такой бедный клуб, что не может купить ему молодую замену? Или с селекцией всё уже не так, не видят ни у себя в молодёжке, ни у других клубов достойных игроков? Страннейшая политика, которая вынуждает ставить на фланг или Мельгарехо, или Зобнина.

Трансферная политика зимой

Пора латать дыры неудачной трансферной политики летом. И Каррера, и, например, Анатолий Бышовец говорят о том, что надо укреплять команду, причём Бышовец прямо говорит, что и нужен защитник, и другие игроки оборонительного плана. И уже сейчас фортуна повернулась лицом к «Спартаку», «Сантосу» приходится отдавать своего лучшего молодого защитника из-за кризиса по зарплатам. А если ещё возьмут Вериссимо по небольшой цене и останутся деньги, можно купить кого-то ещё в оборону. Однако уже сейчас можно сказать: кто-то из иностранных защитников должен уйти, ибо «лимит». Да и повезёт ли, приживётся ли игрок и будет ли так же исправно играть, как предыдущие бразильцы, неизвестно. Желательно сейчас взять и латералей. Так, например, есть информация о том, что существуют кандидатуры на левый фланг в лице Эльмира Набиуллина из «Рубина», Дмитрия Скопинцева из «Балтики» и Павла Шакуро из «Тюмени».

Перспектива

Конечно, не стоит считать «Спартак» своеобразной альтернативой «Зениту», который скупает, если захочет, игроков, при этом оставаясь одним из лучших по самоокупаемости. На перспективу лучше было бы подписать контракт с игроками из своей молодёжки. Посмотрите на «Локо» или ЦСКА – оба клуба привлекают молодых игроков из своих молодёжек по разным причинам, и они дают одинаковые результаты. Неужели у самой лучшей академии в России нет латералей на фланги обороны или сначала их нужно отдать в другие клубы, пока они там не станут звёздами, как, например, Виталий Денисов из «Локомотива»?

Выводы:

«Спартаку» нужны не просто игроки в центр в пару к Джикии, но и игроки на фланги. «Спартак» не должен быть таким субтильным на фоне остальных клубов РФПЛ. Даже у «Локомотива» за лето больше трансферов, а уж про эффективность этих покупок и говорить не нужно. Ведь сейчас, после своего чемпионства, как никогда нужен хороший и сильный «Спартак». Команде будет, прежде всего, очень трудно в ЛЕ, «Атлетик» из Бильбао не самый простой соперник, и если хочется пройти дальше, то нужны покупки. Главное заключатеся в том, что Каррера может не просто выстроить игру в обороне с теми игроками, что уже есть, а и усилить эту защиту нужными покупками. Хотя бы ради того, чтобы «Спартак» не имел хрестоматийную проблему с защитой и больше не пропускал 7 мячей.