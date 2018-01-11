«Реал» и усиление: миссия невыполнима

«Реал» больше не главная цель и мечта любого футболиста. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы отмечает, что лучший клуб 2017 года вдруг оказался не таким уж и привлекательным.

Пока все ждут от «Реала» трансферной бомбы, которая встряхнет команду и вдохнет в нее жизнь, свежесть и азарт, можно задуматься о том, почему же мадридцы так медлят и ничего не предпринимают на рынке. Ведь эта команда всегда славилась своей мощной хваткой и решительными действиями. Видимо, куда-то это все подевалось. Или не стоит искать подводных камней и просто сослаться на невезение? Ведь посмотрите сами: не складывается с громкими трансферами у «Реала» еще на стадии обсуждения, переговоров. А чего в них не хватает – это вопрос, ответ на который так и останется за кулисами всех этих трансферных хитросплетений.

Не к добру первой ласточкой, выпорхнувшей из цепких лап Флорентино Переса, был Килиан Мбаппе. Юный француз выдающегося таланта покорил многие топ-клубы, и «Реал» даже был первым, кто с ним контактировал. Но в итоге преуспел ПСЖ. Причем парижане вероломно вломились на умиротворенную полянку «Реала» и переиграли его вчистую. В Париже понимали, что после сумасшедшей покупки Неймара тратить «живые» деньги нельзя.

Поэтому придумали хитрый ход с арендой – не самый надежный вариант. «Реал» наверняка был готов сразу купить. Но ПСЖ шел напролом и уломал «Монако», которому, кстати, выгоднее было бы отдать игрока «Реалу», чтобы не усиливать конкурента. Но мадридцы показали себя нерасторопными. Хотя тут последнее слово наверняка было за Килианом, который сам родом из-под Парижа и в своем юном возрасте наверняка предпочел бы поиграть в родной стране, рядом с домом.

«Реал» утерся и пошел дальше. Вроде как вышел на интерес к Кейну и Алли. Но когда ты смотришь в сторону «Тоттенхэма», будь готов иметь дело с Даниэлем Леви. Этот делец цену товару знает и никогда не продешевит. И снова не сказать, что «Реалу» очень везет. Обычно игроки, которыми интересуется «Реал», говорят, что это им крайне льстит, что может быть, может быть, пусть клубы договорятся. А Кейн проявляет свою английскую солидарность и преданность, заявляя, что готов хоть всю карьеру провести в «Тоттенхэме», где он царь и бог. Не привлекают его плюшки «Реала», как ни странно. Да и Леви уверен, что не продаст никого из лидеров. А этот если упрется рогом, то только сейфами с золотом его можно убедить. Снова стена.

«Реал» двинулся еще дальше. Говорят, в Италии феерию устраивает Икарди. Почему бы не соблазнить этого результативного скандального аргентинца. Но на поверку оказывается, что у него сразу несколько цепких пут. Во-первых, он не зря замаливает грехи перед фанатами «Интера», которые в какой-то момент его ненавидели. Вот тогда бы он ушел, но Икарди все же к Милану прикипел и решил бороться. Как видим, успешно. Видно желание игрока сражаться за команду. Во-вторых, сам «Интер» достаточно обеспечен китайскими деньгами, чтобы не разбрасываться игроками. Да, есть намеки, что китайцы не так щедры, как хотелось бы.

Однако все в клубе понимают, что последний человек, которого следует продавать, это Икарди. Все в атаке на нем держится, а глубины состава нет. В-третьих, супруга Икарди, которая играет роль его агента. Эта своенравная дама всем довольна в Милане и ломит сумасшедший ценник за Мауро. Договориться с ней будет очень сложно, даже если «Реал» преодолеет предыдущие преграды. Хотя в «Интере» уже дали понять, что мадридцам пора бы поглядеть на других кандидатов.

С форвардами не везет. Может, с вратарями удастся прорваться? И вроде как почти-почти получилось. Выискали молодого и жутко талантливого Кепу из «Атлетика», пока его никто не перехватил. Баски посопротивлялись для виду, но все же вроде как приняли предложение, и трансфер почти состоялся. Однако у вратаря выявилась травма, разговоры о переходе как-то замялись, утихли. Ситуация вообще оказалась в тумане. Робкие взгляды в сторону Де Хеа и Куртуа тоже вряд ли прокатят. В английских клубах понимают, что эти вратари – будущее мирового голкиперского цеха, так что игроки могут слухи про «Реал» как способ шантажа своих боссов использовать для набивания цены контракта.

Тогда, может, насолить «Барселоне»? Прознав о безуспешных попытках каталонцев купить Филиппе Коутиньо летом, «Реал» тоже проявил инициативу и предпринял усилие, обратившись к «Ливерпулю» и предложив тому сумму повыше. Чего не сделаешь ради отличного игрока и бонуса в виде фиги главному конкуренту. В договороспособности «Ливерпуля» сомневаться не приходилось, вот только сам Коутиньо спал и видел себя в футболке «Барселоны», а об ином и слышать не хотел. Снова неудача.

Теперь вот говорят, что покупкой Салаха «Реал» хочет отомстить. Но в руководстве «Ливерпуля» при всей спорности его решений иногда совсем уж самоубийц и дураков откровенных нет, чтобы за одно трансферное окно лишиться двух лучших футболистов – фанаты сожгут уже не их футболки, а офисы на «Энфилде». Мертвый номер. Подобным образом выглядят и намерения относительно Неймара. Катарцы с мешками денег таких потуг не поймут, не оценят.

А может обратиться к тем, на кого раньше поглядывали, но отложили покупку? Вот есть хороший парень Обамеянг. Однако он так долго ждал предложения от «Реала», что перегорел психологически, сказал, что никакой Мадрид ему больше не нужен, и даже косо поглядывает на Китай. Мадридцы человека расстроили, не дав исполниться мечте, а теперь он совсем кислый, если верить боссам «Боруссии». Тогда Горецка? Талантливый хавбек из «Шальке». Но и тут «Реал» запоздал – Леон уже договорился с «Баварией», как утверждают местные СМИ. И в это можно охотно поверить – мюнхенцы немецкое трансферное поле выжигают под корень. Редко кому удается прошмыгнуть в другой топ-клуб мимо них.

И вот такие отказы, нежелание переходить «Реал» встречает в последнее время что-то слишком часто. Можно список дополнять и дополнять. Тот же Дибала, Агуэро, который несмотря на недовольство положением в «Манчестер Сити», не торопится менять «Этихад» на «Сантьяго Бернабеу». Колебания в душе и у Алексиса Санчеса, которого соблазнит как раз «Сити». Кто-то из игроков не верит в «Реал», полагая, что его цикл после крайне удачных сезонов подошел к концу, потребуется некоторое время, прежде чем мадридцы снова пойдут на пик и вывезут на трофеи вновь прибывших.

Кто-то видит, как не получается у вполне себе талантливых игроков в «Реале», например, у Мораты и Хамеса, попутно слушая, как ропщут футболисты, намекая на фаворитизм Зидана. Никто не хочет оказаться на задворках, придя с огромными амбициями. Вот вся эта атмосфера не способствует тому, что игроки глаза друг другу выкалывают в битве за «Реал». Конечно, до покупки Смолова мадридцы не отчаются, но повозиться с усилением им придется сильнее, чем прежде. Тут и выросшая финансовая конкуренция, и игровой спад, и разнообразные нездоровые слухи. Но всегда есть большая когорта сильных игроков, которые готовы надеть на себя футболки «Реала».

Тот же Азар изнамекался уже весь. Но попробуй убеди «Челси». Словом, «Реалу» нужно бы перестать думать, что все у него автоматически будет получаться на рынке, как часто бывало ранее. Теперь нужно и ему проявить цепкость, кусачесть и напор, чтобы выхватывать тех, кто ему действительно необходим, а не тех, кто останется после звездных закупок конкурентов.