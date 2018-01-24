«Ливерпуль» пробует обхитрить «Спартак»

Маркович – трансферный прокол «красных», но раз Каррера требует футболистов, «Спартак» может подписать Лазара? «Соккер.ру» анализирует идею.

Промеса могут выкупить зимой

Квинси вроде бы принял решение остаться до лета. Но ведь может передумать. Разве Промес свято верит, что за ним придет большая команда из АПЛ по итогам матчей в плей-офф Лиги Европы? Или после встреч в чемпионате и Кубке России? Вряд ли. Поэтому не стоит недооценивать «Саутгемптон» и любой другой клуб АПЛ. У тамошних команд всегда найдутся деньги на одного новичка за большие деньги.

Болельщикам «Спартака» кажется, что «Святые» - середняк. Но они могут потратить больше, чем Федун. «Саутгемптон» продал Ван Дейка за 79 миллионов евро, планирует подписать форварда «Монако» за 25. И у них остаются деньги на еще одного голландца. Промес не хочет уходить до лета, «Спартак» не хочет терять игрока, «Святым» будут отказывать. Но до той поры, пока не активируют опцию выкупа.

Суммы назывались разные, от 30 до 40 млн. евро, в районе половины цены Ван Дейка. Также учитывайте, что Каррера не раз намекал, что приходится считаться со значимостью Квинси. Голландец работает не только в плюс, но и в минус. Проще говоря, морально «Спартак» к уходу лидера готовится давно. А поскольку потенциальные покупатели Квинси понимают, что до лета опция выкупа контракта хавбека не изменится, то могут проявить настойчивость, пока Промес не вырос в цене.

Как думаете, Федун откажется, если за голландца отдадут сумму отступных по контракту? Не сможет, даже если захочет – переговоры начнут вести прямо с игроком, как ПСЖ с Неймаром. И в таком случае нужно думать, что «Спартаку» нужны сильные новички.

Седьмой лишний из «Ливерпуля»

Маркович давно на рынке, летом к нему присматривался «Зенит». А теперь очередь «Спартака» и «Локомотива», который якобы тоже приценивался, но Семин выступил против. Но, пожалуй, после самого яркого влета российского клуба прошлого года – печально знаменитых 7:0, «Ливерпуль» мог бы оказать посильную помощь москвичам, отдав одного из своих игроков. Но проблема в том, что Маркович может не стать восьмым чудом света в Москве, а скорее разочаровать.

Он ведь седьмой в рейтинге, если считать хавбеков «Ливерпуля», отняв молодежь. А поскольку Салах на официальном сайте клуба среди нападающих, то даже среди нападающих Лазар тоже только седьмой. Перекличка со знаменитым счетом, ведь Фирмино бывший полузащитник, но играет в центре атаки. Старридж, Мане – форварды, Ингз и Соланке – тоже. Получается шесть человек, ведь Ориги в аренде в Германии.

Марковича тоже отправляли в другие клубы раньше, но не помогло. Подтянулся по форме, но не играет. И вряд ли начнет даже после потери Коутиньо. Ведь у Лазара есть скорость, но мало свежих мыслей. Не поможет, как когда-то Лаллана. Такое ощущение, что трансферный рынок немного издевается над «Спартаком» после летних проколов. Ведь Каррере реанимировать неудачливого новичка «Ливерпуля» выгодно только в одном случае – если «Спартак» выбьет удобные для себя условия.

Даже если Квинси неожиданно уедет сейчас, то выгоднее не Марковича покупать, а кого-то в идеальной форме и, быть может, даже чуть дороже.

Трансферный провал «Ливерпуля»

Чтобы ответить на вопрос, необходимо вспомнить, как и когда англичане подписывали сербского форварда. Маркович всегда занимал промежуточное место между центром атаки и позицией классического плеймейкера. При этом скорость позволяла сыграть с оттяжкой к флангам, так что Лазар по позиции – игрок атаки, в очень широком смысле и с возможностью игры на любой из позиций.

Классический сербский талант, которому хватило двух лет в основе «Партизана», чтобы «Бенфика» заплатила 10 миллионов евро, испугавшись проиграть борьбу конкурентам. На «Да Луж» парень заиграл сразу, и теперь уже английские «красные» поспешили. «Ливерпуль» выложил 22.5 миллионов фунтов, дело было в 2014-м. И чтобы вы понимали ценность таких денег, важно напомнить – за три года до этого Суарес приехал за 26.5 млн. евро.

Конечно, «Ливерпуль» не скупился и при других сделках – Лаллана, Балотелли и Ловрен пришли за похожие деньги, но заиграл в итоге только первый и далеко не сразу. Дешевле Марковича в «Ливерпуле» оказались многие звезды, пускай и пришедшие чуть раньше. «Бенфика» славится мастерскими продажами, и Лазара они в «Ливерпуль» «сдали» технично. Как раз в момент, когда англичан тренировал Роджерс, неспособный развить таланты никого из перечисленных выше недешевых футболистов.

У цели «Спартака» есть большой плюс

В умелых руках Лазар может возродиться. Но тут не библейская история, а банальное доверие футболисту, который нужен в основе. Педро Роша, Джано, Мельгарехо и Попов не играли во второй волне атаки так, как Промес. А сам Квинси уйдет летом, если все сложится так, как голландец мечтает. Уже сейчас нужно думать, как вырвать из цепких лап футбольных богачей с приманкой в виде игры за клуб топ-5 талантливого исполнителя.

Критика Марковича справедлива – провалил шанс закрепиться в «Ливерпуле». Но молодому человеку всего двадцать три года. «Партизан» его рано отпустил, поскольку сербы думают не о будущих победах на европейской арене, а о заработках. У «Бенфики» приблизительно та же модель ведения бизнеса. В Португалии универсал оказался, поскольку «Ливерпуль» заплатил почти в полтора раза больше, чем «орлы» отдали «гробовщикам».

«Спартак», если удачно обставит сделку, получит Марковича, пережившего разочарования и ждущего нового вызова, за меньшие деньги. Плохо, что Лазар три года не прогрессировал, ведь «Фенербахче» и «Спортинг» его контракт не выкупали после аренд, но если Каррера уверен в своих магических способностях и после возвращения на арену «худшего игрока Серии А» Луиса Адриано хочет поработать с одним из главных трансферных разочарований в истории «Ливерпуля» – пусть «Спартак» рискует.

Футболистов, которых «красные» забирали за двадцать миллионов фунтов, невозможно перевезти в РФПЛ на пике, а вот на спаде или в состоянии застоя можно.

Лазар может согласиться на РФПЛ

Марковичу нужна игровая практика, чтобы помечтать о возвращении в сборную Сербии. А «Спартаку» не помешает игрок группы атаки. Поводов для сделки хватает, но если «Ливерпуль» отдает москвичам втридорога игрока, окончательно сбившегося с пути – нельзя соглашаться. Трансфер Марковича является тестом для директоров и тренера «красно-белых». Ведь им надо оценить состояние игрока без практики. Причем важно учесть, что в «Фенербахче» и «Халл Сити» у Марковича были травмы, а в «Спартаке» ни доктора Хауса, ни доктора Лю.

Поэтому Лазар только в теории рискованная, но перспективная сделка, ведь нахлебался горя и продолжает искать свой клуб, обладая скоростными качествами, которых хватает для достойной игры не в АПЛ, но в РФПЛ. На практике Клопп, который умеет реанимировать футболистов и доверять им, разводит руками – в его команде Марковичу места нет. Так что «Спартак» могут использовать в качестве рекламной площадки при поисках нового клуба для серба.

Но согласитесь, что такая покупка или аренда в стиле Федуна и менеджеров «красно-белых». И если улыбнется фортуна, то получится, как с Луисом Адриано. Приехал неплохой игрок в ужасной форме и набрал кондиции, чтобы в дальнейшем помогать. Оптимизм и пессимизм в одном флаконе. Но Маркович, если вспомнить его решения в матчах за «Бенфику» - игрок незаурядный. Просто не раскрытый ни одним из тренеров, с которыми поработал. Но тут важно не забывать о нестабильности и минусах потенциальных конкурентов Марковича.

Вполне возможно, что Каррера просит еще одного игрока, способного провести атаку со смещением на фланги. Не исключено также, что Попов или другие покинут «Спартак» зимой, поэтому интересоваться стоит. Но важно оценить риски. Если «Ливерпуль» хочет всунуть москвичам глубоко запасного игрока – хотят еще раз разгромить «красно-белых».