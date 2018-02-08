Хобби футбольных тренеров

Луис Энрике не спешит принимать «Челси»? У него и многих других тренеров есть любимые увлечения помимо футбола, и блогер «Соккер.ру» Angry Ded о них рассказывает.

Шотландский Шерлок Холмс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в отставке сэр Алекс Фергюсон напоминает, что бывших копов не бывает. Шотландец потратил много месяцев и лет жизни, чтобы изучить дело об убийстве Джона Кеннеди. В России любимым каналом Фергюсона был бы тот, где рассказывают об НЛО? А если серьезно, то сэр Алекс даже подключил большие связи – знакомство с премьер-министром Великобритании, чтобы ему в руки попал официальный отчет о смерти Джей-Эф-Кей. Сэр Алекс был безумно рад, что новый президент США рассекретит документы из резонансного и на удивление запутанного дела.

Если вы думаете, чем сейчас занимается великий тренер, то ответ на поверхности – изучает 2 800 опубликованных документов по делу об убийстве Кеннеди. Сэр Алекс точно нанял людей, которые помогают ему разобрать каракули, сухой канцелярский язык и отчеты. Прошлой осенью шотландский Шерлок получил зацепку, а при встрече его нужно спросить: «Кто убил Кеннеди?» А вот коллега Фергюсона, тренер сборной Исландии Мартин О'Нил, много лет посвятил изучению маньяков, даже на процессы ходил. Два деда-криминалиста, Холмс и Ватсон мира тренеров. Причем увлекаются криминалистикой серьезно – на уровне экспертов!

Не такой как Тайгер Вудс

Хочется верить, что жена не отсудит у Гвардиолы сто миллионов после скандального разоблачения его похождений налево, как случилось с Тайгером Вудсом. Но стать достойным игроком в гольф у Хосепа может получиться, ведь он очень любит этот вид спорта. Почему? Потому что нет арбитров, как играешь – так получаешь. Все справедливо, а сопутствующие факторы, вроде ветра, можно нивелировать игрой.

Кроме Гвардиолы, серьезно увлекается гольфом также тренер сборной Украины Шевченко. Неизвестно, насколько сильно играет Гвардиола, но Андрей Николаевич даже турниры выигрывал. А для того, чтобы поиграть с интересными соперниками, специально летает в Англию, где встречается в матчах с Дзолой, Гиггзом и Скоулзом. Как видите, очень популярное занятие среди бывших футболистов, но среди тренеров гольфистами могут назвать себя именно Шевченко и Гвардиола.

Португальский наездник

Тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека нашел бы общий язык с Сердаром Азмуном с его конюшней на родине. Ведь португалец с юности любит кататься на лошадях и, хотя называет себя любителем, скромничает. Ведь так часто общался с благородными животными раньше, что его родная дочь даже увлеклась конкуром и стала чемпионкой Португалии по этому виду спорта.

Молодой наставник в ближайшие дни сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против «Ромы», а осенью выбил Сарри в группе. Обскакал, если можно так сказать. И хотя Фонсека не настолько увлечен лошадьми, как Майкл Оуэн – у бывшего форварда есть жеребцы за очень большие деньги, если выпадает возможность оказаться на конной ферме друга в Португалии, Паулу непременно катается на лошадях. Надеюсь, защитники животных за это на него обижаться не будут. Лошадки любят общаться с хорошими людьми.

Марафонец и экстремал

Мировой рекорд в марафонском беге принадлежит кенийцу Деннису Киметто, который в Берлине преодолел дистанцию за 2 часа, 2 минуты и 57 секунд. Впечатляет, так быстро перемещаться на своих двух Луис Энрике, засватанный в «Челси», не умеет. Но победитель Лиги чемпионов, оказывается, не раз бегал марафоны. Причем на одном из первых, еще в 2005-м году, показал неплохой для любителя результат – три часа.

Кроме обычных забегов и также велосипедных заездов на выносливость, Луис Энрике ввязывается в авантюры, опасные для здоровья. Испанец перешел в категорию диких марафонов, когда надо нести на себе снаряжение и бегать по пустыням. Бывший тренер «Барселоны», безусловно, странный человек, ведь человеческий организм построен, чтобы запасать и беречь энергию, а Луис ее постоянно тратит. Причем часто выбирает дикие методы. Мазохист? Немножко, поэтому не завидую игрокам «Челси» - тренировки станут жестче с таким тренером-маньяком.

Миллионер, но не плейбой

У Роналдо – того, что из Бразилии, есть хобби по сбору журналов «Плейбой». Даже не хочется спрашивать, зачем эти отголоски бурной юности подростков девяностых форварду. А вот у его бывшего тренера Фабио Капелло аристократичное увлечение – скупает живопись и предметы искусства по всему миру. Хобби для богатого старого итальянца, хотя Капелло коллекционирует ценные вещи давно, знаком с известными художниками и не откажется с ними посидеть и выпить.

В его доме есть работы Кандинского, Шагала, а лет двадцать назад Фабио потратил целый год, чтобы добрать коллекцию живописи и антиквариата. По внешним оценкам домашний музей Капелло потянет минимум на 15 миллионов евро. Зато теперь понятно, почему Фабио занесло в Россию. Учитывая, что в его коллекции были работы известных местных мастеров, мог завести новые знакомства и пополнить коллекцию. Хочется верить, что Фабио честный и ни в каком из музеев России оригинал картины не заменили подделкой.

Португальский Петерансель

Виллаш-Боашу не раз говорили, что ему не хватает жесткости в общении с футболистами. Ведь нет разницы в возрасте, нет жизненного опыта, чтобы не казаться хулиганам из «Тоттенхэма», «Челси» или «Зенита» ботаником, которого в юном возрасте отправили на тренерские курсы. Андре заявил о себе после письма Бобби Робсону, а позже успел выиграть Лигу Европы. Затем оказался в «Зените», и эту часть истории вы знаете.

Позже Андре приостановил тренерскую карьеру, поскольку после РФПЛ отправился в Китай. Но покинул свой СИПГ в конце прошлого года и отправился на «Дакар». Одна из самых злых многодневных гонок прошла для Виллаш-Боаша и его помощника Рубена Фарии не очень удачно. На четвертом этапе, на который португальцы вышли на 43-й позиции в рейтинге легковых автомобилей, они попали в аварию. Ничего серьезного, но продолжить ралли не смогли. Зато попытался, причем выбрал непростой вид спорта. Но такое у Виллаш-Боаша увлечение – любит сложную езду.

Как говаривал давным-давно один из моих преподавателей: у мужчины должно быть хобби. И хотя у части великих тренеров «хобби» была горящая вода, речь не о плохих привычках. А о тех вещах, которые делают нас счастливыми. Вспомните о своих увлечениях и не забывайте находить на них время. Есть штуки, которые позволяют людям, которые играли и часто даже побеждали в матчах уровня финалов ЛЧ, переживать новые эмоции и отвлекаться от футбола.

Для Луиса Энрике это сложнейшие забеги, для Виллаш-Боаша – экстремальные гонки. А Фергюсона виски не корми – дай поразгадывать таинственное убийство. Классно, что тренеры не ограничиваются только футболом. И правильно сделал Гвардиола, когда выдал игрокам «Манчестер Сити» три дня выходных с условием «отдохнуть друг от друга». И Хосеп знает, чем хочет заняться сам – его ждут клюшки и лунки, которые нужно закрыть.