Самые интригующие чемпионаты Европы

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
    Проработает в клубе еще 2-3 года
    26%
    715
    Покинет команду летом
    49%
    1360
    Будет уволен по ходу второй части сезона
    17%
    467
    Уйдет в отставку еще до старта весенней части РФПЛ
    5%
    147
    Затрудняюсь ответить
    4%
    106
    Всего голосов: 2795
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 34’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 33’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 34’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.5 3.6 2
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Реал» предложит «Ливерпулю» свою звезду в обмен на Салаха31
20:04
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»197
19:51
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»37
19:45
«Тоттенхэм» - «Эвертон»: стартовые составы0
19:00
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»123
21:04
Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»0
20:55
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»2
20:53
«Марсель» разгромил «Ренн»0
20:44
Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича0
20:30
«Челси» впервые в своей истории закончил безголевой ничьей три матча подряд1
20:22
Ганчаренко рассказал о сильных сторонах Бистровича7
20:04
«Лейпциг» - «Шальке»: стартовые составы1
19:34
«Ювентусу» понадобился защитник «Атлетико» 1
18:48
Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»19
18:41
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»0
18:33
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу2
18:21
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»20
18:09
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»7
17:59
«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии120
17:57
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»0
17:50
Дортмундская «Боруссия» усилится защитником сборной Швейцарии1
17:49
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»0
17:47
Ходжсон - о трансферах: «Пока все сложно»1
17:41
Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»4
17:35
Венгер: «Я не беспокоюсь из-за голевой засухи Ляказетта»3

Самые интригующие чемпионаты Европы

сегодня, 13:42

Где разных клубов с чемпионскими титулами в новом веке больше, в России, Испании или Англии? Блогер «Соккер.ру»  Neomorph раскрывает интриги футбольных лиг.

За отправную точку берем сезон-2000/2001, и получаем семнадцать полноценных сезонов для большинства лиг и шестнадцать в России, начиная с 2001 года, ведь был переходной чемпионат.

- в АПЛ в новом веке было всего пять разных чемпионов. Но МЮ выиграл 7 титулов из 17 возможных, «Челси» - 5 из 17. А интрига, связанная не с этими клубами, была всего в пяти сезонах. Две победы «Арсенала», две победы «Манчестер Сити» и одна сенсация – всего вторая в истории АПЛ, «Лестер» стал новым «Блэкберном». Не густо с количеством чемпионов, а как обстоят дела со сменяемостью власти?

- всего четыре сезона из семнадцати отвели на турниры, в которых действующий чемпион подтверждал свой титул. А вот – круто! Первым в новом веке так поступил «Челси» в 2006-м, затем три года чемпионом был МЮ, но после этого – девять лет подряд, ведь «Челси» не будет чемпионом в 2018-м, каждый сезон был новый победитель. В АПЛ умеют менять королей;

- с 2001-го года в Испании было всего четыре разных чемпиона. Но разница с АПЛ заметная. Восемь титулов выиграла «Барселона» - на один больше, чем у МЮ в АПЛ. Шесть – «Реал», на один больше, чем у «Челси». Только дважды «Валенсия» и один раз «Атлетико» разбивали серию двух гегемонов. Пятого чемпиона найти будет сложно, «Депортиво» навредил королям чуть раньше;

- на Пиренеях было всего пять сезонов, когда действующий чемпион успешно защищал титул. Пусть выбор в основном между «Реалом» и «Барселоной», зато самая длительная серия на вершине – три года у каталонцев времен Гвардиолы. А «Реал» последний раз собрал чемпионскую серию в конце восьмидесятых;

- в Италии было пять разных чемпионских клубов за семнадцать сезонов, но проблема в другом – 8 раз первым оказался «Ювентус», 5 раз – «Интер», еще один титул не достался фактически никому из-за дисквалификации туринцев и скандала;

- 10 раз из 16 чемпионом был тот, кто и в прошлом году. О непредсказуемости Серии А говорить не приходится, поскольку золотая полоса «Интера», упрощенная отправкой фаворита во вторую лигу, сменилась серией «Ювентуса». Шесть чемпионских званий подряд – рекорд Италии, таким предсказуемым чемпионат не был никогда. Вся надежда на «Наполи»?

- в Германии столько же разных чемпионов, как в Италии и Англии. Хотя сценарий скорее, как на полуострове. «Бавария» взяла 11 титулов из 17, «Боруссия» - три чемпионства, а остальные три победы отпраздновали «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

- когда в чемпионате играет команда, которая пять раз подряд выиграла и должна победить в шестой, то даже удивительно, что пять сезонов из семнадцати немцы наблюдали за тем, как «Бавария» защищала титул. Еще разок дважды подряд первенствовала «Боруссия», но тот опыт сложно будет повторить;

- восемь разных чемпионов – рекорд списка, и принадлежит он французам. Впрочем, четыре титула ПСЖ и семилетняя серия «Лиона» делают Лигу 1 похожей на итальянскую или немецкую соседку. Но стать первыми дерзкие во Франции выскочки могут, только если привычный чемпион оступится. «Лион» продал состав, а ПСЖ допустил «Монпелье» и «Монако» по собственной вине;

- невзирая на титулы «Нанта», «Бордо», «Марселя», «Лилля» и четырех названных выше клубов, 9 сезонов из 17 прошли с пониманием, что безысходность – французская будничность. ПСЖ и «Лион» часто были фаворитами, а парижане на пути к началу новой серии. Так что большие количество чемпионов не мешает выделять отдельные клубы;

- в Португалии всего 4 чемпиона, причем «Боавишта» и «Спортинг» побеждали в начале нового века, а дальше идет серия из 14 титулов «Порту» и «Бенфики». В Португалии насколько скучная в плане новых чемпионских лиц лига, что восемь раз подряд действующий победитель подтверждал звание. Напомню, что в Англии подобное фиксировали лишь четырежды;

- Украина в рейтинге Ассоциаций УЕФА на восьмом месте, но чемпионов было в четыре раза меньше. За 17 чемпионатов получите всего двух чемпионов. Киевское «Динамо» - 7 побед, «Шахтер» - все десять титулов в истории собраны в новом веке. Было семь сезонов, когда действующий чемпион отстаивал звание, так что веселого мало – интриги нет, особенно за последние 10 сезонов, ведь у «горняков» 7 титулов и будет больше;

- заглянем в гости в Нидерланды. Семнадцать сезонов – пять разных чемпионов. Семнадцать сезонов и семь раз, без малого в каждом втором случае, два года подряд первым финишировал один и тот же клуб. У АЗ и «Твенте» получилось дать передышку ПСВ и «Аяксу», «Фейеноорд» благодаря весеннему успеху подарил Роттердаму победу впервые с прошлого века. Но 8 титулов ПСВ и 5 побед «Аякса» говорят, что даже в Нидерландах, где все весело и результативно, есть клубы, которые ближе всех к лидерам;

- как там РФПЛ на фоне других лиг Европы? Неплохо – пять разных чемпионов за шестнадцать розыгрышей, причем в России шесть титулов ЦСКА – максимум, что меньше, чем у традиционных лидеров многих других чемпионатов. У «Спартака», «Локомотива» и «Рубина» по два титула. У «Зенита» четыре празднования чемпионского звания;

- с 2001 года четыре раза чемпиону удалось подтвердить титул. Дважды это делал ЦСКА – самый успешный чемпион 21 века в России, по разу удавалось показать себя Бердыеву и Спаллетти, причем второй перенял эстафету у первого и отдал ее Слуцкому. Но в целом РФПЛ ничем не отличается по сменяемости лидеров – считай, по непредсказуемости чемпионской борьбы, от АПЛ, где принято хвастаться различными развязками.

Если чемпионат России в 2018 выиграет не «Спартак», то по количеству смен чемпионов лиги сравняются. Поскольку был переходной сезон, в РФПЛ на один чемпионат меньше. Но картина понятная – российская лига наравне с английским высшим дивизионом по умению закрутить интригу. Была бы идентичной, если бы «Ростов» смог выиграть чемпионат, как «лисы» в Англии?

Но не победил, а это значит, что из 151 разыгранных и не отобранных в судах титулов 119 взяли шестнадцать разных клубов, ровно по два лидера в каждой из лиг. Можно даже сказать, что существует система. В новом веке всюду по два бренда, которые были успешнее в чемпионской борьбе, чем остальные. На их счету 78.8 % титулов. А поскольку во всех лигах, кроме Италии, на первом месте клубы с чемпионским опытом нового века, то процент только вырастет. Впрочем, «Ювентус» и до приглашения Зидана успевает вернуться на вершину.

Вероятность увидеть редкого чемпиона чрезвычайно мала, надо порой ждать десять и более лет. Во Франции все было иначе, но тоже изменилось. А сегодня особенный день – парад золотых медалистов. Матч «Челси» разговорчивого Конте против «Лестера» - чемпионов Англии последних лет. Игра «Монпелье» против «Монако» - единственных, кто не пустил на вершину ПСЖ после прихода шейхов. И «Депортиво» против «Валенсии» тоже сыграет. Команды, которые переходили дорогу «Реалу» и «Барселоне» первыми и единственными на рубеже веков, еще до «Атлетико».

Победа «Лестера» вызвала ажиотаж в мире футбола, бросать вызов богатым и титулованным – благородная затея. Самое время поговорить о сменяемости лидеров. Какую лигу вы считаете самой интересной с точки зрения чемпионской интриги?

Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» разгромил «Ренн»
Сегодня, 20:53 0
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня, 20:04 197
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»
Сегодня, 19:51 37
Роналду требуется 289 минут на 1 гол в Примере. Это худший его показатель с 2009 года
Сегодня, 14:51 11
Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве
Сегодня, 12:37 10
«Шанхай Шэньхуа» переманил врача «Реала»
Сегодня, 09:14 3
Обсудить
Все комментарии
нефтегаз
нефтегаз
сегодня в 16:14
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил Scuderia Ferrari
    сегодня в 16:10
    Scuderia Ferrari:
    Чемпионство Лестера - это не "вызов богатым", а самая настоящая профанация. Из всех розеток вещали о том, что "бедная команда без денег" бросила вызов "денежным мешкам". Но дело в том, что в АПЛ бедный клуб не может быть по определению. Состояние владельца Лестер Сити - такое же, как у владельца МЮ, 4.9 миллиарда баксов. Меньшим состоянием обладают владельцы Сток Сити, Саутгемптона и даже Ливерпуля и Эвертона. И все эти "сказки" были с успехом разоблачены в ЛЧ 2016-17, откуда Лестер спокойно вылетел в 1/4 Финала. Для английских клубов результат, прямо скажем, не выдающийся. Да ещё и позорно слили Порту 5-0 - если бы набрали там очки, состоялась бы настоящая сказка Копенгагена, владельцами которого является компания с капитализацией 115 миллионов $ - в 42 с лишним раза меньше, чем 4.9 миллиарда. Блин.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
      сегодня в 14:43
      Чемпионство Лестера - это не "вызов богатым", а самая настоящая профанация. Из всех розеток вещали о том, что "бедная команда без денег" бросила вызов "денежным мешкам". Но дело в том, что в АПЛ бедный клуб не может быть по определению. Состояние владельца Лестер Сити - такое же, как у владельца МЮ, 4.9 миллиарда баксов. Меньшим состоянием обладают владельцы Сток Сити, Саутгемптона и даже Ливерпуля и Эвертона. И все эти "сказки" были с успехом разоблачены в ЛЧ 2016-17, откуда Лестер спокойно вылетел в 1/4 Финала. Для английских клубов результат, прямо скажем, не выдающийся. Да ещё и позорно слили Порту 5-0 - если бы набрали там очки, состоялась бы настоящая сказка Копенгагена, владельцами которого является компания с капитализацией 115 миллионов $ - в 42 с лишним раза меньше, чем 4.9 миллиарда. Блин.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100