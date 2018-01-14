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«Барселона» vs «Манчестер Сити». Лучшая команда мира

сегодня, 10:40

Сегодня день сложных проверок футболистов Вальверде и Гвардиолы. «Соккер.ру» стало интересно, где сейчас базируется сильнейшая команда мира? 

Понятно, для кого-то субъективно лучшая команда мира – «Ювентус». Для других – «Бавария» или ПСЖ. Поклонники «Реала» скажут, что зима пройдет, а фанаты МЮ – что купят Неймара за 500 млн евро и заживут. Но Вальверде не случайно заявил, что «Барселона» - лучшая команда мира, поскольку в новом сезоне его подопечные побеждали. А выделяются две команды, которые захватили лидерские позиции в АПЛ и Примере – в двух очень непростых и сильных лигах. Но кто круче? 

Текущие результаты

Выход в плей-офф Лиги чемпионов – программа-минимум. Лидерство в национальной лиге – тоже выполненный пункт. У «Барселоны» перевес над «Атлетико» может составлять девять пунктов, но у «Манчестер Сити» отрыв от «Манчестер Юнайтед» солиднее – 15 пунктов. Сообща пугает легкость – видать, Вальверде и Гвардиола не зря едят свой хлеб, подготовили своих подопечных прекрасно. Хорошо, что существуют нюансы, которые позволят разграничить два вида футбольного «совершенства», ведь если смотреть на игру субъективно, то по тому, что заработали к середине января, обе команды – монстры. 

Результат: ничья. Соперники в баттле очень мощно идут по сезону. 

Атакующие показатели

Всегда любопытно разобрать конкретные показатели, когда говорим о двух машинах. «Барселона» забивает в Примере по 2.6 мяча, средний показатель «Манчестер Сити» за игру еще выше – 2.9. Говорите, в АПЛ трудно пройти чужую оборону? Де Брюйне и Давиду Силве не говорите – засмеют. Солидно смотрится дичайший отрыв «Сити» по xG от всех остальных в лиге – 58 против 47 у «Ливерпуля». «Барселона» тоже обошла «Реал» на шесть пунктов, поэтому для упрощения выбора подключим понятие КПД. По точности ударов с разницей в 5 % побеждает «Барселона», при этом эффективность метких выстрелов у «горожан» выше.

Результат: победа «Манчестер Сити». Средняя результативность выше, ударов и моментов больше, КПД точных выстрелов лучше.

Тонкость тренерской работы

Согласитесь, что Вальверде берет мудростью и скромностью. Он не строит свою «Барселону», он выстраивает команду так, чтобы ее ветеранам было удобно, а новичкам – приятно. Паулиньо заиграл, поскольку его правильно расположили на поле, а не потому, что сам по себе не совершает ошибок. Месси такой продуктивный, поскольку ему позволяют ходить полем. Вальверде не диктатор. Чего не скажешь о Гвардиоле – у «Сити» все на четко выбранных местах. Но «горожане» как конструкция тактически интереснее, хотя «Барселона» тоже хороша…

Результат: победа «Манчестер Сити». Одни шикарно перестроились, а вторые скорее ищут «золотую середину». Первое сделать сложнее, Гвардиола – умница. 

Оборонительные параметры

По аналогии с атакующими показателями, покопаемся в цифрах. «Барселона» пропустила всего семь мячей в 18 играх, и средний показатель за матч у нее заметно лучше, чем у «Манчестер Сити», где пропущенных голов 13, хотя на фоне 64 забитых они смотрятся скромно. Впрочем, если посчитать разницу и поделить на количество матчей, то получится, что каждая игра добавляет «Барселоне» фору в 2.27 голов по разнице, а «Манчестер Сити» за один тур отрывается в среднем на 2.32 мяча. Также важно отметить, что у «горожан» всего по 6.3 удара за игру, а «Барселона» допускает больше чужих попыток – 10.8. При этом «грызется» команда Вальверде злее, хотя тут надо учитывать специфику – новая команда Гвардиолы, разумеется, больше контролирует мяч – 66% против 61%. Значит, рассудит качество созданных соперниками моментов – разница в 20% не в пользу каталонцев. 

Результат: победа «Манчестер Сити». «Барселона» проиграла, ведь оказалась более везучей. Попустила меньше, а совершила чуть больше ошибок. 

Состояние ключевых футболистов

Что нам могут предложить господа хорошие в персональном сравнении? Вратари и центральные защитники у двух клубов мощные, но если посчитать Пике и Отаменди победителями в своих парах, то получите ничью в целом. Но вот два крайних защитника «Барселоны» именно в этом сезоне интереснее основных латералей у Гвардиолы. Уокер неплох, а у Дельфа есть минусы. Может, Менди бы лучше справился, но у него травма. Бускетс и Фернандиньо – суперзвезды, но Ракитич и Иньеста в этом сезоне не победят Де Брюйне и Давида Силву. Из-за разности схем привязываем Паулиньо к атаке – раз он результативный, и в получившихся тройках у Месси рядовая победа, а вот Суарес не играет лучше друга Лионеля – Агуэро. 

Результат: ничья. Суммировав результаты всех баттлов, получаем счет 7:7, если за ничьи давать по баллу каждой стороне, а за победу – 1 балл лучшему. 

Общий счет. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 2:5

Вальверде ошибся? Есть как минимум одна интересная команда, с которой «Барселону» можно сравнить и получить результат не в ее пользу. Лучшая команда мира – понятие субъективное, если не подключать факты. А если подключить, то мощность «Манчестер Сити» отражается в опыте «Барселоне». Кроме всего прочего, надо обращать внимание на разницу лиг. 

Конечно, по оценкам и цифрам ПСЖ будет в этой компании не лишним и даже может выделяться. «Бавария» тоже собирает показатели, как бешеная. Но «Барселона» и названные клубы делали в своих лигах всякое и разное раньше, а «Манчестер Сити» уничтожает АПЛ после сезонов, в которых была борьба. Гвардиола победил, поскольку предложил нечто новое. 

Хороши, даже если сравнить подопечных Хосепа с замечательной командой Вальверде. Причем «Барселона» ведь может стать еще лучше с Дембеле и Коутиньо на поле – как минимум по зрелищности игры, даже если редуты немного пострадают. А «Манчестер Сити» пройдет закалку в плей-офф Лиги чемпионов, где тоже можно доказать право на большие финалы. 

Но сначала сегодня надо переиграть «Ливерпуль» в гостях, а «Барселоне» предстоит труднейший выезд в Сан-Себастьян. Каталонцы там не побеждали с 2007 года. Такие матчи и позволяют выделить первого из лучших. 

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Dilshod Saliev
Dilshod Saliev ответил кукарекающий барсук
сегодня в 19:32
Правильнее будет Реал Мадрид в пропасти )
egoos
egoos ответил Federico
сегодня в 17:31
Federico:
после первого тайма игры ПСЖ - Реал, ты удалишь свой аккаунт. Скринь!
В принципе, если кто-то стал болельщиком недавно (с начала позапрошлого розыгрыша ЛЧ) то ему кажется, что Реал так и будет каждую лигу выигрывать....каждый год и до скончания веков )))))) Весёлые ребята... оптимисты
alpo mish
alpo mish ответил Real_Naiman
сегодня в 17:08
Посмотрим кто первым вылетит команда которая проиграла виллареалу или команда которая уничтожила команду из эль классико )))
zim289
zim289 ответил Funny_Smailik
сегодня в 16:30
Funny_Smailik:
Это старая версия плача, ныне не актуальная :)
Зачем ты поднимаешь тему, если сам считаешь её неактуальной?

И по каким критериям ты оцениваешь "актуальность"?
Весной 2017 Арбитр выкинул ПСЖ из ЛЧ тем же способом, что и Челси в 2009.
Совпадение, что оба раза оба клуба играли против Барселоны?
Federico
Federico ответил Real_Naiman
сегодня в 16:29
Real_Naiman:
Все говорят о Сити и Барсе. Хвалят их. Это правильно на данный момент. Но... я скажу но... в Лч Реал всех разорвет! Вот увидите Мс и Барса раньше вылетят чем Реал. Скриньте!
после первого тайма игры ПСЖ - Реал, ты удалишь свой аккаунт. Скринь!
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил zim289
сегодня в 15:58
zim289:
Челси всегда безнадёжно засуживают во встречах с Барсой.
Это старая версия плача, ныне не актуальная :)
3 к 1
3 к 1
сегодня в 15:11
За Сити интереснее наблюдать стороннему зрителю, поэтому Сити и правда предпочтительнее. А Барселону я бы поставил даже не на второе место, а на третье - ПСЖ так же привлекает пока внимание, хотя и не такое большое как Манчестер, после поражения от Баварии.
Интересно было бы именно их противостояние увидеть в 1/4-й, например.
zim289
zim289 ответил Apsny
сегодня в 15:01
Apsny:
Как в первом матче, когда Босингва снес Анри в своей штрафной, а потом пенальти тоже не было в ответке после прострела Алвеса, Абидаля удалили за симуляцию Анелька. А когда-то Терри забил гол дернув за руку Вальдеса, в итоге этот гол стал решающим. Вопросы есть?
Вопросы есть, но не к тебе.
Почему УЕФА проводит политику двойных стандартов?

Почему отбирают медали у победителей олимпиады за "допинг"? А у Барсы не забирают кубок ЛЧ 2009? Ведь по правилам футбола она не должна была в финал выходить. Эверебе судил не по правилами и сделал ВСЁ, чтобы Барса прошла в тот финал.


Почему УЕФА периодически грозится отстранить клубы от еврокубков за всякую фигню, не связанную с футболом? А вещи, которые убивают футбол, УЕФА оставляет без внимания?
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 14:40
Сильнейшие клубы мира на данный момент:
1 Реал Мадрид


пропасть



2 Бавария
3 ПСЖ
4 Атлетико
5 Челси
6 МЮ
7 Тоттенхэм
8 Валенсия
9 МС
10 Балет
112910415
112910415
сегодня в 14:33
хм...силы равны
Apsny
Apsny ответил zim289
сегодня в 14:29
zim289:
Челси всегда безнадёжно засуживают во встречах с Барсой.
Как в первом матче, когда Босингва снес Анри в своей штрафной, а потом пенальти тоже не было в ответке после прострела Алвеса, Абидаля удалили за симуляцию Анелька.

А когда-то Терри забил гол дернув за руку Вальдеса, в итоге этот гол стал решающим.

Вопросы есть?
zim289
zim289 ответил Funny_Smailik
сегодня в 14:21
Funny_Smailik:
Мансити лучше? Сколько раз Барса выбивала её из ЛЧ? Устал считать! Реальная их сила будет при очной встрече, а всё остальное домыслы. Но скажу одно как только на Барсу выходит команда из АПЛ, то она поджав хвост отдаёт мяч и начинает играть в контратаку, поскольку понимает что в позиционной игре Барса их порвёт. Так было с МЮ, Арсеналом и Челси, и Мансити не исключение :)
Челси всегда безнадёжно засуживают во встречах с Барсой.
Real_Naiman
Real_Naiman
сегодня в 13:59
Все говорят о Сити и Барсе. Хвалят их. Это правильно на данный момент. Но... я скажу но... в Лч Реал всех разорвет! Вот увидите Мс и Барса раньше вылетят чем Реал. Скриньте!
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 13:12
Статья конечно не о чем, но что обе команды на голову выше своих конкурентов в двух сильнейших чемпионатах и показывают симпатичный футбол это факт.

А вообще неплохая вывеска для финала ЛЧ
Apsny
Apsny
сегодня в 13:11
На данный момент МС по результатам более уверенней, а по игре МС немного сдал, но вывозит на зубах. Сложно сказать кто лучше, думаю ничья.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:40
Еще только разгар сезона, результат промежуточный. В мае посмотрим кто лучше и ровнее провел весь сезон.
sihafazatron
sihafazatron ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:24
Владимир Ушаков:
Ахаха что за бред?Кто сказал что они лучшие если в Испании Реал лучше а в Англии МЮ
"лучший" клуб испании вчера все видели))) ахах. да и мю самый лучший автобус в англии))))
Saang
Saang
сегодня в 12:21
У товарища автора слишком много субъективизма - там ничья а не победа сити
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:14
Владимир Ушаков:
а МЮ обыграв Барсу потом взял ЛЧ, и взял Кубок обладателей кубков в игре против барсы,как я указал ничья по очных встречам по 5 побед и 4 ничьи между собой,так что равенство
а если по очным встречам то ладно согласен , тут ничья без базара
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:13
тоесть не спасает реал от поражении
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:12
в испании в 21 веке барса лучше реала на много лучше достаточно вспомнить не чемпионства за последние 10 лет а разгромы кол-ва побед барсы над реалом грязная манера игры реала , не спасает барсу от поражении
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:12
Ислом Хамраев 1:
МЮ 2008 выигрывал последний раз а потом че? барса отомстила причем два раза в финалах
а МЮ обыграв Барсу потом взял ЛЧ, и взял Кубок обладателей кубков в игре против барсы,как я указал ничья по очных встречам по 5 побед и 4 ничьи между собой,так что равенство
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:10
Владимир Ушаков:
Если сравнивать все трофеи между Реалом и Барсой победит Реал,а про сравнение МЮ и этих мешков вообще смешно,а выбирать лучшую команду за сезон который еще не окончен глупо
можно выбирать пожалуй Гварди реально прибавил , тут по понятиям команды без поражений на данный момент но это как все понимают временно поражения по любому будут и у тех и у других) всего лишь на данный момент эти команды лучшие а к концу сезона будет все что угодно но по выступлениям они лучше
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Есть медали
сегодня в 12:07
Есть медали:
Да он не в курсе наверное, как МЮ в 2008 в финал вышел ))
МЮ 2008 выигрывал последний раз а потом че? барса отомстила причем два раза в финалах
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Ислом Хамраев 1
сегодня в 12:07
Ислом Хамраев 1:
ахахахахахах пощади меня человек анекдот , вот убил ты иди и расскажи это в КВН оценят твой юмор , надо же такой бред сфинтить реал лучший в испании )) аха лучше и поэтому они 4 идут а твой МЮ точно уступает МС здесь и сейчас МС на голову сильнее МЮ это ежу понятно
Если сравнивать все трофеи между Реалом и Барсой победит Реал,а про сравнение МЮ и этих мешков вообще смешно,а выбирать лучшую команду за сезон который еще не окончен глупо
Есть медали
Есть медали ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:06
Владимир Ушаков:
Ахаха, тогда чего у МЮ с Барсой по очных играм равенство,МЮ выбивал Барсу из ЛЧ, выиграл в Кубке обладателей кубков в 1991, также и Челси Барсу раскатывал
Тебе, вон. парень 98 года рождения будет учить знаниям. Доставай тетради ))))))
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил амурец
сегодня в 12:06
амурец:
странная теория, МС никогда не брал значимых трофеев в еврокубках, Барселона два года подряд вылетает в 1\4 ЛЧ, так почему эти две команды лучшие в мире?
тут сказано на данный момент же , статья до весны кто как закончит чемпионат
это просто солидный прогноз
Есть медали
Есть медали ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:04
Владимир Ушаков:
Ахаха, тогда чего у МЮ с Барсой по очных играм равенство,МЮ выбивал Барсу из ЛЧ, выиграл в Кубке обладателей кубков в 1991, также и Челси Барсу раскатывал
Да он не в курсе наверное, как МЮ в 2008 в финал вышел ))
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:04
Владимир Ушаков:
Ахаха что за бред?Кто сказал что они лучшие если в Испании Реал лучше а в Англии МЮ
ахахахахахах пощади меня человек анекдот , вот убил ты иди и расскажи это в КВН оценят твой юмор , надо же такой бред сфинтить реал лучший в испании )) аха лучше и поэтому они 4 идут
а твой МЮ точно уступает МС здесь и сейчас МС на голову сильнее МЮ это ежу понятно
амурец
амурец
сегодня в 12:00
странная теория, МС никогда не брал значимых трофеев в еврокубках, Барселона два года подряд вылетает в 1\4 ЛЧ, так почему эти две команды лучшие в мире?
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