«Я лучше Роналду, Месси и Марадоны». Исповедь Коротышки

В день рождения Ромарио блогер «Соккер.ру» Семенычч знакомит читателей с высказываниями знаменитого бразильского форварда, который выдвигает себя на роль лучшего игрока в истории футбола.

Ромарио, которому сегодня исполняется 52 года, с головой ушел в политику и собирается баллотироваться на пост главы Бразильской федерации футбола. Желаем ему успехов на новом поприще, но для нас Ромарио по-прежнему – крутой футболист из детства, а не функционер. Таким его запомнили, в честь него немало Романов получили почетное прозвище. За Ромарио звание чемпиона мира, блестящая игра за ПСВ и короткий, но яркий отрезок в «Барселоне», а также сотни голов, которыми экс-форвард любит хвастаться до сих пор. Так кто же вы, мистер Ромарио?

О роли тренеров: «Хороший тренер – тот, кто не мешает своим игрокам. Всегда считал и считаю, что матчи выигрываются игроками, а не тренерами. К примеру, тренер может оставить меня на скамейке запасных. Он важная шишка, конечно, у него есть такое право. Но с таким подходом он скорее проиграет, чем выиграет. Сечете, о чем я?»

О своём весе: «Я вешу 72 килограмма (при росте 169 сантиметров). Считаете меня толстым? Представьте слонов, они тоже жирные, но когда в лесу пожар, никто не сможет их остановить».

О появлении на свет: «Когда я родился, Бог прищурился, указал на меня и сказал: „Ты мужик“. Так и было, точно вам говорю!»

О невзгодах: «Я вырос в фавелах, так что не рассказывайте мне, что такое нищета, голод, и что значит идти на жертвы».

О своих обязанностях и эгоизме на поле: «Я обязан забивать. Если у меня будет 1% на успех, а у другого парня 99%, то я все равно попытаюсь забить сам. Нападающие – эгоисты. Но мы обязаны ими быть».

О Роналдиньо: «Это последний романтик в футболе».

О Кубке мира: «Вы спрашиваете меня, что я чувствовал, когда держал в руках Кубок мира? Холод, я чувствовал холод. Он был очень холодный, словно его держали в холодильнике».

Об отношении к деньгам: «Обожаю деньги. И все люди обожают. А кто говорит, что это не так, просто жалкий врунишка».

О своем будущем (на закате карьеры игрока): «Никогда не стану тренером. Ни за что! Я просто не смогу терпеть такую же занозу в заднице, как я сам».

О «Барселоне»: «Я счастлив играть за „Барселону“, но и „Барселона“ должна быть счастлива, что я играю за нее, иначе это нечестный союз».

О своём футбольном пути: «Моя карьера в футболе принесла мне много радости, веселья и наслаждений».

О своей особенности (Ромарио стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии в 39 лет): «Не то чтобы в этом кто-то сомневался, но я на всякий случай снова доказал, кто тут королевских кровей».

О том, что любит больше футбола: «На свете нет ничего, что я любил бы больше футбола… кроме секса».

О своём предназначении: «Бог создал меня для того, чтобы я приносил людям радость своими голами. Я проводник Его воли в футболе».

О категорических запретах: «Бразильское общество станет намного счастливее, если сделает пару вещей. Нужно сказать „Нет!“ распространению наркотиков среди детей. И никогда не поддерживать „Флуминенсе“».

О наследниках: «Не вижу игрока, который мог бы стать моим достойным наследником в футболе. Есть только один Пеле. Один Марадона. И один Ромарио. Что же касается игры в штрафной площади, то в этом компоненте я лучший в истории».

Об отличительных чертах бразильской нации: «Я похож на самого типичного бразильца: люблю лениться, тусоваться и получать наслаждение».

О Йохане Кройфе: «Для меня это лучший тренер и один из топ-15 игроков в истории».

О забитых голах и с чем они связаны: «Если я сплю слишком много, то забиваю мало. Если я пропущу тусовку – мне не удастся поразить ворота. Хорошие форварды вообще забивают только тогда, когда у них был секс за день до матча».

О своём непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2002: «Если меня действительно не взяли на чемпионат мира из-за того, что я переспал со стюардессой перед матчем с Уругваем, как пишет пресса, то у меня два серьезных повода для расстройства. Во-первых, меня не взяли на чемпионат мира. Во-вторых, я не переспал с той крошкой, а она была чудо как хороша».

О самом большом разочаровании в жизни: «Я никогда не смогу увидеть свою роскошную игру вживую. Меня это угнетает».

О Пеле (после ряда высказываний Короля Футбола о необходимых реформах в сборной Бразилии): «Бог благословил ноги Пеле, но, к сожалению, забыл обо всем остальном. Особенно о рте. Когда Пеле открывает свой рот, из него льется одно дерьмо».

О друзьях и доме: «Никогда не забуду своих друзей и место, где я вырос».

О Лионеле Месси: «Определенный уровень аутизма был у гениальных ученых Ньютона и Эйнштейна. Это делало их особенными. Месси, как и они, превосходит себя каждый день и продолжает радовать нас красивым футболом».

Об отношении к критике: «Тот, кто критикует меня, должен быть готов получить в ответ».

О завершении футбольной карьеры: «Я был счастлив, когда это прекратилось. Больше не нужно тренироваться, путешествовать и жить в отелях. Кайф!»

О своих голах: «Я забивал против любой команды, любой страны, любого вратаря или защитника. Никто не скажет, что встреча с Ромарио на поле обернулась для него праздником».

О своём образе жизни: «Я много развлекался и тусовался, но по сравнению с нынешним поколением я просто ангел».

О Зеппе Блаттере (2014 год): «Президент ФИФА – вор, коррупционер и сукин сын».

Почему нужно прислушаться к Ромарио: «Я всегда говорю искренне, и люди мне верят».

О своей роли в мировом футболе: «У Роналду и Месси много титулов, но я забил тысячу голов. Эти двое и Неймар – лучшие игроки современности. У Неймара есть шанс обойти Месси, но Марадона превосходит их всех. А я, доложу без ложной скромности, сильнее Марадоны. В мировой истории уступаю только Пеле. Пятерка лучших футболистов всех времен выглядит так: Пеле, Ромарио, Марадона, Роналдо, Зидан».

О собственных высказываниях: «Я бы очень хотел, чтобы Бог запрещал мне говорить некоторые глупости. Или хотя бы предупреждал».

История Коротышки