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Самые быстрые голы в истории АПЛ

вчера, 13:23

Эриксен поразил ворота МЮ на 11-й секунде матча. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran, пользуясь случаем, вспоминает самых быстрых стрелков АПЛ. Спойлер: на первом месте игрок «Тоттенхэма».

8 место. Хесус Навас («Манчестер Сити») – 13.8 секунды

Год: 2013. Матч: «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» (6:0)

А начнем с гола, который был забит не «Тоттенхэмом», а в ворота «Тоттенхэма». В ноябре 2013-го беззаботные «шпоры» с высокой линией обороны, так любимой Андре Виллаш-Боашем, приехали на «Этихад Стэдиум», чтобы увезти в Лондон тяжеленькую котомку из шести пропущенных голов. Начало разгрому положил Хесус Навас. Дело было так: лондонцы развели мяч с центра поля, довели его до Льориса, а вратарь отдал нерасчетливую передачу по центру. Агуэро выскочил из-за спины защитника, перехватил мяч и нанес плотный удар по воротам незадачливого Уго. Француз справился с выстрелом Серхио, но добивание Наваса по красивой траектории в дальнюю девятку оказалось «смертельным». А ведь забей Агуэро первым ударом, представитель «Манчестер Сити» мог бы разместиться в тройке рейтинга быстрейших голов АПЛ.

Гол Хесуса Наваса в ворота «Тоттенхэма» 

7 место. Асмир Бегович («Сток Сити») – 13.3 секунды

Год: 2013. Матч: «Сток Сити» - «Саутгемптон» (1:1)

Ноябрь 2013 года стал месяцем быстрых голов в АПЛ, причем мяч, забитый в поединке «Сток Сити» - «Саутгемптон», был зафиксирован за три недели до раннего успеха Наваса, на него потребовалось чуть меньше времени, и запомнился он, несомненно, большему количеству людей. Дело в том, что автором результативного удара стал вратарь. В футболе каждый гол стража ворот – событие, а когда он еще и настолько быстрый, создается впечатление, что ты стал свидетелем чуда. Мяч с центра поля разыгрывали футболисты «Саутгемптона», но быстренько его потеряли. Защитник «Стока» отыграл на Беговича, который по-молодецки выбил снаряд в поле без задней мысли. Но тут-то сложились воедино сила ветра, наклон оси вращения Земли и тараканы в голове коллеги Боруца, который не справился с ударом с 92 метров. Это, кстати, абсолютный рекорд по дистанции, с которой забит мяч в АПЛ.

Гол Асмира Беговича в ворота «Саутгемптона» 

6 место. Крис Саттон («Блэкберн») – 13.1 секунды

Год: 1995. Матч: «Эвертон» - «Блэкберн» (1:2)

Весной 1995 года «Блэкберн» несся к чемпионскому титулу, которым немало всех удивил. В атаке «бродяг» феерили Алан Ширер и Крис Саттон, по ходу золотого сезона каждому из них удавались подвиги, каждый побывал в роли палочки-выручалочки. Очередной шаг к чемпионству «Блэкберн» сделал на «Гудисон Парк», где был повержен «Эвертон», оказавшийся в нокдауне после быстрого гола Саттона. Рецепт этого успеха чисто английский: длинный пас, дважды успешная игра головой и удар низом в дальний угол. И еще одна деталь: этот гол был забит 1 апреля. Болельщиков «Эвертона» такая шутка не порадовала.

Гол Криса Саттона в ворота «Эвертона»  

5 место. Дуайт Йорк («Астон Вилла») – 13 секунд

Год: 1995. Матч: «Ковентри Сити» - «Астон Вилла» (0:3)

Многие наверняка запомнили форварда из Тринидада и Тобаго по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», но ведь под руководством сэра Алекса Йорк провел всего лишь три с половиной года, хотя это и был самый насыщенный на трофеи период его карьеры. До переезда на «Олд Траффорд» Дуайт девять лет верой и правдой служил «Астон Вилле». Гол в ворота «Ковентри» - один из сотни голов Йорка за «вилланов», зато один из самых памятных. Марк Дрейпер послал мяч на фланг, откуда Иан Тейлор выполнил кросс точно на Йорка. Парням хватило 13 секунд, чтобы положить начало разгрому «Ковентри».

4 место. Марк Видука («Лидс Юнайтед») – 11 секунд

Год: 2001. Матч: «Чарльтон» - «Лидс» (1:2)

Над неторопливым здоровяком из Австралии потом еще долго подшучивали – мол, оказался слишком быстрым для «Чарльтона» при всей внушительности своей фигуры. Здесь тоже чисто английская история: Иан Харт запустил лонг-болл, Алан Смит зацепился, а Марк Видука поставил точку. «Лидс» в начале века вообще был очень хорош.

3 место. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») – 10.5 секунды

Год: 2018. Матч: «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» (2:0)

А вот и герой дня вчерашнего. Кристиан Эриксен настолько соскучился по футболу, что забил уже на 11-й секунде в первом матче после вынужденного простоя, связанного с травмой. В результативной атаке «шпор» поучаствовали все главные звезды атаки: Харри Кейн выиграл верховую борьбу, Деле Алли отпасовал пяткой, а Эриксен пробил изящно и без шансов для Давида Де Хеа. Пожалуй, это самый эстетский из ранних голов. Болельщики «Манчестер Юнайтед» даже пиво не успели открыть, Моуриньо в шоке, но кого волнует чужое горе? Эриксен забил третий самый быстрый гол в истории АПЛ, а его команда довела дело до уверенной победы.

Гол Кристиана Эриксена в ворота «Манчестер Юнайтед» 

2 место. Алан Ширер («Ньюкасл») – 10.4 секунды

Год: 2003. Матч: «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» (2:0)

Изначально Эриксена поставили даже на второе место, но потом специально обученные люди с точным секундомером пересчитали результаты и сделали вывод, что Алан Ширер забил в ворота «Манчестер Сити» чуть-чуть быстрее. А легенду обижать никак нельзя, тем более у него другой игрок «Тоттенхэма» тут недавно парочку рекордов отобрал. Быстрый гол Алана Ширера целиком и полностью на совести незадачливого голкипера Карло Нэша, которого нужно записывать в полноправные соавторы.

Гол Алана Ширера в ворота «Манчестер Сити» 

1 место. Ледли Кинг («Тоттенхэм») – 9.9 секунды

Год: 2000. Матч: «Брэдфорд» - «Тоттенхэм» (3:3)

Казалось бы, у знаменитого в прошлом защитника «шпор» было не очень много шансов забить самый быстрый гол в АПЛ в силу своего амплуа, пусть даже по молодости Ледли выходил играть в опорной зоне. Но именно Кинг установил достижение на высоте, которую вот уже 18 лет никто не может перебить. Понятно, это дело случая и везения: Ледли решил пробить по воротам при первой подвернувшейся возможности, и ему помог рикошет.

Гол Ледли Кинга в ворота «Брэдфорда»

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 20:45
Что самое интересно, почти все быстрые голы в АПЛ забивали игроки не топовых клубов.

Да тот Лидс был хорош, как и Видука.

Ширер есть Ширер - лучший бомбардир АПЛ и в тройке быстрых голеодоров лиги.

Два игрока шпор в списке - почетно и мощно. Немного Эриксону не хватило до Кинга, но ведь Кинг с английского Король, так вот Король пока остался на первом месте.
DXTK
DXTK ответил Владимир Ушаков
вчера в 20:38
Владимир Ушаков:
Самое фиговое,что мяч Эриксена был забит с нарушением, Кейн заранее выбежал на половину поля МЮ,прежде чем мяч был введен в игру, как я уже упомянул,судья начудил по полной, ошибка с голом, не дал пенальти и не удалил 2 костоломов Алли с Кейном
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 14:35
    Самое фиговое,что мяч Эриксена был забит с нарушением, Кейн заранее выбежал на половину поля МЮ,прежде чем мяч был введен в игру, как я уже упомянул,судья начудил по полной, ошибка с голом, не дал пенальти и не удалил 2 костоломов Алли с Кейном
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