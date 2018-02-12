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Чемпион в аренде. Попов спешит на помощь «Рубину»

вчера, 18:56

Официально подтверждена аренда Ивелина Попова в «Рубин». «Соккер.ру» разбирается в трансфере полузащитника, который сыграл важную роль в прошлогоднем «золоте» «Спартака».

Карьера Попова в «Спартаке»

2015/2016. В Москву Ивелин переехал летом 2015 года, он стал первым крупным приобретением «Спартака» при Дмитрии Аленичеве, который лично хотел видеть в своей команде креативного полузащитника «Кубани». Дебютный сезон в «Спартаке» получился лучшим по индивидуальной статистике: Попов забил шесть мячей, в том числе отличился в обоих матчах с «Зенитом», и отдал пять результативных передач. Долго шли разговоры о том, что раскрыться в полной мере Попову мешает Роман Широков, но в середине сезона тогдашний капитан сборной России разорвал контракт с «красно-белыми», а Ивелин стабильнее действовать не стал.

2016/2017. К старту следующей кампании залечил свои болячки Джано Ананидзе, и именно грузинский легионер голами начал сезон в основе «Спартака». Но потом случился АЕК, Дмитрий Аленичев отправился в отставку. Попов забил красивейший гол в ворота «Рубина» и побежал обниматься с исполняющим обязанности главного тренера Массимо Каррерой, которого после той игры утвердят в должности. Итальянец проводил качественную ротацию на позиции атакующего полузащитника в чемпионской кампании, Джано и Попов поочередно приносили пользу. Ивелин забил победный мяч в ворота «Локомотива», а лучшее его выступление пришлось на апрельское дерби с ЦСКА, открывшее «Спартаку» дорогу к титулу. Болгарин отметился двумя результативными передачами.

2017/2018. Попов оказался не нужен Каррере не вдруг. К качеству созидательной игры болгарина было много претензий по ходу всей его карьеры в «Спартаке», зато Ивелин честно работал на любой вверенной ему позиции – на фланге и даже в опорной зоне, а иногда на него находили прозрения. В текущей кампании у Попова 0 голов и 0 результативных действий, хотя он принял участие в 20 встречах, 11 из которых начинал в стартовом составе. Упали и другие важные показатели: уменьшилась точность передач, стало больше невынужденных потерь мяча, обостряющих действий полузащитник с позиции «десятки» делает столько же, как Комбаров или Ещенко, и вдвое меньше Квинси с Фернандо.

Почему «Спартак» расстался с Поповым?

Ивелин перестал выдерживать конкуренцию в «Спартаке», хотя шансов подтвердить свою состоятельность у болгарина было предостаточно. Вряд ли он станет сетовать на судьбу. Хотя, может быть два взгляда на проблему: то ли за последние полтора года под руководством Карреры общий уровень «Спартака» вырос относительно мастерства Попова, то ли сам Ивелин деградировал. В любом случае, решение тренерского штаба объяснимо: представитель атакующей группы без результативных действий и с минимумом обострений, но с большим количеством брака автоматически попадает в группу риска. Тем более, речь о легионере с непростым характером, у Попова были недомолвки с Каррерой.

К чести итальянского тренера и болгарского футболиста, они не стали разыгрывать драму, поработали в одной упряжке на двух зимних сборах, но после приобретения Софьяна Ханни стало ясно, что дни Попова в «Спартаке» сочтены. Аренда – логичное решение в данной ситуации, ведь летом будет проще найти себе новую команду. А может быть, Ивелин так ярко зажжет в Казани, что «Спартак» решит предоставить ему еще один шанс в Москве? В любом случае, совершенно точно сейчас решение расстаться верное и для клуба, и для игрока. За «красно-белых» Попов бы не играл, ведь на его позицию претендуют теперь Джано и Ханни, а во многих матчах осени Каррера и вовсе обходился без «десятки», выпуская блуждающих Мельгарехо или Самедова вдобавок к Промесу, Зе Луишу и Адриано.

Легионеры «Спартака». Кто лишний?

Условия перехода в «Рубин»

Полузащитник перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона. Точнее сказать, до 30 июня 2018 года. Это официальная информация. По неофициальным данным, «Спартак» возьмет на себя две третьих расходов по зарплате футболиста. Любопытная деталь, которая наталкивает на мысль, что москвичи задабривают «Рубин», чтобы извлечь из сотрудничества с казанцами пользу – договориться о переходе Эльмира Набиуллина. Но это пока только догадка. Факт, что на момент возвращения из Казани у Попова останется год по контракту со «Спартаком». Если сейчас «красно-белые» и Ивелин решили «пожить отдельно», то летом будет решаться вопрос об официальном разводе.

Чем Ивелин Попов поможет «Рубину»?

Когда Попов был игроком «Спартака», тень Бердыева несколько раз нависала над московским клубом. Курбан Бекиевич дважды был близок к тому, чтобы возглавить «красно-белых», но в обоих случаях окончательных договоренностей достигнуто не было. Но если Бердыев не идет в «Спартак», то Попов идет к Бердыеву. Судьба, знаете ли. «Рубин» строго придерживается схемы 5-3-2, зимой в команде происходят существенные кадровые изменения. Если говорить о средней линии и атаке, то «Рубин» уже покинули М’Вила, Сонг, Цакташ, Рочина и Лестьенн, зато пришли Подберезкин и Попов.

Учитывая слухи о скором переходе Магомеда Оздоева в «Зенит», обновление средней линии будет стопроцентным, а главной кадровой проблемой становится поиск хавбека-разрушителя, ведь Попов, Подберезкин и Жемалетдинов имеют крен в сторону атаки. По идее, позиция Ивелина – в треугольнике полузащитников на вершине, которая ближе всех к чужим воротам. Болгарин должен обслуживать форвардов и заполнять образующиеся вблизи чужих ворот зоны вторым темпом. Впрочем, Попов может сыграть и одного из нападающих, такое было в «Спартаке».

Главное – насколько дисциплинированно будет Ивелин выполнять приказы Курбана Бекиевича? На самом деле, болгарин должен понимать, что на тяжелом этапе карьеры ему выпала счастливая карта: Бердыев может научить Попова новым трюкам, сменить ему квалификацию, найти роль, в которой Ивелин сможет приносить максимальную пользу. Не удивлюсь даже, если весной будем отмечать уверенную работу болгарина в разрушении – даже такое может случиться. Бердыев получил ценную деталь, опытного футболиста в свой конструктор, успешность сотрудничества во многом зависит от желания Попова пахать и доказывать.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:27
mangoх12:
О ! что и требовалось доказать!!! Теперь сливайся!
Переводишь на карту, там и посмотрим)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:26
AntiherQ1488:
Ага, я твой клон.
О ! что и требовалось доказать!!! Теперь сливайся!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:25
mangoх12:
Но никто ведь не знает и не догадывается что ты мой клон ! Так что Ты . Барахтайся увиливай но не признавайся !
Ага, я твой клон.
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:23
AntiherQ1488:
Стараюсь) Так я хорошо держусь или ты?)
Но никто ведь не знает и не догадывается что ты мой клон ! Так что Ты . Барахтайся увиливай но не признавайся !
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Dominators
вчера в 23:22
Dominators:
Перестаньте , как дети . За то мы не многолики . Вот эти болельщики реально бесят . Как я у одного в профиле прочитал , что у него любимые команды Барселона и Реал . А сколько у кого клонов мне без разницы .
У меня клонов нет) А у этого, спроси у него сам)
Dominators
Dominators ответил AntiherQ1488
вчера в 23:21
AntiherQ1488:
ты бредишь. У меня есть кое какая репутация. может и не самая положительная, но тот, кто поверит, что я из твоих клонов, это естественный отбор))
Перестаньте , как дети . За то мы не многолики . Вот эти болельщики реально бесят . Как я у одного в профиле прочитал , что у него любимые команды Барселона и Реал . А сколько у кого клонов мне без разницы .
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:20
mangoх12:
Вот так и говори всем , вали все на Стёпу. Молорик хорошо держишься !
Стараюсь) Так я хорошо держусь или ты?)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:19
AntiherQ1488:
Обидно да?) Степа тебя сделал)
Вот так и говори всем , вали все на Стёпу. Молорик хорошо держишься !
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:17
mangoх12:
Вот и правильно , не признавайся !)
Обидно да?) Степа тебя сделал)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:16
AntiherQ1488:
ты бредишь. У меня есть кое какая репутация. может и не самая положительная, но тот, кто поверит, что я из твоих клонов, это естественный отбор))
Вот и правильно , не признавайся !)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 23:14
И почему я вообще отвечаю на эту тупость - серьезно?))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:12
mangoх12:
И это хорошо что не верят , клон не должен раскрыться.. все конец связи . а то вычислят )
ты бредишь. У меня есть кое какая репутация. может и не самая положительная, но тот, кто поверит, что я из твоих клонов, это естественный отбор))
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:09
AntiherQ1488:
Ну и кто в это поверит?) Разве что, какой то упоротый новорег))
И это хорошо что не верят , клон не должен раскрыться.. все конец связи . а то вычислят )
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Dominators
вчера в 23:09
Dominators:
Мы останемся назло всем . Ситуация не катастрофична по турнирной таблице . Ну а Валера всяко лучше Кучука .
Ниче не знаю, я клон Манго, как он сказал) Все, у меня падает айкью и программы блокировал вирус)
А кучук - физрук и это факт)
Dominators
Dominators ответил AntiherQ1488
вчера в 23:07
AntiherQ1488:
В том то и дело. Рубин останется в вышке, а вы, ну, как попрет. Можете засиять, а можете и слиться. Это ж Валера)
Мы останемся назло всем . Ситуация не катастрофична по турнирной таблице . Ну а Валера всяко лучше Кучука .
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:07
mangoх12:
потерпи, так надо ... скоро сброшу с тебя мишуру нафталинового пенсионера и сделаю главным поросем ))
Ну и кто в это поверит?) Разве что, какой то упоротый новорег))
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:06
AntiherQ1488:
А вот щас, мне стало стыдно)) Уже даже не модно быть клоном тебя) Ладно Степки, он хоть на слуху. А тут - нафталиновый пенсионер)
потерпи, так надо ... скоро сброшу с тебя мишуру нафталинового пенсионера и сделаю главным поросем ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 23:02
mangoх12:
Нормалек, главное маневры , пусть думают что ты не мой клон и дальшe
А вот щас, мне стало стыдно)) Уже даже не модно быть клоном тебя) Ладно Степки, он хоть на слуху. А тут - нафталиновый пенсионер)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Dominators
вчера в 23:01
Dominators:
Это так , но одной харизмы мало . Играем то по новой схеме , то по старой В команде полно всякого шлака , - Бобен , Майер , Думбия и иже еси с ними . Пока наши планы - минимум остаться в вышке . На большее думаю мы не претендуем .
В том то и дело. Рубин останется в вышке, а вы, ну, как попрет. Можете засиять, а можете и слиться. Это ж Валера)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 23:00
AntiherQ1488:
Пускай. Заодно отделим адекватных. Манго, что за глупая стратегия?)) Это ж смешно))
Нормалек, главное маневры , пусть думают что ты не мой клон и дальшe
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 22:59
mangoх12:
Точно пусть никто не догадается кто ты есть ))
Пускай. Заодно отделим адекватных. Манго, что за глупая стратегия?)) Это ж смешно))
Dominators
Dominators ответил AntiherQ1488
вчера в 22:58
AntiherQ1488:
Спасибо, приму к сведению, фантастику я люблю) Как вам с Валерой живется?) Как ни крути, самый харизматичный тренер РФПЛ)
Это так , но одной харизмы мало . Играем то по новой схеме , то по старой В команде полно всякого шлака , - Бобен , Майер , Думбия и иже еси с ними . Пока наши планы - минимум остаться в вышке . На большее думаю мы не претендуем .
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 22:58
AntiherQ1488:
Неплохо, но это настолько легко проверить, что новый король клонов - Степа - на это бы не купился)) Сам себя подставляешь)
Точно пусть никто не догадается кто ты есть ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 22:56
mangoх12:
Хорошо придумал , теперь точно никто не поверит что ты мой самый успешный клон ))
Неплохо, но это настолько легко проверить, что новый король клонов - Степа - на это бы не купился)) Сам себя подставляешь)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 22:55
AntiherQ1488:
Кто, прости?) Дружище, я тебе не чувачок, ты не со своим клоном общаешься.
Хорошо придумал , теперь точно никто не поверит что ты мой самый успешный клон ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
вчера в 22:49
mangoх12:
Чувачок , бесплатно - это для РУбина, но не для Шамана . Небось поимел с игроков , ведь им всем за досрочное выписали компенсацию, ну с агентов уж точно поимел
Кто, прости?) Дружище, я тебе не чувачок, ты не со своим клоном общаешься.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Dominators
вчера в 22:48
Dominators:
Да не получил Ростов бабок за Новосельцева . Губернатор и Курбан всех поимели , плюс покойный Сарсания . .Не тереби душу , пусть об этом теперь болит голова у болел Рубина . Рекомендую прочитать что -нибудь от автора Василия Сахарова .Фантастика , но своеобразная .
Спасибо, приму к сведению, фантастику я люблю)
Как вам с Валерой живется?) Как ни крути, самый харизматичный тренер РФПЛ)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
вчера в 22:46
AntiherQ1488:
Есть такое, например, тебе надо избавиться от непонятных легов, чтоб им не платить. Там - отдать значить экономить, чтоб не платить. А когда у вас все хорошо было и вы отдали нахаляву Новосельцева? Ты ругался? Ток честно? Или мол, нам явно заплатили, но не официально, это нам поможет)
Чувачок , бесплатно - это для РУбина, но не для Шамана . Небось поимел с игроков , ведь им всем за досрочное выписали компенсацию, ну с агентов уж точно поимел
Dominators
Dominators ответил AntiherQ1488
вчера в 22:45
AntiherQ1488:
Есть такое, например, тебе надо избавиться от непонятных легов, чтоб им не платить. Там - отдать значить экономить, чтоб не платить. А когда у вас все хорошо было и вы отдали нахаляву Новосельцева? Ты ругался? Ток честно? Или мол, нам явно заплатили, но не официально, это нам поможет)
Да не получил Ростов бабок за Новосельцева . Губернатор и Курбан всех поимели , плюс покойный Сарсания . .Не тереби душу , пусть об этом теперь болит голова у болел Рубина . Рекомендую прочитать что -нибудь от автора Василия Сахарова .Фантастика , но своеобразная .
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Dominators
вчера в 22:38
Dominators:
Вот и у меня двоякое . А слово забесплатно просто бесит . Не верю .
Есть такое, например, тебе надо избавиться от непонятных легов, чтоб им не платить. Там - отдать значить экономить, чтоб не платить.
А когда у вас все хорошо было и вы отдали нахаляву Новосельцева? Ты ругался? Ток честно? Или мол, нам явно заплатили, но не официально, это нам поможет)
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