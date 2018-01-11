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«Реал» и усиление: миссия невыполнима

вчера, 22:24

«Реал» больше не главная цель и мечта любого футболиста. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы отмечает, что лучший клуб 2017 года вдруг оказался не таким уж и привлекательным.

Пока все ждут от «Реала» трансферной бомбы, которая встряхнет команду и вдохнет в нее жизнь, свежесть и азарт, можно задуматься о том, почему же мадридцы так медлят и ничего не предпринимают на рынке. Ведь эта команда всегда славилась своей мощной хваткой и решительными действиями. Видимо, куда-то это все подевалось. Или не стоит искать подводных камней и просто сослаться на невезение? Ведь посмотрите сами: не складывается с громкими трансферами у «Реала» еще на стадии обсуждения, переговоров. А чего в них не хватает – это вопрос, ответ на который так и останется за кулисами всех этих трансферных хитросплетений.

Не к добру первой ласточкой, выпорхнувшей из цепких лап Флорентино Переса, был Килиан Мбаппе. Юный француз выдающегося таланта покорил многие топ-клубы, и «Реал» даже был первым, кто с ним контактировал. Но в итоге преуспел ПСЖ. Причем парижане вероломно вломились на умиротворенную полянку «Реала» и переиграли его вчистую. В Париже понимали, что после сумасшедшей покупки Неймара тратить «живые» деньги нельзя.

Поэтому придумали хитрый ход с арендой – не самый надежный вариант. «Реал» наверняка был готов сразу купить. Но ПСЖ шел напролом и уломал «Монако», которому, кстати, выгоднее было бы отдать игрока «Реалу», чтобы не усиливать конкурента. Но мадридцы показали себя нерасторопными. Хотя тут последнее слово наверняка было за Килианом, который сам родом из-под Парижа и в своем юном возрасте наверняка предпочел бы поиграть в родной стране, рядом с домом.

«Реал» утерся и пошел дальше. Вроде как вышел на интерес к Кейну и Алли. Но когда ты смотришь в сторону «Тоттенхэма», будь готов иметь дело с Даниэлем Леви. Этот делец цену товару знает и никогда не продешевит. И снова не сказать, что «Реалу» очень везет. Обычно игроки, которыми интересуется «Реал», говорят, что это им крайне льстит, что может быть, может быть, пусть клубы договорятся. А Кейн проявляет свою английскую солидарность и преданность, заявляя, что готов хоть всю карьеру провести в «Тоттенхэме», где он царь и бог. Не привлекают его плюшки «Реала», как ни странно. Да и Леви уверен, что не продаст никого из лидеров. А этот если упрется рогом, то только сейфами с золотом его можно убедить. Снова стена.

«Реал» двинулся еще дальше. Говорят, в Италии феерию устраивает Икарди. Почему бы не соблазнить этого результативного скандального аргентинца. Но на поверку оказывается, что у него сразу несколько цепких пут. Во-первых, он не зря замаливает грехи перед фанатами «Интера», которые в какой-то момент его ненавидели. Вот тогда бы он ушел, но Икарди все же к Милану прикипел и решил бороться. Как видим, успешно. Видно желание игрока сражаться за команду. Во-вторых, сам «Интер» достаточно обеспечен китайскими деньгами, чтобы не разбрасываться игроками. Да, есть намеки, что китайцы не так щедры, как хотелось бы.

Однако все в клубе понимают, что последний человек, которого следует продавать, это Икарди. Все в атаке на нем держится, а глубины состава нет. В-третьих, супруга Икарди, которая играет роль его агента. Эта своенравная дама всем довольна в Милане и ломит сумасшедший ценник за Мауро. Договориться с ней будет очень сложно, даже если «Реал» преодолеет предыдущие преграды. Хотя в «Интере» уже дали понять, что мадридцам пора бы поглядеть на других кандидатов.

С форвардами не везет. Может, с вратарями удастся прорваться? И вроде как почти-почти получилось. Выискали молодого и жутко талантливого Кепу из «Атлетика», пока его никто не перехватил. Баски посопротивлялись для виду, но все же вроде как приняли предложение, и трансфер почти состоялся. Однако у вратаря выявилась травма, разговоры о переходе как-то замялись, утихли. Ситуация вообще оказалась в тумане. Робкие взгляды в сторону Де Хеа и Куртуа тоже вряд ли прокатят. В английских клубах понимают, что эти вратари – будущее мирового голкиперского цеха, так что игроки могут слухи про «Реал» как способ шантажа своих боссов использовать для набивания цены контракта.

Тогда, может, насолить «Барселоне»? Прознав о безуспешных попытках каталонцев купить Филиппе Коутиньо летом, «Реал» тоже проявил инициативу и предпринял усилие, обратившись к «Ливерпулю» и предложив тому сумму повыше. Чего не сделаешь ради отличного игрока и бонуса в виде фиги главному конкуренту. В договороспособности «Ливерпуля» сомневаться не приходилось, вот только сам Коутиньо спал и видел себя в футболке «Барселоны», а об ином и слышать не хотел. Снова неудача.

Теперь вот говорят, что покупкой Салаха «Реал» хочет отомстить. Но в руководстве «Ливерпуля» при всей спорности его решений иногда совсем уж самоубийц и дураков откровенных нет, чтобы за одно трансферное окно лишиться двух лучших футболистов – фанаты сожгут уже не их футболки, а офисы на «Энфилде». Мертвый номер. Подобным образом выглядят и намерения относительно Неймара. Катарцы с мешками денег таких потуг не поймут, не оценят.

А может обратиться к тем, на кого раньше поглядывали, но отложили покупку? Вот есть хороший парень Обамеянг. Однако он так долго ждал предложения от «Реала», что перегорел психологически, сказал, что никакой Мадрид ему больше не нужен, и даже косо поглядывает на Китай. Мадридцы человека расстроили, не дав исполниться мечте, а теперь он совсем кислый, если верить боссам «Боруссии». Тогда Горецка? Талантливый хавбек из «Шальке». Но и тут «Реал» запоздал – Леон уже договорился с «Баварией», как утверждают местные СМИ. И в это можно охотно поверить – мюнхенцы немецкое трансферное поле выжигают под корень. Редко кому удается прошмыгнуть в другой топ-клуб мимо них.

И вот такие отказы, нежелание переходить «Реал» встречает в последнее время что-то слишком часто. Можно список дополнять и дополнять. Тот же Дибала, Агуэро, который несмотря на недовольство положением в «Манчестер Сити», не торопится менять «Этихад» на «Сантьяго Бернабеу». Колебания в душе и у Алексиса Санчеса, которого соблазнит как раз «Сити». Кто-то из игроков не верит в «Реал», полагая, что его цикл после крайне удачных сезонов подошел к концу, потребуется некоторое время, прежде чем мадридцы снова пойдут на пик и вывезут на трофеи вновь прибывших.

Кто-то видит, как не получается у вполне себе талантливых игроков в «Реале», например, у Мораты и Хамеса, попутно слушая, как ропщут футболисты, намекая на фаворитизм Зидана. Никто не хочет оказаться на задворках, придя с огромными амбициями. Вот вся эта атмосфера не способствует тому, что игроки глаза друг другу выкалывают в битве за «Реал». Конечно, до покупки Смолова мадридцы не отчаются, но повозиться с усилением им придется сильнее, чем прежде. Тут и выросшая финансовая конкуренция, и игровой спад, и разнообразные нездоровые слухи. Но всегда есть большая когорта сильных игроков, которые готовы надеть на себя футболки «Реала».

Тот же Азар изнамекался уже весь. Но попробуй убеди «Челси». Словом, «Реалу» нужно бы перестать думать, что все у него автоматически будет получаться на рынке, как часто бывало ранее. Теперь нужно и ему проявить цепкость, кусачесть и напор, чтобы выхватывать тех, кто ему действительно необходим, а не тех, кто останется после звездных закупок конкурентов.

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AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 08:37
Реал красиво завершил прошлый сезон, выиграл ЛЛ и ЛЧ + разобрался с барсой в двухматчевом противостоянии. Продал Морату, Пепе и Хамеса, которых не устраивало положение дел, все было безоблачно и радостно. Особого смысла в покупке других игроков не было, так как результаты были впечатляющими и с этим составом. Но сейчас начался спад, и стали появляться видимые проблемы. И решить их в середине сезона не получится (можно конечно как Барса - купить игрока, который задействован в ЛЧ и дать ему играть только в Ла Лиге, но это неразумно - ЛЛ скорее всего они уже проиграли).
Если этот сезон получится провальным - третье место в ЛЛ и вылет от ПСЖ к примеру - то я на 100% уверен, что Реал будет бомбить на трансферном рынке лета + присмотрит себе пару игроков с Чемпионата Мира. Также уверен в переходе Кейна, возможно Азара или Салаха.
А то, что в Реал не хотят идти игроки - бред. Имя, история, деньги, слава, уровень напарников, клуб всегда борется за самые высокие места - все это не может не привлекать игроков.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 08:02
В статье, почти сплошь одни форварды...!

А как мне кажется, нам больше необходимо менять состав в защите...!
Нету матча, чтобы Реал не пропускал, хоть от Сельты, хоть от клуба из сегунды Нумансии!

Не отвечают требованиям Реала ни Начо, ни Рамос, ни Марсело Варан!

Да, мы купили сразу двух защитников(Тео и Вальехо),Хакими привлекли из резерва , но все они , как впрочем и полузащитники, еще очень молоды и не опытны, чтобы сразу заиграть за основу Реала.

На данном этапе, где нужен результат здесь и сейчас, считаю, что Реал провалился с трансферами.

И еще раз хочется напомнить, какой толк от еще одного напа, если он будет мариновать скамейку, пока Зидан "верит" в Бензема.
Carlos Condit
Carlos Condit ответил IK87
сегодня в 07:50
IK87:
Да ладно. Не потерял? Раньше реал это было галактикос, собирали лучших, редкие игроки отказывались. А сейчас? Как минимум 3 игрока барсуков отказали сливочным ради каталонии (неймар, суарез, коутиньо). А если посмотреть на трансферы, то реал уже не тот, кого последнего они взяли из топ игроков? БЭЙЛ, уже почти 5 лет назад. 5 лет нет громких трансферов!!! да, платили большие деньги, но это были не звезды футбола. Галактикос в прошлом. Может просто бабки с трансферов вкладывали в судей) А этот год какой то не типичный, и в чемпионате их наказываю кому не лень, в лиге чемпионов в 1/8 им на удивление попал серьёзный соперник.
Чувак, втираешь дичь какую-то. В ЛЛ РМ уже ничего не светит, в ЛЧ еще надежда есть, если в игре изменения будут и травмы не появятся у игроков, и может еще в КИ. Выводы лучше делать после завершения сезона и лучше всего после завершения летнего ТО, вот тогда можно какие угодно выводы на будущее, а провал "галактикос в прошлом" - этот галактикос уже как лет 10 или больше не существует, так как РМ как ты сам определил только два громких трансфера совершил, не учитывая Кака, Хамеса. Барса тоже начала удивлять только в этом году, а до этого тоже никаких подобных действий в ТО не наблюдались, потому что сейчас вся трансферная политика "потеряла" разум со своими ценниками на игроков и прочими условиями от псевдо-агентов.
Короче, эти статьи сейчас просто бесполезные домыслы, их не стоит воспринимать всерьез. Я закончил!
IK87
IK87 ответил Madrid FC
сегодня в 07:34
Madrid FC:
В Реал,который много лет подряд вылетал на стадии 1/8ЛЧ,не задумываясь переходили такие мега игроки как Роналду и Кака.А сейчас после легендарного триумфа в виде 2-х побед в ЛЧ подряд и 3-х за 4 года,не хотят переходить всякие Икарди и Кейны?Смешно) Просто Реал не готов идти по пути таких финансовых монстров,как ПСЖ и Ман.Сити,участвую с ними в гонке вооружения,поэтому и ищет более приемлемые варианты по сходной цене. Поэтому правильнее будет говорить,что Реал стал менее конкурентоспособным на трансферном рынке.Но уж точно не утратил своей привлекательности для игроков!!!) P.S.Следуя логики автора,переход Рафаэля Мира в Вулверхэмптон,а не Реал,делает его более привлекательным клубом для игроков.Удивительно,что он не был включен в данную статью)
Да ладно.

Не потерял? Раньше реал это было галактикос, собирали лучших, редкие игроки отказывались. А сейчас? Как минимум 3 игрока барсуков отказали сливочным ради каталонии (неймар, суарез, коутиньо).

А если посмотреть на трансферы, то реал уже не тот, кого последнего они взяли из топ игроков? БЭЙЛ, уже почти 5 лет назад. 5 лет нет громких трансферов!!! да, платили большие деньги, но это были не звезды футбола.

Галактикос в прошлом. Может просто бабки с трансферов вкладывали в судей) А этот год какой то не типичный, и в чемпионате их наказываю кому не лень, в лиге чемпионов в 1/8 им на удивление попал серьёзный соперник.
IK87
IK87 ответил M.S.
сегодня в 07:24
M.S.:
Доходы и расходы Реала на трансферном рынке (2015-2018): Продано игроков на сумму 168-мь миллионов евро. Куплено игроков на сумму 200-ти миллионов евро. Выиграно: одна Ла Лига и две ЛЧ. Доходы и расходы Барселоны на трансферном рынке (2015-2018): Продано игроков на сумму 298-мь миллионов евро. Куплено игроков на сумму 576-ть миллионов евро. Выиграно: две Ла Лиги и одна ЛЧ. Значимых трофея по три, но ценность трофея ЛЧ повыше красивого кубка Ла Лиги, а суммы трат просто не сопоставимы. Наглядно видно у кого эффективность работы значительно выше.
Так, а что ты такой отрезок взял?) Посчитаю за 10 лет! Какое количество трофеев и сколько вложено. Как удобно рассматриваем да? Хочешь посчитаю за всю историю футбола, больше реала никто не вложил.

А то что рекорд трансфером Роналду ставили?
А сколько за Бёйла платили?
Сколько за Хамеса?
Сколько Кака?
Сколько за Зидана и Фигу в своё время заплатили, это были космические деньги.
И т.д.

Чушь не неси, реал был денежным мешком, им же и останется. Просто сейчас уже не все игроки рвутся в стан сливочных как раньше.
Ikarus74
Ikarus74 ответил Эфиалтус
сегодня в 06:01
Эфиалтус:
Ну пока барся тратит,Реал ставит рекорды,и берет трофеи..В итоге барсю опять выкинут с ЛЧ,а Реал может взять 3-ю ЛЧ подряд..Бомбанет у глоров барси))
Сынок, с тех пор как ты начал топить за реал, барса выиграла в три раза больше трофеев чем сливочные... оттого не очень понятно твоё " пока барса тратится реал завоевывает трофеи". и ещё у барсы есть два требла, а сколько треблов у реала (можешь считать с самого начала противостояния)?
Ikarus74
Ikarus74 ответил Александр Кузнецов 5
сегодня в 05:56
Александр Кузнецов 5:
Вроде пару месяцев назад писали, что с транферами все плохо у Барсы. Хотя бы потому что у щедрой Боруссии не могли выторговать Дембеле только за 100+КК. Да ещё и за возрастного Паулиньо заплатили 40КК. В Реале сейчас много игроков взятых на перспективу. Асенсио, Себальос, Тео и пр. Им нет смысла сейчас брать нескольких топовых игроков, иначе они закроют дорогу в основной состав для молодежи. Максимум необходимый Реалу - точечная покупка форварда.
... и избавляться от "лучшего игрока мира", без него иско с асенсио быстрее раскроются
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 05:48
Нет. Статья немного бредовая. Мадриду надо выиграть,чтобы наверняка, семь игр в ЛЧ, и потом будет неважно.... Не надо покупать ради покупки.
ATG
ATG
сегодня в 03:13
Реал ''ВДРУГ'' ппц - ''ВДРУГ'' кому-то в голову прилетела нелепая мысль которую нужно держать только у себя в голове и делиться только со своими друзьями.

Действительно. ПСЖ и Леон куда привлекательней, что уж там про Мадрид говорить ахахаха
M.S.
M.S.
сегодня в 03:03
Ах да, забыл. Глоры Барселоны, посмотрите на цифры ваших трат и доходов на трансферном рынке. Вы кричали, что ПСЖ нужно наказать и всё такое. Что теперь вы скажете по своему любимому клубу?
M.S.
M.S.
сегодня в 03:02
Доходы и расходы Реала на трансферном рынке (2015-2018):
Продано игроков на сумму 168-мь миллионов евро.
Куплено игроков на сумму 200-ти миллионов евро.
Выиграно: одна Ла Лига и две ЛЧ.

Доходы и расходы Барселоны на трансферном рынке (2015-2018):
Продано игроков на сумму 298-мь миллионов евро.
Куплено игроков на сумму 576-ть миллионов евро.
Выиграно: две Ла Лиги и одна ЛЧ.

Значимых трофея по три, но ценность трофея ЛЧ повыше красивого кубка Ла Лиги, а суммы трат просто не сопоставимы. Наглядно видно у кого эффективность работы значительно выше.
амурец
амурец
сегодня в 02:54
статья не совсем объективная скажем так
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 00:36
Вроде пару месяцев назад писали, что с транферами все плохо у Барсы. Хотя бы потому что у щедрой Боруссии не могли выторговать Дембеле только за 100+КК. Да ещё и за возрастного Паулиньо заплатили 40КК. В Реале сейчас много игроков взятых на перспективу. Асенсио, Себальос, Тео и пр. Им нет смысла сейчас брать нескольких топовых игроков, иначе они закроют дорогу в основной состав для молодежи. Максимум необходимый Реалу - точечная покупка форварда.
goalaktika
goalaktika ответил Madrid FC
сегодня в 00:34
Madrid FC:
В Реал,который много лет подряд вылетал на стадии 1/8ЛЧ,не задумываясь переходили такие мега игроки как Роналду и Кака.А сейчас после легендарного триумфа в виде 2-х побед в ЛЧ подряд и 3-х за 4 года,не хотят переходить всякие Икарди и Кейны?Смешно) Просто Реал не готов идти по пути таких финансовых монстров,как ПСЖ и Ман.Сити,участвую с ними в гонке вооружения,поэтому и ищет более приемлемые варианты по сходной цене. Поэтому правильнее будет говорить,что Реал стал менее конкурентоспособным на трансферном рынке.Но уж точно не утратил своей привлекательности для игроков!!!) P.S.Следуя логики автора,переход Рафаэля Мира в Вулверхэмптон,а не Реал,делает его более привлекательным клубом для игроков.Удивительно,что он не был включен в данную статью)
Плюс ко всему этому, у Зидана свой взгляд к трансферам. Становится понятно что, сейчас именно от него зависит покупка новых игроков. У Переса хоть и чешутся руки, но он пока добровольно отошел от трансферной политики, доверяя это дело Зидану. Посмотрим. Весна покажет
Stubbs
Stubbs
сегодня в 00:23
У ненавистников Реала прямо раздолье какое то, статьи на эту тему так и сыпятся ! Вы там хоть желчь за собой вытерайте
Madrid FC
Madrid FC
вчера в 23:56
В Реал,который много лет подряд вылетал на стадии 1/8ЛЧ,не задумываясь переходили такие мега игроки как Роналду и Кака.А сейчас после легендарного триумфа в виде 2-х побед в ЛЧ подряд и 3-х за 4 года,не хотят переходить всякие Икарди и Кейны?Смешно)

Просто Реал не готов идти по пути таких финансовых монстров,как ПСЖ и Ман.Сити,участвую с ними в гонке вооружения,поэтому и ищет более приемлемые варианты по сходной цене.

Поэтому правильнее будет говорить,что Реал стал менее конкурентоспособным на трансферном рынке.Но уж точно не утратил своей привлекательности для игроков!!!)


P.S.Следуя логики автора,переход Рафаэля Мира в Вулверхэмптон,а не Реал,делает его более привлекательным клубом для игроков.Удивительно,что он не был включен в данную статью)
Dream game
Dream game
вчера в 23:50
    Ali barca
    Ali barca
    вчера в 23:24
    Тепер Реалу труднавато будет выбор не большой все цены поднимут цены Барселоны окажутся средними потому что все знают Реалу надо обезятельно кого то купит.Так что хоть кого подпишите это будетт дорогое удов
    Эфиалтус
    Эфиалтус
    вчера в 23:18
    Ну пока барся тратит,Реал ставит рекорды,и берет трофеи..В итоге барсю опять выкинут с ЛЧ,а Реал может взять 3-ю ЛЧ подряд..Бомбанет у глоров барси))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 22:58
    Как бы глоры не возражали, но так и есть. Мадрид сдал не только в игровом плане серьезно, а еще и в брендовом и теперь для них Аррисабалага топ трансфер гыгы)
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 22:35
    Статья целиком и полностью основана на слухах и домыслах автора. Назови ее "Желтая миссия". Ближе к истине. Единственно, Мбаппе упустили, из-за нерешительности Зизу и неудачи в желании продать летом Бейла. Кейн и Алли зимой утопия, игроки заиграны в ЛЧ, такие тупые трансферы только Барса может делать (Коутиньо). Аррисабалага уже куплен, и вопрос был сейчас забрать или до лета оставить, его травма решила исход скорее всего в пользу 2го. Куртуа и Азар уже прямым текстом говорят как хотят в Реал, но это тоже все летом будет если будет. Салах, Обамеянг и прочие Горецки вообще с потолка взяты походу.
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