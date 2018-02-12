Большая четверка АПЛ. Определяем границы!

Победа «Тоттенхэма» в дерби отодвинула «Арсенал» от первой четверки, но борьба за место под солнцем продолжается. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran оценивает шансы участников.

«Арсенал» = 6 место, 45 очков (отставание от 1-го места - 27 очков, 4-го – 7 очков)

«За» финиш в четверке. Венгер уверяет, что «Арсенал» не собирается унывать и желает пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, заняв место в топ-4 АПЛ. У «канониров» есть и другая возможность – победа в Лиге Европы, тем более перед глазами прошлогодний пример «Манчестер Юнайтед», но мсье Арсен настаивает, что ставка делается именно на Премьер-Лигу. До финиша чемпионата Англии еще 11 туров, отставание вполне можно отыграть, тем более «канониры» ярко усилились зимой, подписав Обамеянга и Мхитаряна, да еще и контракт с Озилом продлили. Новички пока притираются друг к другу, но весной эта машина может завестись, тем более календарь у «Арсенала» не самый сложный: осталось сыграть с одним прямым конкурентом – МЮ, и с честью пережить визит экзаменаторов из «Манчестер Сити».

«Против» финиша в четверке. Чтобы прорваться в четверку, «Арсеналу» нужно обрести стабильность, а предпосылок к ней нет годами. Да, в составе появились три важных ингредиента: Обамеянг, Мхитарян и мотивация Озила, зато ушел Санчес, а в центре поля играют люди, чье соответствие топ-уровню весьма сомнительно. А еще вот эта раздвоенность взглядов: Венгер говорит о желании финишировать в топ-4 АПЛ, но будет подстилать соломку Лигой Европы. Искаженная система приоритетов для импульсивной и психологически неустойчивой команды – дополнительный повод для раздражения и рефлексии.

«Челси» = 5 место, 50 очков (отставание от 1-го места - 22 очка, 4-го – 2 очка + матч в запасе)

«За» финиш в четверке. По потерянным очкам «Челси» выше «Тоттенхэма», который выше в фактической таблице, просто «синие» свой поединок 27 тура сыграют только сегодня вечером против «Вест Бромвича». Можно ли считать, что действующие чемпионы Англии добудут записные три очка? Спешить не будем, ведь в предыдущих турах «Челси» крупно проигрывал «Борнмуту» и «Уотфорду». Впрочем, так даже лучше – после жестоких пощечин футболисты внимательнее слушают главных тренеров и действуют с предельной самоотдачей. Лондонцам должно хватить класса, чтобы довести сезон до финиша в топ-4, особенно если «Барселона» быстро избавит «Челси» от забот, связанных с Лигой чемпионов. По идее, на стороне «синих» должен быть не только чемпионский опыт, но и память о провале в сезоне 2015/2016, когда чемпионская команда заняла 10 место. За тренера играть не нужно, Конте, скорее всего, летом покинет «Стэмфорд Бридж», тут сами игроки должны сыграть за свое будущее и новый старт в Лиге чемпионов, ведь если пойдут на поводу у внутренних конфликтов, то просто отморозят уши назло маме.

«Против» финиша в четверке. Антонио Конте уже безвозвратно лишился власти над командой, в концовке сезона вся надежда на сознательность игроков, но без внятного взаимодействия с тренерским штабам по тактическим вопросам «Челси» может попасть в смертельные ловушки. Преимущество «синих» над конкурентами было растеряно вследствие свежих поражений от середняков, а до конца сезона лондонцам играть против обоих манчестерских клубов, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». С учетом того, как обстоят дела у команды сейчас, фиаско и финиш за пределами топ-4 в АПЛ – вполне себе рабочий сценарий.

Лучше звоните Гусу. «Челси» рассыпался на глазах

«Тоттенхэм» = 4 место, 52 очка (отставание от 1-го места - 20 очков, преимущество над 5-м местом – 2 очка)

«За» финиш в четверке. У Маурисио Почеттино внятный подход к работе с командой, который выливается в сбалансированный и понятный футбол в исполнении «шпор». «Тоттенхэм» в этом сезоне не только «Арсенал» обыгрывал, доставалось и МЮ с «Ливерпулем», и даже «Реалу» в Лиге чемпионов. Еще недавно сказали бы, что «шпоры» не признают авторитетов, но на самом деле они просто выросли до уровня авторитетов, чувствуют себя на равных и в разборках внутри топ-6, и в Лиге чемпионов, где сыграют в первом раунде плей-офф с «Ювентусом». «Тоттенхэм» верит в себя и много работает ради успехов, по командному духу и взаимопониманию на поле дадут фору многим конкурентам.

«Против» финиша в четверке. Как и для всех команд в этом списке, аргументом против выступает сила соперников – кто-то другой всегда может оказаться удачливее или сильнее на конкретном отрезке. Против «Тоттенхэма» может сыграть лигочемпионская авантюра, которая для них в диковинку. Стоит «шпорам» пройти «Ювентус», и их мысли точно переключатся на Лигу чемпионов, ведь команда, финишировавшая выше действующего обладателя Кубка чемпионов в группе и обыгравшая финалиста предыдущего розыгрыша – претендент на победу. Скамейка у «Тоттенхэма» не столь длинная и яркая, чтобы без потери качества бороться на всех фронтах, так что основная опасность применительно к АПЛ и финишу в «большой четверке» - это отвлекающий фактор в виде Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» = 3 место, 54 очка (отставание от 1-го места - 18 очков, преимущество над 5-м местом – 4 очка)

«За» финиш в четверке. «Ливерпуль» часто живет по принципу «чем хуже – тем лучше». Знатные Робин Гуды из Мерсисайда не устают отбирать у богатых и отдавать бедным. Давно ли нанесли «Манчестер Сити» поражение, чтобы после этого проиграть «Суонси» и вылететь из Кубка Англии от «Вест Бромвича»? Зато «Ливерпуль» ярко играет в атаке, больше забили только подопечные Хосепа Гвардиолы. Потеря Коутиньо отчасти сказалась на эффективности нападения, но главный игрок созидания в этом сезоне – Салах, а он по-прежнему в порядке. Плотность борьбы высока, на «Ливерпуле» дополнительная ноша в виде Лиги чемпионов, но «красные» должны выйти на пик формы весной, так что маловероятно, что окажутся на обочине забега сильнейших в АПЛ.

«Против» финиша в четверке. Если атакующие игроки «Ливерпуля» со своими задачами справляются, то оборона дает сбои даже после подписания дорогущего Вирджила ван Дейка. В топ-6 хуже «красных» защищается только «Арсенал». Игра команды Клоппа требует немало энергетических затрат, так что эффективность будет зависеть и от количества матчей в календаре на финише сезона, и от количества травм, которые всегда ходят поблизости от «Энфилда». Расслабляться рано, но и рисковать придется, ведь в ЛЧ уже мысленно прошли «Порту» и претендуют на главный приз. Внимания матчам АПЛ в такой ситуации может не хватить.

«Манчестер Юнайтед» = 2 место, 56 очков (отставание от 1-го места - 16 очков, преимущество над 5-м местом – 6 очков)

«За» финиш в четверке. Моуриньо может ошибаться в отдельных матчах, но приемлемый результат по итогам сезона он выжмет, таково его кредо. Год назад МЮ не сумел пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ, Жозе нашел выход, выиграв Лигу Европы. Сейчас есть прогресс в выступлении на внутренней арене, манкунианцы лидируют в таблице, которая не учитывает «Манчестер Сити», чей отрыв слишком велик. Понятно, что и положение МЮ могло быть надежнее, если бы не поражения от «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» в последние две недели, но Моуриньо не привык отпускать свое, даже если ради этого нужно будет чем-то пожертвовать.

«Против» финиша в четверке. Сейчас «Манчестер Юнайтед» в комфортной для себя ситуации – пока есть задел, который можно охранять, но стоит манкунианцам расслабиться и оказаться в гуще борьбы, как проблемы не заставят себя ждать. Моуриньо продолжает тасовать колоду, вечно кого-то из подопечных назначает изгоем, сейчас вот Погба попал в немилость. Такой команде нельзя сталкиваться с трудностями, потому что консолидации не будет, произойдет распад. Опять же, отсылка к Лиге чемпионов, актуальная для пяти команд АПЛ, которые примут участие в плей-офф главного еврокубка. Успешность в одном турнире может обернуться неудачами на другом фронте, только у «Манчестер Сити» будет возможность бросить все силы на ЛЧ, не беспокоясь о своем положении в чемпионате.

«Манчестер Сити» = 1 место, 72 очка (опережение 2-го места - 16 очков, преимущество над 5-м местом – 22 очка)

«За» финиш в четверке. Если небо не упадет на землю, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии этой весной. А уж что должно произойти, чтобы «горожане» не попали в топ-4, даже подумать страшно.

«Против» финиша в четверке. Не вижу ни малейшей возможности для этого.

Прогноз топ-4 АПЛ в сезоне 2017/18

1. «Манчестер Сити». 2. «Манчестер Юнайтед». 3. «Ливерпуль». 4. «Тоттенхэм».

Позициям «Манчестер Сити» ничего не грозит, МЮ и «Ливерпулю» хватит мастерства, чтобы остаться на своих местах, возможно, даже поменяются строчками. По сути, интрига сводится к борьбе за четверку, причем не похоже, что «Арсенал» будет настоящим соискателем. Скорее соперничество развернется между «Тоттенхэмом» и «Челси», причем действующие чемпионы уступят из-за трудного календаря и противоречий в коллективе.