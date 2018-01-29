Модели и футболисты. Горячие спутницы игроков

Девушка вратаря ПСЖ заявила, что парень устает из-за бурной личной жизни. Блогер «Соккер.ру» 21pilots рассказывает о дамах-моделях, которые свели футболистов с ума.

Модели всегда встречаются со спортсменами?

Клише и миф. Если найти список топ-моделей и ангелов известного агентства, то увидите, что длинноногие барышни чаще выходят замуж за симпатичных мультимиллионеров и основателей различных компаний. Также за певцов уровня групп вроде Maroon 5. Футболисты для моделей часто неинтересные. Не шибко богатые, не шибко красивые, вечно не рядом.

Далеко не все современные модели Золушки с двумя классами образования из глухих деревень. Времена, когда модель уровня Ирины Шейк встречалась с Криштиану Роналду, прошли. Сейчас у российской девушки есть ребенок от американского актера Брэдли Купера (тот что «Мальчишник в Вегасе» и куча других фильмов). Хотя остались еще модели в футбольных семьях, и настало время о них узнать!

Изабель Гулар (девушка Кевина Траппа)

Виновница этих поисков в одном из интервью со смехом заявила, что у нее и парня слишком бурная личная жизнь. И поскольку бразильская супермодель очень темпераментная девушка, то Кевин, бедняга, сильно устает. По четыре-пять раз в неделю. Вот кто отвлекает немца от сильной игры в футбол:

Сразу надо развеять миф, что модели с футболистами всегда из-за денег. Изабель богаче Кевина, она старше, ей тридцать три года и девятнадцать лет в модельном бизнесе. Заработала десятки миллионов евро. Лучшим моделям платят больше, чем игрокам «Зенита» и «Спартака».

Не стоит думать, что красавицы уровня Victoria’s Secret побегут за футболистом, который два года назад играл за «Айнтрахт» и получил свои пару миллионов. Так что в этой паре на самом деле Гулар – суперзвезда из мира моды, а Трапп – запасной голкипер ПСЖ.

Анна Шарипова (девушка Андреа Шюррле)

Родилась в Казахстане, а моделью работает в Германии. Познакомились с чемпионом мира на модном показе в Берлине. Не сказать, что после встречи с роскошной барышней карьера футболиста пошла в гору, зато сам Шюррле доволен. В прошлом году даже впервые за много лет летом был в отпуске, ведь не попал в Россию на Кубок Конфедераций. Футбола нет, зато есть личная жизнь с очень милой брюнеткой:

Амра Силайджич (жена Эдина Джеко)

Рано занялась модельным бизнесом, быстро выскочила замуж за бизнесмена, родила дочь Софию, а потом, разумеется, поняла, что ошиблась. Зато теперь у жены Эдина Джеко, с которым Амра познакомилась на свадьбе, свои детки. Но мама в отличной форме, остается молодой и яркой девушкой, невзирая на почти что взрослую старшую дочь и серию свежих наследников для форварда «Ромы». Балканская красота:

Шанис Жордин (девушка Сержа Орье)

Одна из самых успешных чернокожих девушек-моделей Джордан Данн встречалась раньше с футболистом, но хрустальный форвард Даниел Старридж ей, похоже, изменил, пара распалась. А вот Серж Орье, хотя и не отличается большим умом, судя по его выходкам, пока вроде бы встречается с бывшей моделью «Playboy» Шанис Жордин. Выбор знаменитого журнала одобряю, хотя американка не самая популярная в мире моды. Зато симпатичная. Так и говорит с первой фотографии: «В глаза смотри!»

Микела Кватрочокке (жена Альберто Аквилани)

Нельзя составлять такой список без итальянки. Они не поймут, когда увидят здесь только казахских, американских и французских красавиц. Микела – актриса, модель глянцевых журналов. Миловидная крошка и мать детей Альберто, которому не повезло раскрыть себя в футболе, зато дома ждет интересная брюнетка, актриса и модель:

Эбигейл Клэнси (жена Питера Крауча)

Как шутит ветеран АПЛ – если бы не футбол, то остался бы девственником. Но благодаря встрече с Эбби Клэнси личная жизнь завертелась. Конечно же, Питер покорил даму не внешностью и даже не умением танцевать, а чувством юмора. Краучи веселый, и модель из Ливерпуля оценила шутки Питера. Ведь замуж ее позвал всерьез, детей уже трое растет! Что не мешает маме участвовать в фотосессиях для папы и других дядек:

Хоана Санс (жена Дани Алвеса)

Канарские острова сводят вместе людей разных национальностей и рас. И можно понять модельеров, которым понравилась Хоана. Она на десять лет моложе Дани Алвеса, и бразильцу надо очень бережно относиться к молодой жене, ведь у барышни восемь братьев!

Заметно выше мужа, ноги от ушей. Обожает кривляться, улыбаться, снимается для самых крутых компаний. У латераля из Бразилии успешная спутница жизни, которая заинтересовалась стариком Дани, поскольку они «на одной волне». Кстати, Хоана – ангел Victoria’s Secret, то есть видятся редко, ведь девушка активно зарабатывает собственные миллионы.

Людивин Кадри Санья (жена Бакари Санья)

Первое, что все спрашивают: как Санья смог влюбить в себя очаровательную Людивин? Школьная любовь. Причем по закону господин Бакари мог загреметь, ведь ему было 17-ть, а Кадри – 14-ть, когда начали встречаться. Санья божится, что закон не нарушал, но кто ему поверит?

Юная Людивин поехала за Санья в Лондон, взбесив родителей – папу из Алжира и маму из Франции. Но спустя много лет сейчас речь о матери двух сыновей Санья, ведущей, актрисе, модели и очень эффектной даме. Невысокая, фигуристая, улыбчивая – хрестоматийно красивая француженка!

Виктория Варга (девушка Грациано Пелле)

Есть женщины в венгерских деревнях! 180 сантиметров красоты. Стала встречаться с футболистом, которого сами дамы выделяют в различных опросах о «сексуальных». Викторию итальянский форвард нашел в Интернете, подбил клинья, а поскольку дама находилась дома в своем городе, то заявила – если так хочется свидания, то приезжай.

Грациано оказался крутым мачо, взял билет в Будапешт и на первое свидание прилетел прямо из Италии. Виктория, как подобает молодым дамам, на такие жесты оказалась падкой – ответила на внимание. Теперь Пелле на заработках в Китае, а его девушка снимается для крутых компаний, хотя живет с парнем в Поднебесной, где набирает популярность. Китайцев можно понять – красивая европейка, еще и на футболе появляется:

Пелле, оказывается, отчаянный романтик, помчался в чужую страну к девушке, с которой даже на одном языке не говорили, ведь английский итальянцев возраста Грациано еще хуже, чем результаты сборной в отборе к российскому чемпионату мира. Но, как видите, авантюра удалась, Грациано с Викторией более пяти лет вместе.

Надеемся, старина Пелле не будет в интервью жаловаться, что девушка замучила вниманием, как это сделала в шутку девушка Траппа, застрявшего в ПСЖ. Но Кевин не один дома. Раз его ждет любимая женщина, временные игровые трудности преодолевать становится легче. Как минимум веселее.