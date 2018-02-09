Пестрые судьбы российских владельцев иностранных клубов

Один сегодня вышел из тюрьмы, вторая продала легенду, третий обвинен в коррупции. «Соккер.ру» знакомит с историями российских миллионеров, связанных с футболом.

Роман Абрамович («Челси», оценка состояния – 11.2 млрд долларов)

Роман Аркадьевич был, есть и будет? Скорее всего, ведь его главный плюс – умение держаться в тени и не открывать рот, когда этого не требует ситуация. Так описывают его знакомые, и скатывание с первого места в списке самых богатых людей России на более скромные позиции – еще одно подтверждение наличия ума.

Даже игровые проблемы Конте и его «Челси» не помешают продолжать тратить деньги в Лондоне на футбол. Абрамович – редкий российский богач в иностранном спорте, который добился значимых успехов и выработал стратегию поведения. И новый стадион «Челси» служит подтверждением, что живут будущим. И свыше 10 миллиардов – подушка безопасности.

Маргарита Луи-Дрейфус (экс-«Марсель», оценка состояния - 7.1 млрд долларов)

В Швейцарии шутят, что девочка Маргарита, которая воспитывалась в интернате после того, как отчим угодил в тюрьму, а следом пошла и мать, на самом деле страшный русский шпион. Околдовала в молодости швейцарско-французского миллиардера, связала судьбу с представителем одного из могущественных родов Европы. Но шпион какой-то слишком добрый, простой и безобидный.

Ведь женщина родила Луи-Дрейфусу детей, долго жили вместе до смерти бывшего руководителя «Адидаса» в 2009-м году. Именно от Роберта в наследство Маргарите достался проблемный «Марсель». Клуб в итоге миллиардерша продала – и правильно сделала, но от приключений не отказалась. Самая богатая российская женщина планеты пошла на подвиг, в 53 года родила двух девочек. Похоже, от нового друга-банкира, но это дело личное.

Иван Саввиди (ПАОК, оценка состояния – 0.6 млрд долларов)

Ростовский предприниматель греческого происхождения отправился на историческую родину предков, где удачно прикрывает свои интересы лозунгами популиста Алексиса Ципраса, который обещает много, а на деле мало чем отличатся от остальных греческих политиков. Сам Саввиди тоже связывался с этим видом деятельности – был депутатом Госдумы от «Единой России».

Теперь работает в Греции, а за жизнь прошел традиционный путь – от грузчика на табачном заводе до мультимиллионера. Футбольные болельщики в Ростове-на-Дону о Саввиди расскажут вам мало приятного, ведь всякое бывало. Приватизировал стадион клуба, ссорился с Бердыевым – Иван Евгеньевич умеет вывести ростовчан из себя. Но в Греции Саввиди хорошо развлекается, троллит всех и его резкие высказывания на слуху. Язык в Салоники завел…

Дмитрий Рыболовлев («Монако», оценка состояния - 7.4 млрд долларов)

Пермский предприниматель из десятки богатейших людей России продал восемь лет назад «Уралкалий», купил себе акции Банка Кипра и «Монако». Рыболовлев влился в сообщество княжества Монако, выиграл с клубом чемпионат Франции, невзирая на наличие ПСЖ. Дмитрий Евгеньевич из медицинской семьи, защищал диссертацию до того, как это стало модным, и не по экономике. Также о нем говорили в мире, когда в ноябре прошлого года продал картину Да Винчи в несколько раз дороже, чем Мбаппе. Успешный бизнесмен превратил «Монако» в играющий, но зарабатывающий продажами клуб.

Интересно, Рыболовлев навещал во Франции сенатора Керимова – бывшего владельца «Анжи» и человека, который купил его бизнес в прошлом? Сам Сулейман Абусаидович уже второй раз в Москве. Официально миллиардер прилетает к больному родственнику. По мнению французских прокуроров, ходит на переговоры с Матвиенко. Решают, чем помочь чиновнику, обвиненному в коррупции в стране ЕС. Рыболовлев поступил хитрее, когда подружился с князем Монако? Нет, его тоже обвиняли в коррупции, подкупе полицейских и в делах с агентом Роналду. Посмотрим, чем закончится.

Александр Гринберг («Марбелья», состояние неизвестно)

Господин Гринберг - отпущенный сегодня из-под стражи владелец клуба третьего испанского профессионального дивизиона «Марбелья». Он здорово изменил команду и молодой клуб, поднял уровень. Но в прошлом году Александра задержали по ходу операции «Олигарх». Так шутники из испанской полиции обозначили большое дело о деятельности «русской мафии» в Испании. Эта музыка будет вечной, например, бывший президент «Севильи» Дель Нидо, которого называли адвокатом россиян из Марбельи, уже сидит в тюрьме.

Теперь пришла очередь 11 граждан РФ в Испании, которым инкриминируют отмывание денег преступных групп. Поскольку бизнес-партнерами Гринберга на родине являются не только известные люди – вроде Самедова, но и народ, близкий к мутным делам 90-х, неудивительно, что испанцев заинтересовало, зачем россиянин купил обанкротившуюся «Марбелью» за 1 евро в 2008-м году? Семья и адвокаты подозреваемого говорят, что из-за любви к футболу. Испанские прокуроры утверждают, ради отмывания денег. Но это еще надо доказать. Пока судья взял 750 тысяч евро залога и подписку о невыезде. Адвокаты работают, все обвиняемые пока снова на свободе.

В последнее время многие российские богачи, которые стараются жить за рубежом – а таких подавляющее большинство, даже если речь о гражданах Финляндии, а не людях из Майами, испытывают определенный дискомфорт. Других российских владельцев иностранных клубов пока не проверяли методом Гринберга – с арестом, но пугают стабильно.

Не нравится российским миллионерам британская угроза конфискации недвижимости российских чиновников и бизнесменов, если те не смогут объяснить происхождение денег на покупку. Дела по отмыванию денег тоже не радуют, ведь они пошли косяками и вряд ли прекратятся. В ближайшее время российские миллиардеры не осмелятся покупать большие клубы, слишком нестабильная ситуация.

Только Абрамович и Рыболовлев на особом счету у тех, кто позволил им сколотить состояние в России, а потом спокойно уехать с концами в Европу. Быть может, даже только первый пока вне зоны доступа зарубежных правоохранителей и может спокойно думать о трансферах за 120 млн фунтов. А к владельцу «монегасков» уже присматривались прокуроры из Монако.

Остальные и вовсе не такого высокого полета птицы. Максим Демин из «Борнмута» живет без приключений, а вот бывший владелец «Хартс» Владимир Романов оказался за решеткой. Мультимиллионеры рисковать и вкладывать деньги в футбол не станут. А миллиардеру Усманову американцы не позволят приобрести все акции «Арсенала». Разве что покупка станет частью хитрой комбинации с неприятным для покупателя исходом.

Так что стоит ждать лишь сделок по маленьким клубам, и целью таких вложений будет не сам спорт. Но это уже совсем другая история…