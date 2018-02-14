Как Гвардиола вредит футболу

Хосепа Гвардиолу считают одним из лучших тренеров современности. Но у всего есть две стороны. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы полагает, что испанца есть за что не любить ценителям футбола.

Гвардиола убивает интригу

Сколько можно, в самом деле? Чемпионат Англии всегда славился напряженной борьбой и эпическими сражениями до последнего. Но пришел Гвардиола в «Манчестер Сити», и все это британское раздолье интриги прекратилось, перейдя в предсказуемость Германии времен доминирования «Баварии». Там, кстати, Гвардиола тоже оставил аналогичный след. После 27 туров у «горожан» в Премьер-Лиге отрыв в 16 очков от второго места, а статистика просто божественная на фоне конкурентов. Никакой интриги. Влез Гвардиола даже в традиционно приносящую сюрпризы Лигу чемпионов. На стадии 1/8 финала турнира испанцу и его команде понадобилось всего полтайма из четырех запланированных таймов противостояния с «Базелем», чтобы убить всяческую интригу. К 24-й минуте первого выездного матча «Сити» вел у швейцарцев со счетом 3:0, а для пущей убедительности победил в гостях со счетом 4:0. И это – при частичной ротации состава. Гвардиола враг интриги.

Гвардиола не дает играть в футбол

Кажется, что стиль игры команд Хосепа стремится к идеалу и должен нравиться всем поклонникам футбола. Но еще со времен «Барселоны» у Гвардиолы есть устойчивая группа недоброжелателей. Точнее, тех, кто просто не переваривает игру команд испанца. Причем зачастую в эту группу переходят вполне себе нейтральные люди, лишенные болельщицких пристрастий. А все потому, что они хотят видеть в футболе борьбу, какие-то обоюдоострые действия. Но стиль Гвардиолы напрочь убивает эту возможность. Его команды владеют мячом по 60-70 процентов игрового времени, просто не давая противнику играть в футбол. И выглядит все зачастую как тренировка одной из команд против манекенов. Если ты поклонник «Манчестер Сити», то тебе это будет бальзамом на душу, если же ты просто хочешь посмотреть футбол ради возможной борьбы, то точно не выберешь игру с участием «горожан». Эта «укатайка» соперника может продолжаться бесконечно.

Гвардиола уничтожил оборонительный футбол

Этот повод не любить испанца подкинул Джорджо Кьеллини из «Ювентуса». Он так и сказал, что в исчезновении хороших итальянских защитников виноват Гвардиола. Итальянский опыт можно экстраполировать и на другие страны. Кто-то возразит, что атакующий футбол всегда круче и интереснее, однако посмотрите, сколько поклонников у качественной классической игры от обороны, сколько фанатов у старой итальянской школы, сколько любителей контратакующего острого футбола. Кьеллини же утверждает, что тренеры как минимум в Серии А стали повально пытаться копировать успешный стиль Гвардиолы, оборона в котором заключается в контроле мяча на чужой территории, а не собственно в сверхнадежной вышколенной игре защитников. Но копируют это наставники без должных навыков. Поэтому особо успехов не добиваются, а институт защитников при этом губят. Отсюда, как утверждает Кьеллини, и беды итальянского футбола: нет новых Мальдини.

Гвардиола «сломал» рынок

Тут, конечно, Хосеп должен разделить вину непосредственно с боссами «Манчестер Сити» и с ПСЖ, который тоже принял участие в перегреве рынка. Почему же отдельно отмечаем вину Гвардиолы? На нее нам указал Жозе Моуриньо, который не так давно сетовал, что из-за «Манчестер Сити» защитники теперь стоят как нападающие. Именно по инициативе Гвардиолы «горожане» как сумасшедшие начали скупать сильных защитников, выкладывая за них сумасшедшие деньги, которые раньше сложно было представить в сделках с участием игроков оборонительного плана. Рекорд за рекордом в плане стоимости игроков защиты обновлял «Манчестер Сити» в последние два трансферные окна, собрав самую дорогую оборону в истории футбола. Теперь даже за защитника средней руки клубы требуют баснословные деньги, глядя на разбрасывание ими со стороны «Сити» с подсказок Гвардиолы.

Гвардиола не развивает молодежь

Обвинение может показаться странным, но и такое можно слышать в Англии от разных экспертов и болельщиков. Вроде бы какие могут быть претензии к наставнику, при котором в «Барселоне» выросли крутые футболисты. Но, например, Гари Невилла, да и других внимательных британцев, задело то, что на матч с «Бернли» Гвардиола включил в заявку всего шесть запасных и жаловался на то, что ему не хватило футболистов на заполнение запаса. Недоумение в Англии можно было назвать логичным. А зачем тогда молодежная команда, которая растит вроде как как раз ребят для таких случаев? Такой подход Гвардиолы назвали попросту неуважительным по отношению к работе системы и академии «Манчестер Сити».

Словом, даже на Солнце бывают пятна. Гвардиола, конечно, выдающийся тренер нашего времени. Не без недостатков, но совершенно очевидно, что плюсов в его работе гораздо больше, чем минусов, которые зачастую притянуты за уши его недоброжелателями. Но такие существуют, как видим, и у них тоже есть аргументация и крики еще и о том, например, что это он «научил игроков „Барселоны“ нырять» и «пусть попробует все это выиграть с каким-нибудь „Уотфордом“».