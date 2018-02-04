Ярчайшее представление АПЛ. Безумные против одержимых

«Соккер.ру» готовится к главному матчу выходных. Атака Клоппа попробует сыграть лучше проблемной обороны, а Кейн и Алли снова мечтают забить «красным».

Текущая форма соперников

«Ливерпуль» прервал свою серию из четырнадцати матчей без поражений в АПЛ – «Суонси» постарался. Вернее, сама команда Клоппа, как обычно в их случае бывает. Зато продолжается домашняя серия из 14 поединков без осечек. У «шпор» после погрома в Манчестере от «Сити» свой сериал без неудач, было только две ничьи – дома и в гостях с одинаковым счетом 1:1. Зато против МЮ на «Уэмбли» поступили хитро и обыграли команду Моуриньо 2:0, пускай первый гол забит с нарушением правил, которое проморгал рефери. Но это лишь один гол из десяти в АПЛ в новом году – обе команды дико результативные.

Вердикт: ничья. «Ливерпуль» набрал за пять матчей на один пункт больше – 12, но «шпоры» не уступали никому, ни МЮ, ни «Суонси».

Характер матчей между собой

Дома «красные» в АПЛ проигрывали «шпорам» два раза за все время. Последний раз «Тоттенхэм» не пропускал в матче против «Ливерпуля» осенью 2015-го года, в пяти поединках после этого «красные» пробивали Льориса. Но последний матч на «Уэмбли» прервал удачную серию «Ливерпуля» из десяти встреч – 7 побед и 3 ничьи, ведь «шпоры» выиграли 4:1. Тот поединок не забыл ни Клопп, ни его защитники. Поэтому сегодня многие ждут, что сработает классический фокус «Ливерпуля». В гостях у них три поражения, но дома проигрывать не умеют. Даже в гостях «Тоттенхэм» выступает хуже, чем соперник – четыре поражения в 12 матчах, поэтому вряд ли стоит переоценивать один успех в Лондоне.

Вердикт: победа «Ливерпуля». Нельзя путать выездные и домашние матчи «красных», а 10 поединков без поражений и одна глупая осечка не перечеркивает – команда Клоппа остается неудобным соперником для «Тоттенхэма».

Тактическая совместимость

Почеттино в последнее время предпочитает схему «4-2-3-1». Она основная в сезоне, хотя 10 туров провели с тремя защитниками. Учитывая характер построений Клоппа, возвращение к тройке не имеет смысла. «Ливерпуль» будет атаковать большими силами, иначе старт, перенасыщенный игроками, которые не любят черновую работу, действовать не сможет. В таком случае важно понять, как против парочки Дайер – Дембеле сыграет Хендерсон? Если Окслейд-Чемберлен и Джан не смогут закрыть опорную зону, куда будут забегать Сон, Алли и Эриксен? «Ливерпуль» способен допустить роковую ошибку.

Вердикт: ничья. Хотя стилистически «Ливерпуль» - неудобный соперник для «шпор», то схема гостей «4-2-3-1» может навредить высокой тактике «4-1-2-3» Клоппа. Почеттино нахватался поражений от Юргена, попробует придумать несколько ловушек.

Готовность стартовых составов

Под вопросом участие в матче Алдервейрелда, Клавана и Лалланы, не до конца понятно состояние Орье. Но в списке игроков, выбывших наверняка, только Клайн. А это значит, что Клопп сможет поставить тех, кого считает сильнейшими, как и его коллега. Если начинать сравнивать персонально, то у «шпор» может быть перевес по форме игроков обороны, невзирая на наличие у «Ливерпуля» очень дорогого ван Дейка. В центре поля «шпоры» тоже не смогут уступить, а вот линии атаки сравнивать сложнее всего. Кейн сильнее Фирмино? Да. Но как сравнивать Мане и Сона, Эриксена и Салаха? Очень крутые составы у претендентов на первую тройку.

Вердикт: победа «Тоттенхэма». У «Ливерпуля» далеко не все футболисты запредельного уровня, а у Почеттино прекрасный состав, не уступают конкурентам по классу при сравнении лицом к лицу.

Надежность защитных линий

Хо-хо-хо, «Ливерпуль» и оборона – сказка о Робине Гуде, как известно всем поклонникам АПЛ. Вот только «красные» не худшая команда по игре в защите, а четвертая. Представляете, качество созданных моментов у ворот МЮ выше, чем в случае с «Ливерпулем»! Но Клоппа подводил класс вратаря и отдельных защитников. Грубые ошибки помогали соперникам, которые на самом деле создавали примерно такие же моменты, как у ворот Льориса или Де Хеа. Добавим свежие результаты – «Ливерпуль» не пропускал только от «Хаддерсфилда», а у «Тоттенхэма» все победы нового года сухие, и поймем разницу.

Вердикт: победа «Тоттенхэма». Больше одного гола Льорис за матч не пропускает. А Миньоле вынул три мяча от неудобного ВБА в Кубке Англии. Кариуса тоже не ждет легкая прогулка против «шпор».

Качество созданных моментов

А вот здесь сложнее сравнивать. Ведь у Клоппа вторая атака АПЛ (лидера легко угадать), а вот «Тоттенхэм» пропустил вперед даже МЮ, пускай и имеет матч в запасе. Почему «шпоры» не могут забивать так много, как дикие «красные» из Ливерпуля? Ответ из четырех букв – Кейн. У Харри 21 мяч из 49 командных (49%). Но как быть с Салахом, чьи 19 голов в процентном соотношении даже весомее? Разница объясняется просто – Мохамед не заключает внимание напарников на себе, не бьет по воротам по шесть раз за игру, как англичанин. Даже имея на два удара за игру меньше, забил почти столько же. А напарники Салаха придумали 38 голов за вычетом ударов Мохамеда против 28 у «шпор» без учета голов Кейна.

Вердикт: победа «Ливерпуля». «Тоттенхэм» хорошо атакует, Кейн часто создает голы в ворота «красных», но у Клоппа атака разнообразнее даже после потери Коутиньо, который сейчас адаптируется в «Барселоне».

Результат баттла. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 4:4

Счет, который эти ребята легко могут повторить на поле? Только если «шпоры» откажутся от аккуратной игры в защите. Ведь важно отметить, что соперники в противофазе. «Шпоры» обыграли «Соуонси» в гостях. А «Ливерпуль» уступил «лебедям» на выезде. Если «красные» находят силы нанести «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ – со счетом 4:3, то «Тоттенхэм» пропускает четыре мяча и влетает «горожанам» с крупным счетом и без шансов.

Они одинаковые по своей дикости в атаке и разные одновременно. Непохожие близнецы привлекают интерес каждого, кто любит делать прогнозы на матчи самого высокого уровня. По мнению БК «Леон», фаворитом является «Ливерпуль», но даже его шансы оценивают привлекательным коэффициентом 2.07. Логичное предположение, а если вы с оценкой не согласны – на вере в удачный результат для «Тоттенхэма», например, в ничью, можно неплохо заработать.

Понятно, что прогнозировать исход такого матча будут только смелые знатоки. Но раз почти все основные футболисты здоровы, то будет весело. «Ливерпуль» пережил неожиданную осечку против «Суонси», а «Тоттенхэм» понимает, что пора бросаться в погоню за «Челси» и «красными», чтобы не упустить место в Лиге чемпионов. И Клопп, и Почеттино должны ставить на голы, на яркий футбол. У них другого выхода попросту нет, ведь на «Энфилд Роуд» любому сопернику сложно не пропустить и сыграть прагматично, как порой пытается «Тоттенхэм». А подопечные Юргена играть спокойно попросту не умеют.

«Ливерпуль» безумен по подходу, а у «Тоттенхэма» выверенный подход одержимого. Если вспомнить, как Клопп настраивает своих ребят на прямых конкурентов, то наверняка знаем лишь то, что выездная победа «шпор» станет маленькой сенсацией. Любой другой результат идеально впишется в историю взаимоотношений ярких соперников именно на «Энфилд Роуд».