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История унижения. Неприличные игры «Реала» и «Барселоны»

вчера, 17:40

Между каталонцами и мадридцами восемнадцать очков. «Соккер.ру» изучает недетские отношения: как часто один из грандов позволял себя так унижать?

«Не все потеряно, на кону еще много очков», - обманывает себя Зинедин Зидан. А вот Рамос, считая отрыв в восемнадцать пунктов ненормальным, ближе к реальности. Но никто не вечен под луной, фанатам «Барселоны» можно напомнить, что бывали в странных футбольных отношениях двух испанских столиц другие времена.

Определим, о каком разрыве по сумме всех сезонов нового века – то есть с начала темпорады 2000/01 – речь? Любопытно узнать, кто чаще отставал от врага по Эль Класико, позволяя насмехаться, как сейчас фанаты «Барселоны» над нелепым стилем «Реала». Команда Зидана создает моменты, владеет мячом, но теряет очки и идет четвертой.  

Сезон 2000/01

На каком же дне была «Барселона» в начале века! Семнадцать пунктов проиграли чемпионскому «Реалу», который через год отправился к третьей победе в Лиге чемпионов за короткое время, а пока опередил «Депортиво» и «Мальорку». Но самое главное – унизил «Барселону». 17 пунктов отрыва и даже удачные для «блаугранас» Эль Класико ничего не изменили.

Сезон 2001/02

Через год настала очередь «Валенсии» выигрывать с неплохим отрывом, а «Реал» и «Барселона» провели сезон в Ла Лиге одинаково скверно. По десять поражений – сейчас подобное сложно представить, третье и четвертое места, «Реал» опередил «Барселону» всего на одно очко, а в матчах между собой «сливочные» взяли реванш – выиграли 2:0 и сыграли вничью в гостях.

Сезон 2002/03

«Барселона» была как «Арсенал» сейчас - когда надоедали четвертые места, ныряла еще глубже. Шестая позиция, 12 поражений, 56 пунктов и отрыв «Реала» в 22 очка. Такое самым юным болельщикам «Барселоны» сложно представить, но поклонники со стажем помнят и тот сезон, и две унылые ничьи против чемпионского «Реала».

Сезон 2003/04

Лет пятнадцать назад «Реал» и «Барселона» были теми еще слабаками – 8 и 10 поражений в чемпионате, титул снова уплыл к «Валенсии». Невероятно нестабильные богачи очень часто теряли очки, а каталонцы не могли сильно радоваться отрыву в два пункта от «Реала», ведь сами проиграли чемпионат «Лос Чес». В Эль тоже было скучно – обменялись выездными победами.

Сезон 2004/05

Родили! Долгожданный титул «Барселона» – впервые с 1999-го года – завоевала в упорной борьбе с «Реалом». Разница составила четыре пункта, остальные соперники отошли в тень, но «золото» разыграли не в Эль Класико, где снова обменялись победами, только на этот раз домашними и крупными – 4:2 и 3:0. Судьбу титула предопределило умение «Барселоны» идти на компромиссы, заработали важный титул с помощью ничьих.

Сезон 2005/06

А вот здесь уже унижение для «Реала», ведь чемпион из Каталонии опередил соперника на двенадцать пунктов. Год победы Райкарда в Лиге чемпионов, неудивительно, что «Реал» влетел «Барселоне» дома 0:3 (тот самый матч, в котором на «Сантьяго Бернабеу» устроили овации Роналдиньо), а потом комфортно довел дело до ума – «золото» стало чаще гостить в Каталонии.

Сезон 2006/07

Думаете, расклад поменялся надолго? Нет, «Реал» в упорной борьбе сумел отвоевать титул у «Барселоны», хотя пришли к финишу с одинаковым количеством пунктов. По разнице мячей «Барселона» сильно опережала соперника, но по регламенту Ла Лиги чемпионом становилась команда, имеющая преимущество по разнице голов именно в личных встречах – домашняя победа «Реала» в Эль Класико позволила завоевать «золото».

Сезон 2007/08

Без Гвардиолы, но с Месси «Барселона» снова отдала титул «Реалу». И борьбы не было. «Мадрид» опередил третьих в таблице каталонцев на целых восемнадцать пунктов, то есть итоговый разрыв получился таким, как прямо сейчас. Представляете, что творилось в руководстве «Барселоны» после такого сезона? А вот «Реал» десять лет назад чувствовал себя замечательно.

Сезон 2008/09

Хосеп подошел и сразу начал собирать трофеи пачками. «Барселона» заиграла в «тики-таку», а это значит, что 105 мячей забито, всего 35 пропущено (против скромной разницы «Реала» 83:52). Пусть отрыв не был таким унизительным, как сезоном ранее – «Барселона» опередила врага на девять пунктов, но Гвардиола заработал на 20 пунктов больше, чем его предшественник годом ранее. Круто зашел!

Сезон 2009/10

«Реал» не смирился с ролью вечно второго в Испании, попытался навязать борьбу. Обе команды прошли сезон феноменально – заработали 96 и 99 пунктов, но победу одержала «Барселона», которая в той Ла Лиге проиграла всего раз. Причем не в Эль Класико, поскольку в очных битвах взяли две сухие победы над «Реалом». А это значит, то три очка перевеса заработали именно в чемпионских битвах.

Сезон 2010/11

Снова сезон, в котором испанские короли показывают, насколько опережают преследователей. 96 и 92 пункта, на этот раз у «Реала» 105 забитых мячей, хотя у «Барселоны» ненамного меньше – 95 штук. Разница чуточку выросла, «Барселона» победила в чемпионате, опередив серебряного призера на четыре пункта. И снова повлияли результаты Эль Класико – ничья в Мадриде и вынос «Реала» в Барселоне со счетом 5:0. Чемпионат выигрывал тот, кто был сильнее в очных матчах.

Сезон 2011/12

Когда «Барселоне» или «Реалу» надоедает унижать себя сезонами без чемпионств, они меняют приоритеты. «Сливочные» заработали 100 пунктов, намайнили всего два поражения (только одно от «Барселоны», во втором Эль Класико в гостях выиграли). 121 забитый мяч – феноменальный показатель, который перебил даже 114 голов каталонцев. В обороне «блаугранас» сыграли чуточку надежнее, но отрыв в девять пунктов показывает, кто в том году был королем футбольной Испании.

Сезон 2012/13

Недолго фанаты «Реала» плескались в Мадридском фонтане. «Барселона» взяла 100 пунктов, опередила соперника на целых пятнадцать – давненько фавориты так глубоко не ныряли. «Реал» забивал много, пропускал мало, хотя больше, чем «Атлетико», и такой отрыв говорит о явном преимуществе «Барселоны» в чемпионате. Зато в Примере каталонцы в золотом сезоне «Реал» не обыгрывали, но шли без осечек в других матчах, в отличие от «сливочных».

Сезон 2013/14

А вот и «Атлетико», упомянутый выше, вышел на первый план. Единственный клуб за долгие девять лет, который смог отодвинуть одновременно и «Реал», и «Барселону». Пока «сливочные» мечтали о победе в ЛЧ, Симеоне отказался пропускать голы в Ла Лиге – за весь сезон только 26 раз ошиблись, и хотя фавориты привычно перешли отметку в 100 забитых голов, на первом месте с преимуществом в три пункта оказались «матрасники». К слову, «Реал» мог опередить «Атлетико», если бы дважды не проигрывал в Эль Класико.

Сезон 2014/15

«Барселона» снова первая, «Реал» снова не чемпион. Два очка разницы – мелочь, не унижение, и привычную голевую войну на этот раз выиграли «сливочные». В этот раз «Атлетико» заметно отстал, и даже в Эль Класико ни один из соперников не смог унизить другого. «Реал» проиграл в гостях 2:1, победил дома 3:1 – скукота.

Сезон 2015/16

Еще один неинтересный сезон в разговоре об унижениях. Разрыв составил всего один пункт, который «Барселона» добыла благодаря дополнительной ничьей, и даже разницы по забитым мячам особой не было – 112 против 110. Зацепиться можно только за результат матча в Мадриде, ведь «Барселона» вынесла соперника 0:4.

Сезон 2016/17

В прошлом году «Реал» выиграл, но снова разница была маленькой. Три пункта – ничто для истории противостояния. «Барселона» забила на десять мячей больше, пропустила на четыре меньше. Каким образом команда Луиса Энрике умудрилась пустить Зидана к титулу? Теряла очки против тех, кого «Реал» смог обыграть, а вот в Эль Класико ничья и победа «Барселоны» - преимущество каталонцев.

Сезон 2017/18

Зидан, видать, бережет нервы и не смотрит матчи «Барселоны». Если бы смотрел, то не делал намеков на чемпионскую борьбу. «Реал» проиграл этот сезон принципиальному сопернику, и если не может обыграть «Леванте», пора вспоминать прошлое.

За семнадцать полноценных сезонов «Реал» всего шесть раз финишировал в чемпионате выше «Барселоны». Если суммировать разницу по очкам, то получаем победу «Реала» в исторической битве – в новом веке набрали на 23 очка больше. В этом сезоне «Барселона» не сравняет счет, но разрыв в восемнадцать пунктов значит, что каталонцы перевернули игру.

Впервые за долгое время в этой паре есть униженныйВ начале века был сезон, в котором «Реал» опередил «Барселону» на 22 пункта, «блаугранас» больше 15 очков форы не имели, так что нынешний сезон в исполнении команды Вальверде может получиться рекордным. Если «Реал», конечно же, продолжит терять очки, а лидер Ла Лиги идти без поражений и ничьих.

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Raamtvall
Raamtvall
вчера в 21:23
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Inquisitоr
    вчера в 21:22
    Inquisitоr:
    Преимущество по очкам реал обеспечил в начале века, когда Барсой руководил бездарь Гаспарт. И даже находясь в глубоком кризисе, каталонцы не опускались до того, чтоб проигрывать в класико 2-6, 0-5 и т.д. Впрочем, чемпионских титулов у Барсы в новом веке больше - 8 (уже почти 9) против шести и всего одно крупное поражение от мадридского мешка (1-4). То есть в 21-м веке сливочный бордель окончательно превратился в вассала Барселоны, которого не очень милостивые сеньоры регулярно унижают, да ещё на их же стадионе...
    А между тем на международной арене "вассал" Барселоны с 2000 года выиграл 5 финалов ЛЧ, в то время как "сеньор" - только 4..... И Реал никогда не опускался до того, чтобы в финале ЛЧ проиграть 4-0.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    вчера в 21:00
    Главный итог:
    Барса в 21 веке - 8 побед в ла-лиге
    Реал в 21 веке - 6 побед в ла-лиге.
    Самые крупные победы в личных встречах:
    6-2
    5-0
    4-0
    3-0
    И все они в пользу Барсы.
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    вчера в 19:29
    Преимущество по очкам реал обеспечил в начале века, когда Барсой руководил бездарь Гаспарт. И даже находясь в глубоком кризисе, каталонцы не опускались до того, чтоб проигрывать в класико 2-6, 0-5 и т.д. Впрочем, чемпионских титулов у Барсы в новом веке больше - 8 (уже почти 9) против шести и всего одно крупное поражение от мадридского мешка (1-4). То есть в 21-м веке сливочный бордель окончательно превратился в вассала Барселоны, которого не очень милостивые сеньоры регулярно унижают, да ещё на их же стадионе...
    Sam Samych
    Sam Samych
    вчера в 19:28
    Но по итогам всех матчей эль классико реал больше побеждал чем барсуки. А за всю историю реал так же больше побеждал и брал кубки в ла лиге чем какая либо другая команда.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:25
    история -интереснейшая штука!
    Groove000
    Groove000
    вчера в 18:09
    хорошая статья, познавательная
    борька
    борька
    вчера в 18:08
    Интересно
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    вчера в 18:05
    Сливочная статья :)
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