Топ-10 самых дорогих легионеров РФПЛ

Разобравшись с россиянами, переключаемся на легионеров, которые делают погоду в наших клубах. Дорогие резервисты и недооцененные лидеры – в нашем обзоре «Соккер.ру».

И снова начинаем с беглого осмотра второй десятки, чтобы картина получилась более полной. Ориентировочная стоимость, как и всегда, указана согласно данным «Трансфермаркта».

18-20 место. Доменико Кришито («Зенит»; Италия) – 5 млн евро.

18-20 место. Миха Мевля («Зенит»; Словения) – 5 млн евро.

18-20 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) – 5 млн евро.

16-17 место. Бибрас Натхо (ЦСКА; Израиль) – 5.5 млн евро.

16-17 место. Зе Луиш («Спартак»; Кабо-Верде) – 5.5 млн евро.

15 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) – 5.8 млн евро.

13-14 место. Шарль Каборе («Краснодар»; Буркина-Фасо) – 6 млн евро

13-14 место. Луис Адриано («Спартак»; Бразилия) – 6 млн евро

11-12 место. Понтус Вернблум (ЦСКА; Швеция) – 7.5 млн евро

11-12 место. Витиньо (ЦСКА; Бразилия) – 7.5 млн евро

Не все в футболе измеряют деньги, но обычно от четких значений проще оттолкнуться, чтобы понять уровень футболиста. Однако в этом рейтинге «Трансфермаркта» все не так гладко. Самая вопиющая несправедливость – отсутствие в топ-20 Мануэла Фернандеша, который расположился на 21 месте с ценником в 4.5 миллиона евро. Это один из лучших футболистов РФПЛ прямо сейчас. Правда, португалец уже не молод, а перед приходом Юрия Семина в «Локо» у него на протяжении длительного периода были проблемы с игровой практикой. Должны быть выше оценены Луис Адриано и Зе Луиш, ведь в сводной таблице на уровне с действующими чемпионами идет, например, Артем Дзюба, который в прошедшем году забивал очень мало, а сейчас вылетел во вторую команду «Зенита». Как-то это не очень справедливо. Посмотрим, что в топ-10.

8-10 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина; 24 года) – 8 млн евро

Роберто Манчини рассчитывает на Матиаса как на игрока стартового состава, но в первой половине сезона у аргентинца не все шло гладко, а в матче со «Спартаком» Краневиттера пришлось менять в первом тайме из-за систематических провалов в опорной зоне. Сейчас Матиас оценивается дороже, чем когда бы то ни было в своей карьере, именно 8 миллионов евро летом «Зенит» заплатил «Атлетико» за хавбека. Простор для роста у Крана, безусловно, имеется, но игровых причин для увеличения ценника пока нет.

8-10 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина; 24 года) – 8 млн евро

Резвый паренек кажется самым интересным в аргентинской диаспоре «Зенита», тем удивительнее, что Манчини долго не мог найти Эмилиано соответствующее место на поле. 8 миллионов евро – личный максимум Ригони, достигнутый после перехода в питерский клуб за 9 миллионов. Потенциал у Эмилиано прекрасный, если продолжит работать над собой – прибавит и в мастерстве, и стоимости.

8-10 место. Марио Пашалич («Спартак»; Хорватия; 22 года) – 8 млн евро

Пашалич не играет в железной основе «Спартака», но он всегда на подхвате и готов помочь. Забил за полсезона 5 голов – отличный результат для полузащитника, тем более Марио потребовалось некоторое время на адаптацию на новом месте, пусть он и заядлый путешественник. 8 млн евро – отметка, установившаяся после сезона Пашалича в «Милане», в «Спартаке» 22-летний хорват не сбавляет.

6-7 место. Никола Максимович («Спартак»; Сербия; 26 лет) – 9 млн евро

Зимний новичок «Спартак». Аренда Максимовича из «Наполи» рассчитана на четыре месяца. Оправдает эта временная ставка себя или нет – покажет время, пока же можно сказать, что Никола на спаде. Неаполитанцы покупали серба за 20 миллионов евро, хотя «Трансфермаркт» максимально оценивал его в 12 миллионов. Сейчас – только 9. Впрочем, если бы не проигранная конкуренция в «Наполи» и, как следствие, снижение виртуальной стоимости, то Максимович и не приехал бы в «Спартак».

6-7 место. Сердар Азмун («Рубин»; Иран; 23 года) – 9 млн евро

В случае Азмуна применительно к отметке в 9 миллионов евро тоже можно добавить – «всего лишь». Сердар был на пике в «Ростове», когда он забивал «Атлетико» и «Баварии» в Лиге чемпионов, его ценник достигал 13 миллионов. Ужасный отрезок в «Рубине» отбросил талантливого нападающего назад. Теперь Азмуну снова нужно доказывать, что он серьезный форвард, а не халиф на час.

5 место. Эмануэль Маммана («Зенит»; Аргентина; 21 год) – 10 млн евро

За перспективного защитника летом «Зенит» отвалил 16 миллионов евро. С одной стороны, выше текущей рыночной стоимости, с другой – перспективы Эмануэля предполагают крутую кривую развития и, соответственно, удорожание. Уже в «Зените» он подпрыгнул с 8 миллионов евро до 10 по виртуальному курсу «Трансфермаркта», и это не предел. И не забывайте, что парню всего лишь 21 год!

4 место. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина; 21 год) – 12 млн евро

Дриусси – пока более странный предмет, чем кто бы то ни было из его соотечественников, наводнивших «Зенит». Форвард пришел за немалые деньги, но пока не может сосредоточиться на футболе и адаптироваться к требованиям РФПЛ, хотя после дубля в ворота «Рубина» казалось, что парень порвет нашу лигу в клочья. Себастьян на пике стоимости. Эти миллионы обусловлены затратным для «Зенита» трансфером, но пока не подтверждены игрой. Впрочем, ничего страшного для Дриусси пока не произошло, а молодость в его случае является логичным оправданием.

3 место. Фернандо («Спартак»; Бразилия; 25 лет) – 14 млн евро

Летом 2016-го Фернандо обошелся «Спартаку» в 12.5 млн евро, стал одним из ключевых элементов чемпионского состава и сумел добиться прогресса в чемпионате России, что удается не каждому. Фернандо прибавил в весе – если говорить о денежной стороне вопроса, физическую массу бразилец как раз сбросил, чтобы максимально эффективно работать на поле.

2 место. Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина; 23 года) – 18 млн евро

Последняя отметка в «Роме» - 13 миллионов евро, затем переход в «Зенит» за 23, после чего «Трансфермаркт» увеличил внутренний курс акций Паредеса до 18 миллионов евро. Пока это рост, связанный с дорогостоящим трансфером, для прогресса Леандро нужно на стабильной основе демонстрировать такую игру, как в первые пару месяцев в России, с наступлением холодов аргентинец немного «подкис», а ведь в теории именно вокруг него должна выстраиваться игровая система «Зенита».

1 место. Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 26 лет) – 22 млн евро

Квинси Промес – отличный пример того, что футболист может прогрессировать в чемпионате России. Для настоящего спортсмена нет никаких проблем. Летом 2014, сразу после перехода в «Спартак» «Трансфермаркт» оценил голландца в 6.5 миллиона евро. С тех пор – постоянный и непрерывный рост: 6.5 – 9.5 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 22. Промес – самый дорогой футболист РФПЛ прямо сейчас, но если «Саутгемптон» приложит усилия и отберет его у «Спартака» прямо зимой, то уже в ближайшие дни в этом рейтинге произойдет смена лидера.

Топ-10 самых дорогих россиян прямо сейчас

Резюме по игрокам. В отличие от самых дорогих россиян, где в большинстве случаев речь идет об углях остывших костров, топ-10 легионеров РФПЛ по стоимости в основном находятся в стадии роста и пребывают на пике. Исключения составляют только Максимович, который пришел в «Спартак» с короткой миссией, и расслабившийся Азмун.

Резюме по клубам. В первой десятке 5 футболистов «Зенита» и 4 игрока «Спартака». Разбавляет эту компанию только Сердар Азмун. У клубов из Санкт-Петербурга и Москвы самые сильные иностранные легионы. Можно расширить зону поисков до топ-20, тогда в соперничестве «Зенит» - «Спартак» - остальные клубы счет будет 7:6:7.