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Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
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Что почитать? Подборка свежих книг о футболе

сегодня, 16:10

Футбол интересно смотреть, о футболе можно часами говорить и спорить, а еще о футболе полезно читать, причем не только статьи на «Соккер.ру», хотя их – в первую очередь.

Крис Андерсон и Дэвид Сэлли – «Игра с числами. Виртуозные тактики и стратегии на футбольном поле».

Издание этой любопытной книги на русском языке увидело свет в 2016 году, но мне удалось добраться до нее не сразу. Впрочем, это не столь важно. Пометьте для себя, что «Игра с числами» не утратит своей актуальности еще долго. Это книга для тех, кому недостаточно поверхностного взгляда на футбол и хочется проникнуть в самые глубины, залезть под кожу любимой игре. «Игра с числами» дает одну из таких возможностей: посмотреть на футбол с точки зрения чисел, сравнить его с другими видами спорта, переформулировать для себя ряд фундаментальных истин, вроде той, что забитый мяч не столь ценен, как не пропущенный гол. В книге много показательных таблиц и диаграмм, это действительно серьезный научный труд, который заслуживает внимания усидчивых и внимательных к деталям любителей футбола.

Автобиография Джейми Варди – «Из ниоткуда»

Признаться, не являюсь поклонником жанра спортивной биографии: уж очень часто эти книги получаются пресными, однотипными и редко воистину раскрывают персонажа. Как по мне, есть смысл читать автобиографии либо любимых спортсменов, либо действительно неординарных личностей с особенным жизненным маршрутом. Варди относится ко второй категории, и у него действительно получился классный пацанский рассказ, где от клейма «бесперспективный», пьянок и драк в пабах до английского чемпионства – рукой подать. То есть всего три сотни страниц прочитать.

Владимир Стогниенко и Семён Павлюк – «Планета Футбола»

Если помните, несколько лет назад был телепроект «Планета Футбола», в рамках которого вышло 33 документальных фильма о футболе и том, что его окружает, в разных странах планеты. Книга – дополнение той симпатичной передачи, которая не только о футболе, но также о культуре, истории, путешествиях, привычках и нравах болельщиков всему свету. За футбольную часть в книге отвечает Владимир Стогниенко, а за антураж – его друг Семен Павлюк, кандидат географических наук. Тандем сработал отлично, описание поездок одновременно двумя авторами с разными первостепенными интересами является главной фишкой книги.

Руд Гуллит – «Как смотреть футбол. Руководство диванного эксперта»

Руд Гуллит, который пытался работать тренером, причем даже в Россию заглядывал, нашел себя в других амплуа – эксперта, журналиста, ведущего футбольных церемоний, а теперь и писателя. Название книги голландца может отчасти ввести в заблуждение, просто герр Руд изволил сыронизировать над собой. Гуллит попытался объять необъятное: это футбольный рассказ обо всем и ни о чем одновременно – тут и о тактике, и о тренировках, и об особенностях поведения команд и футболистов в тех или иных ситуациях на поле. Конечная заявленная цель – сделать из читателя «диванного эксперта», то есть научить его смотреть футбол так, чтобы больше видеть и анализировать. Подойдет скорее для болельщиков начального уровня, все-таки в книге проговаривается масса настолько банальных и очевидных вещей, что любители футбола со стажем заскучают.

Игорь Рабинер – «Как возрождали „Спартак“»

Не успел «Спартак» выиграть чемпионство, а Игорь Рабинер уже издал книгу, в которой московскую команду, наконец-то, возрождают после того, как ее убивали в «нулевые». Понятно, что книга будет интересна только болельщикам «Спартака», да и то скорее не как литературный труд, а как талисман на память о чемпионском сезоне. По сути, это просто подборка периодических статей Рабинера за сезон 2016/2017 и интервью с действующими лицами. Я бы сказал, что литературная ценность, в том числе из-за нудноватого, с постоянными повторами и отсылками авторского стиля, невысока, но «Как возрождали „Спартак“» - это та ложка, которая дорога к обеду. Рабинер догадался ее подать – вот и молодец.

Геннадий Орлов – «Новейшая история „Зенита“ 2.0»

Есть персональная рекомендация и для болельщиков «Зенита» в виде книги Геннадия Орлова, вернее в дополненном переиздании предыдущей версии. Виллаш-Боаша, Кержакова и Халка на обложке сменили Луческу, Дзюба и Жулиано, но фундамент книги остался прежним: Геннадий Сергеевич рассказывает, как «Зенит» оказывался на краю пропасти, как жил в бедности и чем заслужил свалившееся на него счастье. Книга не является хронологией или энциклопедией, что подчеркивает сам Орлов, это просто авторская интерпретация событий, свидетелем которых автор непосредственно выступал. Добрая книга о «Зените», написанная человеком, которому «Зенит» небезразличен.

Автобиография Джанлуиджи Буффона (в соавторстве с Роберто Перрони) – «№1»

Это больше похоже на большую статью (или монолог), нежели на полноценную книгу. Полторы сотни страниц не самым мелким шрифтом – пыль для летчика, за пару часов можно прочесть. Но самое важное, что на этих страницах много личного, живого, так что рекомендуется не только персональным поклонникам Джиджи.

Кайоли Лука - Великое противостояние. Месси vs Роналду

Некоторые книги хочется рекомендовать, от других – остерегать. Вообще, выход противостояния Месси и Роналду на орбиту бумажных носителей до того, как они завершили карьеры, странное решение. Очевидно, что это книга-однодневка, ведь противостояние в той или иной форме продолжается, рекорды бьются. А разве интересно следить за вчерашним днем? Кроме того, всем, кто еще не утратил интереса к этой афише «Месси vs Роналду» (уставших от их противостояния тоже хватает), известно, что во время очередного выяснения отношений между Лео и Кришем самое интересное всегда происходит в комментариях. В случае с книгой оперативное обсуждение в большой аудитории проблематично, что, в общем-то, убивает основной смысл затеи. Да и в целом сама книга – 240-страничный манифест штампов и чужих мнений, закавыченных и не очень.

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RussianHorse
RussianHorse ответил Аргeнтинeц
сегодня в 18:48
Аргeнтинeц:
Марти Перарнау "Пеп: конфиденциально" на русском вышла
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 18:45
    История зенита - это фантастическая литература))
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 18:43
    У меня последняя покупка книги о футболе- это книга Пирло "Думаю,следовательно,играю"
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 17:19
    Генка Орлов: "Позорнейшая история Зенита 2.0"
    piercman
    piercman
    сегодня в 16:16
    три поросёнка скачать книгу бесплатно без регистрации без смс
    Аргeнтинeц
    Аргeнтинeц
    сегодня в 16:15
    Марти Перарнау "Пеп: конфиденциально" на русском вышла
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