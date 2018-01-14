«Барселона» vs «Манчестер Сити». Лучшая команда мира

Сегодня день сложных проверок футболистов Вальверде и Гвардиолы. «Соккер.ру» стало интересно, где сейчас базируется сильнейшая команда мира?

Понятно, для кого-то субъективно лучшая команда мира – «Ювентус». Для других – «Бавария» или ПСЖ. Поклонники «Реала» скажут, что зима пройдет, а фанаты МЮ – что купят Неймара за 500 млн евро и заживут. Но Вальверде не случайно заявил, что «Барселона» - лучшая команда мира, поскольку в новом сезоне его подопечные побеждали. А выделяются две команды, которые захватили лидерские позиции в АПЛ и Примере – в двух очень непростых и сильных лигах. Но кто круче?

Текущие результаты

Выход в плей-офф Лиги чемпионов – программа-минимум. Лидерство в национальной лиге – тоже выполненный пункт. У «Барселоны» перевес над «Атлетико» может составлять девять пунктов, но у «Манчестер Сити» отрыв от «Манчестер Юнайтед» солиднее – 15 пунктов. Сообща пугает легкость – видать, Вальверде и Гвардиола не зря едят свой хлеб, подготовили своих подопечных прекрасно. Хорошо, что существуют нюансы, которые позволят разграничить два вида футбольного «совершенства», ведь если смотреть на игру субъективно, то по тому, что заработали к середине января, обе команды – монстры.

Результат: ничья. Соперники в баттле очень мощно идут по сезону.

Атакующие показатели

Всегда любопытно разобрать конкретные показатели, когда говорим о двух машинах. «Барселона» забивает в Примере по 2.6 мяча, средний показатель «Манчестер Сити» за игру еще выше – 2.9. Говорите, в АПЛ трудно пройти чужую оборону? Де Брюйне и Давиду Силве не говорите – засмеют. Солидно смотрится дичайший отрыв «Сити» по xG от всех остальных в лиге – 58 против 47 у «Ливерпуля». «Барселона» тоже обошла «Реал» на шесть пунктов, поэтому для упрощения выбора подключим понятие КПД. По точности ударов с разницей в 5 % побеждает «Барселона», при этом эффективность метких выстрелов у «горожан» выше.

Результат: победа «Манчестер Сити». Средняя результативность выше, ударов и моментов больше, КПД точных выстрелов лучше.

Тонкость тренерской работы

Согласитесь, что Вальверде берет мудростью и скромностью. Он не строит свою «Барселону», он выстраивает команду так, чтобы ее ветеранам было удобно, а новичкам – приятно. Паулиньо заиграл, поскольку его правильно расположили на поле, а не потому, что сам по себе не совершает ошибок. Месси такой продуктивный, поскольку ему позволяют ходить полем. Вальверде не диктатор. Чего не скажешь о Гвардиоле – у «Сити» все на четко выбранных местах. Но «горожане» как конструкция тактически интереснее, хотя «Барселона» тоже хороша…

Результат: победа «Манчестер Сити». Одни шикарно перестроились, а вторые скорее ищут «золотую середину». Первое сделать сложнее, Гвардиола – умница.

Оборонительные параметры

По аналогии с атакующими показателями, покопаемся в цифрах. «Барселона» пропустила всего семь мячей в 18 играх, и средний показатель за матч у нее заметно лучше, чем у «Манчестер Сити», где пропущенных голов 13, хотя на фоне 64 забитых они смотрятся скромно. Впрочем, если посчитать разницу и поделить на количество матчей, то получится, что каждая игра добавляет «Барселоне» фору в 2.27 голов по разнице, а «Манчестер Сити» за один тур отрывается в среднем на 2.32 мяча. Также важно отметить, что у «горожан» всего по 6.3 удара за игру, а «Барселона» допускает больше чужих попыток – 10.8. При этом «грызется» команда Вальверде злее, хотя тут надо учитывать специфику – новая команда Гвардиолы, разумеется, больше контролирует мяч – 66% против 61%. Значит, рассудит качество созданных соперниками моментов – разница в 20% не в пользу каталонцев.

Результат: победа «Манчестер Сити». «Барселона» проиграла, ведь оказалась более везучей. Попустила меньше, а совершила чуть больше ошибок.

Состояние ключевых футболистов

Что нам могут предложить господа хорошие в персональном сравнении? Вратари и центральные защитники у двух клубов мощные, но если посчитать Пике и Отаменди победителями в своих парах, то получите ничью в целом. Но вот два крайних защитника «Барселоны» именно в этом сезоне интереснее основных латералей у Гвардиолы. Уокер неплох, а у Дельфа есть минусы. Может, Менди бы лучше справился, но у него травма. Бускетс и Фернандиньо – суперзвезды, но Ракитич и Иньеста в этом сезоне не победят Де Брюйне и Давида Силву. Из-за разности схем привязываем Паулиньо к атаке – раз он результативный, и в получившихся тройках у Месси рядовая победа, а вот Суарес не играет лучше друга Лионеля – Агуэро.

Результат: ничья. Суммировав результаты всех баттлов, получаем счет 7:7, если за ничьи давать по баллу каждой стороне, а за победу – 1 балл лучшему.

Общий счет. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 2:5

Вальверде ошибся? Есть как минимум одна интересная команда, с которой «Барселону» можно сравнить и получить результат не в ее пользу. Лучшая команда мира – понятие субъективное, если не подключать факты. А если подключить, то мощность «Манчестер Сити» отражается в опыте «Барселоне». Кроме всего прочего, надо обращать внимание на разницу лиг.

Конечно, по оценкам и цифрам ПСЖ будет в этой компании не лишним и даже может выделяться. «Бавария» тоже собирает показатели, как бешеная. Но «Барселона» и названные клубы делали в своих лигах всякое и разное раньше, а «Манчестер Сити» уничтожает АПЛ после сезонов, в которых была борьба. Гвардиола победил, поскольку предложил нечто новое.

Хороши, даже если сравнить подопечных Хосепа с замечательной командой Вальверде. Причем «Барселона» ведь может стать еще лучше с Дембеле и Коутиньо на поле – как минимум по зрелищности игры, даже если редуты немного пострадают. А «Манчестер Сити» пройдет закалку в плей-офф Лиги чемпионов, где тоже можно доказать право на большие финалы.

Но сначала сегодня надо переиграть «Ливерпуль» в гостях, а «Барселоне» предстоит труднейший выезд в Сан-Себастьян. Каталонцы там не побеждали с 2007 года. Такие матчи и позволяют выделить первого из лучших.