И Швец, и жнец

Когда на трансферном рынке сходятся упертые принципиальные участники, за этим всегда интересно следить. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает, что нас ждет занятная борьба вокруг Антона Швеца.

«Зенит» положил глаз на Швеца. Если петербургский клуб заинтересовался кем-то с российским паспортом, это очень серьезно. Очевидно, что команда Роберто Манчини испытывает определенные проблемы именно с наличием россиян в составе. И дело тут не в замечании президента Владимира Путина, который дал понять Сергею Фурсенко, что сомнительная это затея – поднимать отечественный футбол, закупая аргентинцев.

Есть достаточно строгий лимит на легионеров, над которым «Зенит» пока невластен. Поэтому ему приходится искать компромиссы и особенно внимательно смотреть на игроков с российским паспортом. Собственно, эта ситуация не новая, она хорошо изучена, а рынок футболистов с паспортами РФ весьма узок. Для «Зенита» он тоже специфичен. С одной стороны, клуб имеет большие финансовые возможности для привлечения практически любого игрока с российским паспортом.

С другой, абы кто «Зениту» не нужен. Все-таки команда обладает определенным высоким уровнем, и игроки ей нужны соответствующего класса. А в таком количестве россиян на рынке нет. Вот и приходится ломать копья и сражаться за тех, кто более-менее подходит по требованиям. Причем по принципу «купим, а потом будем разбираться». Такой принцип имеет побочные эффекты. Например, ярчайший из последних – история с Новосельцевым. Он был прекрасен в «Ростове» и получил массу авансов. В «Зените» защитник пропал.

Но есть и удачные заходы в таком же стиле. Например, приобретение Далера Кузяева. Полузащитник прекрасно влился в игру «Зенита» и поднял уровень своего футбола до класса командного, повысив потенциал и мастерство. Так и должен выглядеть прогресс. К слову, Кузяев был приобретен как раз у «Ахмата», с которым «Зенит» ведет переговоры и по Швецу. Грозненский клуб вообще здорово подсуетился в свое время, вернув Антона в Россию. Тот ведь довольно давно покинул ее, отправившись осваивать футбольную науку в Испанию.

Развитие в системе «Сарагосы» и «Вильярреала» заметно пошло на пользу Швецу, пусть он толком и не попадал в основные команды этих клубов. Сама культура игры даже внешне отличается, Швец иначе работает с мячом, он техничнее и по-другому видит поле. Недаром Антон стал одним из главных открытий первой части сезона. А когда ты игрок в расцвете сил с российским паспортом и более-менее себя проявляешь, то интерес «Зенита» к тебе неизбежен.

В «Ахмате», кстати, решили вести это дело открыто. Еще до начала трансферного окна там подтвердили, что в контакт с клубом вступали разные команды, интересуясь возможностью купить Швеца. Во всех случаях «Ахмат» давал твердый отказ, заявляя, что продавать хавбека не намерен. Потом появилось граничное условие: продавать не намерен как минимум до лета, до конца сезона. Контракт 24-летнего игрока рассчитан на четыре года, так что «Ахмат» может быть весьма уверен в своей позиции на его счет.

Но все мы прекрасно понимаем, что у каждого футболиста есть своя цена. И существует определенная сумма, которая заставит «Ахмат» продать-таки Швеца «Зениту» тогда, когда это будет нужно петербуржцам. Если верить СМИ, речь идет о 7-8 миллионах евро. Столько хочет получить «Ахмат», тогда как «Зенит» готов предложить пока только 4 миллиона. Как видим, разброс очень большой, клубы далеки пока от компромиссного варианта. Хотя это распространенная переговорная практика.

В «Ахмате» понимают, насколько нужен «Зениту» хороший игрок в полузащиту с российским паспортом, поэтому пользуются этим, задирая цену и затягивая время – зимний рынок скоротечен, у «Зенита» не так много в запасе дней, чтобы искать альтернативы, а что важнее, их просто нет – возвращаемся к тому, что рынок игроков с российским паспортом крайне ограничен. Поэтому у «Ахмата» в области ценообразования руки развязаны. Но и «Зенит» начал грамотно, став торговаться с довольно низкой планки.

Есть известное выражение о том, что нужно просить изначально как можно больше, чтобы получить хоть что-то. Справедливо и в обратном направлении: «Зенит» начал торговаться с низкой цены, чтобы даже незначительное постепенное повышение в ходе переговоров воспринималось «Ахматом» как большая уступка и было убедительным чисто психологически. В любом случае грозненский клуб заполучил великолепный актив, которым теперь должен грамотно распорядиться.

Что касается самого Швеца, то для него не все так однозначно. Антон как раз из Грозного получил приглашение в сборную России. Очевидно, что в «Ахмате» он продолжит играть регулярно и получит больше возможностей оказаться на чемпионате мира, выступление на котором значительно повысит спрос на футболиста, если он, конечно, не провалится однозначно. Мы же исходим из лучших прогнозов и амбиций хотя бы отдельных игроков, если не всей сборной.

Переход в «Зенит» не гарантирует поступательного движения наверх именно в плане игры. Да, можно совершить прорыв, как тот же Кузяев. А можно и осесть на скамейку запасных. Роберто Манчини чужды интересы сборной, поэтому он будет действовать так, как посчитает нужным. Из запаса «Зенита» можно отправиться только в аренду куда-нибудь в команду-середняк, а не на чемпионат мира.

Так что над своим решением Швец должен подумать очень тщательно. Хотя в этой ситуации первостепенное значение имеют договоренности клубов. Хороший, достаточно универсальный, относительно молодой и техничный полузащитник с российским паспортом «Зениту» нужен. Поэтому петербургский клуб вряд ли отступит в своем стремлении заполучить Швеца. Особенно с принципом: купим, а там разберемся.