Жозе пускает корни

Кажется, это всерьез и надолго. Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» уверен, что португалец возьмет-таки чемпионство с МЮ.

Январское трансферное безумие разбавилось новостями из тренерского цеха. В «Юнайтед» жестоко проигнорировали все слухи о Моуриньо и ПСЖ, пресекли всяческие поползновения охочих до звезд парижан и продлили контракт с португальцем. Новое соглашение между клубом и тренером рассчитано до 2020 года. При этом стороны могут автоматически продлить договор еще на один сезон.

Очень удобный контракт, который позволяет и тренеру, и клубу опираться друг на друга, выстраивая долгосрочную стратегию. После ухода Алекса Фергюсона из МЮ попытки сколотить такие отношения с Дэвидом Мойесом и Луи ван Галом закончились провалом. Сейчас, кажется, боссы МЮ поняли, за кого следует уцепиться, чтобы создать конкуренцию очень мощным в финансовом и игровом плане конкурентам – «Манчестер Сити» и «Челси» в первую очередь.

Моуриньо по традиции дает много поводов для критики – он таким был всегда. Различались только нюансы. В годы триумфов его нытье и вечные жалобы считали признаком стиля, умелым троллингом, когда дела не ладились, его за это же осмеивали, а слыша очередной пассаж португальца про поля, календари, трансферы конкурентов, нехватку денег, обилие травм и так далее, люди делали кислую мину, какую обычно изображают, когда тебе стыдно не за себя, а за кого-то другого, с кем ты даже не знаком и как бы стыдиться не должен.

Критиковали Моуриньо зачастую и за сам игровой стиль, который исповедуют его команды. Его нельзя назвать каким-то эффектным, воздушным, ярким. Он сугубо утилитарный и жесткий. Если нужно выстроить автобус – он будет стоять. Если нужно сыграть агрессивно почти за гранью – так и будет сыграно. И опять же, насколько – все зависит от контекста. В «Интере» 2010 года и «Челси» 2005 года Моуринью восхищал людей этим подходом.

В «Манчестере» 2017-го и 2018-го его в основном критикуют. По самой игре МЮ заметно, что Жозе находится на стадии оттачивания работы. Обычно, кстати, он проводил это чуть оперативнее, чуть быстрее. Но тут возможны варианты проволочек во взаимодействии с руководством. Все прекрасно помнят известное выражение Моуриньо о том, что он максимального результата с командами добивается на второй сезон работы.

Получается, нынешний должен быть триумфальным. Однако португалец вместо этого установил рекорд в минувшем сезоне, выиграв Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок. Такого тренерам-дебютантам в МЮ не удавалось. При этом «Юнайтед» сходу не стал показывать того футбола, который был нужен Моуриньо. Он строил команду. Он строит ее и сейчас. Просто темпы поначалу были не слишком высоки. Да, Погба, Ибрагимович – мощное усиление. Но Моуриньо всегда нужно больше, он может потребовать обновить хоть весь состав, если тот не будет соответствовать его видению.

Настойчивость в переговорах с собственным руководством – очень важное качество, которое позволило Моуриньо закрепиться в МЮ. Помните, на что в основном жаловался Мойес после изгнания с «Олд Траффорд»? Ему вместо усиления показали фигу. Потому что тренер не такого статуса, чтобы под него закупаться дорого и рисковать большими деньгами. С Моуриньо так не выйдет. А вьющийся под ногами ПСЖ только дополнительно подстегивал боссов «Манчестера»: скорее соглашайтесь на все условия Мастера, а то уйдет.

Последние трансферы «Юнайтед» как бы готовили к неизбежному – руководство клуба приняло позицию Моуриньо и дало ему карт-бланш. Обнадежили и независимые финансовые отчеты, которые показывают положительную тенденцию в делах «Юнайтед». «Красные дьяволы» словно переломили нисходящий тренд и начинают постепенно двигаться наверх. Пусть для этого приходится потратиться чуть ли не больше «Манчестер Сити» - это всего лишь избавит прессу и болельщиков от одного из пунктов жалоб Моуриньо – нехватка выделенных средств на трансферы. Впрочем, может и не избавить – это же Жозе.

Сейчас у него потрясающая атака по цене и возможностям. Кто-то скажет, что использует он ее не лучшим образом – игру МЮ не назовешь искрометной и остроатакующей, но все еще остается ощущение, что это немного не тот «Юнайтед», который нужен Моуриньо, который видит сам тренер. Необходимо внести несколько штрихов. Вероятно, речь может идти об организации оборонительной работы. Да, МЮ надежен сзади, но обеспечивается эта надежность в основном запасом прочности полузащитников и вратаря, а не действиями игроков обороны.

Это Матич, Янг, Де Хеа должны впахивать, чтобы МЮ в очередной раз пропустил меньше, чем соперник. Тогда как Рохо и компания в основном запоминаются подброшенной для того же Де Хеа работой. А когда у тебя команда не слишком уверена в защитниках, сложно раскрепоститься в атаке. Возможно, Моуриньо что-то знает про возможности своей обороны, поскольку пока не приобретаются звездные защитники (или их всех скупил втридорога «Сити»), а сам португалец демонстративно подчеркивает, что его игра обороны устраивает.

Получается, что Моуриньо потерял, так это темп, ритмичность. Сезонное, как правило, выстраивание игры затянулось на чуть более длительный срок. Гибкости в построениях тоже поменьше. Даже на бровке и на пресс-конференциях Жозе не всегда дает жару, который от него исходил ранее. Возраст, опыт, сам он это называет мудростью. Потому и решил осесть в «Манчестере» на подольше. Сам он подчеркнул, что может и хочет продлить отношения с клубом и за пределами уже обновленного контракта.

Пора бы Жозе остепениться и взяться за долгосрочное выстраивание чего-то фундаментального. Обвинять человека, который столько выиграл уже после множества побед, в отсутствии мотивации и амбиций довольно смешно. Особенно когда под боком есть сильные раздражители: бывший его «Челси», вечный антипод «Сити» да еще и с Гвардиолой. Нет, тут невозможно утратить мотивацию. Но чтобы взять чемпионскую вершину, на этот раз нужно постараться посильнее.

И последние вложения МЮ говорят о том, что в руководстве это осознали, а строительство доверили Моуриньо, который стал чуть степеннее, но остается не менее амбициозным и умелым. В общем-то все говорят цифры. В 99 играх под руководством Моуринью МЮ выиграл 61 матч, 23 раза сыграл вничью, проиграл 15 поединков. На этом отрезке команда забила 176 голов, пропустила 70.