Лучший игрок Германии

У них нет Месси, но есть команда, которая в России будет защищать чемпионский титул. Блогер «Соккер.ру» DaveGrohl на примере Киммиха объясняет, чем крута немецкая школа.

Герой знаменитого выговора

Все началось гораздо раньше, но знаковым стал один выговор. Шестого марта 2016 года «Бавария» сыграла с «Боруссией». Тухель мог помешать традиционному фавориту, но испугался поставить на победу. Матч в Дортмунде завершился нулевой ничьей, но после финального свистка на поле побежал Хосеп Гвардиола. Испанец растолкал Алабу и Бенатиа, пошел к Киммиху и… начал ему что-то эмоционально рассказывать.

Немец явно не ожидал такого поведения главного тренера, глаза у него стали квадратными, он даже немного отстранился назад и разводил руками. Гвардиола то обнимал подопечного за шею, то почти прижимался лбом ко лбу, то продолжал что-то рассказывать, постоянно повторяя «пять» на английском, показывал для убедительности свои пять пальцев. Понятно, что говорил о тактике, не давая Йозуа и фразу вставить. Причем критика явно смешивалась с комплиментами.

Ведь хавбек Киммих в тот день играл в центре обороны и был одним из лучших на поле. Но Гвардиоле этого оказалось мало, ведь Хосеп изначально по-особенному относился к молодому парню. Испанец даже называл немца футбольным сыном. Йозуа умеет играть в защите, в центре поля, на фланге, как сейчас. Но Гвардиола устроил взбучку после удачного матча, чтобы молодой футболист понял – это только начало большого пути.

Психология в действии. Выговоры деморализируют и никак не помогают. Но Киммих оценил воодушевляющую речь Гвардиолы. Ведь советы были дельными, а разбор ошибок оказался направленным на прогресс.

Открытие двух лет подряд

Киммих провел два сказочных года. Во-первых, после удачного второго круга в Бундеслиге за «Баварию» воспитанник школ «Штутгарта» и «Лейпцига» попал в заявку команды Йоахима Лева. Более того, сыграл на Евро-2016 так, что оказался в официальной символической сборной от УЕФА. Были и другие сильные кандидаты, но молодой немец впечатлил солидностью. А в следующем клубном сезоне еще и голами стал выделяться.

К сожалению, тут российские болельщики в курсе – первый клубный дубль во взрослой карьере Киммих сделал в ворота «Ростова» за семь минут. А в отборе по пути в Россию в составе сборной Германии, где быстро стал основным, Киммих оказался лучшим ассистентом, ведь на его счету девять голевых передач – прекрасный результат, лучший в Европе. Даже у игроков с опытом работы на центральных форвардов, вроде Пьянича, Тадича или Мертенса, всего по 7 ассистов.

Но еще сильнее впечатляет серия Киммиха по матчам за Германию подряд – более двух десятков поединков. Йозуа в двадцать два года стал незаменимым игроком для Лева. Проводит все игровое время в каждом матче, независимо от уровня матча или соперника. Киммиху не дают передышек не только в сборной, железного малыша ставят в основу «Баварии». В нескольких матчах выходил на замену, но только у Левандовски больше игровых минут в Бундеслиге. Но именно у Киммиха приз игрока года после опроса фанатов «Баварии».

В чемпионате Германии найдется более успешный ассистент – у Макса из «Аугсбурга» 9 голевых передач. Но шесть точных пасов от Киммиха ставят защитника в один ряд с игроками атаки, проверенным Мюллером или талантливым Хаверцом. Вот только все перечисленные бракуют много передач и куда чаще оказываются на позиции, откуда можно создать гол. А у Киммиха точность передач, словно он Хаби Алонсо. Шесть ассистов при игре в защите – космический уровень. Если в 2016-м в Киммихе признали неожиданно мощного таланта, то в 2017-м сыграл как зрелый мастер!

Из деревни до основы «Баварии»

Йозуа не американец, он не Джошуа, и родился в городе, который дал название породе собак, выведенной в здешних местах – Ротвайль. Там находился родильный дом, куда отвезли маму парня, а сама семья жила в коммуне Безинген на север от Ротвайля. Очень маленький поселок, на 1 200 жителей в то время. Но сейчас, если бы Киммих пригласил в гости своего учителя Гвардиолу, нашли бы чем заняться – недалеко гольф-клуб, а Хосеп обожает эту игру.

Но маленький Йозуа, конечно же, предпочитал только футбол. На пустыре сделали с ребятами импровизированное поле, поставили ворота, притащили сваленное дерево – трибуны, и соревновались после школы. Йозуа выступал как Зидан, Швайнштайгер и Росицки, ведь такие футболки были в его коллекции. Причем Киммих рассказывает, что в его деревне так любили футбол, что дети могли устраивать летом ночевки на поле, жарить колбаски вечером, спать в палатках и с утра снова играть на пустыре.

Рыбалка с ночевкой – бывает, но футбол с ночевкой – немецкий рецепт воспитания чемпионов. А затем Йозуа заметили скауты, ведь его дворовая команда начала играть с приезжими академиями. Но родители не отпускали мальчишку в большой город, не хотели тратить время на поездки туда-сюда на машине. Но тут помогли будущие игроки «Зенита» и «Спартака» - Мейра и Таски, ведь вместе с Хедирой, Какау и Гомесом они выиграли Бундеслигу. Отказать чемпионами Германии родители Киммиха не смогли.

Правда, деревенский скромняга не стал королем швабов – в «Штутгарте» говорили Йозуа, что он слишком хилый, а вот Ральф Рангник, работавший в «Лейпциге», первым заметил в парне талант. И хотя молодой клуб играл лишь во второй Бундеслиге, отчет о действиях Йозуа попал в телефон Гвардиолы. И, как подобает хорошей сказке, Хосеп заявил, что ему нужен хавбек из немецкой молодежки. Конечно, испанец гадал – нельзя знать, что в девятнадцатилетнем парне прячется игрок основы сборной Германии. Но ведь можно поверить в человека! И заплатить семь миллионов евро за свою веру…

Скромняга – игрок года в стране

Йозуа после завершения сезона всегда едет в родную деревню. Там друзья, родные, дедушка, который высаживает газон у дома, чтобы двоюродный брат Киммиха в футболке «Баварии» с общей семейной фамилией на спине учился играть с мячом. Самому немцу всего двадцать два года, а в его статусе большой звезды нет сомнений. После попадания в символическую сборную Евро-2016 защитник ведь не сбавил, а наоборот.

Да, Киммих пока не играет постоянно в центре поля – может, мечтал об этом в детстве, когда выбирал футболки хавбеков и плеймейкеров, но ведь его заметила и позвала «Бавария». Буквально за год из парня уровня немецкой ФНЛ стал основным в первой команде страны, а потом оказался незаменимым в сборной и получил высокую награду – приз футболисту года в Германии, где сильных равноценных игроков очень много.

Но Лам ушел, страна нуждается в новом железном муравье. Хочется пожелать Йозуа, чтобы был в крепком здравии летом и на российской земле показал класс. А с наставниками и клубом ему уже повезло. Ведь Хайнкес психологию больших футболистов понимает не хуже Гвардиолы – сам Юпп был великим нападающим, поэтому после ухода Анчелотти наш герой не проиграл. Да и «Бавария» тоже, впереди сражения в плей-офф ЛЧ.

А Германия выиграла, раз у нее такая система подготовки. Можно попасть в «Баварию» в девятнадцать со стороны и заиграть. Вот бы в России появился парень, в которого в семнадцать не поверят в молодежке «Рубина» - бывшего чемпиона, как «Штутгарт». В восемнадцать он заиграет в «Енисее», а через год в «Спартаке» и сразу побежит так, что станет основным в сборной России и окажется игроком года в 22. Да, в России были истории деревенских подъемов, но стабильностью потом эти таланты не блистали.

А вот в профессионализм Киммиха немцы верят, он даже школу окончил успешно, отличник. Можно восхищаться тем, как в Германии поддерживают местных игроков и не позволяют им отвлекаться от игры. Гвардиола тут, конечно, помог своей одержимой верой, но трудолюбие и упорство проявил сам Киммих. Его приз не только награда от болельщиков, отдавших голоса. Йозуа уважают как футболиста коллеги и соперники. Вырос очень сильный ассистент, и понятно, что это только начало. Победа на Кубке Конфедераций в России была репетицией, дальше по курсу у Киммиха штурм новых вершин.

В двадцать два года у Йозуа два чемпионских титула. Будет и третий, а также звание «Игрок года», которое до универсального футболиста получали легенды.