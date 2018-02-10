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​В ожидании пенальти. «Шпоры» против «канониров»

сегодня, 10:20

«Тоттенхэм» надеется на пенальти в ворота «Арсенала»? Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов предлагает сделать ставки, ведь «канонирам» нужна победа. А «шпорам» - реванш на «Уэмбли».

Ключевое столкновение

«Арсеналу» недостаточно просто играть хорошо, чтобы оказаться в четверке. Нужно, чтобы соседи из Лондона сыграли слабее. Конечно, Венгер может выбрать философскую стратегию – сидеть на берегу Темзы и ждать, пока рядом проплывут трупы врагов. Например, «Тоттенхэм» способен распродать лидеров и потерять летом главного тренера, что отбросит «шпор» назад. Но если «Арсенал» еще несколько раз финиширует в таблице ниже «Тоттенхэма», то это станет обыденностью.

А привычка – вторая натура, что опустит «Арсенал» в разряд команд из Лиги Европы. Поэтому очень важно, чтобы сегодня, через несколько месяцев после первой домашней победы в дерби за пару лет, команда Венгера и в гостях сыграла успешно. «Тоттенхэм» выступает вроде дома, но в гостях. Так что не стоит акцентировать внимание на результатах игр на «Уайт Харт Лейн». Тем более, там они тоже «Арсеналу» проигрывали. Вот только раньше успехи «шпор» были редкостью, а сейчас в пяти последних дерби уступили лишь раз.

Форма кадров и тактика

Рэмзи забил трижды, и вроде бы никто из мировых знаменитостей не отбыл в иные миры, даже зимние Олимпийский игры-2018 стартовали. Обошлось без трагедий – уже плюс после голов валлийца, несущего гибель звездам. Зато отличное настроение игроков «Арсенала» после погрома «Эвертона» позволяет понять, что Венгер может не делать существенных изменений в основе, почти все на своих местах.

А у Почеттино после «Ливерпуля» есть повод вернуть в основу Алдервейрелда. Возможно, также поставить с первых минут Орье на правый фланг. Хотя сомнительные оборонительные возможности ивуарийца и Мхитарян могут заставить аргентинского тренера передумать. В целом же форма Обамеянга, Озила, Рэмзи, Эриксена, Алли и Кейна говорит в пользу атакующих составов и яркой игры.

Тактически команды будут идентичными – схема «4-2-3-1» подойдет и тем, и другим. Просто в случае с «Арсеналом» немного иначе работает прессинг, ведь Озил отличается от Алли в плане разрушения. А Обамеянг и Кейн играют на одной  позиции, но в разных стилях. Будет интересно, поскольку из значимых потерь только Петр Чех – и то, сейчас он не так хорош, как раньше. А к отсутствию бедняги Касорлы все привыкли. У «шпор» лазарет вообще опустел – замечательно!

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, Алли, Сон – Кейн.

«Арсенал»: Оспина – Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль – Джака, Уилшир – Рэмзи, Озил, Мхитарян – Обамеянг.

Тренерские реалии

Венгер обретет второе дыхание, подписав Обамеянга и Мхитаряна? Не исключено, ведь в раздевалке «Арсенала» стало тише – Санчес больше не создает бурю в стакане. А умный Генрих раздает комплименты Арсену, хотя на успех против «Эвертона» армянин отреагировал скорее так, как это сделал бы Моуриньо – вообще без эмоций.

Зато подчеркнул важную разницу между тренерами: если Жозе только требует, требует и требует, то Венгер просит получать удовольствие от футбола. Важное замечание, особенно в свете поведения Почеттино, который вообразил себя следующим тренером «Реала» и играет в Жозе. Во-первых, аргентинец заявил, что судьи матча с «Ливерпулем» поступили смело.

Смело ставить пенальти после офсайдов? Спорное мнение. Во-вторых, критика поля кубкового соперника смотрелась убого. Представьте себе, не у всех клубов столько денег, как у богатого «Тоттенхэма». Играть на плохом поле – риск для здоровья, но это вопрос компетенции чиновников, а Почеттино должен тренировать. Судя по игре с МЮ – умеет, судя по матчу с «Ливерпулем» - не всегда его тактика давления срабатывает. И в этом Маурисио похож на Венгера. Столкнутся две атакующие философии.  

Актуальные результаты

«Арсенал» остается собой. Обыграть «Кристал Пэлас» дома? Без проблем. Выбить «Челси» из Кубка Лиги? Можно и так. Проиграть на выезде «Борнмуту» и «Суонси»? Легко! После этого следует погром «Эвертона» 5:1, и многие говорят о новой странице, ведь зимние покупки Венгера и вправду очаровывают. Мхитарян и Обамеянг будут влиять на результаты нового клуба.

Вот только во всех четырех выездных матчах нового года Венгер не выигрывал. Более того, проиграл трижды – еще и «Ноттингем Форест». Конечно, кубковые поединки нельзя ценить так, как игры АПЛ из-за экспериментов с составом, но в таблице домашних результатов «Арсенал» делит второе-третье место с «Манчестер Юнайтед». А по гостевым матчам «канониры» только десятые - всего три победы.

На их фоне «Тоттенхэм», который в гостях выигрывал вдвое чаще, а дома проиграл только один раз – как и «Арсенал», кажется мастером не замечать давление чужих трибун. Фактор психологии кажется ничтожным, когда собираются игроки с опытом «канониров»? Нет, судя по свежим результатам – настрой «Арсенала» прямо зависит от поля, где играют. А вот «Тоттенхэм» всюду неплохо смотрится и дома давненько не уступал. В новом году пока не проигрывали ни в одном из турниров.  

Кто в этом поединке заслуживает победу?

«Челси» оступается, что позволяет преследователям верить в четвертое место и путевку в Лигу чемпионов. Но сегодня «Тоттенхэм» может расплатиться по счетам. Пенальти после офсайдов в футболе ни к чему хорошему обычно не ведут. Нередко победы после мелких или грубых ошибок арбитров оборачиваются в будущем неудачами. Наверное, это случайность. Но возможно, что ляпы судейского корпуса действуют, как розовые очки.

Почеттино их точно надел, ведь не стал оценивать игру с Клоппом адекватно. Маурисио приходится врать своим подопечным, что им в «Тоттенхэме» играть выгодно. Хотя со стороны тому же Кейну не раз говорили: парень, меняй голы на трофеи, потом пожалеешь. Парадоксально, но «Арсенал» страдает от того же – и владельцы «канониров», и Леви, думают о прибыли и бизнесе, на трофеи обе команды не претендуют.

Но кто будет первым и забьет в этой игре, где не исключена как чистая победа одной из сторон, так и ничья в стиле 3:3? Конечно, кто рискнет и сможет угадать точный счет – точно сорвет большой куш на Фонбет, но даже гостевую победу оценивают очень высоко. И она возможна, ведь «Тоттенхэм» всегда хорош до поры до времени, а потом раз - уступает.

Также, зная Обамеянга и его пристрастие к эффектным ходам, можно порекомендовать ставку на гол в его исполнении. Конечно, с защитниками «шпор» будет труднее, чем с проходным двором в замке Шрека. Но у «Тоттенхэма» оборона не без греха, о чем напомнил Салах в прошлом туре. Так что гол Пьера-Эмерика, как и мяч ненасытного Кейна, не будет сюрпризом. А такие экзотичные ставки оцениваются высоко. На БК Леон коэффициент 4.4 на то, что Харри забьет первым. И отличный бонус 2.8 за гол Обамеянга в матче, не обязательно стартовый. 

Крутые составы, интересные новички, талантливые ребята из «Тоттенхэма», которые давно не проигрывают, мощный Кейн в фазе подготовки к «Ювентусу». Сегодня на «Уэмбли» проведут 197-й матч между соседями - одно из самых древних дерби мира. Сыграли между собой впервые в 1897-м году, то есть 121 год тому назад. Так что это футбольный десерт, проверенный временем. Осталось задать жару в атаке, не тянуть с разменом голами и определить победителя, не ссылаясь на ничьи!  

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 13:26
Новый дизайн и советы по ставкам, сокер плывет вниз.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Василий Иванов 1
сегодня в 13:12
Василий Иванов 1:
Началось нормально, закончили ставками.
В конце концов, тут и рекламы ставок половина, партнерские ссылочки-то никто не отменял
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 12:25
если Джэк здоров, Венгеру нужно наступить на горло собственной песне и поставить под него Эля, а перед ним Озил с Генрихом, постоянно меняясь местами, взяли бы центр поля под свой контроль,попутно присадив горяченького Али на жёлтенькую. Джака в старте-это вероятность доиграть матч вдесятером и заполучить очередную дырень и разрывающегося Джэка!
Ekkimukk
Ekkimukk ответил dima090887
сегодня в 12:10
dima090887:
Сыграли между собой впервые в 1897-м году, то есть 221 год тому назад??? Хорошая статья! Уверен нас ждёт захватывающий матч!
Спасибо, исправили!
dima090887
dima090887
сегодня в 11:52
Сыграли между собой впервые в 1897-м году, то есть 221 год тому назад???
Хорошая статья! Уверен нас ждёт захватывающий матч!
sparxx2
sparxx2
сегодня в 11:27
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    сегодня в 11:18
    Началось нормально, закончили ставками.
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 11:11
    Что-то в пенальти в ворота Ливера проблема не в оффсайде ведь вовсе, оффсайде не фиксировали из-за касания мяча защитником, а вот, Кейн принял горизонтальное положение ещё до касания с Кариусом -100500%
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 10:47
    Не удивлюсь если и в этом матче будет судейская ошибка в пользу Тоттенхэма
    борька
    борька
    сегодня в 10:46
    Скучная ничья, но бегать будут, но только ради красоты! Впереди матчи поважнее!
    Kurtd
    Kurtd
    сегодня в 10:43
    Удачи Арсеналу.
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