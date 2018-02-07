Спасай и развивай. «Краснодар» и игроки сборной России

Олег Шатов перешел из «Зенита» в «Краснодар», чтобы получить игровую практику перед ЧМ-2018. «Соккер.ру» - об игроках сборной России, которых спасли или воспитали «быки».

«Краснодар» занимает стратегически весьма выгодное положение в российском футболе: с ним все хотят дружить, потому что дело иметь приятно – работают профессионалы, а принципиального соперничества ни с одним из топ-клубов РФПЛ нет. Да, «Краснодар» входит в число грандов нашего чемпионата, хотя ему только предстоит подчеркнуть этот статус трофеями, но все остальное в наличии: инфраструктура, состав, результаты на уровне стабильного попадания в еврокубки. «Быков» устраивает их положение вдали от шумных столиц, где клуб Галицкого по-прежнему, полагаю, считают приятным провинциалом, хотя «Краснодар» по многим направлениям развития объективно опережает гордых представителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Зато у «Краснодара» есть очевидные преимущества, ведь понятно, что тот же «Зенит» не может отпустить даже ненужного игрока в «Спартак» и ЦСКА. А вдруг заиграет? Много людей потом будут плохо спать и кушать. То же самое касается армейцев с «красно-белыми», внутри всей этой тройки отношения, исключающие или почти исключающие переходы. Нужно быть Дзюбой, чтобы прорваться. К «Локомотиву» до недавнего времени так серьезно не относились, но очевидно, что этой зимой никто из преследователей не поможет железнодорожникам укрепить состав. Относительно «Краснодара» таких предрассудков ни у кого нет, а среди игроков у клуба хорошая репутация, ведь они получают то, что хотят – возможность играть, а также вызовы в сборную России. Шатов собирается подтвердить эту закономерность. Посмотрим на тех, кто попадал в главную команду страны из «Краснодара».

Павел Мамаев (перешел из ЦСКА в 2013 году)

В 2010 – 2011 годах Мамаев дважды сыграл за сборную России в двух товарищеских матчах, но потом потерял место в составе армейцев, а летом 2013-го перешел в «Краснодар», сначала на правах аренды, но через полгода заключил полноценный контракт. В составе «быков» Павел провел лучшие сезоны в своей карьере, особенно хорош был в розыгрыше 2015/2016, накануне чемпионата Европы, где принял участие во всех поединках сборной России под руководством Леонида Слуцкого. Будучи игроком «Краснодара», Мамаев сыграл за национальную команду 13 матчей. «Быки» помогли реализовать потенциал и выйти на новый уровень, хотя в последние полтора года Павел уже не блещет, но в этом язык не повернется обвинить клуб.

Роман Широков (играл на правах аренды во вторых половинах сезонов 2013/2014 и 2014/2015)

В начале 2014 года Широков окончательно утратил взаимопонимание со Спаллетти, вынужден был искать игровую практику перед ЧМ-2014 на стороне – в «Краснодаре», куда приехал в аренду и год спустя, но уже из «Спартака». Оба отрезка получились удачными, Роман поддерживал свой уровень, продолжал получать вызовы в сборную России, где носил капитанскую повязку. Летом 2014-го «Краснодар» предлагал полузащитнику полноценный контракт, но Широков выбрал «Спартак», о чем впоследствии жалел. Как знать, может быть, до сих пор играл бы в футбол, если бы вручил свою судьбу «Краснодару».

Юрий Газинский (перешел из «Торпедо» в 2013 году)

Этого полузащитника «Краснодар» ни от кого не спасал – Юрий был приобретен у «Торпедо» за 250 тысяч евро четыре с половиной года назад, но именно «быки» довели его до уровня национальной команды. «Хавбеком республики» Газинский пока не стал, но вызовы в сборную получает регулярно, попал в заявку на домашний Кубок Конфедераций, будет претендовать на попадание в число 23 счастливчиков, которые примут участие на чемпионате мира.

Фёдор Смолов (перешел из «Динамо» в 2015 году)

На Смолове в какой-то момент поставили крест, но Федор провел хороший сезон в «Урале», после чего стал свободным агентом. Форвард вел переговоры со «Спартаком», который предлагал лучшие условия, но у «красно-белых» не было тренера, тогда Смолов вместо московской неопределенности выбрал краснодарскую стабильность, простор для роста. И точно не прогадал, дважды став лучшим бомбардиром РФПЛ, а также лучшим форвардом страны. Спасибо «Краснодару» за это. Нет, мы, конечно не узнаем, как обстоят дела в параллельной вселенной – может, там Федор забивал за «Спартак» в два раза больше, а после чемпионства уже отправился бы в «Манчестер Юнайтед», выбравший его вместо Лукаку. Но есть реальность, где «Краснодар» вывел Смолова на новую орбиту, которая еще несколько лет назад казалась недостижимой.

Дмитрий Торбинский (перешел из «Ростова» в 2015 году, покинул команду в 2017-м)

Справедливости ради, свою карьеру Торбинский перезапустил в «Ростове», откуда получил первые после пятилетнего перерыва вызовы в сборную России от Фабио Капелло. Однако именно приличный сезон в составе «Краснодара», когда Дмитрий блистал универсализмом, действуя и в центре поля, и на позиции левого защитника, помог ему попасть на чемпионат Европы 2016 года – второй крупный турнир в карьере после Евро-2008. Впрочем, ни одной минуты во Франции Торбинский так и не сыграл, а потом начался закат, который завел полузащитника в кипрский чемпионат.

Роман Шишкин (перешел из «Локомотива» в 2017 году, покинул команду в 2017-м)

Переход в «Краснодар» в середине прошлого сезона стал правильным решением для Шишкина, ведь Юрий Семин в «Локомотиве» задвинул Романа в глубокий запас, а в южной команде футболист получил игровую практику, причем действовал не только на привычной позиции крайнего защитника, но и в центре поля. Выбор в пользу «Краснодара» себя полностью оправдал, ведь Черчесов взял Шишкина на Кубок Конфедераций, даже выпустил в стартовом составе на игру с Португалией. Летом Роман разорвал контракт с «Локомотивом», подписал полновесное соглашение с «Краснодаром», назвав это решение шагом вперед.

Олег Шатов (перешел из «Зенита» в 2017 году на правах аренды)

Является ли переход Шатова в «Краснодар» шагом вперед? Если иметь в виду то, как прошли его последние полтора года в «Зените», то наверняка. Олег не смог найти общий язык с Луческу и Манчини, оказался вне сборной России, хотя еще несколько лет назад он считался самым талантливым российским игроком, будущим лидером национальной дружины. Наверняка Шатова хотели бы видеть и в российских клубах, но на такое «Зенит» пойти не мог, поэтому «Краснодар» - единственная сильная российская команда, где мог оказаться Олег этой зимой. И своим шансом он воспользовался, причем немало для этого сделал сам, что подчеркивает желание играть в футбол, а не просто получать большую зарплату. Согласимся с Вячеславом Малафеевым: переход в «Краснодар» на правах аренды накануне чемпионата мира – оптимальное решение. У «быков» не забалуешь, тот, кто хочет играть и ставит перед собой реальные цели, обычно достигает их. Иногда даже с перевыполнением плана.

Готов заплатить, чтобы уйти из «Зенита»