Безумие в Ливерпуле. «Манчестер Сити» впервые проиграл в АПЛ

Вот поэтому мы и любим футбол на «Соккер.ру» - порой важнее любой тактики или стратегии эмоции и десерт из семи голов!

«Ливерпуль» - герои вечера, поскольку талантливо включиться ровно в момент, когда соперник собрался завоевать инициативу, забить свои два-три гола и выиграть, может только команда, готовая к работе полуторным номером и поворотам судьбы. Юрген Клопп подготовил «красных» к матчу-реваншу против «Манчестер Сити» морально. А поскольку на трибунах были люди, которые драли глотки за «Ливерпуль», то не удивительно, что под красивое пение зрителей увидели взрывные моменты и голы.

Также не стало сенсацией, что хозяева поля едва не допустили повторение камбэка «Севильи» даже в более извращенной форме – после четырех голов «Ливерпуля» и уже зная, как может развернуться подобная игра с обороной «красных». Клопп не может тренировать скучные команды, создает дикие, поэтому голы «Манчестер Сити» не только напоминают, кто фаворит в чемпионской борьбе, но и делают поединок сюрреалистичным, нетипичным для футбола. А как там цифры поживают, команды все запутали в итоге?

Главные цифровые факты матча

- при счете 4:1 у «Манчестер Сити» было всего два удара в створ чужих ворот – команда Гвардиолы вправду проводила плохой для себя матч в атаке, Агуэро можно ругать – он опытный, а порой играет, словно привидение;

- из 11 ударов в створ ворот 7 оказались голевыми на две команды – вот это эффективность. Получается, частенько действовали без ворот и во взрывном стиле. И здесь статистика и ощущения совпадают;

- у троих игроков «Ливерпуля» - Окслейда-Чемберлена, Фирмино и Салаха в матче по два балла по системе «гол плюс пас», а у Мане – забитый мяч и неплохая возможность отличиться еще раз. Точно без Коутиньо «Ливерпуль» развалится? Линекер вот тоже сомневается после такой победы;

- 38 раз успешно применяли обводки команды в этот вечер, причем если у «Ливерпуля» почти не было осечек при дриблинге, то у «Манчестер Сити» - наоборот. Агрессивная атакующая манера прессинга хозяев с помощью контрвыпадов соединилась с грубыми ошибками защиты соперника – Отаменди, Стоунз и Эдерсон чудили у «Манчестер Сити» не один раз за вечер;

- 64 % времени с мячом были гости, так что можно констатировать – Клопп нашел оружие против стандартной схемы игры Гвардиолы. И хотя в конце «Ливерпуль» понял, что ему не хватает на поле Ван Дейка – кстати, счет 4:22 по победам на втором этаже в пользу «горожан» - тезис подтверждает, атака «красных» закрыла огрехи обороны наперед.

Антигерой матча. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Прекрасный урок для испанца. Если «Манчестер Сити» хочет в решающие этапы Лиги чемпионов, то нельзя так играть, поскольку фактически повторили веселье прошлой весны против «Монако», а тогда вылетели. «Ливерпуль» ведь не предложил ничего нового, только старые козыри, не заставлял «горожан» играть не так, как они привыкли, например, постоянно без мяча. Просто хозяин дрался, а Гвардиола, такое ощущение, решил, что хватит выхода на поле и класса. Не хватило!

«Ни рыба, ни мясо» вечера. Вратари команд

Эдерсон принимает необдуманные решения – тут все очевидно, ведь играть «либеро», если ты голкипер, который недавно выступал за «Бенфику», где надо было отбить мяч раз в неделю, непросто. С давлением не справился, но посмотрите на первый гол «Манчестер Сити» - Кариус пустил в ближний угол, а потом позволял себе даже не шелохнуться после ударов опасного соперника. Странный немец, Нойер бы такую игру не одобрил. «Ливерпулю» нужен вратарь, а Эдерсону из «Манчестер Сити» – опыт ошибок трудных.

Герои поединка. Юрген Клопп и форварды «Ливерпуля»

Мастер мотивации сыграл в Юргене заметнее, чем мастер организации обороны, однако не стоит выделять кого-то одного персонально из линии состава «Ливерпуля», поскольку получилась фирменная командная победа. Например, Окслейд-Чемберлен – один из героев вечера, но ведь и Салах просыпался в нужные моменты, и Мане с Фирмино на передовой двигались. Все сыграли шикарно, а тренер помог в перерыве подсказками – «Ливерпуль» был на грани, чтобы потерять контроль над игрой, но начал забивать снова и снова. Сказочный сюжет!

Почему «Ливерпуль» обыграл лидера АПЛ?

Потому что они отличная команда, у Клоппа есть качества очень сильного тренера, он изучил свои ошибки в матче первого круга. Дома «красные» играют очень мощно (не к ночи и не фанатам «Спартака» вспоминаем), а поскольку «Манчестер Сити» провел средний матч по своим меркам – хозяева поля более чем заслуженно воспользовались ошибками «горожан».

«Манчестер Сити» подвела академичность. Почти весь матч играли слишком предсказуемо, слишком медлительно, неразумным решением было искать банальные ходы в центре поля. А вот у «Ливерпуля» все получилось и по настроению, и по тактике, не считая концовки. Даже хорошо, что Клопп вовремя начал искать схемы, которые работают без Коутиньо, ведь борьба за место в Лиге чемпионов будет сложной. «Манчестер Сити» после этого поражения может выдохнуть.

Сезона без поражений в национальной лиге не будет. Зато будет шанс себя показать в будущем. А пока герои, о которых стоит говорить – футболисты и тренер «Ливерпуля». Не забывайте, что даже в первом туре, когда в меньшинстве «красные» проиграли 5:0, Клопп придумал неплохой план. А теперь реализовал идеи, в результате чего соперник не проведет чемпионат без поражений. Вряд ли это порадует Венгера – именно его «Арсенал» стал чемпионом, не уступая, но фанаты «Ливерпуля» и те, кто не принимает «Манчестер Сити», точно радуются.

Впрочем, в такой вечер повеселились все любители яркой дикости на поле – это был футбол, который приятно вспоминать, и приятно было посмотреть! Нужны разные матчи, а этот с разменом ударами и ставкой на элегантные решения перед чужими воротами оправдал запрос на зрелищность. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - лучшие команды АПЛ прямо сейчас, и выдали лучший поединок, в котором прервалась серия Гвардиолы без поражений.

Клопп подтвердил уверенность Хосепа – даже если «горожане» будут чемпионами, то не пройдут всю дистанцию без осечек. Но такие осечки ценнее некоторых побед, особенно с учетом, что не сдались при 4:1!