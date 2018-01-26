Убожество, ставшее мемом. Смеёмся над эмблемой «Лидса»!

Накануне столетия клуба боссы английского «Лидса» решились на смену клубной эмблемы и произвели фурор: «Соккер.ру» присоединяется к обсуждению потешного логотипа.
«6 месяцев разработки. 10 тысяч консультантов. Готовы к следующему столетию!», - бодро отрапортовала пресс-служба «Лидса», представив новый логотип клуба. Первое же впечатление таково, что безымянный сотрудник «Юнайтед» скачал лого из бесплатного фотобанка и немного поработал «Фотошопом». Прилепил название клуба и вставил найденную картинку в традиционный щит – и так сойдет! 10 000 консультантов, полгода работы? Серьезно?
Реакция не заставила себя ждать.
Фанаты «Лидса» незамедлительно создали петицию против новой эмблемы, число подписей на данный момент – около 75000. Внушительная цифра! Не остались в стороне легенды «Юнайтед». Ирландец Иан Харт, отдавший «Лидсу» десятилетие на стыке веков, не скупился на «комплименты»: «Это просто нелепость какая-то! Неужели клуб со столетней историей и таким наследием не смог придумать нечто достойное?!»
Пост собрал около 10 000 комментариев, большинство из которых, понятно, стебные. Шикарно отметились сотрудники пресс-службы «Зенита», нарисовавшие пародию гораздо быстрее, чем за полгода, и явно без 10 тысяч консультантов. Еще и спросили: «Мы все правильно делаем?»
А вот вариант для «Манчестер Юнайтед» с «дабом» от Поля Погба. В нем и то больше идентичности, чем в иконке из старорежимных футбольных симуляторов, которую «Лидс» пытается выдать за большой дизайнерский труд.
А вот и «Ньюкасл» с лошадиной мордой.
Эмблему «Лутон Таун» вряд ли пропустила бы цензура.
Зато эмблема «Лидса» могла бы участвовать в реслинге, нанося сокрушительные удары с локтя.
Фанаты «павлинов» устроили соревнование в творчестве и рисовали эмблемы не за 6 месяцев, а за 6 минут. Но это, конечно же, не считается, ведь без 10000 консультантов в наши дни невозможно создать что-то стоящее. И нестоящее тоже.
Вдоволь поугарали добрые люди над «обрезанной» шеей футболиста на логотипе. Не обошлось даже без кровавых зарисовок. Следующая картинка не рекомендуется к просмотру детям, беременным женщинам, впечатлительным людям и ортодоксальным фанатам «Галатасарая».
Но большинство все же предпочитало решать проблему «безголовья» мирным путем – пристраивая на надлежащее место головы своих друзей, знаменитостей, футболистов, а то и свои собственные. Какая разница, если хуже все равно не сделаешь?
Самые внимательные товарищи обнаруживали совсем уж забавные, необычные и даже пугающие связи.
Впрочем, все еще не так плохо. Вот если бы «Лидс» был не английским, а американским клубом… Вот где глаза начинают кровоточить!
Призывы к удалению эмблемы болельщики пытаются передать и на языке жестов. Вдруг по-другому в клубе уже не понимают после шести месяцев упорной работы над чудо-логотипом?
Подъехали и несколько занимательных видосиков! Острословы в комментариях просили руководство «Лидса» нанять еще 10000 консультантов, чтобы они сделали эмблему динамичной, как «гифка». Авторы видео с Мэтью Макконахи показали, что такая концепция имеет право на жизнь. Круто же!
А вот так «реагирует» Зак Галифианакис.
Пародия появилась и в русскоязычном паблике «Лидса». В качестве основы взят отрезок из фильма, известного в России под названием «1+1».
Такая волна негодования и троллинга не могла не докатиться до руководства «Лидса», исполнительный директор клуба Ангус Киннер выступил с заявлением, в котором пообещал «разобраться»: «Конечно, мы понимали, что новая эмблема, отличная от традиционных канонов жанра, могла вызвать полемику и споры. Мы были уверены в своей работе, но отзывы нас ошеломили. Исходя из этого, было решено, что процесс консультаций с болельщиками был недостаточным, поэтому он будет возобновлен. Клуб не хочет делать вещей, которые не нравятся большинству фанатов». Что ж, за обратную связь – респект. Ну и за то, что народ повеселили – тоже спасибо, чего уж там.