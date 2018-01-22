Рурское дерби, которое мы потеряли

Переход Горецки в «Баварию» напомнил, скольких сильных игроков за последние годы лишились «Шальке» и «Боруссия». «Соккер.ру» представляет, каким крутым могло быть рурское дерби!

Убиваем двух зайцев одним выстрелом – напомним о лучших игроках, которые сбегали из Дортмунда и Гельзенкирхена за последнее десятилетие, а попутно сравним две эти армады, чтобы выяснить, какая из команд утратила более мощный состав.

Мануэль Нойер vs Митчелл Лангерак = победа «Шальке»

«Боруссия» не теряла голкиперов мечты в новейшей истории, Вайденфеллер завершит карьеру в Дортмунде, а Леманн уходил в «Арсенал» давно и уже не играет. Однако для симметрии вспомним австралийца Лангерака, сейчас скатившегося до Японии. В каком-то смысле потеряли парня, который мог быть перспективным. А про Нойера можно не начинать – «Шальке» отдал «Баварии» сокровище. В этой паре исход однозначный.

Рафинья vs Свен Бендер = победа «Шальке»

Свен Бендер ушел из «Боруссии», потому что вследствие частых травм проиграл конкуренцию, переход в команду брата – леверкузенский «Байер», был необходим, чтобы не потерять карьеру. Рафинья же в 2010 году перешел в «Дженоа» после пяти успешных сезонов в «Шальке», но провел в Серии A всего лишь один сезон: обратно в Бундеслигу его призвала «Бавария», за которую бразилец выступает почти семь лет. Вот если Свен сможет перезагрузиться в «Байере», а потом так проявит себя на топ-уровне, тогда результаты «версуса» могут быть пересмотрены, пока же – раунд за Рафиньей.

Жоэль Матип vs Невен Суботич = ничья

Суботич пока остается игроком «Боруссии», но в действительности он уже потерян и для дортмундцев, и для рурского дерби. Карьеру сербского защитника разрушили травмы, не верится, что Невену по силам вернуться к тому времени, когда его агенту наперебой звонили из топ-клубов. Матип, который по свободному трансферу перешел из «Шальке» в «Ливерпуль», тоже подвержен повреждениям, но камерунец пока все-таки играет чаще, чем не играет. Жоэля и Невена сложно рассудить: Суботич на протяжении двух-трех сезонов входил в десятку лучших защитников планеты, зато Матип уехал в АПЛ и проявил себя на новом уровне.

Бенедикт Хеведес vs Матс Хуммельс = победа «Боруссии»

Первое очко «Боруссии» приносит Матс Хуммельс, хотя состязался он с весьма важным для «Шальке» человеком и партнером по сборной Германии. На победном ЧМ-2014 и Хуммельс, и Хеведес играли в основном составе, но в данном случае Матс – банально более талантливый из двух сильных защитников. К тому же, у Хуммельса пока отлично складывается карьера за пределами Рура – он лидер обороны «Баварии», в то время как у Бенни в «Ювентусе» начало карьеры не задалось.

Сеад Колашинац vs Маттиас Гинтер = ничья

Очень часто «Шальке» лишается сильных футболистов, не получив за них компенсации, и это печальная история для «кобальтовых». Колашинац, Матип, теперь вот Горецка – все ушли свободными агентами. «Боруссия» за Гинтера выручила 17 миллионов, отправив его летом к одноклубникам в Менхенгладбах, а «Шальке» довольствовался добрым словом Колашинаца перед тем, как он подписал контракт с «Арсеналом».

Иван Ракитич vs Илкай Гюндоган = победа «Шальке»

Семь лет назад Ракитич был продан «Севилье» за сущие копейки – «Шальке» получил 2.5 миллиона евро. Сейчас Иван играет за «Барселону» и стоит, как минимум, полсотни миллионов евро, а трофеев у него больше, чем у «Шальке» за полвека. Если Ракитич играет за предыдущую команду Гвардиолы, то Гюндоган – за нынешнюю. Пока в пользу хорвата говорят его трофеи и успехи с каталонцами, но Илкай очень близко и может догнать своего оппонента, если окончательно откажется болеть и мощно проведет несколько сезонов.

Леон Горецка vs Марио Гётце = победа «Боруссии»

Гетце, конечно, вернулся в «Боруссию» после трех сезонов в «Баварии», вот только он уже не тот, каким был на момент отъезда в Мюнхен. 2012 – 2014 годы – самый успешный период в карьере Марио, тут и финал Лиги чемпионов, и переход в «Баварию», и решающий гол в финале чемпионата мира. По масштабу личности Гетце пока затмевает нынешнего Горецку, однако Леон, который на три года моложе Марио, может превзойти оппонента, если сверкнет на ЧМ-2018 и приживется в «Баварии» лучше самого Гетце.

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Юлиан Дракслер vs Иван Перишич = ничья

В этой дуэли сходятся футболисты, уходившие из рурских клубов в «Вольфсбург». Один – потому что очень хотел играть, а другой, возомнивший себя большим талантом, якобы на повышение. Сейчас Дракслер в ПСЖ, а Перишич – в «Интере», и хотя Юлиан талантливее, зато у Ивана есть характер и качества, делающие его стабильным футболистом. В общем, пока ставим уравновешивающий знак равенства.

Месут Озил vs Генрих Мхитарян = победа «Шальке»

«Шальке» отпустил Озила в «Вердер» за 5 миллионов евро, а потом Месут дорос до «Реала», «Арсенала» и стартового состава сборной Германии. Мхитарян, похоже, станет его новым одноклубником, хотя, скорее всего, только полгодика. Как бы то ни было, Озил при всей своей склонности к лености пока что круче Мхитаряна, который не был чемпионом мира и из Мадрида приглашений не получал.

Лерой Сане vs Усман Дембеле = победа «Шальке»

На сегодняшний день предпочтение однозначно отдается Сане, который и в «Шальке» блистал на протяжении полутора лет, и в «Манчестер Сити» за тот же срок дорос до важного статуса. Дембеле еще только предстоит раскрыться в «Барселоне» после 105-миллионного трансфера из «Боруссии». Впрочем, оба молодых игрока еще могут прославить клубы, из которых вышли.

Клас-Ян Хунтелар vs Роберт Левандовски = победа «Боруссии»

Клас-Ян отдал «Шальке» лучшие годы, а прошедшим летом благополучно вернулся в Амстердам. С форвардами на пике «кобальтовые» не прощались, в отличие от «Боруссии», которая воспитала для «Баварии» Левандовски. Роберт вне конкуренции.

Общий счет: 5:3 в пользу «Шальке» (+3 ничьих)

Навскидку может показаться, что «Боруссия» чаще отпускала крутых игроков, но истина познается в сравнении, и «Шальке» показывает, что их потерянный состав даже круче. А еще можно сыграть в интересную игру и посчитать количество бывших футболистов рурских клубов в «Баварии». Получается впечатляюще: Нойер, Рафинья, Хуммельс, Левандовски, на подходе Горецка. Можно добавить Гетце, который уже вернулся в альма-матер из Мюнхена.