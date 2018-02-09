Романцев не прав. «Зенит» может стать чемпионом

Олег Романцев считает, что у «Спартака» есть все шансы стать чемпионом, но в «Зенит» не верит. «Соккер.ру» считает, что зря. Питерцы не дальше от титула, чем «красно-белые».

Олег Романцев о чемпионской гонке в РФПЛ: «Скажу так: у „Спартака“ есть все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с „Локомотивом“. А вот в питерский клуб я не верю. У них много игроков, но нет команды. Конечно, если „Зениту“ удастся создать мощный коллектив, то всем лидерам придется несладко».

В такой точке зрения тренера, многократно побеждавшего в чемпионате России, нет ничего неадекватного или провокационного, но это мнение, как минимум, спорное. Олег Иванович по понятным причинам мыслит спартакоцентрично, но в нынешней чемпионской гонке гораздо больше полутонов, а красно-белые цвета не доминируют, хотя финальный аккорд из пяти побед кряду и заставил говорить о том, что действующий чемпион все еще может защитить титул. Нужно расставить акценты в охоте за «золотом». «Локомотив», по большому счету, держит судьбу чемпионства в своих руках. 8 очков преимущества за 10 туров до конца турнира – это не гарантия титула, но очень солидный задел.

Следом идут «Зенит» и «Спартак», причем питерцы выше москвичей, ведь с этого сезона при равенстве очков первый показатель – личные встречи. «Сине-бело-голубые» выиграли дома 5:1, а в столице уступили 1:3, то есть если выйдет так, что «Локомотив» сбавит обороты, а «Спартак» и «Зенит» наберут одинаковое количество очков в финальной версии турнирной таблицы, то чемпионский кубок отправится в Санкт-Петербург. И еще. Все так увлечены погоней за «Локомотивом» команд со второго и третьего мест, что забывают о «Краснодаре» и ЦСКА, которые идут рядом с первой тройкой. Между 8 очками отставания от лидера и 9-10 баллами нет принципиальной разницы.

Но если использовать «теорию всего», то аргументы быстро расползутся из-за большого числа неизвестных, поэтому предлагаю взять знаменитую бритву брата Оккама и выудить из реплик Романцева две частных теории. Во-первых, Олег Иванович не верит в «Зенит» и дает все шансы на чемпионство «Спартаку». То есть, как минимум, без учета «Локомотива» ставит москвичей в таблице выше. На каком таком основании?

«Зенит» vs «Спартак»

По ходу осени «Спартак» отыграл у «Зенита» 13 очков, именно мощный финиш того отрезка возродил красно-белые мечты в чемпионство. Но можно взглянуть и с другой стороны: старт чемпионата команда Массимо Карреры провалила, а дружина его соотечественника, напротив, исправно набирала очки. Почему бы по такой же логике не пройти весенней части сезона? «Зенит» рванет со старта, а пока раскачается «Спартак», поезд уже уйдет. Прецедент параллельного выступления команд по такому сценарию уже есть, победы москвичей и неудачи питерцев на финише осенней части сезона не дают команде Карреры никакого преимущества сейчас, ведь зимой состоялась перезагрузка.

Одна из главных спартаковских надежд зиждется на том, что матчи с основными конкурентами сыграны осенью, а весеннее расписание якобы «легкое», не считая стартового и очень важного матча с «Локомотивом». Что ж, давайте сравним календари «Спартака» и «Зенита».

«Спартак»: «Локомотив» (г), СКА (д), «Рубин» (г), «Тосно» (д), «Анжи» (г), «Урал» (г), «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

«Зенит»: «Амкар» (д), «Ростов» (г), «Динамо» (д), «Уфа» (г), «Краснодар» (д), «Анжи» (д), «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Локомотив» (г), СКА (д).

Да, у «Спартака» в соперниках «Локомотив», а потом команды, занимающие после 20-го тура места от седьмого и ниже. «Зениту» играть против «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива». Зато у «сине-бело-голубых» больше домашних матчей и нет страшных выездов, в то время как «Спартаку» дважды предстоит выехать на Урал, сразиться на территории Бердыева и посетить Кавказ. И да, легкость спартаковского календаря – мнимая. Знаете, сколько очков команда Массимо Карреры набрала в матчах с оставшимися десятью соперниками в первом круге? 15!

То есть половину от максимально возможного количества, 1.5 балла за игру – график середняка, но никак не претендента на чемпионство. Впрочем, у «Зенита» результат не намного лучше – 16 очков. Но, напомним, «сине-бело-голубым» достаточно выступить не хуже «Спартака». Образно говоря, в весеннем соперничестве с «красно-белыми» их устраивает ничья, в то время как москвичам нужно побеждать – набирать больше очков. При такой плотности результатов это вполне может оказаться важным фактором.

Важнейший момент – положение в календарях «Спартака» и «Зенита» ключевых встреч с «Локомотивом». Действующий чемпион уже 4 марта будет играть по системе «всё или ничего». То есть «Спартак», потерявший основного центрального защитника, может вылететь из чемпионской гонки в первом же весеннем туре, а у «Зенита» есть возможность собирать очки и надеяться на ошибки «Локомотива» до очного матча в мае, в предпоследнем туре. Может быть, эта игра окажется золотой – кто знает?

«Зенит» vs «Локомотив»

Впрочем, в этом сезоне «Зениту» недостаточно обойти «Спартак», чтобы стать чемпионом. Главная мишень – «Локомотив». На самом деле, в первом весеннем туре питерцы будут желать победы «Спартаку» в матче с железнодорожниками, а потом попытаются устроить так, чтобы к очному матчу с командой Семина судьба чемпионства уже не была полностью в руках «Локо». Романцеву и всем, кто отказывает «Зениту» в возможности завоевать титул, нужно напомнить о мощном подборе игроков и о влиятельности клуба из Санкт-Петербурга. Нынешняя команда, по сути, сформирована только летом, и понятно, почему у «Зенита» случился спад. На легких ногах и свежих идеях поначалу побеждали, но потом появились объяснимые проблемы роста, которые решаются тренировками, теоретическими занятиями и просто – со временем.

«Зенит» - новая команда, которая еще не набрала свою силу. Зимний сбор должен поспособствовать улучшению качества игры. Что касается атмосферы, на которую намекает Олег Иванович, то для этого нужно находиться внутри коллектива. В той информации, которая просачивается из расположения команды, невозможно найти следы какого-то раскола или взаимного недовольства, а избавление от Дзюбы с Шатовым должно пойти только на пользу, раз от них исходил негатив к тренеру. Можно дискутировать о том, прав или нет Манчини глобально, но сиюминутная проблема решена «отрезанием» лишних. У «Зенита» есть все причины стать сильнее после паузы за счет улучшения командных взаимодействий, в разгар сезона, особенно, когда приходится играть по два раза в неделю, сложно научить команду новым трюкам. Сборы подоспели вовремя для Роберто и его парней.

Но даже реализуй «Зенит» полностью свой потенциал весной и набери все 30 возможных очков, то чемпионства все равно не случится, если «Локомотив» не начнет спотыкаться. Даже если железнодорожники проиграют «Спартаку» и «Зениту», они все равно придут к финишу первыми при условии, что сами больше не будут терять очков, а конкуренты или один из конкурентов выиграет 10 из 10 матчей. Но это идеальный расклад для преследователей, очевидно, им нужно чуть больше простора для творчества, читай – осечек «Локомотива». И в этом месте нужно вспомнить, что «Зенит» - это не только сильная команда, но и богатый влиятельный клуб. Не будем наивными, борьба за чемпионство ведется не только на футбольных полях, это более обстоятельный процесс.

Например, начальником команды «Локомотив» в 2017 году стал бывший арбитр Станислав Сухина. По странному стечению обстоятельств, после этого назначения рефери как будто стали более лояльно относиться к железнодорожникам в матчах РФПЛ. Сергей Фурсенко сможет выровнять судейский вектор? Ради возможного чемпионства «Зенита» он должен попытаться. Во-вторых, все понимают, что собственные победы обесценятся отсутствием ошибок у «Локомотива». «Зенит» может даже по делу прихлопнуть москвичей в 29 туре, взяв реванш за поражение на «Крестовском», только этого мало.

«Локомотив» и помощь арбитров

Российские клубы отвыкли от сильного «Локомотива», общаются с ним на равных, на команду Семина не все настраиваются должны образом. Сделать матчи против железнодорожников нерядовыми – тоже выполнимая задача. О практике стимулирования соперников своих конкурентов говорить вслух не принято, но это явление распространено, причем не только в России. «Урал», «Амкар», «Ростов», «Уфа», «Арсенал» - все эти команды могут сыграть против «Локо» обычную календарную игру или «матч всей жизни». Чемпионская гонка в РФПЛ далека от завершения, а списывать «Зенит» со счетов не вижу ни одной причины.