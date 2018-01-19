«Соккер.ру» продолжает разбор информативного отчета УЕФА. Сегодня поговорим о достижениях клубов, тем более отметились со знаком «+» представители РФПЛ.

Клубы с наибольшей операционной прибылью

«Манчестер Юнайтед» ведет бизнес лучше других в Европе. Так, по показателям операционной прибыли манкунианцы оставили серьезно позади мадридский «Реал», выигравший в отчетном сезоне Лигу чемпионов. «Зенит» замыкает первую десятку.

Топ-10 клубов с самым высоким операционным доходом

1. «Манчестер Юнайтед» - 233 миллиона евро.

2. «Реал» - 137 миллионов евро.

3. «Пари Сен-Жермен» - 106 миллионов евро.

4. «Бавария» - 103 миллиона евро.

5. «Арсенал» - 98 миллионов евро.

6. «Манчестер Сити» - 96 миллионов евро.

7. «Барселона» - 79 миллионов евро.

8. «Тоттенхэм» - 55 миллионов евро.

9. «Атлетико» - 53 миллиона евро.

10. «Зенит» - 52 миллиона евро.

УЕФА также подчеркивает, что за последние 20 лет доходы европейских клубов выросли в 6.6 раз. Футбол действительно стал бизнесом.

Самые прибыльные клубы Европы

УЕФА назвал самые прибыльные клубы Старого Света за 2016-й финансовый год, опираясь на отчеты от самих клубов. Так вот, в теперь уже позапрошлом году самым прибыльным в Европе стал санкт-петербургский «Зенит»! Добиться этого удалось в основном за счет дорогостоящих продаж Халка, Гарая и Витселя и внутреннего «бана» на собственные крупные покупки. В 2017-м «Зенит» пригласит Роберто Манчини и купит бригаду аргентинцев, но деньги на это приключение были заработаны раньше, как показывает отчет УЕФА.

Топ-10 прибыльных клубов Европы в 2016 году

1. «Зенит» - 77 миллионов евро.

2. «Тоттенхэм» - 44 миллиона евро.

3. «Манчестер Юнайтед» - 34 миллиона евро.

4. «Бавария» - 33 миллиона евро.

5. «Реал» - 30 миллионов евро.

6-9. «Боруссия Дортмунд» - 29 миллионов евро.

6-9. «Шальке» - 29 миллионов евро.

6-9. «Лестер» - 29 миллионов евро.

6-9. «Барселона» - 29 миллионов евро.

10. «Боруссия Менхенгладбах» - 27 миллионов евро.

Трансферный баланс

- В 2017 году 10 клубов потратили на приобретение игроков больше 100 миллионов евро. И только у двух из этих клубов трансферный баланс положительный – у «Монако» и «Барселоны», причем монегаскам зачли продажу Килиана Мбаппе в ПСЖ, которая была оформлена как аренда.

- «Интер», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» впервые сообщили о трансферных тратах в течение одного года на 100 или более миллионов евро. Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский «Реал» в топ-10 не представлен.

- В рейтинге за пять лет самые тратящиеся на приобретение футболистов команды расположились в следующем порядке: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселона». В противовес, вот пятерка клубов, заработавших больше всего от продаж игроков за последнюю пятилетку: «Монако», «Челси», «Бенфика», «Рома» и «Ювентус».

10 клубов, потративших на трансферы больше 100 миллионов евро в 2017 году

«Монако»

Потрачено: 102 млн. евро. Выручено: 358 млн. евро. Баланс: +256 млн. евро.

«Бавария»

Потрачено: 104 млн. евро. Выручено: 33 млн. евро. Баланс: -71 млн. евро.

«Ювентус»

Потрачено: 151 млн. евро. Выручено: 128 млн. евро. Баланс: -24 млн. евро.

«Эвертон»

Потрачено: 158 млн. евро. Выручено: 107 млн. евро. Баланс: -51 млн. евро.

«Манчестер Юнайтед»

Потрачено: 164 млн. евро. Выручено: 12 млн. евро. Баланс: -152 млн. евро.

«Барселона»

Потрачено: 193 млн. евро. Выручено: 226 млн. евро. Баланс: +33 млн. евро.

«Челси»

Потрачено: 200 млн. евро. Выручено: 197 млн. евро. Баланс: -3 млн. евро.

«Милан»

Потрачено: 235 млн. евро. Выручено: 32 млн. евро. Баланс: -203 млн. евро.

«Манчестер Сити»

Потрачено: 249 млн. евро. Выручено: 96 млн. евро. Баланс: -153 млн. евро.

ПСЖ

Потрачено: 418 млн. евро. Выручено: 65 млн. евро. Баланс: -353 млн. евро.

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Посещаемость

В сезоне 2016/2017 впервые в истории 11 клубов отрапортовали о суммарной аудитории, превышающей миллион зрителей, на домашних матчах в ходе одного внутреннего чемпионата. Лидирует «Барселона», которая заманила на «Камп Ноу» 1 482 646 болельщиков. Другие клубы, перешагнувшие через порог в миллион посетителей: МЮ, «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Арсенал», «Вест Хэм», «Селтик», «Шальке», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Максимальный прирост аудитории

По итогам сезона 2016/2017 семь европейских клубов отрапортовали о приросте аудитории домашних матчей минимум на 5000 человек. Отрадно, что в этой компании два российских клуба – «Спартак» и «Краснодар».

Место Клуб (страна) Сезон 2015/16 Сезон 2016/17 Прирост 1 «Вест Хэм» (Англия) 34 910 56 972 22 062 2 «Селтик» (Шотландия) 44 850 54 726 9 876 3 «Ливерпуль» (Англия) 43 910 53 016 9 106 4 «Спартак» (Россия) 25 179 32 760 7 581 5 «Краснодар» (Россия) 9 464 15 886 6 422 6 «Витория» (Португалия) 12 422 18 756 6 334 7 «Бенфика» (Португалия) 50 322 55 952 5 630

В топ-5 прибавка «Спартак» занимает особое место, ведь «красно-белые» вырастили аудиторию благодаря улучшению результатов и борьбе за чемпионство, которая увенчалась успехом. «Краснодар», как и «Вест Хэм», перебрался на новый стадион, а «Селтик» и «Ливерпуль» открыли дополнительные трибуны. По итогам сезона 2017/18 в аналогичном рейтинге ждем на первом месте во всей Европе «Зенит», который после переезда с «Петровского» на стадион «Санкт-Петербург» серьезно увеличил аудиторию домашних матчей.