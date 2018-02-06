Помни! 60 лет со дня Мюнхенской трагедии

6-го февраля 1958-го самолет с командой «Манчестер Юнайтед» на борту потерпел крушение в аэропорту Мюнхена. «Соккер.ру» - о том, что нельзя забывать.

Человек, далекий от нашего обособленного невидимыми границами футбольного мирка, заявит, что мюнхенская авиакатастрофа даже в первую тысячу крупнейших воздушных крушений за историю гражданской авиации не входит. Это правда, ведь бывали случаи, когда счет жертв шел на сотни, но измерять массу той или иной трагедии исключительно числом погибших – по меньшей мере, циничный подход. Со стороны легко рассуждать, что одна смерть лучше тысячи, но что на это «лучше» скажут потерявшие близкого человека? Трагедия – это всегда трагедия, они могут отличаться друг от друга масштабами, но восприятие бедствия в любом случае зависит от человеческих связей и личностного восприятия, и этого не нужно стесняться, так уж мы устроены. Принимать каждое горе, о котором стало известно, близко к сердцу, как свое собственное - значит, поставить себя под удар нервного истощения, которое убивает беспощадно и в сжатые сроки.

Градация чувств и привязанностей – гениальный по своей архитектуре чертог, способный защитить от многих потрясений. Семья, друзья, знакомые, кумиры, знаменитости с той стороны экрана и с глянцевых обложек, просто люди, которых никогда не знал – каждая жизнь имеет свою цену, свою важность. Футбольное сообщество намного меньше, чем может показаться на первый взгляд, здесь каждая потеря заметна и оставляет после себя пустоту, которую нечем занять, даже когда уходит человек преклонных лет, который прожил долгую жизнь. Ощущения, с которыми трудно смириться, могут улечься лишь с помощью времени. Срок всегда разный, он зависит от многих причин, но вот мюнхенская трагедия – это до сих пор слезы и боль. Ровно 60 лет назад ушли из жизни сразу несколько молодых людей, талантливых футболистов, это был самый черный день в истории «Манчестер Юнайтед», рядом с которым меркнут до прозрачности тяжелые поражения и неудачные сезоны.

Факты об авиакатастрофе, затронувшей мир футбола, узнать несложно – как и почему это случилось, и о том, что 23 человека из 44-х, находившихся на борту, погибли. Есть правдивый рассказ о том, как вратарь Гарри Грегг спас беременную женщину с ребенком, о взлете и падении самолета с командой Басби и всего «Манчестер Юнайтед» той эпохи снят художественный фильм. Даже юные болельщики, не обязательно английского происхождения, знают о том, что сэр Бобби Чарльтон вместе с Билли Фоулксом, который ушел из жизни четыре года назад, стали теми, кто не только сумел сохранить жизнь в небе над Мюнхеном, но и привести «красных дьяволов» к победе в Кубке Европейских Чемпионов десять лет спустя. Вернее, привел к триумфу манкунианцев сэр Мэтт Басби, потерявший своих «малышей», но создавший в память о них новую победоносную дружину. Эпизод, когда трагедия переплетается с возрождением к новой жизни, показывая, что ничего конечного в этом мире нет.

Не хочется углубляться в историю клуба и влияние на нее этой трагедии, как и в детали самой аварии, в информации недостатка нет, кому интересно – тот обязательно прочтет. На самом деле, действительно правильнее узнавать о таких вещах из сухих энциклопедических заметок, накрученный драматизм выглядит излишним. Здесь же - просто дань памяти трагедии, памяти, которая увековечена в граните и бронзе, но еще важнее, чтобы она жила в сердцах больших и маленьких ценителей футбола. Не только в честь о «Малышах Басби», о той замечательной команде, состоявшей из простых людей, но и в назидание: сейчас футбольные дружины – ваши кумиры и их соперники, проводят в самолетах еще больше времени. Все живем и летаем под одним небом.

Имена погибших

Игроки «Манчестер Юнайтед»: Джефф Бент, Роджер Берн, Эдди Колман, Дункан Эдвардс (скончался в больнице через 15 дней), Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уилан.

Тренеры и работники МЮ: Уолтер Крикмер, Том Карри, Берт Уолли.

Члены экипажа: Кеннет Гордон Реймент (второй пилот, выжил в катастрофе, но умер в больнице 6 недель спустя), Уильям Томас Кейбл (бортпроводник).

Журналисты: Альф Кларк, Донни Дейвис, Джордж Фоллоуз, Том Джексон, Арчи Ледбрук, Генри Роуз, Фрэнк Свифт, Эрик Томпсон.

Другие пассажиры: Бела Миклош (туристический агент), Вилли Сатинофф (болельщик МЮ, близкий друг Мэтта Басби).

Судьбы выживших

Члены экипажа: Маргарет Урсула Беллис, Джордж Уильям Роджерс, Розмари Чевертон и Джеймс Тейн.

Командир экипажа Джеймс Тейн умер в 1975-м. Он оставил опасную профессию и занимался птицеводством на своей ферме в Беркшире. В возрасте 54 лет он не пережил сердечный приступ. Стюардесса Маргарет Беллис и радист Роджерс ушли из жизни в конце 90-х, они пережили трагедию на 40 лет, а Розмари Чевертон и ныне здравствует!

Журналисты: Тед Эллиард, Питер Хауард, Фрэнк Тейлор.

Никого уже нет в живых. Самый известный из этой троицы – Фрэнк Тейлор, который прожил долгую и насыщенную жизнь. На протяжении 16 лет был президентом Международной ассоциации спортивной прессы, приставлен к государственным наградам Великобритании. В 1960-м написал книгу «The Day a Team Dead» - рассказ о катастрофе глазами ее непосредственного участника.

Другие пассажиры: Вера Лукич и ее маленькая дочь Весна, Элеанор Миклош, Небойша Бато Томашевич (умер в 2017 году).

Вратарь Харри Грегг первым пришел в себя и спас несколько жизней, в том числе Веру Лукич и ее дочь. К тому же, женщина была беременна, и через несколько недель родила мальчика, которого назвала Зораном, хотя английское имя Харри в данном случае тоже подошло бы к сербской фамилии.

«Манчестер Юнайтед»

Джонни Берри (умер в 1994, 68 лет). Больше 2 месяцев провел в больнице в состоянии комы, вследствие которой у Джонни развилась легкая форма амнезии. Об авиакатастрофе узнал из газетных публикаций спустя долгое время. В футбол больше никогда не играл, занимался спортивным бизнесом с братом. Ушел из жизни первым из выживших в том аду «красных дьяволов».

Джекки Бланчфлауэр (умер в 1998, 65 лет). Джекки получил многочисленные переломы и травмы внутренних органов, катастрофа поставила крест на его футбольной карьере в 24 года. Парень из Северной Ирландии предпринимал героические попытки вернуться на поле, но было бесполезно. Джекки очень не везло с работой, о чем в Манчестере даже ходили легенды. Умер от рака в возрасте 65 лет.

Деннис Вайоллет (умер в 1999, 65 лет). Выжил и вернулся к своей любимой работе, но в 1962-м Басби неожиданно продал Денниса в «Сток Сити», где он застал самого сэра Стэнли Мэтьюза. Потом Вайоллет отправился ненадолго в США, а по завершении карьеры переехал в Америку на постоянное место жительства, тренировал местные клубы вплоть до своей смерти в 1999 году. Тоже из-за рака, как Бланчфлауэр, и в том же возрасте.

Рэй Вуд (умер в 2002, 71 год). Вратарь, конкурент Харри Грегга, после катастрофы провел всего один матч за МЮ и отправился в «Хаддерсфилд», где стал легендой, проведя в составе «терьеров» семь успешных сезонов. Известно, что в 1960-х Мэтт Басби пытался вернуть Вуда на «Олд Траффорд», но не преуспел в этом. После завершения карьеры Рэй работал тренером в разных странах, в том числе хлебнул экзотики.

Альберт Скэнлон (умер в 2009, 74 года). Пережил авиакатастрофу на полвека с лишним. Скэнлон провел еще два года за «Манчестер Юнайтед», а потом поиграл в «Ньюкасле», «Линкольн Сити» и «Мансфилд Тауне». Осенью 2009-го поступил в госпиталь с воспалением легких, которое так и не смог победить, проведя больше месяца в реанимации.

Кенни Морганс (умер в 2012, 73 года). 18-летнего Морганса журналисты обнаружили живым среди обломков на месте крушения через два часа после официального прекращения поиска жертв. В футбол Кенни играть продолжил, но уже далеко не на прежнем уровне, поэтому МЮ вскоре покинул, играл за «Суонси Таун», «Ньюпорт Каунти» и другие команды в низших лигах и любительских лигах.

Билл Фоулкс (умер в 2013, 81 год). После трагедии Фоулкс стал капитаном «Манчестер Юнайтед», его предшественник на этом посту – Роджер Берн, погиб. В итоге, Билл провел на «Олд Траффорд» всю свою карьеру, отыграв шесть сезонов до катастрофы и вдвое больше – после. Фоулкс стал одним из двух футболистов наравне с Бобби Чарльтоном, кто дождался победы в Кубке европейских чемпионов 1968 года. 36-летний Билли провел в том розыгрыше шесть матчей, включая финал, и отметился решающим голом в полуфинальном противостоянии с мадридским «Реалом».

Харри Грегг (85 лет). Один из лучших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед» и герой мюнхенской катастрофы – вытащил из обломков нескольких товарищей и беременную женщину с дочкой, не дождался европейского успеха манкунианцев, покинув клуб в 1966 году. В 1995-м Харри получил Орден Британской Империи, а в 50-летнюю годовщину трагедии принимал участие в создании документального фильма, в котором он вернулся на место катастрофы и встретил того самого Зорана Лукича, которого Грегг спас, когда тот еще был в утробе матери.

Бобби Чарльтон (80 лет). На момент катастрофы Чарльтону, который позже станет сэром, было всего 20 лет. Можно сказать, сэр Бобби отделался легким испугом, ведь уже через восемь дней после крушения он вернулся в Манчестер. Восстановление растянулось еще на несколько недель, но Чарльтон даже успел сыграть в финале Кубка Англии 1957/58, где МЮ уступил «Болтону». Ну, а в следующее десятилетие, как вы знаете, сэр Роберт Чарльтон стал героем не только «Манчестер Юнайтед», но и всей Англии, с которой выиграл чемпионат мира.

Мэтт Басби (умер в 1994, 84 года). Получил страшные травмы во время авиакатастрофы, но потом положил жизнь на то, чтобы сделать «Юнайтед» снова великим. Вернувшись к работе, Басби взялся за строительство новой команды и сумел вознести «красных дьяволов» на вершину английского и европейского футбола всего через десять лет после трагедии, о которой будем помнить всегда.