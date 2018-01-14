Мужской стиль. Жертвы моды: Рамос, Бельерин и другие

В Испании потешаются над Рамосом – вырядился на футбол в цвета костюма автомеханика, и «Соккер.ру» находит ему друзей по стилю.

Серхио Рамос благодаря жене Пилар Рубио здорово изменил стиль. В лучшую сторону, ведь не сравнить молодого защитника – неухоженные длинные волосы и спортивные костюмы, с современной версией:

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) Окт 23, 2017 at 2:22 PDT

Но порой мальчику Сереже позволяют выбирать себе одежду самостоятельно. И получается спорно. Фото с Забивакой – зачет, ведь это официальная форма, пускай и ужаснее всех китайских спортивных костюмов вместе взятых:

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) Ноя 13, 2017 at 7:58 PST

Но вот такое сочетание выбирают стильные двенадцатилетние дети:

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) Янв 3, 2018 at 7:47 PST

Вчера тоже получился футбольный Борат. Когда напяливаешь синие кроссовки, поло и кепку, а потом сверху рубаешь пальто цвета комбинезона испанского тракториста, то нарываешься на мемы:

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) Янв 13, 2018 at 7:37 PST

Одним словом, над таким выбором порой стильного Серхио начали смеяться. Причем народ сначала подумал, что это фотошоп. Но нет – фото из официального аккаунта Рамоса.

Модные «тренды» как троллинг

Стилисты в основном начинают с базиса, с классики. Сами чаще всего ходят в дорогих джинсах из японского денима. В клетчатых рубашках, кремовых или бежевых простых легких свитерах, используют белый и черный цвет в гардеробе, надевают коричневые кожаные туфли любого из известных брендов. Или кроссовки, но не для бега, конечно же.

А почему для своих не всегда стильных клиентов выбирают то, что в России называют «цыганщиной»? Проще продать разнообразные вещи сто раз, чем классику, ведь она может остаться актуальной годами. Если вам не повезло и вы включали телевизор на новый год – обязательно видели этот парад блесток и безвкусия на «звездах эстрады». Но иногда дизайнеры еще и тролли, равные по силе с главными провокаторами «Соккер.ру».

Например, сделали ужасные домашние тапочки с мехом и дурацкими рисунками и обозвали их «модными». В результате звезды футбола без вкуса, но с претензией на стильность, вроде Бельерина из «Арсенала», напяливают их и ходят по улице. Даже на Лондонскую неделю моды. Представьте, как над ним потешались профессионалы, когда увидели в шлепках, которые любой стильный мужик Нью-Йорка, Лондона или Рима назовет уродскими:

Бельерин отчаянно косит под актера Адама Драйвера со своими длинными волосами? Но разница в том, что Адам – бывший спецназовец с харизмой, а Бельерин просто напялил блестящую пижаму и тапочки с мехом. Рио Фердинанд даже подшутил над Эктором:

Shout out to @HectorBellerin coming into 2018 like a Real G! pic.twitter.com/ZeDCzUqVJq — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 10 января 2018 г.

Дани Алвес, Балотелли и другие «модники»

Почему частенько ловят ужасно одетых футболистов? Потому что вкус не купишь. У многих игроков его нет, а денег на тапочки за 1000 долларов хватает (столько стоит обувь Бельерина). И если бы только на тапочки!

Пример ужасного вкуса, который исчез с появлением новой молодой девушки - Дани Алвес. Много лет обожал веселить публику странными сочетаниями. Согласитесь, эти босоножки непонятного цвета – огонь!

Алекс Сонг на деньги «Рубина» тоже порой выбирает красивые сочетания, а иной раз пользуется теми же тапочками, что Бельерин. Выглядит нелепо:

Публикация от a.song17 (@17alexsong) Июн 25, 2017 at 1:13 PDT

Лучше не узнавать, сколько стоит одежда на Алексе на этом фото, ведь сочетание дичайшее и его с улыбкой комментировали профессиональные дизайнеры в Британии:

Лучше бы валенки выбрал, но уги на мужике пойдут только с женским шарфом:

Публикация от a.song17 (@17alexsong) Фев 25, 2017 at 11:14 PST

Еще один футболист, игравший в России – Джибриль Сиссе, тоже умел повеселить народ в Британии, но теперь сменил стиль. Вообще, когда в интернете начинают с юмором реагировать на какой-то нелепый «тренд», то он обычно исчезает.

Например, Балотелли был чемпионом по плохому вкусу в одежде и его вид смешил народ годами. А потом Марио вырос и теперь спокойнее выбирает себе одежду, разве что копируя стиль некоторых популярных рэперов.

Нельзя насмехаться над чужим выбором одежды?

Ни в коем случае не стоит зло смеяться над тем, как люди предпочитают одеваться. Например, живут миллиарды, у которых не хватит денег на дорогую одежду. Но футболисты ведь по другой причине в рубрике «выбор дня» - из-за дикости сочетаний.

Зато их нелепые луки служат поводом развлечься. Футбол – вещь многогранная, поэтому важно не только серьезно обсуждать статистику, но и веселиться. Рамос повеселил раздосадованных фанатов «Реала», вырядившись в синее пальто и серые лосины с белыми носками поверх. Капитан не смог помочь на поле – помог поднять настроение в сети.

А прикол здесь в том, что Рамос, Алвес, Бельерин могут позволить себе одежду любого ценового диапазона. В том числе, прекрасные по качеству вещи. Но выбирали вот это, и считали себя стильными, модными и диктующими тренд. Но если вы реально поинтересуетесь, что сейчас стильно, то увидите классику и по цветам, и по фасону.

Возьмите, например, старика Дэвида Бекхэма – человека, чья жена следит за его стилем. И не увидите ни тапочек цвета фламинго, ни синего пальто. Роналду тоже с логикой при выборе одежды в основном дружит. Неплохо, когда мужчина похож на мужчину. И тут дело не во вкусе, а его отсутствии. Впрочем, Рамос мог сознательно нарваться на реакцию – шутки у него такие.

А Бельерин и другие «модники» просто позволяют брендам зарабатывать миллионы, продавая безвкусицу и веселясь. Хотя даже обычные на вид вещи могут сочетаться нелепо. Серые лосины с отвисшей мотней с синим пальто и кепкой – нелепый выбор Рамоса, поэтому и мемасики пошли: