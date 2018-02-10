Убогая аккуратность лондонского дерби

«Шпоры» вынесли «канониров», и блогер «Соккер.ру» DaveGrohl не понимает, зачем собирать футболистов класса Обамеянга и Мхитаряна, но отказываться играть в современном стиле?

Примитивные Почеттино и Венгер

Жаль, Венгеру не хватит чувства гордости, чтобы подать в отставку. Одним таким решением смог бы вернуться в список любимчиков многих фанатов «Арсенала». Но сомнительные тренерские решения в Лондоне принимает не только француз. Нет сомнений, что Перес рассматривает Почеттино в качестве сменщика Зидана. Но есть большие сомнения, что Маурисио потянет. Вроде бы тренер, который готов прогрессировать. И его «Тоттенхэм» лучше, чем был раньше, причем намного.

Но Почеттино не в состоянии выстроить игру так, чтобы глупых ошибок становилось меньше и меньше. Хороший тренер, но не второй Гвардиола по количеству выдумок и задумок. Поднявшись на определенный приличный для АПЛ уровень, аргентинец сильнее «шпор» настроить не способен. Маурисио давит, давит, давит, но у него нет мастерства наладки по ходу матча. Даже за перерыв настроил только на новые атаки, но не более умные, чем раньше. А про Венгера можно не начинать – давно понятно, что Арсен тренером мирового класса был последний раз в прошлом десятилетии.

Хавбеки лондонцев без фантазии

Касается двух команд. Сон классный хавбек, но если ему надо технично пробить – лупит по воробьям. Примерно так же Мхитарян прострелил с левого фланга до перерыва – очень неточно. Добавьте поражение Джаки и Эль-Ненни в центре поля против хавбеков «шпор», которые хотя бы иногда играли качественно – речь о Дембеле, Дайере, Эриксене и Алли, и увидите, почему «шпоры» так легко рвали «Арсенал» после перерыва.

«Тоттенхэм», безусловно, заслуженно победил сегодня. Однако Уилшир в качестве Рэмзи смотрелся странно, хотя его даже не пытались поставить высоко на постоянной основе – Венгер боялся Почеттино и попытался отсрочить неизбежное за счет схемы «4-3-3». Не получилось, поскольку Мхитарян и Озил – два не очень быстрых и не самых выносливых футболиста, с ролями вингеров не совладали. Оба играли медленно, и хотя Генрих хотя бы Триппьера закрывал на своей половине поля, схема провалилась, ведь Обамеянга видно не было.

«Арсенал» прессингует как в старину

Во-первых, «канониры» бездарно закрывают пустые зоны, когда нужно идти вперед и отыгрываться. Во-вторых, обратите внимание на выездные матчи «канониров». Так убого играют в чужих стенах на потому, что Мустафи боится рубиться на выезде или Мхитарян не может совладать с нервами на «Уэмбли». Нет, игроки ошибаются, но глобальная причина поражений – в тактике. Венгер вообще не умеет ставить игру без мяча. И то, как его футболисты отползают назад всей командой – яркое доказательно.

Скажете, что быть шестой обороной АПЛ по сумме созданных соперниками моментов неплохо? Предположим, но знаете, кто на седьмом месте? ВБА – последняя команда сезона. Если ты на выезде отдаешь мяч сопернику и не пробуешь играть первым номером даже изредка – как сделал Венгер в дерби, то не потому, что такая тактика работает. Француз уничтожает «Арсенал» не тем, как ставит атаку – это умеет. Он душит свое детище неумелым прессингом. «Канониры» настолько скучно играют вторым номером, что их десятое место в гостевой таблице – закономерность. Ведь где надо чаще отдавать мяч? В гостях.

Харри Кейну пора менять клуб

Кейн положил руки на Косьельни в борьбе, когда открывал счет голам? Безусловно, но также он мог не падать при встрече с вратарем «Ливерпуля» в прошлом туре, мог в других случаях не хитрить. Но Харри - нападающий, знает свое дело, его дело – стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Но Кейн слишком силен для команды без трофеев и даже без шансов на чемпионство в обозримом будущем.

Харри отплатил «Тоттенхэму», где в мелкого толстячка в детстве поверили охотнее, чем в «Арсенале» - списали такого игрока. А теперь пришло время оплатить часть перестройки «Уайт Харт Лейн» и отбыть в клуб, где трофеи ближе. Ведь в составе «шпор» Кейну приходится ждать моментов, выискивать их, разводить руками после странных ошибок напарников. Англичанин заслуживает большего, и даже если «Тоттенхэм» завоюет путевку в Лигу чемпионов – надо уходить, пока не поздно.

«Тоттенхэм» не будет сенсацией ЛЧ

Модрич сожалеет, что не выиграл трофеев со «шпорами», но Лука не договорил неприятную для них вещь. Можно сколько угодно выносить «Арсенал» (кто Венгера за последние лет пять только не обыгрывал, в том числе порнографически), но ближе к «золоту» в составе «Тоттенхэма» после таких побед не станешь. Приятно взять реванш у «Арсенала» в дерби за поражение первого круга.

«Шпоры» хорошо сыграли в футбол. Но борьбы не было. Как нет и намека на то, что Алли, Эриксен, Дембеле, Сон или Кейн выиграют хоть что-то значимое, если останутся. Скучно-аккуратное дерби с бездарным первым таймом и имитацией попытки отыграться в конце – лучшее доказательство, что «Тоттенхэм» и «Арсенал» - классические представители лиги, где за десять лет не воспитали ни одного достойного победителя Лиги чемпионов. «Челси» Ди Маттео вымучил победу, но после МЮ Фергюсона не создана команда, которая могла бы зайти в финал солидно. Вся надежда на «Манчестер Сити»?

Боссы «Арсенала» болеют за «шпор»

Один из владельцев лондонцев сам признался, что хотел купить МЮ – не потянул по цене. Второй не скрывает, что для него футбол – бизнес. А ведь это спорт, где нужна жажда победы. Да и «Тоттенхэм» примитивным давлением не доказал, что перешел на уровень расчетливых «Ювентуса» или «Баварии». Впрочем, уж лучше пусть таланты Почеттино получат шанс обыграть чемпионов Италии, чем место в плей-офф ЛЧ предоставлять «Арсеналу» Венгера. Песенка спета, если летом у «канониров» не будет нового наставника, то болельщикам пора действовать резко – сдавать абонементы, не покупать новые и голосовать ногами.

Незачем столько лет издеваться над стильной командой. Тренер с одержимостью прошлогоднего Конте с этим же составом создаст претендента на титул. Пока же «Арсенал» это коллектив, которому нельзя доверять. А «Тоттенхэм» - банда, в законный переход которой в разряд реальных претендентов на титул не могут поверить собственные игроки. Вот такие сейчас в Лондоне клубы без трофеев. Легкость, с которой «шпоры» взяли три очка, не должна радовать, а скорее настораживает. Если «Тоттенхэм» настолько хорош, то почему он только пятый и почему безошибочно играет только в матче с соперниками, вроде выездного «Арсенала»?

6:1 по точным ударам в пользу «шпор» - приехали. А ведь если бы судьи дважды не свистнули офсайды у Обамеянга или Ляказетт забил в конце – Венгер мог сдуру выиграть, хотя и не заслужил. Что возвращает к выводу: дерби не получилось, невзирая на старания «Тоттенхэма».