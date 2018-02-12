Чемпион в аренде. Попов спешит на помощь «Рубину»

Официально подтверждена аренда Ивелина Попова в «Рубин». «Соккер.ру» разбирается в трансфере полузащитника, который сыграл важную роль в прошлогоднем «золоте» «Спартака».

Карьера Попова в «Спартаке»

2015/2016. В Москву Ивелин переехал летом 2015 года, он стал первым крупным приобретением «Спартака» при Дмитрии Аленичеве, который лично хотел видеть в своей команде креативного полузащитника «Кубани». Дебютный сезон в «Спартаке» получился лучшим по индивидуальной статистике: Попов забил шесть мячей, в том числе отличился в обоих матчах с «Зенитом», и отдал пять результативных передач. Долго шли разговоры о том, что раскрыться в полной мере Попову мешает Роман Широков, но в середине сезона тогдашний капитан сборной России разорвал контракт с «красно-белыми», а Ивелин стабильнее действовать не стал.

2016/2017. К старту следующей кампании залечил свои болячки Джано Ананидзе, и именно грузинский легионер голами начал сезон в основе «Спартака». Но потом случился АЕК, Дмитрий Аленичев отправился в отставку. Попов забил красивейший гол в ворота «Рубина» и побежал обниматься с исполняющим обязанности главного тренера Массимо Каррерой, которого после той игры утвердят в должности. Итальянец проводил качественную ротацию на позиции атакующего полузащитника в чемпионской кампании, Джано и Попов поочередно приносили пользу. Ивелин забил победный мяч в ворота «Локомотива», а лучшее его выступление пришлось на апрельское дерби с ЦСКА, открывшее «Спартаку» дорогу к титулу. Болгарин отметился двумя результативными передачами.

2017/2018. Попов оказался не нужен Каррере не вдруг. К качеству созидательной игры болгарина было много претензий по ходу всей его карьеры в «Спартаке», зато Ивелин честно работал на любой вверенной ему позиции – на фланге и даже в опорной зоне, а иногда на него находили прозрения. В текущей кампании у Попова 0 голов и 0 результативных действий, хотя он принял участие в 20 встречах, 11 из которых начинал в стартовом составе. Упали и другие важные показатели: уменьшилась точность передач, стало больше невынужденных потерь мяча, обостряющих действий полузащитник с позиции «десятки» делает столько же, как Комбаров или Ещенко, и вдвое меньше Квинси с Фернандо.

Почему «Спартак» расстался с Поповым?

Ивелин перестал выдерживать конкуренцию в «Спартаке», хотя шансов подтвердить свою состоятельность у болгарина было предостаточно. Вряд ли он станет сетовать на судьбу. Хотя, может быть два взгляда на проблему: то ли за последние полтора года под руководством Карреры общий уровень «Спартака» вырос относительно мастерства Попова, то ли сам Ивелин деградировал. В любом случае, решение тренерского штаба объяснимо: представитель атакующей группы без результативных действий и с минимумом обострений, но с большим количеством брака автоматически попадает в группу риска. Тем более, речь о легионере с непростым характером, у Попова были недомолвки с Каррерой.

К чести итальянского тренера и болгарского футболиста, они не стали разыгрывать драму, поработали в одной упряжке на двух зимних сборах, но после приобретения Софьяна Ханни стало ясно, что дни Попова в «Спартаке» сочтены. Аренда – логичное решение в данной ситуации, ведь летом будет проще найти себе новую команду. А может быть, Ивелин так ярко зажжет в Казани, что «Спартак» решит предоставить ему еще один шанс в Москве? В любом случае, совершенно точно сейчас решение расстаться верное и для клуба, и для игрока. За «красно-белых» Попов бы не играл, ведь на его позицию претендуют теперь Джано и Ханни, а во многих матчах осени Каррера и вовсе обходился без «десятки», выпуская блуждающих Мельгарехо или Самедова вдобавок к Промесу, Зе Луишу и Адриано.

Легионеры «Спартака». Кто лишний?

Условия перехода в «Рубин»

Полузащитник перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона. Точнее сказать, до 30 июня 2018 года. Это официальная информация. По неофициальным данным, «Спартак» возьмет на себя две третьих расходов по зарплате футболиста. Любопытная деталь, которая наталкивает на мысль, что москвичи задабривают «Рубин», чтобы извлечь из сотрудничества с казанцами пользу – договориться о переходе Эльмира Набиуллина. Но это пока только догадка. Факт, что на момент возвращения из Казани у Попова останется год по контракту со «Спартаком». Если сейчас «красно-белые» и Ивелин решили «пожить отдельно», то летом будет решаться вопрос об официальном разводе.

Чем Ивелин Попов поможет «Рубину»?

Когда Попов был игроком «Спартака», тень Бердыева несколько раз нависала над московским клубом. Курбан Бекиевич дважды был близок к тому, чтобы возглавить «красно-белых», но в обоих случаях окончательных договоренностей достигнуто не было. Но если Бердыев не идет в «Спартак», то Попов идет к Бердыеву. Судьба, знаете ли. «Рубин» строго придерживается схемы 5-3-2, зимой в команде происходят существенные кадровые изменения. Если говорить о средней линии и атаке, то «Рубин» уже покинули М’Вила, Сонг, Цакташ, Рочина и Лестьенн, зато пришли Подберезкин и Попов.

Учитывая слухи о скором переходе Магомеда Оздоева в «Зенит», обновление средней линии будет стопроцентным, а главной кадровой проблемой становится поиск хавбека-разрушителя, ведь Попов, Подберезкин и Жемалетдинов имеют крен в сторону атаки. По идее, позиция Ивелина – в треугольнике полузащитников на вершине, которая ближе всех к чужим воротам. Болгарин должен обслуживать форвардов и заполнять образующиеся вблизи чужих ворот зоны вторым темпом. Впрочем, Попов может сыграть и одного из нападающих, такое было в «Спартаке».

Главное – насколько дисциплинированно будет Ивелин выполнять приказы Курбана Бекиевича? На самом деле, болгарин должен понимать, что на тяжелом этапе карьеры ему выпала счастливая карта: Бердыев может научить Попова новым трюкам, сменить ему квалификацию, найти роль, в которой Ивелин сможет приносить максимальную пользу. Не удивлюсь даже, если весной будем отмечать уверенную работу болгарина в разрушении – даже такое может случиться. Бердыев получил ценную деталь, опытного футболиста в свой конструктор, успешность сотрудничества во многом зависит от желания Попова пахать и доказывать.