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Головная боль Лёва

вчера, 23:53

В распоряжении Йоахима Лёва есть сразу несколько достойных вратарей. Блогер «Соккер.ру» Валентина17Красич задаётся вопросом, кто именно займёт место в воротах немецкой сборной на ЧМ-2018.

Мануэль Нойер («Бавария»)

Естественно, несмотря на все травмы после ЧМ-2014, Ману – первый кандидат на то, чтобы занять место в воротах сборной. Да, он тащит мёртвые мячи, да, его будут слушаться защитники. Но успеет ли он восстановиться и набрать необходимую форму?

Это очень важный вопрос, ведь в «Баварии» Свен Ульрих его неплохо заменил, и Нойеру надо будет еще побороться за место в стартовом составе клуба, что, безусловно, пойдет ему на пользу. А если кто-то подзабыл его игру, то, советую пересмотреть матчи ЧМ-2014.

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Номер один в «Барселоне»… Это что-то, но значит. Конечно, кто-то скажет, что выиграть борьбу в стартовом составе у Силлесена – небольшое достижение, но с этим можно поспорить, ведь Яспер – бронзовый призер ЧМ-2014, к тому же, в сборной Голландии всегда были отличные вратари, например, Эд де Гуй и Эдвин Ван дер Сар.

Но, вернемся к Марку. Что он может дать сборной? Можно вспомнить матч против «Атлетико» Мадрид на поле матрасников, где только у Антуана Гризмана было два выхода один на один с нашим претендентом на вратарскую позицию в сборной Германии. Как итог, он может тащить удары в упор. Есть ли у него минусы? Да, к сожалению, есть. Во-первых, очень часто выбивает мяч на игроков команды соперника, а, во-вторых, его любимое занятие – это пропускать чуть ли не с центра поля.

Тимо Хорн («Кельн»)

Самый молодой из кандидатов. А значит, давить на защитников авторитетом он не будет. Дела у его клуба в этом сезоне идут просто ахово, но в список потенциальных претендентов он вполне может попасть.

Его самый главный плюс в том, что он оказывается в нужном месте в нужное время, а минус – молодость и неопытность. Но чем чёрт не шутит? Может, именно он получит свой шанс в заветном списке.

Бернд Лено («Байер»)

Вот мы добрались до вратаря «Байера». Что можно о нем сказать? Он довольно неплохо реагирует на удары с дальней дистанции и не тушуется при выходе соперника один на один с ним. Но, почему-то, при упоминании его имени, вспоминается матч Лиги чемпионов БАТЭ - «Байер» сезона-2015/16, когда, вместо того, чтобы просто поймать мяч после удара Гордейчука, он пропустил между ног, такое иногда водится за Лено. Но при всех его косяках, «аптекари» идут на пятом месте в Бундеслиге, а, учитывая, что защита – это проходной двор, то результат отличный.

Рон-Роберт Цилер («Штутгарт»)

И, наконец, чемпион мира 2014 года. В начале карьеры Циллер был очень перспективным игроком. Он завораживал своей игрой. Но, на мой взгляд, он зря перешел в академию «Манчестер Юнайтед». Ведь «дьяволы» не работают целенаправленно со своими вратарями, а ищут лучших по всему свету.

Ну и, понятное дело, конкурировать за место в основе с Эдвином Ван дер Саром, уже упомянутым ранее, дело бесперспективное. В результате, он запустил свою карьеру только в 2010, перейдя в «Ганновер-96». Складывается такое ощущение, что где бы он ни играл – он вечно второй… Но опыт говорит о том, что Лёву такой проверенный боец бы не помешал.

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Все комментарии
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 07:55
Нойер неприкасаем, но в случае чего, Тер Штеген отлично его заменит !
амурец
амурец
сегодня в 05:45
однозначно Нойер, ну а если не успеет восстановится после травмы, другого кандидата на позицию основного кроме Тер-Штегена и нет
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 05:22
Вот кто поедет в Россию на ЧМ Мануэль Нойер («Бавария») Марк-Андре тер Штеген («Барселона») Бернд Лено («Байер»)
dimagas1
dimagas1 ответил Max Vargas
сегодня в 00:24
Max Vargas:
Тер-Штеген точно поедет .
Точно не точно.Травмы никто не отменял.
Max Vargas
Max Vargas
сегодня в 00:12
Тер-Штеген точно поедет .
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