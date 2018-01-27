Шевченко, Жирков и другие неудачные покупки Абрамовича

Не всегда просто оценить трансферы, но блогеру «Соккер.ру» Finn32 удалось выяснить, сколько сотен миллионов «Челси» заплатил за футбольных звезд, которые не заиграли.

Шевченко – худшая покупка Абрамовича?

Форвард возглавил список худших трансферов «Челси» по версии международного портала «Goal.com». Сам перечень, стоит признать, получился поверхностным, например, даже Муту места не нашлось. Нельзя ставить в один ряд Фернандо Торреса – испанец старался, мучился, но провалил попытку стать великим в составе «Челси» и обошелся лондонцам в космические деньги, и Халида Буларуза.

Голландец и не претендовал на подобную роль, чтобы быть в таких списках. Ладно, еще Жирков на 11-й строчке неудач – разочаровался Юрий поездкой в Лондон, не скрывает. Но что составителям списка плохого сделали Босингва или Мейрелеш? В разное время португальцы приносили пользу «Челси» и не запомнились под грифом «неудачные подписания». Были личные провалы, как у Кежмана, но на самом деле оценивать траты Абрамовича в эпоху, когда «Челси» сорил деньгами, можно и нужно иначе.

Сколько «Челси» потратил за всю эру Абрамовича?

Для начала оценим в лоб. Сколько миллионов фунтов заплатили с первого трансфера Романа Аркадьевича – покупки Глена Джонсона, до последнего на данный момент? Ответ легко запомнить – полтора миллиарда фунтов. Это 1.7 млрд евро или почти 120 миллиардов рублей, что без малого в три раза дороже, чем стадион «Крестовский».

Намного, намного больше, чем все траты «Спартака» в эпоху Федуна не только на трансферы, но и на клуб. Подбираются до двух миллиардов евро, а если кому-то хочется отнять продажи, чтобы получить чистый трансферный баланс, то он вышел негативным. Если от 1.5 миллиарда фунтов отнять 0.8 миллиарда, то получите убыток в размере 700 миллионов фунтов или 55 миллиардов рублей, что выше стоимости «Крестовского» со всеми доработками.

Можно оценить звезд прошлого по нынешним ценам?

Самое интересное, что ответ утвердительный – можно. Для этого нужно создать экономико-математическую модель, чем и занялись аналитики из Англии. В результате вывели современную цену игроков из прошлого в АПЛ. Для этого учли инфляцию, цены по годам, не забыли подключить различные индексы, и в целом вывели модель, которую можно принимать за работающую.

Ведь если правила пересчета одинаковые для всех, то оценка получается любопытной. Так вот, цена трансфера Андрея Шевченко в «Челси» в современных деньгах равна 137 миллионам фунтов в деньгах этого года. То есть за Погба МЮ заплатил вроде бы больше, чем Абрамович за форварда «Милана» - 93 миллиона фунтов против 39 миллионов фунтов. Но деньги из прошлого были «дороже» нынешних!

В России, Беларуси или Украине понять смысл сказанного не просто. Ведь рубли, еще одни рубли или гривны из недалекого прошлого были мощнее на международных торгах, чем сейчас. Во всем привязка к международным валютам, и если за доллар или евро надо отдать вдвое больше родных денежных знаков – вы проиграли как покупатель. Так и здесь. Формально Погба стоил больше, но только если оценивать число, а не суть денежного знака.

Шевченко обошелся Абрамовичу дороже всех игроков в истории АПЛ, поскольку трансфер попал на особенный год для британской валюты, денежной системы в мире и трансферного рынка как его части. Следовательно, по тому же принципу можно пересчитать и другие трансферы «Челси». Эссьен, Дрогба, Торрес, Райт-Филиппс и Карвальо при пересчете их трансферных цен на нынешние деньги выходят игроками дороже 100 млн фунтов.

Кто бы мог подумать! Причем именно фунтов, ведь на самом деле Дэмьен Дафф тоже обошелся Абрамовичу в денежную гору, которая ценнее нынешних 93 млн фунтов, выплаченных за Погба. Немножко, но ценнее. А Муту и Креспо оказываются форвардами, которые обошлись «Челси» в деньги той же условной «стоимости», что и Азар. Вот и верь после такого в линейные списки по цене…

Деньги не набирают цену, а обесцениваются – один доллар сто лет назад и сейчас являются разными валютами по покупательской способности. Конечно, это очень грубая и условная оценка, с которой диссертацию не защитить, но сравнение невероятно любопытное. Кто бы мог подумать, что Жирков на нынешние деньги стоил 52 миллиона фунтов? А Юрий обошелся именно в такую сумму в современных деньгах.

Во сколько обошлись Абрамовичу спорные подписания?

Достаточно суммировать стоимость в современных деньгах Шевченко, Кежмана, Торреса, Буларуза, Райт-Филлипса, Жиркова, Верона, Креспо, Оскара, Лукаку, Муту и Тьягу Мендеша, чтобы получить 800 миллионов фунтов. А если добавлять Салаха, Де Брюйне, Батшуайи и компанию – хороших игроков, которые просто не заиграли в «Челси» так, как рассчитывали в лондонском клубе, то соберете целый миллиард.

Получается, те условные полтора миллиарда фунтов, которые «Челси» потратил, в современном эквиваленте намного ценнее. 39 миллионов фунтов, заплаченные за Шевченко, превратились в 137 миллионов фунтов при учете различных экономических факторов! Остается только развести руками. Огромный капитал вложили, чтобы «Челси» стал чемпионом Англии, выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

А затем сам «Челси» избрал другой путь, ведь угнаться за международными корпорациями уровня МЮ и МС даже российский миллиардер не сможет, слишком зыбкие международные позиции, и слишком легко обрушить любые акции на рынке, как случилось буквально вчера с «Магнитом» Галицкого. Конечно, буквально воспринимать результаты на бирже не станет даже дилетант в вопросе акционирования. А вот понять, что 250 миллионов евро – очень большие деньги, в состоянии каждый.

«Челси» продолжает много тратить?

Предложенная англичанами модель позволяет осознать, что именно российскими деньгами в АПЛ разбрасывались раньше активнее всего. Ведь даже удачные подписания «Челси», вроде Дрогба и Карвальо, оказываются трансферами дороже 100 миллионов фунтов в новых деньгах!

Шевченко вообще получился самым дорогостоящим футболистом мира до Неймара и новых сумасшедших трат прошлого лета. Всего в топ-10 в АПЛ найдете пять подписаний Абрамовича и всего один трансфер «Манчестер Сити». Вот так экономисты рушат легенды и позволяют понять, что и раньше за футболистов платили много.

Просто деньги – динамичная единица, которая может набрать в цене или наоборот значительно потерять. Зато после такого разбора сразу понятно, почему «Челси» изменил трансферную политику и пересмотрел отношение к разбрасыванию деньгами на футболистов. Пришли толковые специалисты и объяснили Абрамовичу, что его стратегия больших закупок не подкреплена доходами, надо все переиграть.

Но покупки на пару нынешних миллиардов уже не отыграть назад. Причем редкий звездный футболист из списка самых дорогих сумел принести «Челси» доходов на похожие суммы. И мало кто был доволен своим переходом в лондонский клуб. Не все золото, что блестит, но если копнуть глубже, то узнаешь невероятное – как минимум 158 миллиардов российских рублей по современному курсу вложено только в покупки «Челси», не считая зарплат и прочих расходов.

А сейчас клуб построит стадион за почти один миллиард фунтов, а это еще 80 миллиардов рублей. Зная такие подробности, не стоит удивляться, что по стоимости билетов «Челси» - второй клуб Европы. И неслучайно новые миллиардеры не спешат вкладывать деньги в клубы АПЛ. На самом деле речь скорее о черной дыре, в которой легко потерять сотни миллионов, чем об удачном вложении. «Челси» дорого заплатил за поднятие на футбольную вершину.