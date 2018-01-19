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«Зенит» - самый прибыльный в Европе! Отчет УЕФА - о клубах

сегодня, 13:35

«Соккер.ру» продолжает разбор информативного отчета УЕФА. Сегодня поговорим о достижениях клубов, тем более отметились со знаком «+» представители РФПЛ.

Клубы с наибольшей операционной прибылью

«Манчестер Юнайтед» ведет бизнес лучше других в Европе. Так, по показателям операционной прибыли манкунианцы оставили серьезно позади мадридский «Реал», выигравший в отчетном сезоне Лигу чемпионов. «Зенит» замыкает первую десятку.

Топ-10 клубов с самым высоким операционным доходом

1. «Манчестер Юнайтед» - 233 миллиона евро.

2. «Реал» - 137 миллионов евро.

3. «Пари Сен-Жермен» - 106 миллионов евро.

4. «Бавария» - 103 миллиона евро.

5. «Арсенал» - 98 миллионов евро.

6. «Манчестер Сити» - 96 миллионов евро.

7. «Барселона» - 79 миллионов евро.

8. «Тоттенхэм» - 55 миллионов евро.

9. «Атлетико» - 53 миллиона евро.

10. «Зенит» - 52 миллиона евро.

УЕФА также подчеркивает, что за последние 20 лет доходы европейских клубов выросли в 6.6 раз. Футбол действительно стал бизнесом.

Самые прибыльные клубы Европы

УЕФА назвал самые прибыльные клубы Старого Света за 2016-й финансовый год, опираясь на отчеты от самих клубов. Так вот, в теперь уже позапрошлом году самым прибыльным в Европе стал санкт-петербургский «Зенит»! Добиться этого удалось в основном за счет дорогостоящих продаж Халка, Гарая и Витселя и внутреннего «бана» на собственные крупные покупки. В 2017-м «Зенит» пригласит Роберто Манчини и купит бригаду аргентинцев, но деньги на это приключение были заработаны раньше, как показывает отчет УЕФА.

Топ-10 прибыльных клубов Европы в 2016 году

1. «Зенит» - 77 миллионов евро.

2. «Тоттенхэм» - 44 миллиона евро.

3. «Манчестер Юнайтед» - 34 миллиона евро.

4. «Бавария» - 33 миллиона евро.

5. «Реал» - 30 миллионов евро.

6-9. «Боруссия Дортмунд» - 29 миллионов евро.

6-9. «Шальке» - 29 миллионов евро.

6-9. «Лестер» - 29 миллионов евро.

6-9. «Барселона» - 29 миллионов евро.

10. «Боруссия Менхенгладбах» - 27 миллионов евро.

Трансферный баланс

- В 2017 году 10 клубов потратили на приобретение игроков больше 100 миллионов евро. И только у двух из этих клубов трансферный баланс положительный – у «Монако» и «Барселоны», причем монегаскам зачли продажу Килиана Мбаппе в ПСЖ, которая была оформлена как аренда.

- «Интер», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» впервые сообщили о трансферных тратах в течение одного года на 100 или более миллионов евро. Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский «Реал» в топ-10 не представлен.

- В рейтинге за пять лет самые тратящиеся на приобретение футболистов команды расположились в следующем порядке: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселона». В противовес, вот пятерка клубов, заработавших больше всего от продаж игроков за последнюю пятилетку: «Монако», «Челси», «Бенфика», «Рома» и «Ювентус».

10 клубов, потративших на трансферы больше 100 миллионов евро в 2017 году

«Монако»

Потрачено: 102 млн. евро. Выручено: 358 млн. евро. Баланс: +256 млн. евро.

«Бавария»

Потрачено: 104 млн. евро. Выручено: 33 млн. евро. Баланс: -71 млн. евро.

«Ювентус»

Потрачено: 151 млн. евро. Выручено: 128 млн. евро. Баланс: -24 млн. евро.

«Эвертон»

Потрачено: 158 млн. евро. Выручено: 107 млн. евро. Баланс: -51 млн. евро.

«Манчестер Юнайтед»

Потрачено: 164 млн. евро. Выручено: 12 млн. евро. Баланс: -152 млн. евро.

«Барселона»

Потрачено: 193 млн. евро. Выручено: 226 млн. евро. Баланс: +33 млн. евро.

«Челси»

Потрачено: 200 млн. евро. Выручено: 197 млн. евро. Баланс: -3 млн. евро.

«Милан»

Потрачено: 235 млн. евро. Выручено: 32 млн. евро. Баланс: -203 млн. евро.

«Манчестер Сити»

Потрачено: 249 млн. евро. Выручено: 96 млн. евро. Баланс: -153 млн. евро.

ПСЖ

Потрачено: 418 млн. евро. Выручено: 65 млн. евро. Баланс: -353 млн. евро.

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Посещаемость

В сезоне 2016/2017 впервые в истории 11 клубов отрапортовали о суммарной аудитории, превышающей миллион зрителей, на домашних матчах в ходе одного внутреннего чемпионата. Лидирует «Барселона», которая заманила на «Камп Ноу» 1 482 646 болельщиков. Другие клубы, перешагнувшие через порог в миллион посетителей: МЮ, «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Арсенал», «Вест Хэм», «Селтик», «Шальке», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Максимальный прирост аудитории

По итогам сезона 2016/2017 семь европейских клубов отрапортовали о приросте аудитории домашних матчей минимум на 5000 человек. Отрадно, что в этой компании два российских клуба – «Спартак» и «Краснодар».

Место

Клуб (страна)

Сезон 2015/16

Сезон 2016/17

Прирост

1

«Вест Хэм» (Англия)

34 910

56 972

22 062

2

«Селтик» (Шотландия)

44 850

54 726

9 876

3

«Ливерпуль» (Англия)

43 910

53 016

9 106

4

«Спартак» (Россия)

25 179

32 760

7 581

5

«Краснодар» (Россия)

9 464

15 886

6 422

6

«Витория» (Португалия)

12 422

18 756

6 334

7

«Бенфика» (Португалия)

50 322

55 952

5 630

В топ-5 прибавка «Спартак» занимает особое место, ведь «красно-белые» вырастили аудиторию благодаря улучшению результатов и борьбе за чемпионство, которая увенчалась успехом. «Краснодар», как и «Вест Хэм», перебрался на новый стадион, а «Селтик» и «Ливерпуль» открыли дополнительные трибуны. По итогам сезона 2017/18 в аналогичном рейтинге ждем на первом месте во всей Европе «Зенит», который после переезда с «Петровского» на стадион «Санкт-Петербург» серьезно увеличил аудиторию домашних матчей.

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Медив
Медив
сегодня в 21:21
Ключевая фраза статьи - "УЕФА оперировал данными, предоставленными самими клубами". В этом случае Зенит был еще на удивление скромен
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил piercman
сегодня в 17:13
piercman:
ну реально насмешил своим выводом про суммарный доход 25. даже локомотив, наверное, зарабатывает больше. я уж не считаю краснодар и спартак. ну а до зенита им, как до луны. что касается подделок - точно тебе скажу, что невозможно купить поддельную атрибутику клуба. потому что в этом самом клубе создан специальный отдел по выявлению левака. любую точку накрывают моментально, и я не придумываю, это реально так. так что только официальная дорогущая атрибутика в городе. футболки что у зенита, что у спартака - 10 тыщ штука. если такая цена - то как думаешь, есть ли спрос? наверное, всё-таки, да, иначе накручивали бы себестоимость на 100% - а не на 1000%.
Можно даже в 10 миллионов оценить, думаю, это точно максимум. У МЮ доход с мерчандайзинга - 107 миллионов фунтов, структура доходов его опубликована на официальном сайте, допустим, это, 120 миллионов долларов, его футболки продаются по всему миру.
piercman
piercman ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:03
Так Себе Аналитик:
Да твои цифры тоже ничего не значат. Самое большое количество болельщиков в Европе? Да, но только это самые бедные болельщики в Европе. И весь плюс от этих болельщиков только в купленных футболках, и все, 9/10 которых будут подделками. "Зенит" вроде не зарабатывает десятки миллионов долларов в турне по Иркутскам и Екатеринбургам, как МЮ зарабатывает в Китае, а "Барселона" в США. Также он не продает трансляции. Какая разница "Зениту" до его болельщиков в Сыктывкаре, пока они футболку Кокорина не захотят заказать? Никакая. Десяток спонсоров?) О да, "Газпром", "Газпром Нефть", "Газпромбанк", две-три компании Тимченко и т.п.) И т.п.
ну реально насмешил своим выводом про суммарный доход 25. даже локомотив, наверное, зарабатывает больше. я уж не считаю краснодар и спартак. ну а до зенита им, как до луны.
что касается подделок - точно тебе скажу, что невозможно купить поддельную атрибутику клуба. потому что в этом самом клубе создан специальный отдел по выявлению левака. любую точку накрывают моментально, и я не придумываю, это реально так. так что только официальная дорогущая атрибутика в городе. футболки что у зенита, что у спартака - 10 тыщ штука. если такая цена - то как думаешь, есть ли спрос? наверное, всё-таки, да, иначе накручивали бы себестоимость на 100% - а не на 1000%.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил piercman
сегодня в 16:58
piercman:
да-да, именно так. и пофиг на все неточности. с учётом того, что клуб уже вышел в ноль, на самоокупаемость. что ты не посчитал билетную программу и атрибутику с рекламой. что не только получастный (430р с гражданина!) газпром даёт денег - а ещё несколько десятков спонсоров. что по объёму местных болельщиков мы на первом месте в европе, как минимум - или тебе известны примеры, где есть единственный клуб в 5ти-миллионом городе, с учётом того, что питер третий по населению в европе? и вся эта толпа кормит клуб. не пожертвованиями - а тупо билетами, атрибутикой и даже хот-догами на стадионе по 200 рублей штука! про призовые реально насмешил. только с ЛЧ, куда мы, правда, не попадаем 2 года, зенит зарабатывал как раз 25, которые ты вообще обозначил, как суммарный доход за всю деятельность клуба. ну смешно же. ты умеешь лучше писать. постарайся в будущем)
Да твои цифры тоже ничего не значат. Самое большое количество болельщиков в Европе? Да, но только это самые бедные болельщики в Европе. И весь плюс от этих болельщиков только в купленных футболках, и все, 9/10 которых будут подделками. "Зенит" вроде не зарабатывает десятки миллионов долларов в турне по Иркутскам и Екатеринбургам, как МЮ зарабатывает в Китае, а "Барселона" в США. Также он не продает трансляции.

Какая разница "Зениту" до его болельщиков в Сыктывкаре, пока они футболку Кокорина не захотят заказать? Никакая. Десяток спонсоров?) О да, "Газпром", "Газпром Нефть", "Газпромбанк", две-три компании Тимченко и т.п.)

И т.п.
piercman
piercman ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:45
Так Себе Аналитик:
Очковтирательством можно заниматься кому угодно, и УЕФА легко закрывает глаза на липовые спонсорские контракты. Но, по сути, весь среднегодовой доход "Зенита" можно свести к 4-5 миллионам евро за трансляции, 4-5 за мерчандайзинг (допустим), 4-5 за партнерские контракты вроде "Пиццы "Зенит"" и пива "Зенит". И в среднем допустим 10 миллионов евро в год призовых. Получается 25 миллионов евро дохода примерно. Продажа Халка и Витцеля - во первых, разовая акция, как правило, "Зенит" продает игроков не дороже, чем покупает, во-вторых, "Бенфика" не раз попадала в истории с заниженными стоимостями трансферов, и тот же "Зенит", подозреваю, заплатил за Халка и Витцеля в реальности не меньшие суммы, чем те, за которые он их продал. И что же сделал клуб с 25 миллионами долларов дохода (на одного Кокошу хватило бы, наверное), в реальности? Скупил кучу дорогих аргентинцев и половину лучших россиян, получил стадион за 800 миллионов долларов (в разы больше, чем клуб заработал за всю историю) Да, можно хвастаться, что типа все покупки типа топ-российских игроков за 10 миллионов рублей - это хитрый обход российского законодательства, неоправданный спонсорский контракт с "Газпромом", равно как и фактически получение в собственность стадиона за 800 миллионов долларов - это хитрый обход УЕФА. Но на самом деле это просто "Миллер - лучший друг Путина" в первом случае и "бабло победит зло" во втором. И, главное, от этого реальные суммы потраченных средств не уменьшаются. Да, "Зенит" стал самым прибыльным в Европе, согласен. Но это - ценой примерно миллиарда долларов российских налогоплательщиков. Получается, каждый из россиян от мала до велика отдал примерно 430 рублей ради этого замечательного достижения. Браво.
да-да, именно так. и пофиг на все неточности. с учётом того, что клуб уже вышел в ноль, на самоокупаемость. что ты не посчитал билетную программу и атрибутику с рекламой. что не только получастный (430р с гражданина!) газпром даёт денег - а ещё несколько десятков спонсоров. что по объёму местных болельщиков мы на первом месте в европе, как минимум - или тебе известны примеры, где есть единственный клуб в 5ти-миллионом городе, с учётом того, что питер третий по населению в европе? и вся эта толпа кормит клуб. не пожертвованиями - а тупо билетами, атрибутикой и даже хот-догами на стадионе по 200 рублей штука! про призовые реально насмешил. только с ЛЧ, куда мы, правда, не попадаем 2 года, зенит зарабатывал как раз 25, которые ты вообще обозначил, как суммарный доход за всю деятельность клуба. ну смешно же. ты умеешь лучше писать. постарайся в будущем)
mc_borrow
mc_borrow
сегодня в 16:44
Никто, находящийся в здравом уме, не поверит в "прибыльность" нац. проекта
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:36
Очковтирательством можно заниматься кому угодно, и УЕФА легко закрывает глаза на липовые спонсорские контракты.

Но, по сути, весь среднегодовой доход "Зенита" можно свести к 4-5 миллионам евро за трансляции, 4-5 за мерчандайзинг (допустим), 4-5 за партнерские контракты вроде "Пиццы "Зенит"" и пива "Зенит". И в среднем допустим 10 миллионов евро в год призовых. Получается 25 миллионов евро дохода примерно.

Продажа Халка и Витцеля - во первых, разовая акция, как правило, "Зенит" продает игроков не дороже, чем покупает, во-вторых, "Бенфика" не раз попадала в истории с заниженными стоимостями трансферов, и тот же "Зенит", подозреваю, заплатил за Халка и Витцеля в реальности не меньшие суммы, чем те, за которые он их продал.

И что же сделал клуб с 25 миллионами долларов дохода (на одного Кокошу хватило бы, наверное), в реальности? Скупил кучу дорогих аргентинцев и половину лучших россиян, получил стадион за 800 миллионов долларов (в разы больше, чем клуб заработал за всю историю)

Да, можно хвастаться, что типа все покупки типа топ-российских игроков за 10 миллионов рублей - это хитрый обход российского законодательства, неоправданный спонсорский контракт с "Газпромом", равно как и фактически получение в собственность стадиона за 800 миллионов долларов - это хитрый обход УЕФА. Но на самом деле это просто "Миллер - лучший друг Путина" в первом случае и "бабло победит зло" во втором.

И, главное, от этого реальные суммы потраченных средств не уменьшаются.

Да, "Зенит" стал самым прибыльным в Европе, согласен. Но это - ценой примерно миллиарда долларов российских налогоплательщиков. Получается, каждый из россиян от мала до велика отдал примерно 430 рублей ради этого замечательного достижения. Браво.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
сегодня в 16:18
Вот так спартачи. Сидите и схлопывайте пузырьки газа в кишечнике!
Зенит самый прибыльный клуб в Европе!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:03
Всегда интересно прочесть статьи от Александра.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:30
для зенитовских счетоводов, которые радуются тому, что курс рубля изменился.

01.08.2012г. доллар стоил 32 рубля
01.08.2016г. доллар стоил 67 рублей
подорожал примерно 2 раза.

так вот, за эти годы инфляция в России составила более 40%
Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок.

т.е. в 2012г. Зенит мог за 1 млрд бюджетных рублей купить Халка.
то в 2016г. Халк уже обошёлся бы в 1,4 млрд. с учетом того, что за эти 4 года цена за Халка в $ не менялась.
т.е. инфляция съела всю разницу курса.

да и причем тут рубли?
Зенит покупает игроков в рублях?
Или у Зенита бюджет в рублях?

Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:17
у Зенита Завтра нет..)
denmig
denmig ответил Завтра
сегодня в 15:14
Завтра:
"покупали из казны гос предприятия," - Газпром это не ФГУП, а ПАО - учи матчасть. Уже неверно. Потому что, по твоей логике, ЛУКОЙЛ потратил из "госказны" 1,8 лярда ойро просто так, что - чушь несусветная. Такая же как и у тебя)))))) Образованней надо быть, а не голословней. Свобода слова - это не разрешение бездумно шуметь! "потратив ( к примеру, не буду уточнять конкретные цифры, да и не важно)" - "Не важно" - это твой комментарий)))) Ты не знаешь ничего, всё выдумал в голове)) "50 млн евробаболло х 40 = 2 млрд рублей. А продали за 70 млн евробаболло х 70 = 4,9 млрд рублей ! Так что прибыль не + 20 млн евробаболло , то есть 20 млн х 70 = 1,4 млрд рублей, а , внимание !!! - 2,9 млрд рублей!!!" - Садись, "два"! Как обычно..... Начал с "к примеру", а закончил -2,9 млрд.рублей)))) Причём счёт примитивный)))) В "дебет" не учёл ничего - только "кредит" посчитал, и то - неправильно)) ВОт твой уровень))) Сам его показываешь)
    Завтра
    Завтра ответил denmig
    сегодня в 15:13
    denmig:
    а на это я и готовил следующий пост!) - баланс в евробаболло они выставили как надо и правильно! только все активы газпрома в балансе должны 100% переводится в рубли на основании указа президента! - ГДЕ и куда дели излишек в 1,5 млрд рублей!?? литейному всяко не перевели на карту!!! вот и весь их газпромовский бизнес! кто-то купил островок в индийском океане!)))
      piercman
      piercman ответил LOpp
      сегодня в 15:10
      LOpp:
      Добиться этого удалось в основном за счет дорогостоящих продаж Халка, Гарая и Витселя.. этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали. вот и вся "прибыль"
        denmig
        denmig ответил piercman
        сегодня в 15:10
        piercman:
        LOpp Сегодня 13:57 этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали. вот и вся "прибыль" ___ 😄😄😄 доставляют тарасовские счетоводы со щётами. для начала, припомню вам, как вы профукали 250(!) лямов на третьесортных днищ, имён которых никто и не вспомнит, а далее давай посчитаем: купили: халк(40) + витсель(40) + гарай(6) = 86. продали: халк(56) + витсель(20) + гарай(24) = 100. СТО! ахаха! АХАХА!!! 🐷
          Завтра
          Завтра ответил Казанский
          сегодня в 15:09
          Казанский:
          Это мошенечество только СК РФ может разобрать...
          Ахахахахахах)))
          "Только СК РФ, я и спартаковские! - Забыл дописать)))))
          Завтра
          Завтра ответил Казанский
          сегодня в 15:07
          Казанский:
          Ну не тебе,Кочан,говорить и писать об адекватности))
            Завтра
            Завтра ответил denmig
            сегодня в 15:06
            denmig:
            в рублях - просто громаднейшая! - покупали из казны гос предприятия, потратив ( к примеру, не буду уточнять конкретные цифры, да и не важно) 50 млн евробаболло х 40 = 2 млрд рублей. А продали за 70 млн евробаболло х 70 = 4,9 млрд рублей ! Так что прибыль не + 20 млн евробаболло , то есть 20 млн х 70 = 1,4 млрд рублей, а , внимание !!! - 2,9 млрд рублей!!!
            "покупали из казны гос предприятия," - Газпром это не ФГУП, а ПАО - учи матчасть. Уже неверно. Потому что, по твоей логике, ЛУКОЙЛ потратил из "госказны" 1,8 лярда ойро просто так, что - чушь несусветная. Такая же как и у тебя)))))) Образованней надо быть, а не голословней. Свобода слова - это не разрешение бездумно шуметь!

            "потратив ( к примеру, не буду уточнять конкретные цифры, да и не важно)" - "Не важно" - это твой комментарий)))) Ты не знаешь ничего, всё выдумал в голове))

            "50 млн евробаболло х 40 = 2 млрд рублей. А продали за 70 млн евробаболло х 70 = 4,9 млрд рублей ! Так что прибыль не + 20 млн евробаболло , то есть 20 млн х 70 = 1,4 млрд рублей, а , внимание !!! - 2,9 млрд рублей!!!" - Садись, "два"! Как обычно..... Начал с "к примеру", а закончил -2,9 млрд.рублей))))
            Причём счёт примитивный)))) В "дебет" не учёл ничего - только "кредит" посчитал, и то - неправильно)) ВОт твой уровень))) Сам его показываешь)
            MALOVAR
            MALOVAR
            сегодня в 15:06
            Да уж ,сколько за эти рэйтинги заплатили команды?))
            Спартак воспитывает сборников,за последние два года сборная почти вся стала спартаковской ,а питер и армейцы уходят ,да и в чемпе и европе дела у них плохи
            piercman
            piercman ответил LOpp
            сегодня в 15:03
            LOpp:
            Добиться этого удалось в основном за счет дорогостоящих продаж Халка, Гарая и Витселя.. этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали. вот и вся "прибыль"
            LOpp

            Сегодня 13:57
            этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали. вот и вся "прибыль"
            ___
            😄😄😄

            доставляют тарасовские счетоводы со щётами. для начала, припомню вам, как вы профукали 250(!) лямов на третьесортных днищ, имён которых никто и не вспомнит, а далее давай посчитаем:

            купили: халк(40) + витсель(40) + гарай(6) = 86.
            продали: халк(56) + витсель(20) + гарай(24) = 100.
            СТО! ахаха! АХАХА!!! 🐷
            denmig
            denmig ответил Казанский
            сегодня в 15:01
            Казанский:
            Это мошенечество только СК РФ может разобрать...
            а на это я и готовил следующий пост!) - баланс в евробаболло они выставили как надо и правильно! только все активы газпрома в балансе должны 100% переводится в рубли на основании указа президента! - ГДЕ и куда дели излишек в 1,5 млрд рублей!?? литейному всяко не перевели на карту!!! вот и весь их газпромовский бизнес! кто-то купил островок в индийском океане!)))
            Завтра
            Завтра ответил denmig
            сегодня в 15:00
            denmig:
            Кого ты там Бро называешь!? https://www.youtube.com/watch?v=gbOZQvQZbt4
              Казанский
              Казанский ответил denmig
              сегодня в 14:58
              denmig:
              в рублях - просто громаднейшая! - покупали из казны гос предприятия, потратив ( к примеру, не буду уточнять конкретные цифры, да и не важно) 50 млн евробаболло х 40 = 2 млрд рублей. А продали за 70 млн евробаболло х 70 = 4,9 млрд рублей ! Так что прибыль не + 20 млн евробаболло , то есть 20 млн х 70 = 1,4 млрд рублей, а , внимание !!! - 2,9 млрд рублей!!!
              Это мошенечество только СК РФ может разобрать...
              denmig
              denmig ответил Завтра
              сегодня в 14:57
              Завтра:
              Слушай бро, ну давай считать будешь точно не ты!))) Тем более - чужие деньги. Тот, у которого 9,158 больше чем 9,45 на основании того, что 158 > 45 - НЕ В ПРАВЕ ДЕЛАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ))) Свои посчитать не хотите??? 120 млн евро - бюджет Спартака. Умножаем на 15 лет и получаем 1,8 миллиарда евро за ОДНО ЗВАНИЕ "Чемпиона сезона 2016/17". Это стыд и срам!!!!)))))) ЦСКА за 1,2 лярда выиграл 6 раз чемпионат, Кубок УЕФА, постоянно в тройке и играет в ЛЧ, зарабатывая очки для российского футбола. А "Спартак" и иже с ним только по сторонам смотрят, потому что у самих - ничего не получается. Даже за второй бюджет в Лиге, полученный в результате добычи "народной нефти"))))) Муахахахахаха))))
              Кого ты там Бро называешь!?
              Казанский
              Казанский ответил Завтра
              сегодня в 14:56
              Завтра:
              Завидовать лучше молча))) И спонсору, и арене, и достижениям, и посещаемости, и клубу в целом! Рад, что вы скрытый, так сказать - латентный сине-бело-голубой, раз вас так Зенит "волнует", что пройти мимо не в состоянии - отмечаешься в любой новости!)))
              Ну не тебе,Кочан,говорить и писать об адекватности))
              denmig
              denmig ответил Казанский
              сегодня в 14:54
              Казанский:
              А какая разница,каким был курс евро?Евро-оно не рубль,оно стабильно
              в рублях - просто громаднейшая! - покупали из казны гос предприятия, потратив ( к примеру, не буду уточнять конкретные цифры, да и не важно) 50 млн евробаболло х 40 = 2 млрд рублей. А продали за 70 млн евробаболло х 70 = 4,9 млрд рублей ! Так что прибыль не + 20 млн евробаболло , то есть 20 млн х 70 = 1,4 млрд рублей, а , внимание !!! - 2,9 млрд рублей!!!
              Завтра
              Завтра ответил Казанский
              сегодня в 14:50
              Казанский:
              Главное чтобы по весне бакланы вернулись и дорасклевали этот анекдот-арену)))А про посещаемость...я по Соккеру и Степке-пианисту вижу как это делается..
              Завидовать лучше молча)))
              И спонсору, и арене, и достижениям, и посещаемости, и клубу в целом!
              Рад, что вы скрытый, так сказать - латентный сине-бело-голубой, раз вас так Зенит "волнует", что пройти мимо не в состоянии - отмечаешься в любой новости!)))
              Завтра
              Завтра ответил Казанский
              сегодня в 14:48
              Казанский:
              А какая разница,каким был курс евро?Евро-оно не рубль,оно стабильно
              "Хении", а не хотите посчитать рекламные контракты, доходы от продажи символики, за счёт которой мы Халка "отбили". Футболками, Карл!!! Никому такое даже не сниться не может - даже "наипсевдонароднешему", а поэтому они думают что такое "не существует", на основании того, что у них такого нет))))) А нет потому, что организация в клубе - барахло)) Поэтому вы не своими достижениями гордитесь, а поливаете грязью достижения других, потому что нет своих, а амбиции - через край))) Да и постоянное заполнение 22 тысячного "Петровского", а теперь и по 55 тысяч на Крестовский ходят?? Это что "вникуда" уходит???
              Думать будем, не??? Хотя “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас” (Матф.7:6).
              Завтра
              Завтра ответил LOpp
              сегодня в 14:43
              LOpp:
              Добиться этого удалось в основном за счет дорогостоящих продаж Халка, Гарая и Витселя.. этих трех игроков купили на 20 миллионов дороже, чем продали. вот и вся "прибыль"
              Слушай бро, ну давай считать будешь точно не ты!))) Тем более - чужие деньги.
              Тот, у которого 9,158 больше чем 9,45 на основании того, что 158 > 45 - НЕ В ПРАВЕ ДЕЛАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ)))

              Свои посчитать не хотите??? 120 млн евро - бюджет Спартака. Умножаем на 15 лет и получаем 1,8 миллиарда евро за ОДНО ЗВАНИЕ "Чемпиона сезона 2016/17". Это стыд и срам!!!!))))))
              ЦСКА за 1,2 лярда выиграл 6 раз чемпионат, Кубок УЕФА, постоянно в тройке и играет в ЛЧ, зарабатывая очки для российского футбола.
              А "Спартак" и иже с ним только по сторонам смотрят, потому что у самих - ничего не получается. Даже за второй бюджет в Лиге, полученный в результате добычи "народной нефти")))))
              Муахахахахаха))))
              Казанский
              Казанский ответил nikolah
              сегодня в 14:36
              nikolah:
              только ты забыл что когда покупали,курс евро был другим :)
              А какая разница,каким был курс евро?Евро-оно не рубль,оно стабильно
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