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Мода на сделки «на флажке» падает

сегодня, 20:30

Сложный январский трансферный рынок имеет некоторые особенности. «Соккер.ру» рассказывает о ключевых характеристиках последних дней европейских дозаявок в последние годы.

Принято считать, что зимний трансферный рынок не слишком насыщен, не очень богат на громкие и интересные сделки. Клубы, как правило, с хорошими игроками не хотят расставаться посреди сезона, а плохие футболисты, понятное дело, никому не нужны. Однако периодически в январе взрываются трансферные бомбы. И если в целом первый месяц года оказывается не слишком ярким в трансферном плане, то граница января и февраля, когда закрывается период дозаявок в ведущих лигах Европы, очень интересна. Мы решили посмотреть, какие самые дорогие сделки за последние годы происходили на границе первых двух месяцев, зачастую «на флажке».

Димитри Пайет (из «Вест Хэма» в «Марсель» 30 января 2017 года)

Цена – 29,3 млн евро

Мода на сделки «на флажке» падает

Общая черта многих январских сделок – конфликт футболиста с клубом. Никто не хочет отпускать лидеров, поэтому лидерам ради трансфера приходится идти на конфликт. Такой была история с Пайетом. Причем «Вест Хэм» упирался до последнего, набивая цену и зная, что для «Марселя» это чуть ли не единственный вариант. Поэтому удалось выручить весьма приличные деньги за футболиста, который чуть не стал легендой «Вест Хэма», а потом был низвергнут болельщиками за свой поступок.

Алешандре Пато (из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 30 января 2017 года)

Цена – 18 млн евро

В тот же день Пато отправился из Европы в Китай. Бразилец попытался перезагрузить карьеру в «Вильярреале», но не сложилось, поэтому испанский клуб был очень рад продать форварда за хорошую цену в Китай, где переплачивают только за имя. Вообще, в январе большая часть громких сделок связана с Китаем – там активно готовятся к началу нового сезона, обновляя и усиливая составы.

Сейду Думбия (из ЦСКА в «Рому» 31 января 2015 года)

Цена – 14,4 млн евро

ЦСКА удалось очень удачно за хорошую цену отправить Думбия в большое плавание по Европе. Удачно, возможно, не со спортивной точки зрения для самих «армейцев», где Сейду все-таки играл результативно и решал многие вопросы в атаке, а с финансовых позиций. Все-таки отдачи «Рома» за такие деньги никакой не получила, и трансфер Думбия стал одним из наиболее провальных в новой истории римлян. С трудом они пытались его хоть куда-то пристроить. После ухода из ЦСКА Думбия так и не обрел своей результативной игры.

Андре Шюррле (из «Челси» в «Вольфсбург» 2 февраля 2015 года)

Цена – 32 млн евро

Хуан Куадрадо (из «Фиорентины» в «Челси» 2 февраля 2015 года)

Цена – 31 млн евро

«Челси» зимой 2015 года проявил хорошую активность, особенно на самом финише трансферного окна, когда совершил сразу две обратные по направлению сделки. В лондонский клуб перешел из «Фиорентины» Куадрадо, а покинул «Стэмфорд Бридж» не сумевший в Англии раскрыться Шюррле. Нужно отметить, что для обоих игроков эти сделки не стали какими-то прорывными, да и для клубов тоже. Вообще, эффективность январских трансферов обычно не очень высока. Об этом говорят многие тренеры: от Венгера до Гвардиолы. Это еще одна тенденция, которую можно выявить.

Жанелли Имбула (из «Порту» в «Сток Сити» 1 февраля 2016 года)

Цена – 24,25 млн евро

Мода на сделки «на флажке» падает

Другой тенденцией зимы в последние годы была переплата. Когда рынок ограничен, договариваться приходится в короткие сроки, у покупателя зачастую нет времени и пространства для маневра – приходится чаще соглашаться с условиями продавца. Это отчасти объясняет и неудачные сделки – они не лучшим образом подготовлены и обоснованы. Вряд ли в другое время «Сток Сити» согласился бы заплатить почти четверть миллиона евро за Имбула. Хотя на фоне последних трансферов эта цифра не кажется безумной.

Умар Ниасс (из «Локомотива» в «Эвертон» 1 февраля 2016 года)

Цена – 17,9 млн евро

А вот российские клубы зимой проводят активную трансферную кампанию, продавая и покупая. По покупкам все ясно – удобное время трансферного окна, которое длиннее, чем в остальной Европе. А вот продавать нужно умудряться. В 2016 году «Локомотив» за хорошую цену отправил в «Эвертон» Ниасса, а ровно за год до того в «Халл Сити» перебрался Даме Н’Дой – у «Локомотива» рука набита. Хотя это может настораживать тех поклонников лидера РФПЛ, кто боится потерять форвардов нынешней зимой.

Эрнанес (из «Лацио» в «Интер» 31 января 2014 года)

Цена – 18 млн евро

Саломон Рондон (из «Рубина» в «Зенит» 31 января 2014 года)

Цена – 18 млн евро

Курт Зума (из «Сент-Этьена» в «Челси» 31 января 2014 года)

Цена – 14,6 млн евро

Плотным получился последний день января в 2014 году. Эрнанес попробовал сменить «Лацио» на «Интер», правда, вскоре и оттуда ушел. Зума тоже не слишком удачно отправился в «Челси». Оба трансфера подтверждают, что переходы в январе пользы приносят мало. Тут же видим и трансфер Рондона в «Зенит», хотя его не назовешь сделкой «на флажке», поскольку рынок в России открыт дольше.

Стоит отметить, что до 2014 года сделок в последние дни января было больше, они были разнообразнее по стоимости. О чем это среди прочего может говорить? Рост цен из-за появления всем известных крупных игроков не позволяет многим клубам конкурировать за перспективных нужных футболистов сейчас – они вынуждены довольствоваться теми, кого не сцапали богатые топ-клубы. Ранее эта конкуренция была более рыночной, и «на флажке» решалась судьба сделок в ходе решающих раундов переговоров. Да и опасений по поводу того, что дорогой футболист не заиграет, стало больше, чем раньше. Клубы стараются формировать состав летом или потерпеть до лета, если кто-то уж очень нужен. Есть только некоторые исключения.

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Dominators
Dominators
сегодня в 22:44
**Вряд ли в другое время «Сток Сити» согласился бы заплатить почти четверть миллиона евро за Имбула.**
Автор исправь цифры . Они его купили почти за 25 лямов .
Saang
Saang
сегодня в 21:00
Главное что мерины Мусу вернули.))
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