Самые интригующие чемпионаты Европы

Где разных клубов с чемпионскими титулами в новом веке больше, в России, Испании или Англии? Блогер «Соккер.ру» Neomorph раскрывает интриги футбольных лиг.

За отправную точку берем сезон-2000/2001, и получаем семнадцать полноценных сезонов для большинства лиг и шестнадцать в России, начиная с 2001 года, ведь был переходной чемпионат.

- в АПЛ в новом веке было всего пять разных чемпионов. Но МЮ выиграл 7 титулов из 17 возможных, «Челси» - 5 из 17. А интрига, связанная не с этими клубами, была всего в пяти сезонах. Две победы «Арсенала», две победы «Манчестер Сити» и одна сенсация – всего вторая в истории АПЛ, «Лестер» стал новым «Блэкберном». Не густо с количеством чемпионов, а как обстоят дела со сменяемостью власти?

- всего четыре сезона из семнадцати отвели на турниры, в которых действующий чемпион подтверждал свой титул. А вот – круто! Первым в новом веке так поступил «Челси» в 2006-м, затем три года чемпионом был МЮ, но после этого – девять лет подряд, ведь «Челси» не будет чемпионом в 2018-м, каждый сезон был новый победитель. В АПЛ умеют менять королей;

- с 2001-го года в Испании было всего четыре разных чемпиона. Но разница с АПЛ заметная. Восемь титулов выиграла «Барселона» - на один больше, чем у МЮ в АПЛ. Шесть – «Реал», на один больше, чем у «Челси». Только дважды «Валенсия» и один раз «Атлетико» разбивали серию двух гегемонов. Пятого чемпиона найти будет сложно, «Депортиво» навредил королям чуть раньше;

- на Пиренеях было всего пять сезонов, когда действующий чемпион успешно защищал титул. Пусть выбор в основном между «Реалом» и «Барселоной», зато самая длительная серия на вершине – три года у каталонцев времен Гвардиолы. А «Реал» последний раз собрал чемпионскую серию в конце восьмидесятых;

- в Италии было пять разных чемпионских клубов за семнадцать сезонов, но проблема в другом – 8 раз первым оказался «Ювентус», 5 раз – «Интер», еще один титул не достался фактически никому из-за дисквалификации туринцев и скандала;

- 10 раз из 16 чемпионом был тот, кто и в прошлом году. О непредсказуемости Серии А говорить не приходится, поскольку золотая полоса «Интера», упрощенная отправкой фаворита во вторую лигу, сменилась серией «Ювентуса». Шесть чемпионских званий подряд – рекорд Италии, таким предсказуемым чемпионат не был никогда. Вся надежда на «Наполи»?

- в Германии столько же разных чемпионов, как в Италии и Англии. Хотя сценарий скорее, как на полуострове. «Бавария» взяла 11 титулов из 17, «Боруссия» - три чемпионства, а остальные три победы отпраздновали «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

- когда в чемпионате играет команда, которая пять раз подряд выиграла и должна победить в шестой, то даже удивительно, что пять сезонов из семнадцати немцы наблюдали за тем, как «Бавария» защищала титул. Еще разок дважды подряд первенствовала «Боруссия», но тот опыт сложно будет повторить;

- восемь разных чемпионов – рекорд списка, и принадлежит он французам. Впрочем, четыре титула ПСЖ и семилетняя серия «Лиона» делают Лигу 1 похожей на итальянскую или немецкую соседку. Но стать первыми дерзкие во Франции выскочки могут, только если привычный чемпион оступится. «Лион» продал состав, а ПСЖ допустил «Монпелье» и «Монако» по собственной вине;

- невзирая на титулы «Нанта», «Бордо», «Марселя», «Лилля» и четырех названных выше клубов, 9 сезонов из 17 прошли с пониманием, что безысходность – французская будничность. ПСЖ и «Лион» часто были фаворитами, а парижане на пути к началу новой серии. Так что большие количество чемпионов не мешает выделять отдельные клубы;

- в Португалии всего 4 чемпиона, причем «Боавишта» и «Спортинг» побеждали в начале нового века, а дальше идет серия из 14 титулов «Порту» и «Бенфики». В Португалии насколько скучная в плане новых чемпионских лиц лига, что восемь раз подряд действующий победитель подтверждал звание. Напомню, что в Англии подобное фиксировали лишь четырежды;

- Украина в рейтинге Ассоциаций УЕФА на восьмом месте, но чемпионов было в четыре раза меньше. За 17 чемпионатов получите всего двух чемпионов. Киевское «Динамо» - 7 побед, «Шахтер» - все десять титулов в истории собраны в новом веке. Было семь сезонов, когда действующий чемпион отстаивал звание, так что веселого мало – интриги нет, особенно за последние 10 сезонов, ведь у «горняков» 7 титулов и будет больше;

- заглянем в гости в Нидерланды. Семнадцать сезонов – пять разных чемпионов. Семнадцать сезонов и семь раз, без малого в каждом втором случае, два года подряд первым финишировал один и тот же клуб. У АЗ и «Твенте» получилось дать передышку ПСВ и «Аяксу», «Фейеноорд» благодаря весеннему успеху подарил Роттердаму победу впервые с прошлого века. Но 8 титулов ПСВ и 5 побед «Аякса» говорят, что даже в Нидерландах, где все весело и результативно, есть клубы, которые ближе всех к лидерам;

- как там РФПЛ на фоне других лиг Европы? Неплохо – пять разных чемпионов за шестнадцать розыгрышей, причем в России шесть титулов ЦСКА – максимум, что меньше, чем у традиционных лидеров многих других чемпионатов. У «Спартака», «Локомотива» и «Рубина» по два титула. У «Зенита» четыре празднования чемпионского звания;

- с 2001 года четыре раза чемпиону удалось подтвердить титул. Дважды это делал ЦСКА – самый успешный чемпион 21 века в России, по разу удавалось показать себя Бердыеву и Спаллетти, причем второй перенял эстафету у первого и отдал ее Слуцкому. Но в целом РФПЛ ничем не отличается по сменяемости лидеров – считай, по непредсказуемости чемпионской борьбы, от АПЛ, где принято хвастаться различными развязками.

Если чемпионат России в 2018 выиграет не «Спартак», то по количеству смен чемпионов лиги сравняются. Поскольку был переходной сезон, в РФПЛ на один чемпионат меньше. Но картина понятная – российская лига наравне с английским высшим дивизионом по умению закрутить интригу. Была бы идентичной, если бы «Ростов» смог выиграть чемпионат, как «лисы» в Англии?

Но не победил, а это значит, что из 151 разыгранных и не отобранных в судах титулов 119 взяли шестнадцать разных клубов, ровно по два лидера в каждой из лиг. Можно даже сказать, что существует система. В новом веке всюду по два бренда, которые были успешнее в чемпионской борьбе, чем остальные. На их счету 78.8 % титулов. А поскольку во всех лигах, кроме Италии, на первом месте клубы с чемпионским опытом нового века, то процент только вырастет. Впрочем, «Ювентус» и до приглашения Зидана успевает вернуться на вершину.

Вероятность увидеть редкого чемпиона чрезвычайно мала, надо порой ждать десять и более лет. Во Франции все было иначе, но тоже изменилось. А сегодня особенный день – парад золотых медалистов. Матч «Челси» разговорчивого Конте против «Лестера» - чемпионов Англии последних лет. Игра «Монпелье» против «Монако» - единственных, кто не пустил на вершину ПСЖ после прихода шейхов. И «Депортиво» против «Валенсии» тоже сыграет. Команды, которые переходили дорогу «Реалу» и «Барселоне» первыми и единственными на рубеже веков, еще до «Атлетико».

Победа «Лестера» вызвала ажиотаж в мире футбола, бросать вызов богатым и титулованным – благородная затея. Самое время поговорить о сменяемости лидеров. Какую лигу вы считаете самой интересной с точки зрения чемпионской интриги?