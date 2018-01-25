Добродошли, Никола! Сербский легион «Спартака»

В РФПЛ поиграло больше сотни сербов, а в «Спартаке» это число близится к десятку. «Соккер.ру» вспоминает соотечественников Николы Максимовича в красно-белой команде.

1. Милан Йович = 10 матчей (2000 год)

Серб-первопроходец появился в «Спартаке» в последний год прошлого века. Воспитанник белградского «Партизана» присоединился к команде Олега Романцева в начале 2000 года, но продержался в составе на тот момент бессменного гегемона чемпионатов России всего лишь полгода. За это время Йович принял участие в десяти матчах (только три в стартовом составе, в основном выходил на замены в концовке) и отметился двумя «горчичниками», зато считается чемпионом России – никому из спартаковских сербов титул больше не покорялся, пусть вклад Милана в то «золото» и не был решающим. После ухода из «Спартака» присоединился к новороссийскому «Черноморцу», а в начале нулевых выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн», в котором завершил карьеру в 28 лет. Повесив бутсы на гвоздь, остался жить в России.

2. Предраг Ристович = 0 матчей (2001 – 2002 год)

Вратарь, на счету которого есть даже один матч за сборную Югославии, продержался в «Спартаке» полтора года и даже стал свидетелем последнего чемпионства романцевской эпохи. Но именно – только свидетелем, ведь за полтора года Ристович не сыграл ни в одном официальном матче за «Спартак». Так и вернулся на родину несолоно хлебавши. Вскоре Предраг очутился во втором дивизионе чемпионата Бельгии, где на протяжении четырех лет защищал цвета «Антверпена» - давнего обидчика «Спартака» в памятном полуфинале Кубка Кубков.

3. Горан Тробок = 49 матчей, 1 гол (2003 – 2004 год)

В начале «нулевых» был ключевым игроком белградского «Партизана», где работал под руководством Лотара Маттеуса. Тробок должен был перейти в «Лидс», который тогда был силен, но не впечатлил англичан на просмотре и выбрал запасной вариант – «Спартак». В 2003 году появлялся на поле нерегулярно, но в следующем сезоне получил место в стартовом составе у Невио Скалы. Выходил на поле в одной команде с Дмитрием Аленичевым и Александром Самедовым, даже забил победный гол в ворота «Кубани» на 90-й минуте выездного матча. Затем попал под чистку состава, организованную новым руководством клуба, и отправился по непопулярному полтора десятилетия назад маршруту – в Китай. Впрочем, в Поднебесной надолго не задержался и карьеру завершал на Балканах, хотя в один момент был близок к подписанию контракта с ярославским «Шинником».

4. Михайло Пьянович = 61 матч, 17 голов (2003 – 2006 год)

Рекордсмен среди соотечественников по числу матчей за московский клуб. Пьянович показывал завидную результативность на родине, выступая за «Црвену Звезду», но в «Спартаке», куда перешел за 800 тысяч евро, забивал не так часто, что не помешало ему стать авторитетом среди фанатов. Пьяновичу наравне с Видичем даже была посвящена кричалка: «Сердце Старкова склонно к измене и перемене, как ветер мая. То Павлюченко, то Кавенаги, а забивает только Михайло. Михайло Пьянович! Михайло Пьянович!»

5. Срджан Станич = 14 матчей, 1 гол (2003 – 2004 год)

Автор первого сербского гола «Спартака» (26 июля 2003 года в ворота «Торпедо»), но это, по сути, единственное, чем запомнился Станич со знаком «+». Из трех сербов, появившихся в «Спартаке» летом 2003 (он, Пьянович и Тробок), оказался самым дорогим и самым бесполезным. А еще тогдашний владелец «красно-белых» Андрей Червиченко сетовал: «Станич стоил 400 или 450 тысяч евро, а мы за него отдали миллион. Остальные деньги куда-то разошлись по дороге». Дальнейшая карьера подтвердила класс Станича: заштатные клубы Сербии, команды из чемпионатов Венгрии, Боснии и Герцеговины, Черногории.

6. Душан Петкович = 20 матчей, 3 гола (2004 год)

До перехода в «Спартак» отметился в «Мальорке», «Вольфсбурге» и чемпионате Японии. Но кроме родного ОФК, в который возвращался полдесятка раз, Душан подолгу нигде не задерживался. Петкович запомнился бенефисом в матче против «Сатурна», в котором он завершит карьеру в 2007 году. На 67-й минуте сербский защитник вывел «инопланетян» вперед, поразив собственные ворота, но в самой концовке встречи реабилитировался и вырвал для «Спартака» ничью 2:2. А еще Петковича на всю жизнь запомнили тогдашние врачи и массажисты «красно-белых»: футболист он, может, и не самый выдающийся, зато атлет отменный. По признанию доктора Лю: «Выглядел как культурист. Мышцы каменные. Ох, и мучились с ним массажисты!»

7. Неманья Видич = 41 матч, 4 гола (2004 - 2006 год)

Тот же доктор Лю сыграл важную роль в карьере Видича, подлечив ему спину во время короткой остановки сербского защитника в Москве. По сути, «Спартак» стал для Неманьи всего лишь полезным перевалочным пунктом по пути в «Манчестер Юнайтед» и к славе, но болельщики успели полюбить Видича и тоже посвятили ему куплет в той же песне, где упоминался Пьянович: «Даже в защите сердце Старкова склонно ко всяким экспериментам. Ставит Дедуру и даже Ковтуна, а лучше всех Неманья Видич! Неманья Видич! Неманья Видич!»

8. Марко Петкович = 8 матчей (с 2017 года)

Почти дюжину лет не было в «Спартаке» сербов, и вот прошедшим летом подъехал Марко Петкович. Правый защитник выступал за «Црвену Звезду», а в «Спартак» перешел на правах свободного агента. Впрочем, пока проигрывает конкуренцию Андрею Ещенко, а когда играет, поднимает споры о соответствии своего класса амбициям «красно-белых». Впрочем, Массимо Каррера крест на Петковиче ставить не спешит, и я не буду. Вдруг Марко всех нас еще удивит?

9. Никола Максимович = новичок (с 2018 года)

«Спартак» договорился об аренде из «Наполи» сербского защитника Максимовича, за выкуп трансфера которого прошедшим летом «партенопейцы» отдали 20 миллионов евро. Этот человек способен серьезно усилить оборонительную линию «Спартака», пусть и на временной основе. Максимович успешно прошел медицинский осмотр, осталось подписать контракт и познакомиться с новыми партнерами. Пожелаем удачи Николе!

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