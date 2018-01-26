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Убожество, ставшее мемом. Смеёмся над эмблемой «Лидса»!

сегодня, 15:10

Накануне столетия клуба боссы английского «Лидса» решились на смену клубной эмблемы и произвели фурор: «Соккер.ру» присоединяется к обсуждению потешного логотипа.

«6 месяцев разработки. 10 тысяч консультантов. Готовы к следующему столетию!», - бодро отрапортовала пресс-служба «Лидса», представив новый логотип клуба. Первое же впечатление таково, что безымянный сотрудник «Юнайтед» скачал лого из бесплатного фотобанка и немного поработал «Фотошопом». Прилепил название клуба и вставил найденную картинку в традиционный щит – и так сойдет! 10 000 консультантов, полгода работы? Серьезно?

Реакция не заставила себя ждать.

Фанаты «Лидса» незамедлительно создали петицию против новой эмблемы, число подписей на данный момент – около 75000. Внушительная цифра! Не остались в стороне легенды «Юнайтед». Ирландец Иан Харт, отдавший «Лидсу» десятилетие на стыке веков, не скупился на «комплименты»: «Это просто нелепость какая-то! Неужели клуб со столетней историей и таким наследием не смог придумать нечто достойное?!»

Пост собрал около 10 000 комментариев, большинство из которых, понятно, стебные. Шикарно отметились сотрудники пресс-службы «Зенита», нарисовавшие пародию гораздо быстрее, чем за полгода, и явно без 10 тысяч консультантов. Еще и спросили: «Мы все правильно делаем?»

А вот вариант для «Манчестер Юнайтед» с «дабом» от Поля Погба. В нем и то больше идентичности, чем в иконке из старорежимных футбольных симуляторов, которую «Лидс» пытается выдать за большой дизайнерский труд.

А вот и «Ньюкасл» с лошадиной мордой.

Эмблему «Лутон Таун» вряд ли пропустила бы цензура.

Зато эмблема «Лидса» могла бы участвовать в реслинге, нанося сокрушительные удары с локтя.

Фанаты «павлинов» устроили соревнование в творчестве и рисовали эмблемы не за 6 месяцев, а за 6 минут. Но это, конечно же, не считается, ведь без 10000 консультантов в наши дни невозможно создать что-то стоящее. И нестоящее тоже.


Вдоволь поугарали добрые люди над «обрезанной» шеей футболиста на логотипе. Не обошлось даже без кровавых зарисовок. Следующая картинка не рекомендуется к просмотру детям, беременным женщинам, впечатлительным людям и ортодоксальным фанатам «Галатасарая».

Но большинство все же предпочитало решать проблему «безголовья» мирным путем – пристраивая на надлежащее место головы своих друзей, знаменитостей, футболистов, а то и свои собственные. Какая разница, если хуже все равно не сделаешь?







Самые внимательные товарищи обнаруживали совсем уж забавные, необычные и даже пугающие связи.



Впрочем, все еще не так плохо. Вот если бы «Лидс» был не английским, а американским клубом… Вот где глаза начинают кровоточить!

Призывы к удалению эмблемы болельщики пытаются передать и на языке жестов. Вдруг по-другому в клубе уже не понимают после шести месяцев упорной работы над чудо-логотипом?

Подъехали и несколько занимательных видосиков! Острословы в комментариях просили руководство «Лидса» нанять еще 10000 консультантов, чтобы они сделали эмблему динамичной, как «гифка». Авторы видео с Мэтью Макконахи показали, что такая концепция имеет право на жизнь. Круто же!

А вот так «реагирует» Зак Галифианакис.

Пародия появилась и в русскоязычном паблике «Лидса». В качестве основы взят отрезок из фильма, известного в России под названием «1+1».

Такая волна негодования и троллинга не могла не докатиться до руководства «Лидса», исполнительный директор клуба Ангус Киннер выступил с заявлением, в котором пообещал «разобраться»: «Конечно, мы понимали, что новая эмблема, отличная от традиционных канонов жанра, могла вызвать полемику и споры. Мы были уверены в своей работе, но отзывы нас ошеломили. Исходя из этого, было решено, что процесс консультаций с болельщиками был недостаточным, поэтому он будет возобновлен. Клуб не хочет делать вещей, которые не нравятся большинству фанатов». Что ж, за обратную связь – респект. Ну и за то, что народ повеселили – тоже спасибо, чего уж там.

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Все комментарии
kanuni
kanuni ответил ст_прапорщик
сегодня в 21:39
Bottlers-это вроде как слэнг для неудачников у англичан.
Igorello97
Igorello97
сегодня в 21:17
Заказали пиар и получили.
dzvinka
dzvinka ответил ст_прапорщик
сегодня в 20:15
ст_прапорщик:
я ещё у ваших нарыл
так да, я уже гуглю этого ноу-нейма аргентинца, которого подписал саут, летом ведь ему к нам, если забьет хоть 5-7 голов каких)))
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил dzvinka
сегодня в 20:12
dzvinka:
дак конечно, бред бредом. Но вот мозгу редактора это подозрительным не показалось видимо)))
и у наших)))
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил dzvinka
сегодня в 20:08
dzvinka:
дак конечно, бред бредом. Но вот мозгу редактора это подозрительным не показалось видимо)))
я ещё у ваших нарыл
dzvinka
dzvinka ответил ст_прапорщик
сегодня в 20:03
ст_прапорщик:
что-то мне тоже стало подозрительно на предмет 10 тыщ консультантов
дак конечно, бред бредом. Но вот мозгу редактора это подозрительным не показалось видимо)))
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил dzvinka
сегодня в 20:01
dzvinka:
все конечно смешно, НО... ...никаких 10000 консультантов нанято не было. Товарищи редакторы. Фраза "10000 people consulted" означает, что просто якобы поинтересовались мнением у заявленного числа людей по поводу ожиданий от будущей эмблемы - не более! Ни о каких консультантах речи не идет. Фраза обычна и понятна простому английскому обывателю, но к сожалению для вас, она переводится в google-translate не так явно как ее более полная грамматическая версия - "10000 people has been consulted", при этом семантическое содержание которой полностью идентично.
что-то мне тоже стало подозрительно на предмет 10 тыщ консультантов
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:49
все конечно смешно, НО...
...никаких 10000 консультантов нанято не было. Товарищи редакторы. Фраза "10000 people consulted" означает, что просто якобы поинтересовались мнением у заявленного числа людей по поводу ожиданий от будущей эмблемы - не более! Ни о каких консультантах речи не идет. Фраза обычна и понятна простому английскому обывателю, но к сожалению для вас, она переводится в google-translate не так явно как ее более полная грамматическая версия - "10000 people has been consulted", при этом семантическое содержание которой полностью идентично.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 17:36
Эмблема, конечно, убогая, но эту не переплюнет:
Saang
Saang
сегодня в 17:21
Картина века: Ньюкасл бьет морду ЦСКА... А, это быль, я забыл...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 16:45
вагабонди свою эмблему видели? перед тем как пальцы гнуть)))
Jum13
Jum13
сегодня в 16:44
С Дерби Каунти самое оно )))
P.S. Как по мне - нормальная эмблема. Не хуже большинства
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 16:31
Мда уж... Стеб и троллинг этой эмблемы намного тупее, чем сама эмблема.
Кстати, я один заметил, что соккер начал "желтеть". Эти недоназвания в стиле желтушных сми только позорят сайт.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:17
Эмблему «Лутон Таун» вряд ли пропустила бы цензура. А вот на соккере пропустили без проблем!
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 16:15
Viduka
Viduka
сегодня в 16:09
Смех да и только. Интересно, кем были те 10 000 опрошенных людей? Явно не болельщики клуба. Подобного убожества даже врагу не пожелаешь. Да и на кой черт вообще менять эмблему? Действующая устраивает всех. А уж если решились на обновление, то сперва нужно создать несколько вариантов и выставить их на всеобщее голосование. Столетний юбилей можно отметить и по-иному, выпустив, например, особый комплект формы, как сделали в "Барселоне" перед сезоном 1999/2000. Но самый лучший вариант - начать свое второе столетие в Премьер-Лиге. Долгожданная путевка в высший дивизион станет куда более запоминающимся и радостным событием, чем смена клубного логотипа и прочая белиберда.
пелеvin
пелеvin
сегодня в 16:05
...это они просто эмблему спартака не видели )))
Roger Young
Roger Young ответил kukuruzonax
сегодня в 15:58
kukuruzonax:
Да и прошлая, не сказать чтоб прям шикарная была
гораздо лучше нынешней.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:57
Хорошо постебались =)
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 15:57
Да и прошлая, не сказать чтоб прям шикарная была
Shineheart
Shineheart ответил ATG
сегодня в 15:55
ATG:
До Ювентуса как раком до китая Лидсу. Хотя шуму подняли столько же если не больше
Хм, а если совместить этот логотип, с новым лого ювентуса, то это будут уже две детали пазла человека. Останется не так много!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:51
ATG
ATG
сегодня в 15:33
До Ювентуса как раком до китая Лидсу. Хотя шуму подняли столько же если не больше
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