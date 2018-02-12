«Приехал возглавить сборную России». Марадона и его слова

Икарди – «позорище», Агуэро – «слабак», Пеле – «вечно второй». Диего слов не выбирает, а «Соккер.ру» делится его огненными высказываниями.

«Не бойтесь запачкать мяч»

Надо учитывать, оценивая любую цитату Диего, что Марадона – наркоман и алкоголик. А они бывшими, к сожалению, бывают редко. Запрещенные вещества великий футболист вроде бы не употребляет, а вот со второй плохой привычкой, наверное, дела обстоят не так весело, судя по инцидентам с любовницей в прошлом году и полицией в одном из отелей.

Проще говоря, никогда не знаешь, в каком состоянии сознания из Марадоны вытащили ту или иную фразу. И помнит ли он вообще, что говорил во многих интервью? Жить по соседству с буйным Диего вы вряд ли бы захотели. Зато легендарный аргентинец – харизматичный дедушка, всегда умел красиво загнуть. Причем если смотреть видеоинтервью, то сразу становится понятно: Марадона из тех, кому важно покрасоваться и выразить мысль витиевато, в стиле Фиделя Кастро и других людей, коими Марадона восхищается.

Диего спокойно приписывает себе бородатые анекдоты: «Мама всегда говорила, что я лучший. А я никогда не спорю с мамой». Марадона любит философствовать, например, на тему Робин Гудов: «Всякий, кто обокрал вора, заслуживает прощения». У аргентинца есть очень короткие и емкие фразы о футболе: «Не бойтесь испачкать мяч». И хотя это слова одного из аргентинских тренеров, Диего слишком скромный, чтобы не приписать их себе.

«Агуэро – слабак и не мужик»

Марадона «аргентинец по самые яйца». Интересно, а может быть иначе? Можно быть аргентинцем от пояса и выше? Мутко заявил, что не общались с Марадоной на тему российского гражданства, но не удивляйтесь: если финансовые дела пойдут плохо, аргентинец вполне может взять паспорт. Хотя потом быстро откажется, как Депардье. От Диего не дождешься, чтобы его слова сходились с делами.

Например, часто угрожал парням своих дочерей, вбрасывая фразы брутального папы: «Если женихи заставят моих дочерей плакать, с каждым из них произойдет несчастный случай». Судя по делам Агуэро – бывшего мужа одной из дочерей Марадоны и отца его внука, Серхио чудом удалось избежать такси, за которым сидел спланировавший наезд Диего. А если серьезно, то Агуэро от Марадоны получил только на словах: «Серхио – слабак. Честно говоря, не хочу о нем вспоминать или произносить его имя. Он – не мужик».

Так-с, кто там еще обычный и слабый? О Бекхэме было сказано довольно грубо: «Он выглядит как баба. Люди даже не подозревают, сколько таких, как Дэвид, играют на пыльных площадках по всему третьему миру. У него неплохой удар с дальних дистанций, но его нельзя ставить в один ряд с великими мастерами». Тут Марадона, может, и прав, но оценка Бекхэма как заурядного футболиста не помешала Диего при встрече сделать с англичанином фотографии в обнимку.

«Дани Алвес – идиот, а не защитник»

Аргентинец почти всегда высказывается резко, но при этом легко может передумать. Для Диего ФИФА много лет была мафией – что правда, но с Инфантино экс-футболист успел подружиться, потом поссориться, потом снова помирились в Москве. Но Джанни надо быть аккуратным в высказываниях, ведь Марадона любит слово «идиот» и его производные, вроде «тупицы», поэтому идиотами у него были все президенты ФИФА, Пеле, Беккенбауэр и многие другие.

А недавно «идиотом» Марадона обозвал Дани Алвеса. За что? Бразилец посмел заявить, что не стоит сравнивать Месси и Марадону – намекая на то, что Лионель лучше, а в ответ получил от Диего: «Дани Алвес – идиот. Он защитник, но играет не на своей позиции. Ему далеко до Кафу или Майкона, которые были хороши на фланге обороны у Бразилии. Дани Алвес за матч трижды коснется мяча и восемь раз сфолит».

Также Марадона назвал президента США Трампа «Чиролитой» в Венесуэле – за сходство с одноименной куклой, и в результате ему отказали в американской визе. Вкусы у Диего странные, часто в компании тех, кого в России можно сравнить с Жириновским. Да и сам Марадона больше похож по высказываниям на Трампа, чем думает. Впрочем, сам же объясняет разницу: «У меня есть несомненное преимущество перед политиками. Они – люди публичные, я – человек популярный».

«Футбол – игра удовольствия и радости»

Диего всегда знает, как было на самом деле, поэтому заявил, что команда «Шапекоэнсе» погибла из-за экономии в 5 тысяч долларов. Марадона по политическим пристрастиям левый, правый и центральный одновременно, популизма в его высказываниях всегда немало, как и пафоса. Парень с церковью своего имени на полном серьезе заявил: «Когда я умру, то вновь появляясь на свет как Диего Армандо Марадона». Проще говоря, Диего – бессмертный.

И не всегда шутит: «Пора людям понять, что Марадона не машина по производству веселья». Также аргентинец обожает сквернословить, поэтому в личном общении трехэтажный мат от него услышать не так сложно: «Грубая шутка – моя пища». Зато чувство юмора у Марадоны есть, как и грубое обаяние футбольного гения. Даже странно, что в психиатрической лечебнице, где он воображал себя Джеком Николсоном из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», Диего не смог убедить Наполеонов, собравшихся вокруг, что он вправду Марадона.

И вот здесь не шутил. Ему вправду не поверили, ведь помнили футболиста кучерявым крепышом, а в лечебницу привезли набравшего на себя неприлично много жира наркомана. Но надо отдать должное, Диего избавился от зависимости, то есть сила воли у него имеется. Также у Марадоны есть бесценный совет для футболистов, которые жалуются на сложность профессии, как сделал недавно Санчес: «Футбол — игра удовольствия и радости, и футболисты не должны испытывать стресс. Стресс — это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом».

Проще говоря, не стоит ныть и слишком серьезно воспринимать футбол. Уж человек, сыгравший рукой на чемпионате мира и заявивший, что это была «рука Бога», об этом прекрасно осведомлен.

«Пеле всего второй спортсмен Бразилии»

Марадона пару раз повторял: «Я могу быть черным или белым, но серым не буду никогда». От скромности Диего не умрет точно, ведь говорил: «Аргентина - это я!» Наверное, в отместку за это президент его Родины недавно сказал, что Месси лучше Марадоны. А вот сам Диего все больше восхищается другом Тевесом и его аферой с китайскими миллионами: «Это прекрасно. Тевес наполнил мешок Санты долларами и вернулся домой.

Для тех, кто говорит, что Карлитос предал „Бока Хуниорс“, хочу сказать, что он никого не предавал. Посмотрел бы я, как вы бы отказались от 25 млн долларов в год. Глупо такое говорить. Карлос вернулся, и мы счастливы».

Также счастливы были все фанаты старой школы, когда Марадону привезли на жеребьевку ЧМ-18. «Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», - так Марадона отшутился на вопрос о контракте с командой из России, когда гостил в Москве в прошлом году.

«Я считаю, что Пеле всегда будет вторым игроком мира после Марадоны. Даже в Бразилии Пеле второй в списке лучших спортсменов страны после Айртона Сенны. Пеле всегда будет вторым, как в мировом футболе, так и в бразильском спорте». Ну и знаменитая фраза: «Пеле пора обратно в музей».

Диего десятки раз всячески задевал и оскорблял экс-форварда «Сантоса», намекая на его деменцию – бразилец как-то назвал Криштиану не Роналду, а Леонарду, не раз подначивал исторического соперника, но при этом при встрече с больным Пеле в Москве обнимался и целовался.

«Если даже изменял жене – никогда не признаюсь»

В этом весь Марадона. Язык как помело, но магической левой ногой он стоит на мяче, которым выиграл чемпионат мира для Аргентины, а правой ногой стоял в могиле – едва откачали, ведь ко всем проблемам добавился лишний вес. Но Диего пришел в себя и готов дальше выдавать оскорбительные оценки всем.

Вчера унизил всех хавбеков сборной Аргентины – в «Зенит» после этого Марадону тренером не возьмут, а потом добавил еще раз, что Икарди – позорище. Диего не простил Мауро то, что к нему прилипла бывшая жена Макси Лопеса, хотя у самого несколько внебрачных детей, причем не исключено, что часть этих детей – от замужних дам.

Но так Марадона говорит об этой части своей жизни: «Мои законнорожденные дети – Дальма и Джаннина. Остальные – продукт моих денег и ошибок». Особенно приятно эти слова было прочитать прочим наследникам Диего, признанным по ДНК-анализу через суд. Папочка мечты, конечно же.

Ну, и об изменах своих Диего хитро сказал: «Никогда не изменял жене. Но если бы это произошло, в жизни бы не признался». Кстати, с Клаудией Вильяфане они в разводе, а не так давно Марадона обвинил дочерей и жену, которую сто раз осыпал комплиментами ранее, в хищении полутора миллионов фунтов. Диего говорит, что дочурки перевели эти деньги на счет уругвайского банка, не поставив его в известность, и теперь их всех надо арестовать.

«Роналду лучший? Пусть не занимается ерундой»

Без приключений легенда не умеет, ведь в США ему нужно было как раз на судебный процесс с женой по поводу имущества. Марадона всегда будет Марадоной – его слова не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку великий футболист обожает, чтобы его цитировали. А для этого надо оскорблять и провоцировать, провоцировать и оскорблять – другого метода Диего не знает. Например, он оскорблял Сарри и называл его слабым тренером, который не подходит для «Наполи» и никогда ничего не выиграет.

Но прошло совсем немного времени – аргентинец попросил прощения и заявил, что ошибался. А если Маурицио выиграет Скудетто, Марадона будет первым, кто прилетит в Неаполь его поздравлять, обнимать, целовать и сравнивать с великими тренерами прошлого. Причем Марадона не лицемерный даже, а скорее грубый, эксцентричный и немножко недалекий. Завтра уже не помнит, что говорил вчера, и запросто может поменять мнение. Он и Икарди может простить, если пообщаются, а пока назвал «позорищем».

Неизменно только мнение Диего в отношении его места в истории футбола. Прошлым летом Марадона заявлял, что не отказался бы от Криштиану в сборной Аргентины, но потом передумал. «Роналду говорит, что он лучший в мире? Скажите ему, пусть не занимается ерундой». На деле Диего высказался несколько грубее. И хотя в следующем предложении Марадона включил в список лучших Ди Стефано, Кройфа, Месси и самого Роналду, на самом деле все знают, что у Диего есть только один первый номер: «Нет смысла спорить, кто лучше – я или Пеле. Любой скажет, что я».