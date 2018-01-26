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Плохие футболисты, ставшие тренерами

вчера, 23:01

В день рождения титулованного наставника, который ужасно играл в футбол, «Соккер.ру» собирает целую команду, где есть место не только Моуриньо! 

Голкипер

Леонид Слуцкий (Россия)

Эту историю даже знают те, кто не интересуются футболом? Молодой голкипер Леонид полез за котенком соседки на тополь, забрался высоко и упал. Перелом надколенника поставил крест на карьере голкипера, зато позже получили чемпиона России. 

Защитники

Рой Ходжсон (Англия)

Ходжсон играл в защите на почти что профессиональном уровне, но поскольку на его счету только матчи в клубах уровня «Эббсфлит Юнайтед», то Рой смело подходит для этого состава. Можете также поменять англичанина местами с Моуриньо на правом фланге. Очевидцы уверяют, что Жозе был таким же плохим защитником, как и хавбеком. 

Арсен Венгер (Франция)

Оцените иронию – Венгер и Моуриньо в одном составе. Арсен оборонялся примерно так, как в худших матчах его подопечные из «Арсенала»? Скорее всего, ведь хотя Венгер, в отличие от многих в этой команде, стал профессиональным футболистом, играл француз слабо. Первый профессиональный контракт в 24 года хорошие игроки не заключают. И на лавке почти всю карьеру не сидят. 

Рафаэль Бенитес (Испания)

Фанат «Реала» долго играл за «Кастилью» и готовился стать профессиональным защитником, даже в сборной Испании на Универсиаду в Мексику отправился, но жесткая игра соперника привела к травме. Так исчез «либеро» Бенитес, зато появился тренер, который с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, тренировал великие клубы в разных странах. Не всегда успешно, зато успехов добился! 

Арриго Сакки (Италия)

Сакки стал одним из самых великих тренеров в истории футбола, поскольку сумел реанимировать итальянскую тренерскую школу. Но до этого сын мастера по пошиву обуви пробовал стать звездой, мечтал играть за «Интер». Но на самом деле был ужасным защитником. А вот потом учил великих, вроде Барези и Мальдини! 

Полузащитники

Жозе Моуриньо (Португалия)

Сегодня тренеру МЮ исполняется 55 лет, но об игровой молодости вспомнить нечего. Его отец Фелиш выступал на приличном уровне, даже разок за сборную Португалии сыграл. А вот из младшего Моуриньо футболист не получился – выступал на разных позициях, в том числе на фланге полузащиты, но навыков не хватило. Зато в качестве тренера выиграл многое! 

Андре Виллаш-Боаш (Португалия)

Бывший тренер «Зенита» играл вратарем, а потом перебрался в опорную зону. Но рубился на таком низком уровне, что фактически участвовал в воскресной лиге. Очень быстро Андре понял, что футболист из него плохой, поэтому написал письмо Бобби Робсону и тот отправил его получать тренерскую лицензию в Шотландию. 

Авраам Грант (Израиль)

Фамилия Гранта была понятной фанатам футбола из России – Гранат. Но отец Авраама ее сменил, когда сумел выехать из СССР в Израиль после мировой войны. Младший Грант пытался стать футболистом, но попал в аварию на мотоцикле. Зато неудавшийся хавбек быстро стал тренером, еще в семнадцать лет, в молодежной команде бывшего клуба!  

Хорхе Сампаоли (Аргентина)

Наставник сборной Аргентины был подающим надежды молодым хавбеком из «Ньюэллс Олд Бойз» - той же команды, которая отказалась, а может просто не могла себе позволить, платить за лечение Месси в детстве. Но в девятнадцать лет Хорхе получил травму, не совместимую с игрой в футбол, и позже стал тренером. Неординарным и рок-н-ролльным, что и попробует доказать в России! 

Нападающие

Карлос Альберто Перейра (Бразилия)

Обычно в дворовом футболе тех, кто плохо играет, отправляют в ворота. Но чемпион мира маленького роста и родился в Бразилии, поэтому поставим его в атаку. Перейра вообще не был футболистом, зато был физруком. Причем замечательным, ведь смог из тренера по физподготовке вырасти в единственного наставника в истории, который побывал на шести мундиалях!

Маурицио Сарри (Италия)

Лидер Серии А, как известно любителям итальянского футбола, работал в банке. Должность была интересная – ездил по Европе и заключал контракты со всеми. Денег хватало, Сарри мог и дальше оставаться банкиром, ведь футболист из него не получился. Но пошел тренировать с низов до верхов. Если все сложится, в ближайшее время добьется места в списке легенд «Наполи». 

Запасные: Брюс Арена, Боб Брэдли (оба - США), Карлуш Кейруш (Португалия), Ральф Рангник (Германия), Ги Ру, Жерар Улье (оба - Франция), Альберто Дзаккерони (Италия), Брендан Роджерс (Северная Ирландия). 

Главный тренер

Диего Марадона (Аргентина)

Если собираем известных тренеров, которые были плохими или ужасными футболистами, то логично назначить тренером худшего наставника из величайших игроков. Марадона подходит идеально. Додумался пойти тренировать, хотя с его характером и привычками стать великим тренером невозможно. Зато сборную этих «дилетантов» мог бы возглавить – мог подсказать с позиции игрока-легенды. 

Впрочем, плохой футболист - не приговор. Как заявил когда-то безумный философ Сакки: «Чтобы стать великим жокеем, не обязательно до этого побывать лошадью». Итальянский наставник, дважды побеждавший в Кубке чемпионов, абсолютно прав – у людей, которые не были профессиональными футболистами высокого уровня, есть шансы стать сильными и успешными тренерами. Что и доказывает эта сборная.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:17
Слуцкий пожалуй должен быть в номинации " Футболист с большой душой, но с маленьким мозжечком, ставший тренером". И опять бывший ЦСКАвец стоит с топ-личностями футбольного мирового бомонда. Не смешно уже?). Сколько можно пиарить настоящих, прошлых с Гинер-лэнда???
ATG
ATG
сегодня в 02:41
физручеЛЛО №1
compka
compka
сегодня в 02:37
слуцкий причем тут?
MALOVAR
MALOVAR ответил Saang
сегодня в 02:23
Лжемоуринье плохой физик
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 02:22
Классная статья,много нового.жаль трофеи тренеров не упомянуты,было бы нагляднее,а то без трофеев только Зенит последние годы играет
MALOVAR
MALOVAR ответил piercman
сегодня в 02:21
3-1
piercman
piercman
сегодня в 01:38
карера должен быть в топе.
Saang
Saang
вчера в 23:04
Ну да... Хорошие физики остаются физиками, плохие физики идут преподавать физику...
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