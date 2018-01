Мужской стиль. Жертвы моды: Рамос, Бельерин и другие

В Испании потешаются над Рамосом – вырядился на футбол в цвета костюма автомеханика, и «Соккер.ру» находит ему друзей по стилю.

Серхио Рамос благодаря жене Пилар Рубио здорово изменил стиль. В лучшую сторону, ведь не сравнить молодого защитника – неухоженные длинные волосы и спортивные костюмы, с современной версией:

Но порой мальчику Сереже позволяют выбирать себе одежду самостоятельно. И получается спорно. Фото с Забивакой – зачет, ведь это официальная форма, пускай и ужаснее всех китайских спортивных костюмов вместе взятых:

Но вот такое сочетание выбирают стильные двенадцатилетние дети:

Вчера тоже получился футбольный Борат. Когда напяливаешь синие кроссовки, поло и кепку, а потом сверху рубаешь пальто цвета комбинезона испанского тракториста, то нарываешься на мемы:

Одним словом, над таким выбором порой стильного Серхио начали смеяться. Причем народ сначала подумал, что это фотошоп. Но нет – фото из официального аккаунта Рамоса.

Модные «тренды» как троллинг

Стилисты в основном начинают с базиса, с классики. Сами чаще всего ходят в дорогих джинсах из японского денима. В клетчатых рубашках, кремовых или бежевых простых легких свитерах, используют белый и черный цвет в гардеробе, надевают коричневые кожаные туфли любого из известных брендов. Или кроссовки, но не для бега, конечно же.

А почему для своих не всегда стильных клиентов выбирают то, что в России называют «цыганщиной»? Проще продать разнообразные вещи сто раз, чем классику, ведь она может остаться актуальной годами. Если вам не повезло и вы включали телевизор на новый год – обязательно видели этот парад блесток и безвкусия на «звездах эстрады». Но иногда дизайнеры еще и тролли, равные по силе с главными провокаторами «Соккер.ру».

Например, сделали ужасные домашние тапочки с мехом и дурацкими рисунками и обозвали их «модными». В результате звезды футбола без вкуса, но с претензией на стильность, вроде Бельерина из «Арсенала», напяливают их и ходят по улице. Даже на Лондонскую неделю моды. Представьте, как над ним потешались профессионалы, когда увидели в шлепках, которые любой стильный мужик Нью-Йорка, Лондона или Рима назовет уродскими:

Бельерин отчаянно косит под актера Адама Драйвера со своими длинными волосами? Но разница в том, что Адам – бывший спецназовец с харизмой, а Бельерин просто напялил блестящую пижаму и тапочки с мехом. Рио Фердинанд даже подшутил над Эктором:

Shout out to @HectorBellerin coming into 2018 like a Real G! pic.twitter.com/ZeDCzUqVJq