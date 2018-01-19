«Соккер.ру» продолжает разбор информативного отчета УЕФА. Сегодня поговорим о достижениях клубов, тем более отметились со знаком «+» представители РФПЛ.
Клубы с наибольшей операционной прибылью
«Манчестер Юнайтед» ведет бизнес лучше других в Европе. Так, по показателям операционной прибыли манкунианцы оставили серьезно позади мадридский «Реал», выигравший в отчетном сезоне Лигу чемпионов. «Зенит» замыкает первую десятку.
Топ-10 клубов с самым высоким операционным доходом
1. «Манчестер Юнайтед» - 233 миллиона евро.
2. «Реал» - 137 миллионов евро.
3. «Пари Сен-Жермен» - 106 миллионов евро.
4. «Бавария» - 103 миллиона евро.
5. «Арсенал» - 98 миллионов евро.
6. «Манчестер Сити» - 96 миллионов евро.
7. «Барселона» - 79 миллионов евро.
8. «Тоттенхэм» - 55 миллионов евро.
9. «Атлетико» - 53 миллиона евро.
10. «Зенит» - 52 миллиона евро.
УЕФА также подчеркивает, что за последние 20 лет доходы европейских клубов выросли в 6.6 раз. Футбол действительно стал бизнесом.
Самые прибыльные клубы Европы
УЕФА назвал самые прибыльные клубы Старого Света за 2016-й финансовый год, опираясь на отчеты от самих клубов. Так вот, в теперь уже позапрошлом году самым прибыльным в Европе стал санкт-петербургский «Зенит»! Добиться этого удалось в основном за счет дорогостоящих продаж Халка, Гарая и Витселя и внутреннего «бана» на собственные крупные покупки. В 2017-м «Зенит» пригласит Роберто Манчини и купит бригаду аргентинцев, но деньги на это приключение были заработаны раньше, как показывает отчет УЕФА.
Топ-10 прибыльных клубов Европы в 2016 году
1. «Зенит» - 77 миллионов евро.
2. «Тоттенхэм» - 44 миллиона евро.
3. «Манчестер Юнайтед» - 34 миллиона евро.
4. «Бавария» - 33 миллиона евро.
5. «Реал» - 30 миллионов евро.
6-9. «Боруссия Дортмунд» - 29 миллионов евро.
6-9. «Шальке» - 29 миллионов евро.
6-9. «Лестер» - 29 миллионов евро.
6-9. «Барселона» - 29 миллионов евро.
10. «Боруссия Менхенгладбах» - 27 миллионов евро.
Трансферный баланс
- В 2017 году 10 клубов потратили на приобретение игроков больше 100 миллионов евро. И только у двух из этих клубов трансферный баланс положительный – у «Монако» и «Барселоны», причем монегаскам зачли продажу Килиана Мбаппе в ПСЖ, которая была оформлена как аренда.
- «Интер», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» впервые сообщили о трансферных тратах в течение одного года на 100 или более миллионов евро. Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский «Реал» в топ-10 не представлен.
- В рейтинге за пять лет самые тратящиеся на приобретение футболистов команды расположились в следующем порядке: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселона». В противовес, вот пятерка клубов, заработавших больше всего от продаж игроков за последнюю пятилетку: «Монако», «Челси», «Бенфика», «Рома» и «Ювентус».
10 клубов, потративших на трансферы больше 100 миллионов евро в 2017 году
«Монако»
Потрачено: 102 млн. евро. Выручено: 358 млн. евро. Баланс: +256 млн. евро.
«Бавария»
Потрачено: 104 млн. евро. Выручено: 33 млн. евро. Баланс: -71 млн. евро.
«Ювентус»
Потрачено: 151 млн. евро. Выручено: 128 млн. евро. Баланс: -24 млн. евро.
«Эвертон»
Потрачено: 158 млн. евро. Выручено: 107 млн. евро. Баланс: -51 млн. евро.
«Манчестер Юнайтед»
Потрачено: 164 млн. евро. Выручено: 12 млн. евро. Баланс: -152 млн. евро.
«Барселона»
Потрачено: 193 млн. евро. Выручено: 226 млн. евро. Баланс: +33 млн. евро.
«Челси»
Потрачено: 200 млн. евро. Выручено: 197 млн. евро. Баланс: -3 млн. евро.
«Милан»
Потрачено: 235 млн. евро. Выручено: 32 млн. евро. Баланс: -203 млн. евро.
«Манчестер Сити»
Потрачено: 249 млн. евро. Выручено: 96 млн. евро. Баланс: -153 млн. евро.
ПСЖ
Потрачено: 418 млн. евро. Выручено: 65 млн. евро. Баланс: -353 млн. евро.
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Посещаемость
В сезоне 2016/2017 впервые в истории 11 клубов отрапортовали о суммарной аудитории, превышающей миллион зрителей, на домашних матчах в ходе одного внутреннего чемпионата. Лидирует «Барселона», которая заманила на «Камп Ноу» 1 482 646 болельщиков. Другие клубы, перешагнувшие через порог в миллион посетителей: МЮ, «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Арсенал», «Вест Хэм», «Селтик», «Шальке», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».
Максимальный прирост аудитории
По итогам сезона 2016/2017 семь европейских клубов отрапортовали о приросте аудитории домашних матчей минимум на 5000 человек. Отрадно, что в этой компании два российских клуба – «Спартак» и «Краснодар».
|
Место
|
Клуб (страна)
|
Сезон 2015/16
|
Сезон 2016/17
|
Прирост
|
1
|
«Вест Хэм» (Англия)
|
34 910
|
56 972
|
22 062
|
2
|
«Селтик» (Шотландия)
|
44 850
|
54 726
|
9 876
|
3
|
«Ливерпуль» (Англия)
|
43 910
|
53 016
|
9 106
|
4
|
«Спартак» (Россия)
|
25 179
|
32 760
|
7 581
|
5
|
«Краснодар» (Россия)
|
9 464
|
15 886
|
6 422
|
6
|
«Витория» (Португалия)
|
12 422
|
18 756
|
6 334
|
7
|
«Бенфика» (Португалия)
|
50 322
|
55 952
|
5 630
В топ-5 прибавка «Спартак» занимает особое место, ведь «красно-белые» вырастили аудиторию благодаря улучшению результатов и борьбе за чемпионство, которая увенчалась успехом. «Краснодар», как и «Вест Хэм», перебрался на новый стадион, а «Селтик» и «Ливерпуль» открыли дополнительные трибуны. По итогам сезона 2017/18 в аналогичном рейтинге ждем на первом месте во всей Европе «Зенит», который после переезда с «Петровского» на стадион «Санкт-Петербург» серьезно увеличил аудиторию домашних матчей.
этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали.
вот и вся "прибыль"
этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали.
вот и вся "прибыль"